Hramul Memorialului Gherla, marcat prin patru zile dedicate martirilor din închisorile comuniste
Basilica.ro, 2 martie 2026 15:20
Memorialul Gherla își va sărbători hramul printr-o serie de acțiuni și evenimente dedicate martirilor din închisorile comuniste, reunite în cea de-a noua ediție a Zilelor Memorialului Gherla, care va avea loc în perioada 7–10 martie. Potrivit unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook a Memorialului, manifestările sunt organizate în contextul prăznuirii Sfinților 40 de…
Acum 5 minute
16:00
Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui, subliniază Episcopul Hușilor # Basilica.ro
„Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui”, a subliniat duminică, în predică, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huși. Ierarhul a subliniat semnificația profundă a cinstirii sfintelor icoane și identitatea creștinului ortodox într-o societate dominată de imagine. „Duminica de…
Acum 15 minute
15:50
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un apel la rugăciune și responsabilitate, în vederea identificării soluțiilor rapide pentru reinstaurarea păcii și a bunei înțelegeri între popoare. Consecințele devastatoare ale războiului sunt reflectate…
Acum o oră
15:30
Prima săptămână din Postul Mare este vremea așezării lăuntrice și a începutului de drum duhovnicesc. În bisericile ortodoxe, credincioșii pășesc cu smerenie în această perioadă de pocăință și reînnoire, participând la slujbe de o intensitate aparte, marcate de citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din…
15:20
15:10
Pelerinii români au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române să părăsească zona de conflict din Israel # Basilica.ro
Pelerinii români aflați în Israel au fost sprijiniți de Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte să părăsească în siguranță zona de conflict. Potrivit părintelui arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, evacuarea s-a realizat prin singura rută sigură disponibilă în prezent, respectiv granița cu Egiptul. „Șoferi de autocare și ghizi români stabiliți în…
Acum 2 ore
14:10
Români și suedezi au participat, împreună cu Episcopul Macarie, la o procesiune cu icoane # Basilica.ro
Români și suedezi de la parohia din Gävle, Regatul Suediei, au participat la o procesiune cu icoane, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult ocrotit de „Sfintele Veronica Mironosița și Eufimia Mucenița și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de…
Acum 6 ore
12:00
Peste 2.000 de pelerini au purtat icoane în procesiune pe străzile orașului Roman cu prilejul Duminicii Ortodoxiei. Manifestarea a fost organizată de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului în parteneriat cu autoritățile publice locale. Procesiunea a debutat în Piața Roman Mușat cu o rugăciune rostită de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. „Pornim această…
11:30
Mitropolitul Teofan: Creștinul ortodox este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos # Basilica.ro
„Creștinul ortodox adevărat este cel care se străduiește să-și robească gândul spre ascultarea Domnului Hristos, cum mărturisește Dumnezeiescul Apostol Pavel”, a subliniat în predica de duminică Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, au oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. Mitropolitul…
10:20
Moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena vor fi duse în pelerinaj într-o parohie din Argeș # Basilica.ro
Racla cu un fragment din moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena va fi dusă în perioada 13–15 martie în pelerinaj la Parohia Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș. Cinstitul odor va fi adus de la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Programul liturgic va debuta în data de 13 martie, la ora 17:00, cu întâmpinarea raclei cu…
Acum 8 ore
09:30
Descoperire arheologică la Constanța: Au fost scoase la lumină 34 de morminte romane și artefacte rare # Basilica.ro
Un număr de 34 de morminte din perioada romană au fost descoperite vineri în timpul cercetării arheologice desfășurată pentru consolidarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța. „O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică”, au transmis reprezentanții…
