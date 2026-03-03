Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate
Digi24.ro, 3 martie 2026 11:50
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a declarat, marți la dezbaterea „România: creştere economică bazată pe competitivitate” organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, că ceea ce traversează România astăzi nu este o criză, ci consecinţa unei schimbări deliberate de paradigmă în modelul de creştere economică al țării.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
12:20
O fată de 15 ani din Târgovişte dată dispărută de familie după ce a plecat de acasă şi nu s-a mai întors, a fost găsită de poliţişti pe o stradă din municipiu, anunţă, marţi, IPJ Dâmboviţa.
12:20
Nicușor Dan a semnat numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației. Când va depune jurământul # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a trimis la Cotroceni propunerea de numire a noului ministru al Educației. La scurt timp după anunțul Guvernului, Administrația Prezidențială a transmis că președintele Nicușor Dan a și semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian, care urmează să depună jurămăntul de la ora 16:00.
Acum 30 minute
12:10
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap” # Digi24.ro
Iulian Lolea, economist-șef al Concordia, a avertizat marți, într-o conferință de presă, că România traversează un nou moment dificil, pe fondul vulnerabilităților interne și al tensiunilor externe generate de conflictul din Iran. Potrivit acestuia, economia românească este deja fragilă, iar un șoc extern suplimentar poate amplifica dezechilibrele existente.
12:10
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva regimului iranian, nu va dura mai mult "de câteva săptămâni", deşi a precizat că este prea devreme pentru a spune cât va dura acesta.
12:10
Un patron din Târgu Jiu a fost amendat cu 90.000 de lei pentru că a plătit cu întârziere salariile angajaților # Digi24.ro
Un angajator cu sediul social în Târgu Jiu a fost sancţionat cu 90.000 de lei pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajaţi cu mai mult de o lună de la data scadentă, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj.
12:00
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat, marți la dezbaterea „România: creştere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, că România nu va putea crește doar cu capital intern și că reformele administrative sunt urgente.
Acum o oră
11:50
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”. România trece de la consum la competitivitate # Digi24.ro
Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare a declarat, marți la dezbaterea „România: creştere economică bazată pe competitivitate” organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale, că ceea ce traversează România astăzi nu este o criză, ci consecinţa unei schimbări deliberate de paradigmă în modelul de creştere economică al țării.
11:40
Un nas care rămâne blocat mult timp nu este doar un inconvenient, ci poate semnala o inflamație persistentă a mucoasei nazale și a sinusurilor. În aceste situații, diferența dintre o problemă sezonieră și una cronică stă în durată, recurență și impactul asupra vieții de zi cu zi.
11:30
Oana Gheorghiu: România are nevoie de un nou model de creștere economică, pentru a evita „capcana venitului mediu” # Digi24.ro
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a spus marţi că România trebuie să adopte un nou model de creştere economică, bazat pe competitivitate şi inovare, pentru a evita stagnarea la nivelul convergenţei reale, cunoscută în literatura de specialitate drept „capcana venitului mediu”.
11:30
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie # Digi24.ro
Guvernul României invită cetățenii să contribuie la digitalizarea administrației publice și reducerea birocrației prin platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro. Prin acest instrument, persoanele fizice, juridice și funcționarii publici pot semnala procedurile greoaie, solicitările redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor.
11:30
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat din cauza „contextului actual de securitate” # Digi24.ro
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, care urma să aibă loc miercuri, 4 martie, a fost amânat, a anunțat marți Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. DSU precizează că, în contextul actual de securitate, este necesară o informare publică mai amplă.
11:30
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Iranul va „arde” toate navele străine care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, a declarat consilierul comandantului Corpului Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI), Ibrahim Jabari. „Nu vom permite ca niciun strop de petrol să părăsească această regiune”, a subliniat el, adăugând că Teheranul este gata să „lovească toate conductele de petrol din regiune” pentru a opri exportul de petrol din Orientul Mijlociu.
11:30
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale de Apă şi ai INHGA vor avea indicatori clari de performanţă # Digi24.ro
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, anunţă că, începând din martie, toţi directorii din cele 11 Administraţii Bazinale de Apă şi din Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor vor avea indicatori clari de performanţă.
11:30
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm” # Digi24.ro
Creșterea bruscă a prețului gazelor pe piața europeană, cu până la 40% într-o singură zi și aproximativ 75% într-o săptămână la bursa din Amsterdam, riscă să se vadă rapid în economia românească. Economistul Adrian Negrescu a avertizat, într-o declarație pentru Digi24.ro, că de la alimentele produse în cuptoare pe gaz până la industria grea și transporturi, toate vor resimți valul de scumpiri. „Chiar dacă avem gaze în depozite, asta nu înseamnă că nu trebuie să importăm. Iar dacă vom importa, o vom face la prețuri mult mai mari”, a spus acesta.
