MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu. 16.000 de cetăţeni, în atenţia autorităţilor
Digi24.ro, 3 martie 2026 15:10
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a declarat, marţi, că aproximativ 3.000 de cetăţeni români au cerut ajutor concret pentru repatriere, iar autorităţile au în atenţie circa 16.000 de persoane aflate în regiune, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
MAE: Aproape 3.000 de români cer repatrierea din Orientul Mijlociu. 16.000 de cetăţeni, în atenţia autorităţilor # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a declarat, marţi, că aproximativ 3.000 de cetăţeni români au cerut ajutor concret pentru repatriere, iar autorităţile au în atenţie circa 16.000 de persoane aflate în regiune, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
