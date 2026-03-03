Portughezii au reacționat, după ce FCSB a ratat accederea în play-off. Cum au comentat rușinea suferită de campioană

21:20

Nu doar băieţii sunt cu ochii pe Mondial. Şi fetele din naţională au poftă mare de calificare. România fetelor începe drumul spre Cupa Mondială din Brazilia acasă, cu Moldova! Iar emoţiile sunt mari. Cu Moldova şi Cipru se luptă fetele din naţională, ca să prindă play-off-ul pentru Mondial. Primul meci e acasă, cu Moldova! “Am […] The post Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor appeared first on Antena Sport.