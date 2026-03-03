VIDEO Femeia pilot de F-15 a SUA, doborâtă în Kuweit, felicitată de localnici: „Mulțumesc că ne-ai ajutat”
Newsweek.ro, 3 martie 2026 12:50
Incidentul în care un avion F-15 al SUA a fost doborât accidental deasupra Kuweitului, a devenit viral pe rețelele de socializare, mai ales după ce pilotul a reușit să se catapulteze în ultimul moment. Surpriza mare a venit în momentul în care eroul aterizat în siguranță la sol.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
13:30
Iranul amenință Europa cu un atac direct dacă sprijină ofensiva Israel-SUA: „Ar fi un act de război” # Newsweek.ro
Iranul transmite un avertisment dur țărilor europene, pe fondul escaladării conflictului cu Israel și SUA. Teheranul susține că orice implicare militară a statelor europene ar reprezenta „un act de război”. Amenințarea vine după ce o bază SUA din Cipru a fost atacată de drone.
Acum 15 minute
13:20
Cine beneficiază de reducerea cu 50% la plata impozitelor în 2026? Ce acte trebuie să aducă? # Newsweek.ro
Guvernul a publicat în Monitorul Oficial cazurile în care românii pot beneficia de impozite reduse. printre beneficiari sutn și persoanele cu handizap. Vă spunem și ce acte trebuie depuse.
Acum 30 minute
13:10
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial # Newsweek.ro
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial de la ANPIS. Mai multe plăți vor fi făcute în avans, în această lună.
Acum o oră
12:50
VIDEO Femeia pilot de F-15 a SUA, doborâtă în Kuweit, felicitată de localnici: „Mulțumesc că ne-ai ajutat” # Newsweek.ro
Incidentul în care un avion F-15 al SUA a fost doborât accidental deasupra Kuweitului, a devenit viral pe rețelele de socializare, mai ales după ce pilotul a reușit să se catapulteze în ultimul moment. Surpriza mare a venit în momentul în care eroul aterizat în siguranță la sol.
Acum 2 ore
12:30
VIDEO Te-ai lovit de dosarul cu șină? Guvernul a lansat platforma online „Fără hârtie” pentru reclamații # Newsweek.ro
Guvernul a lansat o platformă online, denumită „Fără hârtie”, în încercarea de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, și îi invită pe cetățeni să se implice și să sesize locurile în care încă se ciocnesc de dosarul cu șină.
12:20
Exerciţiul de alarmare publică "Miercurea Sirenelor" a fost amânat, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate şi necesitatea unei informări publice mai ample, a anunţat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
12:10
Germania nu exclude un atac al Iranului asupra unei țări din Europa. „Există un precedent” # Newsweek.ro
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu poate fi exclus, după atacul cu drone asupra unei baze aeriene britanice din Cipru, potrivit dpa.
12:00
Nicușor Dan, primit cu căldură de Trump în SUA. Ce a înțeles Călin Georgescu? „Nu l-a recunoscut” # Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat prorus la alegerile prezidențiale din România s-a prezentat din nou marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar, într-un dosar în care este acuzat de promovarea unor idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe.
11:50
35 de ani de la eliberarea Estoniei, Letoniei și Lituaniei de sub jugul URSS. Putin le vrea înapoi # Newsweek.ro
S-au împlinit 35 de ani de la eliberarea Estoniei, Letoniei și Lituaniei de sub jugul URSS. Președintele rus Vladimir Putin visează, însă, la „măreția” Uniunii Sovietice și ar vrea înapoi, cu forța, țările baltice, acum membre NATO.
11:40
Vicepreședinta executivă a Comisia Europeană, Roxana Mînzatu, a anunțat alocarea a 65 de milioane de euro pentru sprijinirea personalului din educație, printr-o realocare de fonduri în cadrul Programul Educație și Ocupare, finanțat prin Fondul Social European Plus.
Acum 4 ore
11:20
Efect imediat al războiului din Orientul Mijlociu: Prețul gazelor a „bubuit” cu 60% în Europa. 54 €/MWh! # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu are un efect imediat la bursa gazelor din Europa. Prețul a „bubuit” cu 60% în cinci zile, Megawattul-oră (MWh) ajungând la peste 54 € de vineri, 27 februarie, până astăzi, 3 martie.