Acum 2 ore
11:10
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah # Digi24.ro
Pe fondul rapoartelor privind intensele atacuri aeriene ale SUA și Israel, moartea liderului suprem al Iranului a fost confirmata, ayatollahul Ali Khamenei. În timp ce evenimentele continuă să se desfășoare, atenția s-a îndreptat din nou către influența sa financiară și vasta structură economică care, potrivit rapoartelor, funcționa sub autoritatea sa.
10:50
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani # Digi24.ro
Situație neobișnuită în Grecia. După pandemia de COVID, autoritățile din Kavala vor dezgropa 150 de cadavre care nu s-au descompus nici după 5 ani de la înmormântare. Specialiștii spun că trupurile celor care au murit de COVID au rămas intacte din cauză că au fost sigilate în saci de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, iar acest lucru împiedică eliberarea locurilor de veci, conform practicilor. Pentru a elibera locuri în cimitirul din Kavala, autoritățile locale vor dezgropa morți, vor îndepărta plasticul de protecție, iar apoi vor reînhuma rămășițele pentru cel puțin un an, pentru a se descompune natural.
10:50
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Bălan cu ofițerii KGB din Belarus # Digi24.ro
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat că spiona România.
10:30
Oana Țoiu, vizită la Varșovia: discuții cu omologul polonez despre securitate, parteneriatul strategic și bugetul UE # Digi24.ro
Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu se află marți la Varșovia pentru o vizită oficială, unde are consultări bilaterale cu viceprim-ministrul și omologul polonez Radoslaw Sikorski. Discuțiile vizează cooperarea bilaterală și europeană, evoluțiile de securitate regionale și negocierile pentru fondurile europene în cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene.
10:30
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin # Digi24.ro
Ucraina este gata să trimită cei mai buni experți în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg la 2 martie. Declarațiile sale au venit după ce drone și rachete iraniene au atacat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, ca represalii pentru atacurile coordonate ale SUA și Israelului care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și pe o serie de alți înalți oficiali pe 28 februarie. Teheranul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Israelului și a bazelor militare americane din Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.
10:30
Ministrul israelian al apărării: „Am autorizat armata să ia sub control poziţii strategice suplimentare în Liban” # Digi24.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat marţi că a autorizat armata să „ia sub control” noi poziţii în Liban, în paralel cu campania de lovituri aeriene executată de luni împotriva mişcării pro-iraniene Hezbollah.
10:30
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze # Digi24.ro
Directorii unor companii chineze de stat din sectorul gazelor au dezvăluit că Beijingul face presiuni asupra oficialilor iranieni pentru a evita acţiunile care ar perturba exporturile de gaze din Qatar sau alte transporturi de energie care trec prin Strâmtoarea Ormuz, informează Bloomberg, potrivit Agerpres.
Acum 4 ore
10:20
Conflictul va începe fără îndoială dacă președintele SUA Donald Trump își va continua cursul, a subliniat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
10:10
Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că a acţionat „în interesul Regatului Unit” atunci când a interzis, într-o primă etapă, utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului, răspunzând la criticile formulate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa.
10:00
Inflaţia în zona euro ar putea creşte dacă războiul din Iran se prelungeşte. Avertismentul unui oficial BCE # Digi24.ro
Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere substanţială a inflaţiei în zona euro şi ar putea reduce creşterea economică, a declarat economistul-şef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, într-un interviu publicat marţi în Financial Times, citat de Reuters.
10:00
Trump revine la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, după un an de boicot și atacuri la adresa presei # Digi24.ro
Donald Trump își încheie boicotul asupra galei de jurnalism de la Washington, după un an marcat de dispute cu presa de la Casa Albă. Astfel, președintele SUA va participa, pe 25 aprilie, la Dineul Corespondenților.
09:50
Ministrul Finanțelor se declară optimist că bugetul va fi adoptat: „Este un buget de dezvoltare accelerată” # Digi24.ro
Bugetul pe 2026 este unul „de responsabilitate şi echilibru”, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi fondurilor europene atrase, iar modul în care este structurat „transmite semnale despre credibilitatea şi seriozitatea României”, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
09:40
„Bombele noastre sunt mai inteligente decât preşedintele nostru”. Trump, criticat pentru că nu a vorbit despre războiul din Iran # Digi24.ro
Jon Stewart, prezentatorul emisiunii „The Daily Show” l-a criticat pe preşedintele american Donald Trump pentru că nu a vorbit cu presa despre obiectivul său în războiul împotriva Iranului.
09:40
UNESCO: Bombardarea școlii din Iran, „încălcare gravă a dreptului internațional umanitar”. Aproape 150 de morți # Digi24.ro
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a calificat bombardarea unei şcoli primare în timpul atacurilor militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului drept o „încălcare gravă a dreptului internaţional umanitar”.
