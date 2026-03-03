Marea Britanie trimite distrugătorul HMS Dragon în Cipru pentru consolidarea apărării anti-drone
Regatul Unit a decis să trimită în Cipru distrugătorul antiaerian HMS Dragon, după ce o dronă iraniană a provocat avarii pistei bazei aeriene britanice Akrotiri, a anunţat marţi premierul Keir Starmer.
Israelul va redeschide parţial spaţiul aerian joi, urmând să fie efectuate zboruri limitate pentru repatrierea cetăţenilor # Bursa
Ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, a anunţat că aeroportul Ben-Gurion va fi redeschis parţial începând de joi, pentru un număr limitat de zboruri de intrare destinate aducerii în ţară a cetăţenilor israelieni blocaţi în străinătate.
Statele Unite au folosit pentru prima dată în Iran o dronă-kamikaze, după finalizarea unei proceduri accelerate de achiziţie de către Pentagon.
Armata israeliană a anunţat că l-a eliminat pe comandantul în exerciţiu al unităţii libaneze a Forţei Quds din cadrul Iranului, în urma unui atac desfăşurat la Teheran.
Xinhua: Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, este în viaţă şi activ în viaţa publică # Bursa
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, este în viaţă şi se află într-o stare bună de sănătate, potrivit agenţiei semi-oficiale Mehr.
Iran: Nu au fost detectate scurgeri radioactive după atacurile asupra uzinei nucleare de la Natanz # Bursa
Autorităţile iraniene au anunţat marţi că nu au fost identificate scurgeri radioactive în urma bombardamentelor israeliano-americane desfăşurate duminică asupra instalaţiei subterane de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.
Preşedintele american Donald Trump a declarat că, după încheierea războiului dintre SUA, Israel şi Iran, ar fi preferabil ca la conducerea Iranului să ajungă o persoană din interiorul ţării, şi nu Reza Pahlavi, fiul fostului şah al iranului, detronat în urma revoluţiei din 1979.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că forţele armate ale Statelor Unite au obţinut rezultate decisive împotriva sistemelor de apărare ale Iranului, declarând că and #8222;aproape totul a fost distrus and #8221;.
Trump ameninţă cu întreruperea relaţiilor comerciale cu Spania din cauza poziţiei faţă de ofensiva din Iran # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că intenţionează să and #8222;întrerupă toate relaţiile comerciale cu Spania and #8221;, invocând poziţia guvernului de la Madrid faţă de ofensiva militară împotriva Iranului.
Populaţia civilă din Cipru nu are motive să se teamă că ar putea deveni ţinta unor atacuri iraniene în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat marţi ambasadorul României în Cipru, Dan Mihalache.
Iranul a respins ferm afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora ar fi solicitat reluarea negocierilor cu Statele Unite, susţinând că nu va intra în dialog atât timp cât continuă atacurile aeriene americane şi israeliene.
Bombardamentele israeliano-americane au vizat instituţia responsabilă cu desemnarea noului ayatollah # Bursa
Loviturile aeriene lansate marţi de Israel şi SUA asupra Iranului au vizat clădirea în care îşi desfăşoară activitatea instituţia însărcinată cu desemnarea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis sâmbătă, în prima zi a conflictului.
Channel 12: O sursă occidentală afirmă că Qatar a participat la loviturile din Iran din ultimele 24 de ore # Bursa
Qatar ar fi lansat în ultimele 24 de ore lovituri asupra unor ţinte din Iran, ca reacţie la atacurile de represalii ale Teheranului din zona Golfului Persic.
China îşi exprimă opoziţia faţă de atacurile militare lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului şi cere încetarea imediată a ostilităţilor, a declarat marţi ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-o convorbire telefonică cu omologul său israelian, Gideon Saar, potrivit Ministerului de Externe de la Beijing.
Putin va transmite Iranului preocupările liderilor din Golf; Rusia infirmă dovezi ale programului nuclear militar iranian # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să comunice autorităţilor de la Teheran îngrijorările exprimate de liderii statelor din Golful Persic în legătură cu atacurile iraniene asupra infrastructurii din regiune, a anunţat marţi Kremlinul.
Qatar ar fi lansat în ultimele 24 de ore lovituri asupra unor ţinte din Iran, ca reacţie la atacurile de represalii ale Teheranului din zona Golfului Persic.
Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis sâmbătă dimineaţă într-un atac aerian atribuit Statelor Unite şi Israelului, care a vizat un complex din centrul Teheranului (unde se află birourile şi reşedinţa liderului suprem, precum şi instituţii-cheie ale statului iranian), potrivit unei analize publicate de Al Jazeera la 3 martie 2026
Ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a declarat că Portugalia a acordat Statelor Unite autorizaţia de a utiliza baza sa aeriană Lajes din Insulele Azore, dar sub rezerva unor condiţii, printre care utilizarea acesteia doar pentru misiuni and #39;defensive and #39;
Atacuri israeliano-americane au vizat sediul instituţiei însărcinate cu alegerea unui nou lider suprem ca succesor al ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi de război în Iran, sâmbătă, scrie presa iraniană
Franţa intenţionează să trimită sisteme antirachetă şi antidronă în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată de drone, în timp ce Grecia s-a angajat, la rândul ei, să apere micul stat mediteranean
LIFE IS HARD închide subdivizia de Telecomunicaţii şi îşi concentrează activitatea pe IT and C şi Asigurări # Bursa
LIFE IS HARD (LIH), companie tech listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă demararea unui proces de eficientizare a activităţii, în urma unor rezultate financiare sub aşteptări în 2025, prin care va renunţa la subdivizia de Telecomunicaţii şi îşi va orienta resursele către segmentele cu potenţial mai ridicat de creştere şi profitabilitate.
City Grill Group: Cifra de afaceroi de 90 milioane euro în 2025 şi venituri în creştere cu 10% # Bursa
City Grill Group a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro, brandurile sale generând venituri de 75 de milioane de euro, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, la care s-au adăugat contribuţiile noilor branduri integrate în grup Marty Restaurants şi Aubergine.
Golin România a coordonat comunicarea ofertei publice iniţiale (IPO) a Electro-Alfa International, una dintre cele mai vizibile şi apreciate listări antreprenoriale din ultimii ani la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
eToro: Conflictul din Orientul Mijlociu aruncă piaţa petrolului într-o zonă de incertitudine # Bursa
Pieţele financiare reacţionează negativ la actualul context geopolitic imprevizibil, conflictul din Orientul Mijlociu a generat mişcări bruşte în toate clasele de active.
Lion solicită revocarea preşedintelui board-ului FP, în timp ce slovenii cer demiterea lui Andrei Octav Moise # Bursa
* Fosta SIF Banat-Crişana îşi justifică solicitarea de revocare a lui Matej Rigelnik pe baza aceloraşi motive invocate de Ministerul Finanţelor pentru demiterea lui Istvan Sarkany şi Florian Munteanu* Slovenii susţin că Andrei Moise a fost ales în board prin votul acţionarilor minoritari, dar, deoarece acesta şi-a vândut participaţia în FP, poziţia sa în Comitetul Reprezentanţilor Acţionarilor nu mai este justificat
Visual Fan S.A., listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul ALW, a anunţat rezultatele financiare preliminare pentru 2025, marcate de o creştere cu peste 120%.
Raport Binance: Meta revine la stablecoin-uri, Ethereum accelerează upgrade-urile anti-cuantice, iar Bitcoin revine la 70.000 de dolari # Bursa
Binance evidenţiază revenirea Meta în zona stablecoin-urilor, planurile ambiţioase ale Ethereum pentru a face faţă ameninţărilor cuantice şi o posibilă reluare a trendului ascendent pentru Bitcoin.
Polonia nu intenţionează să furnizeze sprijin militar pentru loviturile SUA împotriva Iranului, a afirmat marţi ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aflat într-o vizită la Washington
Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite
Turcia interacţionează cu toate părţile pentru a găsi o modalitate de a pune capăt războiului din Iran şi a se reveni la masa negocierilor, a declarat ministrul de externe turc Hakan Fidan, adăugând că Ankara se află, de asemenea, în discuţii cu Omanul pe această temă, întrucât această ţară din Golf depune eforturi în acelaşi scop
Intesa Sanpaolo: Credit de 85 milioane euro pentru unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa # Bursa
Divizia Bănci Internaţionale a Intesa Sanpaolo, prin subsidiarele Intesa Sanpaolo Bank România şi Všeobecna úverova banka (VUB), a finalizat acordarea unui credit de 85 de milioane de euro, în calitate de Mandated Lead Arranger şi Bookrunner, pentru dezvoltarea unui amplu proiect de energie regenerabilă în din ţara noastră.