11:10
Horoscop martie 3 zodii pentru care viața devine mai bună de săptămâna asta. Se schimbă modelele karmice # Newsweek.ro
Horoscop martie. După 3 martie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei semne zodiacale. Ne gândim la o îmbunătățire drastică, iar singura modalitate de a ajunge acolo este să ne aruncăm cu capul înainte și să începem.
11:00
Ministra Mediului pune „tunurile” pe Apele Române. Sunt vizați 11 directori. Cum vor fi evaluați # Newsweek.ro
Directorii Administrațiilor Bazinale din Apele Române vor fi evaluați după noi criterii. Ministra Mediului schimbă criteriile de performanță.
10:50
21 de cetățeni străini nu au fost lăsați să intre în România. 5 români nu au fost lăsați să iasă. De ce? # Newsweek.ro
Polițiștii de Frontieră nu au lăsat 21 de cetățeni străini să intre în România. De asemenea, 5 români nu au putut ieși din țară. Iată care sunt motivele.
10:40
Gabriela Firea nu acceptă înjumătățirea ajutoarelor la pensie. Criză în coaliție pe măsurile sociale # Newsweek.ro
Coaliția fierbe după ce ministrul de finanțe a anunțat că nu sunt bani decât pentru jumătate din Pachetul social propus de PSD, inclusiv pentru pensii. Prima reacție a venit din partea Gabrielei Firea care cere ca măsurile sociale ale PSD să fie prinse în buget.
10:30
Când curajul întâlnește frumusețea: „Ești mai frumoasă decât crezi!” ediția a IV-a a început! # Newsweek.ro
Astăzi, GRAL Medical, Spitalul OncoFort și PADIR (Patronatul Antreprenorilor din Industria Înfrumusețării din România) anunță cu emoție începerea celei de-a IV-a ediții a campaniei de suflet „Ești mai frumoasă decât crezi!”.
10:30
Amendă de 100.000 € dacă nu tai bine gardul viu în luna Martie. Unde se aplică și care e motivul? # Newsweek.ro
Primăvara a început oficial pe 1 martie. Aceasta înseamnă restricții pentru unii grădinari. Nerespectarea acestui lucru va avea consecințe neplăcute. Amenzile sunt colosale.
10:10
Cum fug bogații din calea războiului din Iran? Trec granița în limuzine și iau avioane private de 200.000 $ # Newsweek.ro
E război în Orientul Mijlociu. Aeroporturile din Dubai și Abu Dhabi s-au închis, obligând oamenii să treacă granițele. Odată cu atacurile aeriene și escaladarea tensiunilor, cererea de zboruri charter a crescut. Dar nu toți și le permit.
10:10
Cum să supraviețuiești în caz de urgență dacă rămâi fără curent și internet? 10 lucuri de ținut în casă # Newsweek.ro
Oricând poate apărea un eveniment care să pună în pericol vital comunități întregi. Fie că este vorba de război, cutremur, inundații, este bine ca oamenii să fie pregătiți. Pe lângă rucsacul de urgență este nevoie și de o serie de lucruri pe care să le ai la îndemână în casă.
Acum 6 ore
09:30
Bloomberg: Emiratele Arabe Unite şi Qatarul îi cer lui Trump să să limiteze atacurile asupra Iranului # Newsweek.ro
Emiratele Arabe Unite şi Qatarul încearcă să-l convingă pe Donald Trump să reducă operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului. Statele din Golf caută o soluţie diplomatică rapidă pentru a evita escaladarea regională şi un nou şoc major pe piaţa energiei.
09:20
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e reacția PSD? # Newsweek.ro
Guvernul nu a găsit suficienți bani pentru ajutoarele la pensie promise de PSD. Ajutoarele la pensie vor fi mai mici și pentru mai puțini pensionari decât s-a anunțat în Pachetul de solidaritate al PSD. Cum s-a ajuns aici?
09:10
Cum ar putea războiul din Iran pune pe butuci compania WizzAir? Acțiunile se pot prăbuși brutal # Newsweek.ro
Ar putea războiul din Iran să distrugă compania maghiară Wizz Air? Acțiunile ar putea scădea drastic, cu perspective de prăbușire brutală, scrie presa maghiară de azi.