09:30
28 de zboruri din sau spre București au fost anulate marți din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Destinațiile afectate # Digi24.ro
28 de curse către sau dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, anunță Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
09:20
Cum se anunță vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată până pe 30 martie # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 02 - 30 martie. Meteorologii anunță vreme în general apropiată de normalul perioadei, cu temperaturi ușor mai ridicate la începutul lunii și puține ploi în prima parte a intervalului.
09:00
Eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi blocați în Dubai. Tatăl unui copil: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți” # Digi24.ro
Se fac eforturi pentru aducerea acasă a celor 28 de elevi din Vrancea, plecați în vacanță în Dubai. Autoritățile locale și părinții sunt îngrijorați pentru ei, dar spun că nu prea pot face nimic. Trebuie să aștepte ca situația din Orientul Mijlociu să permită decolarea și aterizarea avioanelor.
08:50
Emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a dat asigurări că Iranul deţine cantităţi mari de uraniu pentru fabricarea armelor nucleare, într-un interviu pentru Fox News în care a justificat operaţiunea militară a ţării sale declanşată sâmbătă asupra regimului de la Teheran.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 3 martie
08:40
Preţul mediu al benzinei la pompă în SUA a depăşit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei preşedintelui Donald Trump de a ataca Iranul, au afirmat analiştii, potrivit Reuters.
08:30
Explozie urmată de incendiu, în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit după ce casa în care locuia s-a prăbuşit # Digi24.ro
O persoană a decedat după ce casa în care locuia, de pe strada Pietrele Doamnei din Bucureşti, s-a prăbuşit luni dimineța în urma unei explozii, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).
Acum 6 ore
08:20
Rețeaua de sateliți a lui Elon Musk se asociază cu Deutsche Telekom, pentru un nou serviciu mobil bazat pe satelit în Europa # Digi24.ro
Starlink, reţeaua de sateliţi operată de compania lui Elon Musk, va colabora cu gigantul german al telecomunicaţiilor Deutsche Telekom pentru a lansa un serviciu mobil bazat pe satelit în 10 ţări europene, au anunţat companiile luni, relatează CNBC, preluat de News.ro.
08:10
Diferență uriașă între pensiile femeilor vs cele ale bărbaților, în UE. Cum stă România: „Când am primit decizia, am izbucnit în plâns” # Digi24.ro
Decalaj uriaș între pensiile femeilor și cele ale bărbaților, în Uniunea Europeană. Femeile cu vârsta de peste 65 de ani primesc cu 25% mai puțini bani, la pensie, decât bărbații, arată datele Eurostat. În 2024, cea mai mare diferența s-a înregistrat în Malta, iar cea mai mică - în Estonia. În România, decalajul este aproape de media europeană, respectiv de 20 de procente.
08:10
„Dăruitul de flori e un ritual, o obligație socială”. Vânzări-record de flori la început de martie. La ce sumă se ridică tranzacțiile # Digi24.ro
La început de martie, florile devin aur pentru comercianți. Numai în intervalul 01 - 08 martie, sunt așteptate vânzări de 40 de milioane de euro, arată o analiză de specialitate. Dincolo de aglomerația din florării, datele indică, însă, o realitate mai nuanțată: creșterea pieței este susținută în principal de scumpiri, în timp ce producătorii locali pierd teren în fața importurilor. „Dăruitul de flori este un ritual, este o obligație socială”, sunt de părere psihologii.
08:10
„Nu știm la ce să mai renunțăm”. Ce spun românii cu dizabilități despre reducerea impozitelor pe clădiri și mașini # Digi24.ro
Pentru persoanele cu dizabilități, modificările aprobate, vineri, de Guvern înseamnă reduceri de 25 și 50% a impozitelor. Chiar și așa, cei vizați spun că, din cauza veniturilor mici, dar și a scumpirilor în lanț cu greu se pot descurca. „Nu știm la ce să mai renunțăm”, mărturisesc mulți dintre ei.
07:50
Un grup de români a fost repatriat prin Egipt, cu două avioane TAROM, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Două curse operate de compania TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, având la bord 318 români repatriați din Orientul Mijlociu, după ce rămăseseră blocați în regiunea devastată de război. Repatrierea este coordonată împreună cu autorităţile române şi egiptene, precum şi cu Consulatul României la Cairo. Pasagerii și-au exprimat nemulțumirea față de sprijinul oferit de autorități, reproșând faptul că au achitat singuri costurile repatrierii și lipsa de comunicare cu reprezentanții autorităților.
07:10
Avioanele de vânătoare Mirage 2000 ale Ucrainei au trecut în sfârșit la ofensivă. Misiuni riscante în spatele liniilor inamice # Digi24.ro
Timp de un an avioanele de vânătoare rapide ale Ucrainei, provenite din Franța, au fost în defensivă. Acest lucru s-ar putea schimba. Mirage 2000 tocmai au trecut de la doborârea dronelor inamice la atacuri asupra unor ținte în spatele frontului inamic.