09:10
La 189 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, a fost evocată importanța familiei în scrierile sale # Basilica.ro
Scriitorul Ion Creangă a fost pomenit duminică la Schitul Vovidenia din Neamț, cu ocazia împlinirii a 189 de ani de la nașterea sa. Arhimandritul Mihail Daniliuc a evocat importanța familiei și a femeii în scrierile marelui clasic al literaturii române. Părintele a arătat că în paginile scriitorului femeia nu este o prezență marginală, ci axul…
08:40
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. 36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească. Citește mai mult.…
Acum 24 ore
19:00
PS Paisie Sinaitul despre Biserica Icoanei din Capitală: O oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu # Basilica.ro
„Într-o capitală agitată, cu ritm alert și cu multiple provocări, acest lăcaș de cult a fost și rămâne o oază de liniște și de întâlnire cu Dumnezeu”, a evidențiat duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la Biserica Icoanei din București. În prima Duminică din Postul Mare, numită a Ortodoxiei, Episcopul vicar patriarhal a…
17:00
Activitatea Bisericii din anul 2025 a fost sintetizată într-un volum lansat la Catedrala Patriarhală # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcopul vicar patriarhal, a prezentat duminică la Catedrala Patriarhală un nou volum dedicat activității Bisericii Ortodoxe Române din anul 2025. Volumul, intitulat „Centenarul Patriarhiei Române, Noi Sfinți Români și Sfințirea Picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în Societate în anul 2025”, a fost prezentat la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, în…
16:10
Ministerul Afacerilor Externe a înființat un grup de lucru pentru promovarea limbii române în străinătate # Basilica.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a găzduit joi prima reuniune a unui grup de lucru interinstituțional dedicat creșterii cooperării în domeniul promovării limbii române în diaspora și în comunitățile istorice. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, scopul noului grup de lucru este creșterea nivelului de colaborare între instituțiile cu atribuții în studierea și promovarea…
Ieri
15:40
Prima zi a lunii martie a coincis anul acesta cu prima duminică a Postului Mare, dedicată cinstirii sfintelor icoane, cunoscută drept Duminica Ortodoxiei. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învățătură și a fost felicitat…
15:40
Patriarhul României îndeamnă la sprijin pentru finalizarea picturii Catedralei Naționale # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a îndemnat, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Ortodoxiei, săvârșite la Catedrala Patriarhală, la sprijinirea lucrărilor de pictură în mozaic ale Catedralei Naționale. Preafericirea Sa a explicat că, deși pictura Catedralei Naționale a fost sfințită în forma realizată până în acel moment, lucrările nu sunt încă încheiate. „Mai sunt, însă, părți din Catedrală…
14:20
36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească. Înainte de a adresa mesajul de felicitare, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a prezentat volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în…
13:00
Patriarhul Daniel la Duminica Ortodoxiei: Icoanele ne cheamă la rugăciune, sfințenie și comuniune # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, în Duminica Ortodoxiei, rolul esențial al sfintelor icoane în viața credincioșilor. „Icoanele ne cheamă la rugăciune, la sfințenie și la comuniune cu toți Sfinții lui Dumnezeu”, a afirmat Patriarhul României. Patriarhul Daniel a slujit, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor,…
09:40
În data de 1 martie se împlinesc 189 de ani de la nașterea diaconului Ion Creangă, unul dintre cei mai mari scriitori români. Ion Creangă a menționat în autobiografia sa că este născut „la 1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români: Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești…
28 februarie 2026
20:00
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a transmis sâmbătă un mesaj cu prilejul sărbătorii „Tudorița – Paștele cailor”, celebrată anual de minoritatea bulgară din Târgoviște. Sărbătoarea are loc în prima sâmbătă din Postul Mare, numele de Tudorița provenind de la numele Sfântului Teodor Tiron, cel căruia îi este dedicată această zi.…
