Acuzații grave la Brașov: un bărbat susține că polițiștii l-au agresat după ce i-au dat o amendă
Newsweek.ro, 3 martie 2026 17:50
Acuzații grave planează asupra unor polițiști din Brașov. Un bărbat susține că l-au bătut groaznic, pentru că a ripostat atunci când l-au amendat pentru parcare pe un loc destinat persoanelor cu handicap.
