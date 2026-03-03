Sprijin pentru educația românească din Ungaria: Grădinița din Săcal a fost renovată
Basilica.ro, 3 martie 2026 17:50
Grădinița românească din localitatea Săcal, Ungaria, a fost inaugurată luni după ample lucrări de restaurare și modernizare. După tăierea panglicii de către autoritățile locale și centrale, a fost săvârșită slujba de binecuvântare a lucrărilor de restaurare a instituției de învățământ, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Ierarhul a evidențiat importanța investiției pentru comunitatea românească…
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
Monede grecești cu o vechime de peste două milenii au fost descoperite săptămâna trecută în județul Gorj, pe raza comunei Prigoria. Potrivit Radio Oltenia Craiova, este vorba despre trei monede grecești de argint, care au fost emise în timpul domniei Regelui Filip al II-lea al Macedoniei (foto). Pe aversul monedelor este reprezentat chipul lui Zeus,…
17:30
PS Samuel Bistrițeanul: Omul are înscris în ființa lui, de la creație, setea sau dorul după adevăr # Basilica.ro
„Omul are înscris în ființa lui, de la creație, setea sau dorul după adevăr”, a subliniat în predica din Duminica Ortodoxiei Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra – Parva, județul Bistrița-Năsăud. Sărbătoarea adevărului Ierarhul…
17:30
Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a organizat consultații medicale gratuite pentru vârstnicii unui centru social # Basilica.ro
Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a organizat sâmbătă consultații medicale gratuite pentru 32 de vârstnici de la Așezământul Social „Sfânta Parascheva” din Berezeni. Consultațiile au fost oferite de doi medici geriatri de la Iași și au presupus evaluări medicale complexe, adaptate nevoilor persoanelor vârstnice, pentru a identifica din timp eventualele probleme de sănătate. Acțiunea a fost…
17:10
Primăria Sectorului 1 a lansat o platformă dedicată tinerilor: Uniți împotriva adicțiilor # Basilica.ro
Platforma „EduHealth – cu, despre și pentru tineri” a fost lansată vineri de Primăria Sectorului 1. Este dedicată celor care își doresc un spațiu comun de dezvoltare personală în lupta împotriva izolării sociale și a adicțiilor. Proiectul a fost lansat în cadrul Conferinței „Adicțiile și sănătatea emoțională a tinerilor în era AI”, la care au…
Acum 2 ore
16:20
Creștini ortodocși de mai multe naționalități au sărbătorit împreună Duminica Ortodoxiei la Budapesta # Basilica.ro
Credincioșii de toate naționalitățile stabiliți în Ungaria s-au adunat, în Duminica Ortodoxiei, la Biserica bulgară cu hramul „Sfinții Chiril și Metodie” din Budapesta. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, alături de mai mulți preoți, din partea celorlalte comunități ortodoxe. Este vorba despre părintele paroh, Tancso Iancev, din partea Bisericii…
Acum 4 ore
16:00
16:00
Ambulanța pentru monumente a deschis înscrierile pentru persoanele care doresc să ajute voluntar la salvarea patrimoniului. Campania din acest an acoperă o arie geografică vastă, incluzând regiuni precum Transilvania Sud, Banat, Sălaj, Bihor, Arad, Bistrița-Năsăud, Oltenia Vest, Muntenia Nord, Moldova Nord și Dobrogea. „Se anunță un sezon plin și divers – vom lucra pe o…
15:30
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului desfășoară un proiect catehetic la Penitenciarul Bacău # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului desfășoară, în perioada Postului Mare, proiectul cultural-catehetic „Lumina Învierii în inima închisorii” la Penitenciarul Bacău. Programul este coordonat de preotul colaborator extern Daniel-Ionel Marari și propune un itinerar spiritual inspirat din pedagogia duminicilor Postului Mare, invitând participanții la o confruntare onestă cu propriul adevăr și la redescoperirea demnității personale în lumina…
15:20
PS Veniamin i-a pomenit pe eroii Războiului de pe Nistru, la 34 de ani de la izbucnirea conflictului # Basilica.ro
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a pomenit luni pe eroii care au luptat în Războiul de pe Nistru în urmă cu 34 de ani. Preasfinția Sa a oficiat Liturghia Darurile înainte sfințite în Parohia „Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana și Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici” din satul Ghiltosu, Raionul Cantemir. După…