07:10
Eclipsa totală din 3 martie 2026: Unde va fi vizibil fenomenul supranumit „Luna Sângerie” # Digi24.ro
Pe 3 martie 2026 va avea loc o eclipsă totală de Lună, însă evenimentul nu va putea fi urmărit din România. Fazele principale vor fi vizibile în America de Nord și de Sud, în estul Asiei și în Australia. Fenomenul, care colorează Luna în nuanțe roșiatice, nu este rar, producându-se, în medie, de două ori pe an.
07:10
Douăzeci de noi lucrări ale lui Michelangelo, anterior puțin cunoscute sau a căror autenticitate era incertă, au fost acum atribuite artistului renascentist, potrivit unui studiu recent raportat de cotidianul Il Messaggero citat de agenția italiană de presă ANSA.
07:10
Un inginer spaniol a preluat controlul a 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume și a dezvăluit o breșă majoră de securitate # Digi24.ro
Un inginer software din Spania a dezvăluit că a reușit să preia de la distanță controlul a aproximativ 7.000 de aspiratoare robot din întreaga lume, după ce a descoperit o vulnerabilitate în sistemul unor dispozitive DJI Romo. Cazul, semnalat publicației The Verge, scoate în evidență riscurile de securitate ale produselor smart conectate la internet.
07:10
De la Iron Dome la Iron Beam. A folosit Israelul arme laser pentru a se apăra de rachetele Hezbollah? Ce limitări au noile sisteme # Digi24.ro
Israelul, Statele Unite și alte țări lucrează de mulți ani la dezvoltarea unor sisteme laser care să poată fi utilizate în scop militar. Progresele recente în domeniul tehnologiei au permis ca laserele să devină în sfârșit mai practice pentru uz militar, scrie Jerusalem Post într-o analiză în care descrie avansul acestor sisteme, dar și limitările pe care le au.
07:10
SUA utilizează împotriva Iranului „pentru prima dată în luptă” dronele kamikaze LUCAS. Culmea, ele sunt inspirate din modelul Shahed # Digi24.ro
SUA au folosit „dronele de atac unidirecționale cu cost redus pentru prima dată în luptă” în timpul atacurilor asupra Iranului din 28 februarie, a declarat Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X.
07:10
Femeile pot face infarct mai devreme decât bărbații, chiar și cu artere mai puțin afectate (studiu) # Digi24.ro
Femeile pot dezvolta complicații cardiace grave chiar și atunci când depunerile de grăsime din artere sunt mai reduse decât în cazul bărbaților, arată un nou studiu. Cercetarea indică faptul că riscul de infarct și spitalizare pentru durere toracică crește mai devreme și mai accelerat la femei, mai ales după menopauză, ceea ce contrazice ideea că un volum mai mic de placă aterosclerotică ar oferi o protecție suplimentară.
07:10
ETA pentru Anglia devine obligatorie din 2026. Cât costă autorizația digitală de călătorie și cum o obțin românii # Digi24.ro
Începând din februarie 2026, cetățenii Uniunii Europene, inclusiv românii, nu mai pot călători în Marea Britanie pentru turism, vizite sau alte șederi de scurtă durată fără Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Documentul digital, care nu este echivalentul unei vize, devine condiție obligatorie de îmbarcare.
07:10
Cum a ajuns „Președintele Păcii” să iubească intervențiile militare. Trump, mai războinic în ultimul an decât în tot primul său mandat # Digi24.ro
Orice reținere ar fi avut la început actualul președinte american în legătură cu intervențiile militare ale Statelor Unite în țări străine, de care s-a folosit pentru a-și critica predecesorii, inclusiv Joe Biden și George W. Bush, ea pare acum doar o amintire îndepărtată. Pentagonul, transformat de Trump în „Departamentul Războiului”, a fost mai activ în ultimele 12 luni decât în tot primul său mandat la Casa Albă, după ce președintele SUA a intervenit în noi regiuni și și-a asumat riscuri mult mai mari decât în trecut.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Peste 1.200 de ținte atacate de SUA în primele 48 de ore și 6 soldați americani morți # Digi24.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a patra zi. În cea de-a treia zi a conflictului, președintele american Donald Trump a susținut primul discurs oficial de la debutul operațiunii în Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite își continuă operațiunile și că acestea vor dura între patru și cinci săptămâni, cu posibilitatea prelungirii. Mai mult, într-un interviu acordat New York Post, el a declarat că nici trimiterea de trupe americane în Iran nu este complet exclusă. Totodată, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a condamnat atacurile asupra școlilor și spitalelor efectuate de forțele americane și israeliene.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.