Animalele au protecție mai mare decât femeile în noua lege talibană. 15 zile de închisoare va primi un soț violent
StirileProtv.ro, 3 martie 2026 21:20
Autoritățile talibane din Afganistan au emis un decret dur care face ca sodomia să fie pedepsită cu moartea și permite bărbaților să-și bată soțiile, atât timp cât nu le provoacă fracturi sau răni vizibile și permanente.
Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase."
Serviciile Amazon din Orientul Mijlociu, paralizate după bombardarea centrelor de date. Bănci, aplicații, livrări, picate # StirileProtv.ro
Servicii digitale majore din Emiratele Arabe Unite au raportat întreruperi după ce centrele de date ale Amazon Web Services au fost lovite în atacuri cu drone, relatează CNBC.
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care ar organiza alegeri. Ce spune despre o nouă candidatură la prezidențiale # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcţia de preşedinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.
Donald Trump pedepsește Madridul după declarațiile despre Iran: „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania” # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat că SUA vor întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania după ce aceasta a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale pentru atacurile asupra Iranului, relatează Reuters.
Horoscop 4 martie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Or să ne ia prin surprindere veștile, întâlnirile cu oameni cărora le pasă de noi și o să ne bucurăm de tot ce ni se întâmplă.
Statele care au apelat la sprijinul UE pentru evacuarea cetăţenilor blocaţi în Orientul Mijlociu. Care sunt condițiile # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului.
Programul „Casa Verde” se schimbă. Statul vrea să finanțeze baterii pentru stocarea energiei solare # StirileProtv.ro
Programul „Casa Verde Fotovoltaice” ar urma să fie transformat în „Casa Verde Baterii”, spune Ministrul Mediului. Acest proiect va sprijinii stocarea energiei produse în gospodării, însă autoritățile nu au anunțat bugetul și nivelul finanțării.
Taberele de copii ale statului pot fi reabilitate cu fonduri europene. Proiecte pentru 20 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Cândva bucuria marilor vacanțe, cele 163 de tabere de copii care aparțin statului se află într-o stare jalnică. Doar 64 dintre ele mai primesc elevi, restul sunt în ruină.
Un individ cu permisul suspendat din 2019 a rănit grav două persoane. O femeie are acum piciorul amputat # StirileProtv.ro
Două persoane au fost grav rănite, iar una dintre ele a rămas fără un picior, după un grav accident rutier.
Înregistrări publice de la audierile soților Bill și Hillary Cliton. Momentul culminant. „Of, Doamne sfinte” # StirileProtv.ro
În Statele Unite, congresmenii republicani au făcut publice mai multe înregistrări de la audierile soților Bill și Hillary Clinton cu privire la implicarea lor în dosarele Epstein.
Mai puțină risipă, mai multe investiții. Planul Guvernului pentru un deficit de 6% din PIB în 2026 # StirileProtv.ro
Într-un context international tulbure si înainte de finalizarea bugetului pentru 2026, guvernanții au stat de vorbă cu specialiștii Băncii Mondiale.
Schița bugetului pe 2026, după luni de întârziere. Ministerele care vor primi mai mulți bani față de 2025 # StirileProtv.ro
Pentru 2026, Finanțele au calculat că bugetul va avea o valoare totală de peste 2.000 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 100 de miliarde față de 2025.
Primul mesaj pentru România al noului ambasador al SUA, Darryl Nirenberg: Mă angajez să promovez agenda ”America First” # StirileProtv.ro
Noul ambasador american la București și-a preluat oficial mandatul, marți, când a fost primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Oficialul numit de Donald Trump a deținut mai multe funcții în Senatul american.
Prețurile biletelor de avion au explodat pe rutele care ocolesc Orientul Mijlociu. „Găsim bilete cu 13.000 de euro” # StirileProtv.ro
Românii blocați în Emiratele Arabe Unite așteaptă să prindă un zbor spre casă. Câteva avioane au reușit să plece luni seară spre Europa, Moscova sau India.
Ce drepturi au românii ale căror zboruri sunt afectate de război. Mii de oameni cer reprogramarea vacanțelor # StirileProtv.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu dă peste cap şi vacanțele multor români. Nu sunt afectate, doar călătoriile în Dubai sau Doha, ci și spre destinații exotice precum Thailanda ori Bali.
Ponderea combustibilului în coșul de consum este de 7-8%, însă războiul poate aduce creșteri generalizate de prețuri # StirileProtv.ro
De la Teheran au venit amenințări că Iranul va da foc oricui încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, rută vitală pentru transportul de petrol.
Ce înseamnă ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România că nu există nici un indicator care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România.
Tactica folosită de iranieni după moartea ayatollahului. Factorul ascuns care ar putea dicta durata războiului # StirileProtv.ro
În cea de-a patra zi a războiului din Orientul Mijlociu, aviația israeliană a bombardat consiliul clericilor iranieni strânși să aleagă un nou lider spiritual.
