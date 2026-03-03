Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate

10:50

Situație neobișnuită în Grecia. După pandemia de COVID, autoritățile din Kavala vor dezgropa 150 de cadavre care nu s-au descompus nici după 5 ani de la înmormântare. Specialiștii spun că trupurile celor care au murit de COVID au rămas intacte din cauză că au fost sigilate în saci de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, iar acest lucru împiedică eliberarea locurilor de veci, conform practicilor. Pentru a elibera locuri în cimitirul din Kavala, autoritățile locale vor dezgropa morți, vor îndepărta plasticul de protecție, iar apoi vor reînhuma rămășițele pentru cel puțin un an, pentru a se descompune natural.