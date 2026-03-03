Sprijin pentru educația românească din Ungaria: Grădinița din Săcal a fost renovată

16:10

Episcopul Benedict al Sălajului a transmis luni, la debutul Lunii pentru Viață, un mesaj prin care îndeamnă comunitățile din Biserică să sprijine mamele aflate în situații dificile. Preasfinția Sa a pornit de la exemplul Maicii Domnului, care, la Buna Vestire a răspuns: Fie mie după cuvântul tău. „În acel da s-a deschis pentru lume o…