Ce riscă Europa, după ce Iranul a avertizat UE să nu se amestece în război. „Dacă vă implicați, vom răspunde” # StirileProtv.ro
Europa ar putea deveni țintă indirectă în conflictul dintre Iran și SUA, după ce Teheranul a avertizat statele UE să nu se implice militar în conflict.
Ce pedeapsă a primit un șofer care a fost prins cu 204 km/h pe autostrada A3. În plus, avea și permisul suspendat # StirileProtv.ro
Un conducător auto din Sibiu, care avea permisul suspendat, a fost surprins de poliţiştii clujeni cu 204 km/h, pe un sector de autostradă unde limita de viteză era de 130 km/h.
România vrea sub „umbrela nucleară” a Franței. Câte focoase nucleare are la dispoziție Emmanuel Macron # StirileProtv.ro
România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei, însă, pentru moment, este prea devreme pentru o concluzie, au afirmat, marţi, surse oficiale.
O adolescentă de 14 ani ar fi fost agresată sexual de meditatorul ei, într-o locuință din Sectorul 3 # StirileProtv.ro
O adolescentă de 14 ani ar fi fost agresată sexual de un meditator în timpul unei şedinţe de pregătire la o materie, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, unde erau prezenţi alţi doi minori.
O femeie din Constanța s-a filmat în timp ce își amenința copiii și a postat pe TikTok # StirileProtv.ro
Un băiețel și o fetiță din Constanța au intrat în atenția inspectorilor de la Protecția Copilului după ce mama lor a postat pe o rețea de socială mai multe filmări din care reiese că îi abuza verbal.
Qatarul a efectuat lovituri pe teritoriul Iran în ultimele 24 de ore, au confirmat marți pentru The Jerusalem Post surse diplomatice occidentale de rang înalt.
Bătrână de 83 de ani, bătută pentru 4.000 de lei și bijuterii în propria casă. Ambii tâlhari au fost arestați # StirileProtv.ro
Momente de coşmar pentru o femeie de 83 de ani din Timiş. Doi indivizi au intrat peste ea în casă şi au tălhărit-o. Al doilea a fost găsit de autorităţi în urmă cu scurt timp.
ANALIZĂ. De ce nu-și ajută China prietenii din Iran. Relațiile cu SUA sunt mai importante decât cele cu Teheranul # StirileProtv.ro
În ziua în care SUA și Israelul au atacat Iranul, China a așteptat câteva ore înainte de a-și exprima prima poziție oficială.
SUA şi Israelul au atacat sediul instituţiei însărcinate să numească un nou lider suprem al Iranului # StirileProtv.ro
Atacuri israeliano-americane au vizat sediul instituţiei însărcinate cu alegerea unui nou lider suprem ca succesor al ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi de război în Iran, scrie presa iraniană, potrivit News.ro, care citează AFP.
Bogdan Ivan s-a sucit: De la „minciuni sfruntate ”, benzina ar putea ajunge la 10 lei/litru. „Nu îmi doresc să ajungem acolo” # StirileProtv.ro
La doar o zi după ce calificase drept „minciuni sfruntate” ipoteza că prețul carburanților nu va crește în urma războiului, ministrul Energiei s-a răzgândit. Benzina va depăși 10 lei/litru, în anumite condiții, a spus Bogdan Ivan.
Împușcături în parcarea unui mall din Craiova. Suspecții, căutați de poliție după ce imaginile au ajuns pe net # StirileProtv.ro
S-au auzit focuri de armă în parcarea unui centru comercial din Craiova. Polițiștii au intrat pe fir, după ce în spațiul public a apărut o filmare cu aceste scene.
Un bărbat din Vaslui s-a întors în casa în flăcări pentru bani și a murit. Pompierii au rămas blocați în noroi două ore # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 52 de ani din județul Vaslui a murit după ce a încercat să își scoată banii din casa cuprinsă de flăcări. A căzut din picioare sub privirile disperate ale vecinilor care încercau să potolească vâlvătaia.
Polițiști din Brașov, acuzați că i-au rupt oasele unui bărbat care le-a reproșat că au „plan” de amenzi. Au oprit camerele # StirileProtv.ro
Acuzații grave planează asupra unor polițiști din Brașov. Un bărbat susține că l-au bătut groaznic, pentru că a ripostat atunci când l-au amendat pentru parcare pe un loc destinat persoanelor cu handicap.
De ce a atacat Iranul state arabe după uciderea ayatolahului. Teheranul a pus în aplicare un plan secret al lui Khamenei # StirileProtv.ro
Iranul ar fi pus în aplicare un plan elaborat de conducerea de la Teheran pentru a destabiliza Orientul Mijlociu și a presa SUA și Israelul să oprească ofensiva, chiar după uciderea liderului suprem și a unor oficiali militari de rang înalt.