09:00
Zelenski denunță „jocul rusesc” al lui Orban: „Croația a oferit petrol Ungariei, dar Viktor Orban a refuzat” # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că guvenrul croat s-a oferit să furnizeze petrol Ungariei și Slovaciei, însă premierul Viktor Orban ar fi refuzat propunerea, peferând să rămână ploconit Kremlinului până la capăt, pentru a bloca acțiunile UE împotriva Rusiei.
08:50
Cum poate o persoană cu handicap să solicite ambulanța dacă trebuie să ajungă la spital sau la recuperare? # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap care trebuie să ajungă la spital sau la recuperare trebuie să știe că ambulanța nu este un mijloc de transport gratuit pentru orice situație. Procedura diferă în funcție de urgență, transport programat sau tratament balnear.
08:30
Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au oferit noi detalii despre starea traficului din România, marţi, 3 martie 2026.
08:30
Netanyahu: Acţiunea israeliano-americană împotriva Iranului nu se va prelungi la nesfârşit # Newsweek.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un "război fără sfârşit", notează AFP.
08:20
Aici sunt banii pentru creșterea pensiilor și salariilor. Câte miliarde € nu se colectează din TVA. E furt # Newsweek.ro
Guvernul a înghețat pensiile și salariile pe anul 2026. Un oficial al BNR spune că ar exista bani de pensii și de salarii cu o condiție - guvernul să colecteze corect TVA.
08:20
Război în Orientul Mijlociu. Ambasada SUA la Riad, atacată cu drone iraniene. Peste 700 de civili, uciși # Newsweek.ro
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra zi, cu atacuri asupra Ambasadei SUA din Riad și bombardamente în Teheran. Peste 700 de civili au fost uciși, iar președintele Donald Trump promite represalii.
08:10
Shakira face istorie în Mexico City cu un concert gratuit în faţa a 400.000 de oameni: Este un vis # Newsweek.ro
Vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit duminică seară, în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico, un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în acest loc, transmite DPA.
07:50
Care românii vor primi 100% din salariu și din indemnizații atunci când sunt în concediu medical? # Newsweek.ro
Senatul a stabilit, luni, că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, cei spitalizați și femeile în concedii de maternitate să primească integral plata concediilor medicale.
07:40
Franța trimite focoase nucleare în 8 țări din Europa. De 1.000 de ori mai puternice ca primele bombe nucleare # Newsweek.ro
Franța își va mări stocul de focoase nucleare. Pentru prima dată, le desfășoară temporar pe teritoriul aliaților, extinzând descurajarea nucleară a țării pe fondul îndoielilor crescânde cu privire la angajamentul de securitate al SUA față de Europa.
Acum 8 ore
07:30
De ce tinerii îmbătrânesc mai repede decât bunicii? Vezi obiceiul nesănătos are legătură cu Soarele # Newsweek.ro
De ce par tinerii de azi să îmbătrânească mai repede decât bunicii lor? Paradoxal, lipsa expunerii la soare poate influența nivelul de vitamina D și aspectul pielii. Află cum acest obicei modern poate accelera semnele de îmbătrânire și ce rol are lumina naturală.
07:30
Tocmai ai aspirat și praful e iar pe raft? 5 mituri care îți schimbă tot ce știai despre curățenie # Newsweek.ro
Fie că este vorba de plante de apartament, plase de plasă sau ferestre deschise – multe jumătăți de adevăr circulă despre praf. Ce se ascunde de fapt în spatele lui?
07:10
Soție și soț, legați de iubire și durere. Trebuie să vândă casa lor de vis din cauza unei boli incurabile # Newsweek.ro
O femeie scoate la vânzare casa „visurilor” după ce soțul ei a fost diagnosticat cu Alzheimer, o boală cu debut precoce, la 55 de ani.
07:00
Horoscop 4 martie. Luna în Fecioară aduce o perioadă intensă Taurilor. Balanțele au o zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 4 martie. Luna în Fecioară aduce o perioadă intensă Taurilor. Balanțele au o zi productivă. Gemenii atrag admirația celor din jur fără efort. Săgetătorii trebuie să fie atenți la imaginea lor publică. Peștii reușesc să mențină armonia prin răbdare și înțelegere.