14:50
Mitropolitul Ioan ne îndeamnă să privim către icoană, nu către televizor, atunci când avem necazuri # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a îndemnat duminică la îndreptarea atenției către icoană, nu către televizor, atunci când apar necazuri. Vorbind în Duminica Ortodoxiei despre importanța cinstirii icoanelor, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că acestea sunt semnul biruinței dreptei credințe. „La ieșirea cu Sfintele Daruri, la Sfânta Liturghie de astăzi, preoții și diaconii au purtat în…
Acum 6 ore
14:00
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a slujit sâmbătă seara la Vecernia Pan-Ortodoxă, dedicată Duminicii Ortodoxiei. Slujba a avut loc la Catedrala Sfânta Sofia din Londra, unde au participat ierarhii ortodocși din Regatul Unit și din Irlanda. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică) și a…
13:50
Episcopia Daciei Felix și reprezentanții unei comune din Serbia își consolidează dialogul pentru sprijinirea românilor # Basilica.ro
O delegație a Episcopiei Daciei Felix, condusă de Preasfințitul Părinte Ieronim, a participat luni la o întâlnire cu autoritățile locale din comuna Alibunar, Serbia. Obiectivul discuțiilor a fost consolidarea colaborării în sprijinul comunității românești din zonă. Dialogul s-a concentrat asupra dezvoltării unor inițiative concrete menite să susțină identitatea spirituală și culturală a românilor. Printre direcțiile…
13:30
Dan Constantin, președinte UZPR: Genialitatea lui Constantin Brâncuși îi creează un soclu tot mai înalt, așa cum este Coloana Infinitului # Basilica.ro
Genialitatea lui Constantin Brâncuși îi creează un soclu tot mai înalt, asemenea Coloanei Infinitului, a remarcat vineri Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Jurnalistul a făcut aceste afirmații în deschiderea evenimentului „Brâncuși și Cântecul Pietrei – Anul 2026. Anul Brâncuși”, organizat de UZPR la Palatul Parlamentului pentru a sărbători 150 de ani…
13:10
Românii din Viena au mărturisit Ortodoxia printr-o procesiune cu icoane în centrul orașului # Basilica.ro
Românii din Viena au marcat Duminica Ortodoxiei printr-o procesiune cu icoane desfășurată în centrul capitalei austriece. Procesiunea a pornit de la Capela Ortodoxă Română din Viena. Credincioșii au străbătut principalele obiective ale orașului: Primăria Vienei, Parlamentul Austriei, Palatul Hofburg, Minoritenkirche și au revenit la capelă. La manifestare au participat credincioși din generații diferite, fiecare purtând…
13:00
Voluntarii ASCOR Alba Iulia au oferit flori doamnelor și domnișoarelor la Catedrala Reîntregirii # Basilica.ro
Voluntarii ASCOR Alba Iulia au oferit duminică flori doamnelor și domnișoarelor care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Reîntregirii. Activitatea a avut loc cu ocazia zilei de 1 martie, debutul primăverii și al Lunii Femeilor în România. „Ne dorim să aducem puțină lumină și speranță în sufletele oamenilor, mai ales în momente cu semnificație…
12:30
Tinerii sunt invitați să se înscrie la Concursul Național de Poezie Religioasă „Light of Life” # Basilica.ro
Tinerii poeți sunt invitați să se înscrie la Concursul Național de Poezie Religioasă „Light of Life”, organizat la Suceava. Evenimentul, ajuns la cea de-a 4-a ediție, este dedicat comemorării Ieromonahului Nectarie Chiriță, fost egumen al Schitului Cărbuna din Vânători-Neamț, poet și cântăreț bisericesc, trecut la cele veșnice la vârsta de 26 de ani. La concurs…
Acum 8 ore
11:40
Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Casian și Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Oxford, Marea Britanie, a aniversat duminică 15 ani de la înființare. Cu acest prilej, comunitatea s-a bucurat de vizita Arhiepiscopului Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a oficiat Sfânta Liturghie și a hirotonit doi clerici. Diaconul Ioan Andrei Manea a fost…
10:40
Ziua Mondială a Vieții Sălbatice: Protejarea plantelor medicinale și aromatice devine o prioritate globală # Basilica.ro
Ziua Mondială a Vieții Sălbatice este marcată anual în data de 3 martie, pentru a celebra flora și fauna sălbatice. Tema din acest an este „Plante medicinale și aromatice: conservarea sănătății, a patrimoniului și a mijloacelor de trai”. „Plantele medicinale și aromatice sunt esențiale atât pentru sănătatea umană, cât și pentru echilibrul ecologic. (…) Aceste…