Medicamente critice şi biosimilare - prioritatea proiectelor noi de investiţii la Antibiotice SA # Bursa
În acest an, compania Antibiotice marchează un nou capitol în dezvoltarea sa strategică prin demararea proiectului 'Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ şi producţie medicamente critice and #8221;, menit să consolideze poziţia companiei în domeniul cercetării şi inovării farmaceutice europene
Exim Banca Românească: Finanţare de 460 de milioane de euro pentru proiectul energetic hibrid de la Ogrezeni # Bursa
Exim Banca Românească face parte din consorţiul internaţional de bănci care acordă o finanţare verde sindicalizată de 460 de milioane de euro companiei Enery, producător independent de energie regenerabilă activ în Europa Centrală şi de Est.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că restructurarea companiilor de stat reprezintă un pilon central al tranziţiei către un nou model economic, subliniind că guvernanţa autentică, selecţia profesională şi transparentă a consiliilor de administraţie, asumarea răspunderii de către manageri şi rigoarea financiară nu sunt simple aspecte tehnice, ci condiţii fundamentale pentru creşterea competitivităţii şi menţinerea echilibrelor bugetare
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că, începând din martie, toţi directorii celor 11 Administraţii Bazinale de Apă şi ai Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) vor avea indicatori clari de performanţă, and #8222;măsuraţi corect and #8221; şi and #8222;evaluaţi pe bune and #8221;
BERD, CEECAT Capital şi Morphosis Capital ies din investiţia La Cocoş după tranzacţia cu grupul Schwarz # Bursa
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital şi Morphosis Capital au anunţat finalizarea investiţiei în retailerul românesc La Cocoş, în urma aprobării tranzacţiei de către Consiliul Concurenţei şi a încheierii acordului cu entităţi din cadrul Schwarz Group.
Cornerstone Communications: Investitorii BVB au preferat stabilitatea în 2025, preferând companiile cu dividende ridicate # Bursa
Cornerstone Communications, alături de MIA Marketing, în parteneriat cu BT Capital Partners, au publicat ediţia 2025 a studiului Market Pulse, dedicat pieţei de capital şi comportamentului investitorilor de retail activi la Bursa de Valori Bucureşti.
Bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat 'rapid', a afirmat, marţi, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, potrivit căruia coordonatele trebuie să fie investiţii în creştere, fonduri pentru administraţia locală, fără majorări de impozite şi taxe şi protecţie socială finanţată 'realist'
Bugetul pentru 2026 este construit pe principiile responsabilităţii şi echilibrului, având la bază un nou nivel record al investiţiilor şi al fondurilor europene atrase, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează marţi o vizită oficială la Varşovia, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministrului de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, cu prilejul Zilei Solidarităţii româno-poloneze
Un număr de 28 de zboruri către şi dinspre Israel, Dubai, Bahrain, Qatar şi Iordania au fost anulate marţi, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a informat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB)
Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a discutat luni la telefon cu omologul său chinez, Wang Yi, despre conflictul din Iran, cei doi convenind să colaboreze pentru dezescaladarea situaţiei
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că situaţia prin care trece în prezent România nu reprezintă o criză propriu-zisă, ci efectul previzibil al unei schimbări asumate de paradigmă
Banca Mondială: and #8222;Deficitul României a scăzut la aproape 6% din PIB după măsuri fiscale dificile and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală al Banca Mondială, Antonella Bassani, a afirmat că România a adoptat măsuri ferme, dar necesare, pentru stabilizarea finanţelor publice, iar efectele sunt deja vizibile
Nestle aduce în România parteneriatul global dintre KitKat şi Formula 1, marcând una dintre cele mai importante investiţii recente ale brandului într-o categorie în plină transformare: snackingul.
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a asigurat marţi că nu a văzut încă dovezi că Iranul ar fi dezvoltat arme nucleare, principalul argument folosit de SUA şi Israel pentru a-şi lansa atacurile împotriva Republicii Islamice
Armata israeliană a anunţat marţi că este în curs de creare a unei and #39;zone tampon and #39; în Liban, la scurt timp după ce ministrul apărării, Israel Katz, a autorizat armata să ia sub control noi poziţii în sudul ţării vecine
Spectral Mobilă: Cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei în 2025 şi o creştere de 2% faţă de 2024, dar pe o piaţă în scădere cu 15% # Bursa
Spectral Mobila SA, producător de mobilă cu fabrică în judeţul Vaslui, transmite că a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei, înregistrând o creştere modestă de 2% faţă de 2024, în condiţiile în care producţia şi vânzările de mobilă din România au scăzut cu aproximativ 16% în perioada 2024-2025.
Volker Turk se declară and #8221;profund şocat and #8221; de impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra civililor # Bursa
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a declarat marţi că este and #39;profund şocat and #39; de impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra civililor şi a infrastructurii civile