Jaf cu o unghieră, în Botoșani. Două femei, tâlhărite în casă de vecinul care și-a pus cagulă pe față # StirileProtv.ro
Incident șocant, într-o comună din județul Botoșani. Două femei au fost atacate în casă. Un tânăr cu cagulă pe cap le-a amenințat cu un cuțit, le-a cerut banii și bunurile de valoare.
Babele de martie reprezintă o tradiție populară românească ce marchează începutul primăverii. Între 1 și 9 martie, fiecare persoană își alege o „babă”, iar vremea din acea zi simbolizează norocul acelei persoane pentru anul respectiv.
Părinți arestați preventiv pentru că și-au trimis copiii la cerșit. Dădeau banii pe alcool, țigări și jocuri de noroc # StirileProtv.ro
Părinții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți doi tineri plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar de exploatarea cerșetoriei.
Mark Rutte: NATO nu e implicată, dar salută loviturile contra Iranului. Alianța își repoziționează forțele de reacție # StirileProtv.ro
Atacurile lansate împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă marţi secretarul general al NATO Mark Rutte, la Skopje, în Macedonia de Nord, relatează AFP.
Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară din Iran și evacuează personalul: ”Centrala este în pericol” # StirileProtv.ro
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomo-electrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.
Vicepreședinte CSM: Magistrații, frustrați de noua lege a pensiilor speciale. Condițiile în care ar fi acceptat schimbarea # StirileProtv.ro
Procurorul Bogdan Staicu, vicepreşedinte al CSM, a declarat că în rândul magistraţilor există „un nivel de frustrare foarte ridicat” în legătură cu noile condiţii de pensionare, ceea ce ar duce la demotivaree și îndeplinirea mecanică a atribuţiilor.
Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis. MAE: Nu sunt zboruri de repatriere pentru români # StirileProtv.ro
Spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis şi nu există în acest moment zboruri de repatriere, a a nunțat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea.
Elev de 14 ani din Botoșani, mort după ce i s-a făcut rău la școală. Cauza decesului, stabilită în anchetă # StirileProtv.ro
Un băiat în vârstă de 14 ani, din comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani, a decedat marți după ce s-a simțit rău în timp ce se afla la școală, anunță Inspectoratul de Poliție Județean.
Jim Carrey reacționează după ce apariția sa din Paris a stârnit teorii ale conspirației privind „o clonă” # StirileProtv.ro
Teoriile conspirației care înconjoară apariția misterioasă a lui Jim Carrey la un eveniment cinematografic strălucitor din Paris au luat amploare după o nouă întorsătură.
Trump respinge oferta iraniană de negocieri: „Este prea târziu". Bombardamentele continuă # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că a refuzat o tentativă a Iranului de a relua discuțiile, în timp ce operațiunea militară comună SUA-Israel împotriva Teheranului continuă în a patra zi.
Descoperiți Un Recviem German de Brahms la Filarmonica George Enescu, sub bagheta lui Michele Mariotti # StirileProtv.ro
O experiență rară: descoperiți Un Recviem German de Brahms, interpretat de Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, cu dirijorul Michele Mariotti, soprana Chen Reiss și baritonul Liviu Holender!
Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani # StirileProtv.ro
Israelul a piratat rețeaua extinsă de camere de filmat a traficului din Teheran, pentru a urmări gărzile de corp ale liderului suprem iranian Ali Khamenei și ale altor înalți oficiali iranieni.
Moscova avertizează că Iranul şi vecinii săi arabi ar putea fi încurajaţi să se doteze cu arme nucleare # StirileProtv.ro
Rusia a avertizat marţi că războiul lansat de Israel şi SUA împotriva Iranului ar putea avea exact rezultatul contrar scopului declarat, încurajând Teheranul şi vecinii săi arabi să se doteze cu arme nucleare, transmite Reuters.
Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord.
MAE: Peste 3.000 de români solicită concret ajutor pentru repatriere și avem în atenţie 16.000 de cetăţeni în regiune. VIDEO # StirileProtv.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a declarat marţi că sunt circa 3.000 de cetăţeni care solicită ajutor pentru repatriere şi auutorităţile au în atenţie circa 16.000 de cetăţeni, în regiune.
Poluarea poate favoriza depresia și anxietatea. Avertismentul specialiștilor din Europa # StirileProtv.ro
Agenția Europeană de Mediu avertizează că poluarea este legată de problemele de sănătate mintală în Europa și că aplicarea legislației ar putea reduce depresia și anxietatea.
VIDEO. Echipa feminină a Iranului a refuzat să cânte imnul național înaintea meciului din Cupa Asiei # StirileProtv.ro
Echipa feminină de fotbal a Iranului a refuzat să cânte imnul național înaintea meciului de deschidere a Cupei Asiei din Australia, care a avut loc în 2 martie, acesta fiind primul lor meci de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.