Acum 12 ore
09:50
Ziua Mondială a Scriitorilor: Cuvântul scris păstrează și promovează valorile culturale # Basilica.ro
Ziua Mondială a Scriitorilor este celebrată în fiecare an în data de 3 martie. Inițiativa aparține organizației PEN International, care reunește autori profesioniști din multiple domenii și genuri literare. Instituită pentru a evidenția rolul scriitorilor în societate, această sărbătoare pune în lumină diversitatea unei vocații care contribuie la promovarea și consolidarea valorilor culturale. „PEN International…
09:10
97 de ani de la nașterea duhovnicului tinerilor: Ce presupunea programul duhovnicesc propus de Părintele Teofil Părăian # Basilica.ro
În urmă cu 97 de ani s-a născut Părintele Teofil Părăian, supranumit și duhovnicul tinerilor. El le recomanda ucenicilor un program duhovnicesc care includea rugăciune constantă, post şi lecturi biblice. Fiind blând și smerit, părintele Teofil era îndrăgit de tineri, care îi ascultau îndemnurile și îi urmau sfaturile. „În ce priveşte angajarea într-o viaţă religioasă…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Apel la rugăciune și responsabilitate pentru încetarea războiului În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la…
Acum 24 ore
20:10
O parohie din Italia a marcat Duminica Ortodoxiei printr-un atelier pentru copii și un târg de mărțișoare caritabil # Basilica.ro
Parohia română Tivoli (Italia) a organizat, duminică, un atelier pentru copii și un târg de mărțișoare caritabil, pentru a marca Duminica Ortodoxiei. Ziua a început cu participarea la Sfânta Liturghie, în cadrul căreia părintele paroh Ion Florea a explicat importanța cinstirii sfintelor icoane. În continuare, copiii parohiei au participat la atelierul organizat în cadrul proiectului…
19:40
Episcopul Sălajului îndeamnă la asumarea deplină a Ortodoxiei: Înseamnă un mod de viață # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului a îndemnat duminică la asumarea deplină a Ortodoxiei, subliniind că aceasta înseamnă un mod de viață. „Ortodoxia nu înseamnă part-time job, cum se spune acum, ci înseamnă douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Înseamnă viața întreagă. Ortodoxia este viața noastră”, a evidențiat ierarhul la Catedrala din Zalău. Preasfințitul…
19:20
Cele mai noi informații de la preotul român din Dubai: Urmărim cu responsabilitate evoluția situației # Basilica.ro
Preotul Alexandru Cristian Truşcan, parohul comunității românești din Dubai, a transmis un mesaj de liniștire și prudență cu privire la situația de criză din Orientul Mijlociu: „Urmărim cu responsabilitate evoluția situației”, a declarat pentru Basilica.ro părintele. În contextul tensiunilor și al evoluțiilor geopolitice recente din regiune, care au generat preocupare și în rândul românilor din…
19:10
Episcopia Europei de Nord, în colaborare cu Pro Vita Iași și Facultatea de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, organizează sâmbătă la parohia română Borås (Suedia), colocviul „Familia între presiunea ideologiilor contemporane și fidelitatea față de Evanghelie”. Evenimentul va începe la ora 09:00, atunci când Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va săvârși Sfânta…
18:10
Biserica românească „Sf. Maria” din München a devenit un punct de interes pentru comunitatea germană # Basilica.ro
Biserica românească „Sf. Maria” din München a devenit un punct de interes pentru comunitatea germană. Un grup de seniori de la Școala Populară din comuna Sauerlach a vizitat lăcașul de cult din orașul bavarez. Grupul condus de domnul Walter Veitl a vizitat în data de 26 februarie biserica românească din lemn, fiind interesat atât de…
Ieri
17:10
Mitropolitul Teofan despre Marșul pentru viață: Arată că libertatea de alegere se oprește când viața este pusă în pericol # Basilica.ro
„Marșul pentru viață arată că libertatea de alegere, despre care atât de mult se vorbește, se oprește atunci când viața cuiva este pusă în pericol”, a subliniat duminică Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa a transmis un mesaj dedicat activităților din Luna pentru viață pe pagina de Facebook Pro Vita Iași, în care…
16:40