06:30
Motivul pentru care nu este bine să îți prinzi părul în coadă foarte des. Presiunea poate afecta rădăcina # Newsweek.ro
Îți prinzi des părul în coadă? Deși pare o soluție practică și rapidă, presiunea constantă asupra rădăcinii poate slăbi firul și favoriza căderea în timp. Află de ce acest obicei aparent inofensiv îți poate afecta sănătatea părului mai mult decât crezi.
Acum 24 ore
22:30
Se coace ceva foarte greu, din punct de vedere economic, şi rar, ca metale, în judeţul Braşov. Are legătură cu Statele Unite şi cu Groenlanda.
21:40
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: Avem deja 88 de construcții ilegale care au fost dărâmate pe Litoral # Newsweek.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, spune că ministerul pe care îl conduce are deja 88 de construcții ilegale, care au fost dărâmate, pe Litoral.
21:20
Suntem aspiratorul de forţă de muncă al Orientului. În timp ce unii români pleacă să lucreze în Occident, peste 25.000 de sri-lankezi lucrează în locul lor, în România.
21:20
Trump a folosit asupra Iranului arma secretă din Venezuela. Cu câteva ore înainte, o interzisese # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a etichetat Anthropic drept un risc pentru securitatea națională și a ordonat agențiilor să nu mai utilizeze arma secretă folosită în Venezuela. Dar armata SUA a folosit-o din nou cu succes în Iran.
20:50
Se apropie? Ministerul Apărării a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la BRAVO, din cauza Iranului # Newsweek.ro
Se apropie conflictul de România? Ministerul Apărării Naţionale a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la BRAVO, din cauza conflictului dintre SUA şi Iran.
20:30
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Rafinăria din Arabia Saudită oprită nu este cea care livrează României # Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, spune că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează carburanţi României.
20:20
ALERTĂ Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini # Newsweek.ro
Ajutoarele la pensie vor fi anula cesta mai mici decât cele anunțate săptămânile trecute. Astfel, vor primi ajutoare la pensie doar pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. Sumele vor fi mai mcii decât s-a anunțat inițial.
20:00
Războiul din Iran a cauzat cele mai lungi zboruri spre „nicăieri”. Avioane s-a întors la destinați după 16 ore # Newsweek.ro
Atacurile asupra Iranului au perturbat unul dintre cele mai aglomerate coridoare aeriene din lume. Două avioane s-au întors la pe aeroporturile de unde plecaseră după aproape 16 ore.
19:50
Ce este aparte la Strâmtoarea Ormuz și de ce este crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol? # Newsweek.ro
Ce este atât de aparte la Strâmtoarea Ormuz și de ce este ea crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol?
19:40
Mai devreme ca niciodată. Primele berze au fost observate în zonele rurale din România # Newsweek.ro
Primele semne ale primăverii au apărut deja în satele din România, unde berzele au fost zărite mai devreme decât de obicei, spre surprinderea localnicilor.
19:20
Cum să transformi o cutie de pantofi într-un organizator de bijuterii? Economisești peste 50 lei # Newsweek.ro
Nu arunca o cutie de pantofi! O poți transforma rapid într-un organizator elegant pentru bijuterii, cu materiale simple pe care le ai deja în casă. Economisești peste 50 de lei și îți păstrezi accesoriile ordonate, la îndemână și protejate de praf.
19:10
Conflictul din Iran reduce aprovizionarea Europei cu gaze. Bruxelles a fost luat prin surprindere # Newsweek.ro
Conflictul din Iran a reuşit să reducă aprovizionarea Europei cu gaze naturale. Bruxelles a fost luat prin surprindere de evoluţiile din Orient.
18:50
De ce părul se subțiază la menopauză? Cum poți să-l menții sănătos cu alimente care ajută hormonii # Newsweek.ro
La menopauză, scade estrogenul, ceea ce subțiază firul de păr și încetinește creșterea. Pentru a-l menține sănătos, consumă alimente bogate în proteine, acizi grași omega-3, zinc, fier și fitoestrogeni (soia, semințe, nuci, pește), care sprijină echilibrul hormonal.
18:50
Război din Orientul Mijlociu. Trump amenință Iran cu atacuri de amploare. „Marele val acum vine” # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat la CNN că „marele val” abia urmează în războiul din Iran. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că Teheranul „nu va negocia” cu SUA.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.