18:50
În Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, și Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Patriarhală.…
16:40
O nouă raclă cu moaștele Sf. Ioan Casian a fost sfințită la Biserica Spitalului Obregia din București # Basilica.ro
O nouă raclă din metal care conține un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Ioan Casian a fost sfințită sâmbătă, la Biserica Spitalului de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București. Părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române și slujitor al bisericii spitalului, a subliniat semnificația momentului pentru comunitatea medicală și…
15:10
Duminică începe Luna Femeilor în România. Anul acesta este primul în care este marcată, după aprobarea inițiativei în Parlament și promulgarea ei de către Președintele Nicușor Dan. Legea urmărește evidențierea „impactului pozitiv pe care femeile l-au avut asupra societății românești în domenii precum educația, sănătatea, cultura, știința, sportul sau politica și întreaga societate”, au scris…
14:30
Patriarhia Română a participat la consultările de la Palatul Cotroceni privind politicile sociale # Basilica.ro
Patriarhia Română, prin Federația Filantropia, a participat la consultările organizate joi la Palatul Cotroceni pe tema politicilor sociale. Întâlnirea de lucru a reunit organizații reprezentative implicate în furnizarea serviciilor sociale, medicale și educaționale, scopul fiind analizarea principalelor provocări socio-economice și consolidarea cooperării dintre instituțiile statului și sectorul neguvernamental. Reuniunea a fost convocată de consilierul prezidențial…
13:00
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel # Basilica.ro
Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte oferă sprijin pelerinilor aflați în Israel, în contextul tensiunilor de securitate și al închiderii temporare a spațiului aerian. Situația din Israel s-a înrăutățit în cursul dimineții, când au fost activate sirenele de alarmă, iar mai multe rachete lansate dinspre Iran au fost interceptate de sistemele de apărare, potrivit Agerpres.…
11:20
PS Benedict va susține un program catehetic dedicat familiei creștine în fiecare duminică din Postul Mare # Basilica.ro
Episcopul Benedict al Sălajului va susține, în fiecare duminică a Postului Mare, programul catehetic „Familia – taină a Bisericii”, dedicat aprofundării sensului creștin al vieții de familie și provocărilor contemporane ale acesteia. Întâlnirile vor avea loc de la ora 18:00, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, după săvârșirea Vecerniei. Programul va începe în prima…
10:30
Peste 17.000 de români își sărbătoresc onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Casian # Basilica.ro
Un număr de 17.373 de români își serbează onomastica în data de 28 februarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Casian. Dintre aceștia, 13.826 sunt bărbați, iar 3.547 sunt femei, potrivit unei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica persoanele…
09:50
În data de 28 februarie 1785 au fost executați, la Alba Iulia, Horea și Cloșca, liderii răscoalei țărănești din Transilvania, unul dintre cele mai importante momente ale luptei românilor pentru drepturi sociale și naționale. Răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan a izbucnit în toamna anului 1784, în Munții Apuseni, pe fondul nemulțumirilor profunde ale…
09:10
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, își cinstesc sâmbătă ocrotitorul spiritual. Sfântul Cuvios Ioan Casian s-a născut din părinţi străromâni în părţile Casimcei din nordul Dobrogei, care pe atunci se numea Sciţia Mică, în preajma anului 360. Din dragoste pentru Hristos, s-a hotărât să îmbrăţişeze viaţa monahală,…
27 februarie 2026
23:20
Mănăstirea Ghighiu va construi un centru social-cultural dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu: Cum poți ajuta? # Basilica.ro
Mănăstirea Ghighiu va construi un Centru Cultural-Social dedicat Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, ca răspuns la numeroasele solicitări primite din partea credincioșilor și pelerinilor. Așezământul va cuprinde 90 de locuri de cazare, sală de conferințe, sală de mese, o sală de expoziții și un mic paraclis. Potrivit mănăstirii, proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii,…