Sf. Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit de comunitatea românească din Montreal # Basilica.ro
Sfântul Ioan Casian, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Canadei, a fost sărbătorit săptămâna trecută de către comunitatea românească la Catedrala Episcopală din Montreal. Evenimentele au început vineri seară, prin Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, oficiată de către Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, alături de un sobor de preoți. A doua zi, sâmbătă, PS…
16:20
Mitropolitul Laurențiu: Icoana ne descoperă în mod văzut ceea ce ne arată prin cuvinte Sfânta Scriptură # Basilica.ro
„Icoana ne descoperă în mod văzut ceea ce ne arată prin cuvinte Sfânta Scriptură”, a subliniat în predica de duminică Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Mitropolitul Ardealului a explicat că icoana este „o evanghelie pictată”, care „ne cheamă la rugăciune tainică, la…
16:10
La începutul Lunii pentru Viață, PS Benedict îndeamnă comunitățile să sprijine mamele aflate în dificultate # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului a transmis luni, la debutul Lunii pentru Viață, un mesaj prin care îndeamnă comunitățile din Biserică să sprijine mamele aflate în situații dificile. Preasfinția Sa a pornit de la exemplul Maicii Domnului, care, la Buna Vestire a răspuns: Fie mie după cuvântul tău. „În acel da s-a deschis pentru lume o…
16:00
Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui, subliniază Episcopul Hușilor # Basilica.ro
„Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui”, a subliniat duminică, în predică, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huși. Ierarhul a subliniat semnificația profundă a cinstirii sfintelor icoane și identitatea creștinului ortodox într-o societate dominată de imagine. „Duminica de…
15:50
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare. Consecințele devastatoare ale războiului sunt reflectate…
15:30
Prima săptămână din Postul Mare este vremea așezării lăuntrice și a începutului de drum duhovnicesc. În bisericile ortodoxe, credincioșii pășesc cu smerenie în această perioadă de pocăință și reînnoire, participând la slujbe de o intensitate aparte, marcate de citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din…
15:20
Hramul Memorialului Gherla, marcat prin patru zile dedicate martirilor din închisorile comuniste # Basilica.ro
Memorialul Gherla își va sărbători hramul printr-o serie de acțiuni și evenimente dedicate martirilor din închisorile comuniste, reunite în cea de-a noua ediție a Zilelor Memorialului Gherla, care va avea loc în perioada 7–10 martie. Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a Memorialului, manifestările sunt organizate în contextul prăznuirii Sfinților 40 de…
15:10
Pelerinii români au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel # Basilica.ro
Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict. Potrivit părintelui arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, evacuarea s-a realizat prin singura rută sigură disponibilă în prezent, respectiv granița cu Egiptul. „Șoferi de autocare și ghizi români stabiliți în…
14:10
Români și suedezi au participat, împreună cu Episcopul Macarie, la o procesiune cu icoane # Basilica.ro
Români și suedezi de la parohia din Gävle, Regatul Suediei, au participat la o procesiune cu icoane, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult ocrotit de „Sfintele Veronica Mironosița și Eufimia Mucenița și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de…
12:00
Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile orașului Roman cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în parteneriat cu autoritățile publice locale. Procesiunea a debutat în Piața Roman Mușat cu o rugăciune rostită de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. „Pornim această…
11:30
Mitropolitul Teofan: Creștinul ortodox este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos # Basilica.ro
„Creștinul ortodox adevărat este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos, cum mărturisește Dumnezeiescul Apostol Pavel”, a subliniat în predica de duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, au oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mitropolitul…
10:20
Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena vor fi duse în pelerinaj într-o parohie din Argeș # Basilica.ro
Racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena va fi dusă în perioada 13–15 martie în pelerinaj la Parohia Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș. Cinstitul odor va fi adus de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Programul liturgic va debuta în data de 13 martie, la ora 17:00, cu întâmpinarea raclei cu…
09:30
Descoperire arheologică la Constanța: Au fost scoase la lumină 34 de morminte romane și artefacte rare # Basilica.ro
Un număr de 34 de morminte din perioada romană au fost descoperite vineri în timpul cercetării arheologice desfășurată pentru consolidarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța. „O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică”, au transmis reprezentanții…
09:10
La 189 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, a fost evocată importanța familiei în scrierile sale # Basilica.ro
Scriitorul Ion Creangă a fost pomenit duminică la Schitul Vovidenia din Neamț, cu ocazia împlinirii a 189 de ani de la nașterea sa. Arhimandritul Mihail Daniliuc a evocat importanța familiei și a femeii în scrierile marelui clasic al literaturii române. Părintele a arătat că în paginile scriitorului femeia nu este o prezență marginală, ci axul…
08:40
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. 36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească. Citește mai mult.…
1 martie 2026
19:00
PS Paisie Sinaitul despre Biserica Icoanei din Capitală: O oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu # Basilica.ro
„Într-o capitală agitată, cu ritm alert și cu multiple provocări, acest lăcaș de cult a fost și rămâne o oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu”, a evidențiat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica Icoanei din București. În prima Duminică din Postul Mare, numită a Ortodoxiei, Episcopul vicar patriarhal a…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Activitatea Bisericii din anul 2025 a fost sintetizată într-un volum lansat la Catedrala Patriarhală # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopul vicar patriarhal, a prezentat duminică la Catedrala Patriarhală un nou volum dedicat activității Bisericii Ortodoxe Române din anul 2025. Volumul, intitulat „Centenarul Patriarhiei Române, Noi Sfinți Români și Sfințirea Picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în Societate în anul 2025”, a fost prezentat la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, în…
16:10
Ministerul Afacerilor Externe a înființat un grup de lucru pentru promovarea limbii române în străinătate # Basilica.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a găzduit joi prima reuniune a unui grup de lucru interinstituțional dedicat creșterii cooperării în domeniul promovării limbii române în diaspora și în comunitățile istorice. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, scopul noului grup de lucru este creșterea nivelului de colaborare între instituțiile cu atribuții în studierea și promovarea…
15:40
Prima zi a lunii martie a coincis anul acesta cu prima duminică a Postului Mare, dedicată cinstirii sfintelor icoane, cunoscută drept Duminica Ortodoxiei. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învățătură și a fost felicitat…
15:40
Patriarhul României îndeamnă la sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a îndemnat, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, săvârșite la Catedrala Patriarhală, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale. Preafericirea Sa a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate. „Mai sunt, însă, părți din Catedrală…
14:20
36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească. Înainte de a adresa mesajul de felicitare, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a prezentat volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în…
13:00
Patriarhul Daniel la Duminica Ortodoxiei: Icoanele ne cheamă la rugăciune, sfințenie și comuniune # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, în Duminica Ortodoxiei, rolul esențial al sfintelor icoane în viața credincioșilor. „Icoanele ne cheamă la rugăciune, la sfințenie și la comuniune cu toți Sfinții lui Dumnezeu”, a afirmat Patriarhul României. Patriarhul Daniel a slujit, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor,…
