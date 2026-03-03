Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”

19:50

UPDATE: Florin Bratu (46 de ani) este noul antrenor de la Metaloglobus, după ce echipa din București a renunțat la Mihai Teja (47 de ani). Negocierile se blocaseră la un moment dat, dar spre seară s-a ajuns la un acord între toate părțile, anunţă digisport.ro. El va avea un salariu lunar de 5000 de euro, […]