21:30
De la dezbatere la sprijin concret: aceasta este direcția pe care o propune generația tânără implicată în mișcarea pro-viață. Tema Marșului pentru Viață 2026 – „Solidaritate pentru amândoi” – invită la o schimbare de perspectivă: binele nu se face alegând între două vieți, ci susținându-le pe amândouă. Teodora Diana Paul este președinta asociației Studenți pentru…
19:50
Suntem datori să postim nu numai de mâncare, ci trebuie să ne înfrânăm și de la păcate, îndeamnă PS Lucian # Basilica.ro
„Suntem datori să postim nu numai de la mâncare și băutură, ci trebuie să ne înfrânăm în primul rând de la păcate”, a subliniat joi Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Preasfinția Sa a explicat că Postul Mare este o pregătire pentru primirea bucuriei Învierii Domnului, în care trebuie să avem conștiința iertării și a pocăinței…
19:30
După două decenii ca protopop de Avrig, Pr. Vasile Gafton își spune povestea: De la meseria de sudor la slujirea de preot # Basilica.ro
În vara anului 2026, părintele Vasile Gafton va împlini 20 de ani de slujire în fruntea Protopopiatului Avrig din județul Sibiu. Cu acest prilej, Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, a publicat pe pagina sa de Facebook un interviu despre drumul de la meseria de sudor la slujirea preoțească a protopopului de Avrig. Absolvent al…
19:20
Părintele Dan Damaschin va participa la hramul unei parohii românești din Belgia, ocrotită de Sf. Cuv. Gertrude # Basilica.ro
Părintele Dan Damaschin va participa la hramul parohiei românești din Uccle, Belgia, ocrotită de Sfinți Apostoli Petru și Pavel și Sfânta Cuvioasă Gertrude. În data de 14 martie, de la ora 18:00, părintele va oficia slujba Vecerniei și Taina Sfântului Maslu. După Sfânta Liturghie din data de 15, preotul Dan Damaschin va susține conferința cu…
18:00
Biserica și școala, împreună pentru viitor: Episcopia de Bălți a oferit burse elevilor și studenților cu rezultate bune # Basilica.ro
Episcopia de Bălți a desfășurat în anul de studii 2025–2026 o nouă etapă a programului de burse destinat elevilor și studenților proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, dar cu rezultate bune la învățătură. Pentru noul an de învățământ, sprijinul este consolidat prin colaborarea cu parteneri din țară și din diaspora. Alături de Mitropolia Europei…
17:30
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a oferit șapte îndemnuri pentru înnoire duhovnicească în perioada Postului Mare. Preasfinția Sa a explicat că Postul Sfintelor Paști trebuie să fie transformat într-un timp al împăcării cu Dumnezeu și cu semenii, precum și al solidarității concrete cu cei aflați în suferință. Nevoința în timpul postului Ierarhul a…
17:10
16:30
Marșul pentru Viață 2026 promovează solidaritatea atât cu mama, cât și cu copilul – înainte și după naștere # Basilica.ro
Marșul pentru Viață 2026 va avea loc în 28 martie. Tema din acest an a celui mai amplu eveniment anual pro-viață din România și Republica Moldova este „Solidaritate pentru amândoi”, se anunță în comunicatul publicat pe site-ul mișcării civice. „Ediția din acest an evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere,…
16:00
Adelina Fronea: Gala Bunei Vestiri, organizată de Asociația „Life Call”, ajunge în premieră la Cluj-Napoca # Basilica.ro
Gala Bunei Vestiri va fi organizată, în premieră, și la Cluj-Napoca, a anunțat președintele Asociației „Life Call”, Adelina Fronea, într-un interviu acordat Trinitas TV. Evenimentul caritabil va fi găzduit în data de 25 martie, pe scena Operei Naționale din Cluj. Cu două zile înainte va avea loc ediția de la Iași, iar în 26 martie…
15:40
Au început înscrierile la prima tabără a tinerilor ortodocși din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord invită tinerii la prima tabără organizată de eparhie în luna iulie la Watford, în nord-vestul Londrei. Evenimentul se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de peste 12 ani și propune trei zile de activități desfășurate într-un cadru natural, care îmbină comuniunea frățească, formarea personală și creșterea duhovnicească. Programul…
15:20
Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar vor beneficia de o vacanță de 11 zile consecutive în perioada sărbătorilor pascale, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației. Vacanța de Paște începe vineri, 3 aprilie, după finalizarea cursurilor, și se va încheia miercuri, 15 aprilie, urmând ca elevii să revină la ore de joi. Perioada liberă…
15:00
Teatrul ca drum spre reintegrare: ASCOR Arad a fost premiat pentru activitatea dedicată femeilor private de libertate # Basilica.ro
Asociația Studenților Creștini-Ortodocși din România (ASCOR), filiala Arad, a primit miercuri o Diplomă de Excelență în cadrul „Galei Reintegrării Sociale”, pentru implicarea constantă în proiecte educative și spirituale dedicate femeilor private de libertate. La gala organizată de Penitenciarul Arad, asociația studențească a fost apreciată pentru înființarea trupei de teatru „Sfântul Filimon”, formată din femeile private…
14:30
S-a lansat concursul pentru stabilirea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași # Basilica.ro
Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a anunțat miercuri lansarea concursului pentru realizarea identității vizuale a Festivalului de Artă Sacră Iași – SACRUM. Potrivit organizatorilor, concursul se adresează designerilor, artiștilor vizuale și tuturor profesioniștilor din domeniul creației vizuale. Obiectivul concursului este acela de a găsi…
13:50
Ajută misiunea socială a Bisericii: Ce este Fondul Central Misionar și când poți contribui? # Basilica.ro
Începând cu duminica aceasta, în toate lăcașurile de cult din cuprinsul Patriarhiei Române, vor fi colectate fonduri pentru susținerea misiunii sociale a Bisericii. Colecta va compune Fondul Central Misionar, stabilit de către Sfântul Sinod ca resursă pentru facilitarea actelor de solidaritate în viața Bisericii. Fondul Central Misionar va susține: eparhiile, parohiile și mănăstirile aflate în…
13:40
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează seria de conferințe „Duminicile Postului Mare” # Basilica.ro
Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord organizează, în perioada Postului Mare, o serie de conferințe catehetice, având ca temă „Duminicile Postului Mare”. Conferințele vor fi susținute de către părinții Dragoș Herescu și Dionisie Stan, consilieri în cadrul Arhiepiscopiei. Acestea vor fi găzduite de parohiile din cuprinsul eparhiei, începând de săptămâna viitoare. Parohia „Sf. Ierarh…
12:50
O biserică veche de peste două secole s-a prăbușit: Episcopia Covasnei și Harghitei pregătește construirea unui nou lăcaș # Basilica.ro
Biserica de lemn veche de peste două secole din satul Uilac, județul Harghita, s-a prăbușit în urmă cu câteva zile. Episcopia Covasnei și Harghitei intenționează să construiască un nou lăcaș de cult. Preotul Paraschiv Oltean, consilier pe patrimoniu și construcții bisericești la Episcopia Covasnei și Harghitei, a declarat, pentru Agerpres, că situația a fost constatată…
11:50
Patriarhia Română își reafirmă ferm poziția pro-viață și susține respectarea dreptului fundamental la viață al copiilor nenăscuți, îndemnând, totodată, la sprijinirea concretă a femeilor aflate în criză de sarcină, care se confruntă cu dificultăți majore de ordin material, social și emoțional. Din anul 1958 până în prezent, în România au fost înregistrate peste 23 de…
11:40
Peste 30 de familii afectate de explozia din Rahova au primit sprijin din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor # Basilica.ro
Peste 30 de familii afectate de explozia care a avut loc în cartierul Rahova anul trecut au fost ajutate joi de către Arhiepiscopia Bucureștilor, prin intermediul Sectorului social-filantropic și al Protoieriei Sector 5 Capitală. Potrivit Ziarului Lumina, 38 de familii au primit bunuri electrocasnice (frigidere, mașini de spălat, cuptoare cu microunde), precum și lenjerii, produse…
11:40
La începutul lunii martie, vă propunem să descoperim viețile unor sfinte mai puțin cunoscute credincioșilor din România. Multe dintre ele nu sunt trecute în calendarul Bisericii noastre, însă sunt menționate în sinaxare. Cultul lor este mai răspândit în Apus, sfintele trăind în perioada de dinaintea Marii Schisme. Luna martie este dedicată femeilor, iar aceste sfinte…
