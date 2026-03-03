Marea Britanie trimite distrugătorul HMS Dragon în Cipru pentru consolidarea apărării anti-drone

14:20

Spectral Mobila SA, producător de mobilă cu fabrică în judeţul Vaslui, transmite că a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei, înregistrând o creştere modestă de 2% faţă de 2024, în condiţiile în care producţia şi vânzările de mobilă din România au scăzut cu aproximativ 16% în perioada 2024-2025.