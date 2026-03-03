Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitatea principală pentru această situaţie
3 martie 2026
Atacurile Statelor Unite şi ale Israelului au fost efectuate în ciuda dreptului internaţional, a declarat marţi seara preşedintele francez Emmanuel Macron, adăugând că, totuşi, „nu trebuie să plângem” dictatorii care trag asupra propriului popor.
• • •
Dr. Elena Claudia Teodorescu: Mortalitatea prin cancer de sân în România este foarte mare din cauza faptului că nu avem, încă, un program de screening/ Cu tratamentele stăm foarte bine, avem acces la terapii, dar detecţia ţine de noi # News.ro
Dr. Elena Claudia Teodorescu, medic primar radiologie şi imagistică medicală, afirmă că România se menţine în topul ţărilor cu mortalitate ridicată asociată cancerului de sân, iar acest lucru este coroborat şi cu lipsa unui program naţional de screening. ”Cu tratamentele stăm foarte bine, avem acces la terapii, dar detecţia ţine de noi”, a afirmat ea.
Emmanuel Macron doreşte o „coaliţie” pentru „securizarea căilor maritime” şi ordonă desfăşurarea portavionului Charles-de-Gaulle # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că doreşte să formeze o coaliţie pentru a reuni mijloace, „inclusiv militare”, cu scopul de a securiza „căile maritime esenţiale pentru economia mondială”.
Fotbal: MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat # News.ro
În mai 2024, echipa canadiană Vancouver Whitecaps şi-a vândut biletele pentru meciul de acasă împotriva lui Inter Miami la un preţ mai mare decât de obicei, datorită unei strategii de marketing care anunţa prezenţa lui Lionel Messi. Cu toate acestea, Messi nu a jucat în acel meci.
Echipa Universitatea Cluj a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia FC Hermannstadt, în sferturile Cupei României la fotbal, calificându-se în semifinale.
Majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a prelua puterea la Teheran sunt morţi, spune Trump. Care ar fi „cel mai rău scenariu” pentru Iran, în opinia sa # News.ro
Preşedintele Donald Trump a afirmat marţi că majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce ţara după încheierea războiului au murit, relatează AFP.
Membru al lumii interlope din Vrancea, reţinut într-un dosar de şantaj, după un flagrant organizat de poliţişti # News.ro
Un bărbat de 70 de ani a fost reţinut pentru că ar fi şantajat un bărbat de 50 de ani din Focşani, el fiind prins în flagrant de poliţişti când primea o parte din bani. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de liderul interlop vrâncean Costică Argint.
Preţurile petrolului au urcat marţi cu 8%, la cel mai ridicat nivel din 2024, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # News.ro
Preţurile petrolului au crescut marţi cu aproximativ 8%, atingând cel mai înalt nivel din iulie 2024, pe măsură ce războiul aerian SUA–Israel împotriva Iranului se extinde şi perturbă fluxurile de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu, alimentând temeri privind un conflict prelungit, transmite Reuters.
Verificări ale autorităţilor după ce, în aval de Barajul Reconstrucţia din municipiul Piatra-Neamţ, au fost găsiţi peşti morţi/ Au fost luate probe de apă şi din peştii găsiţi, urmând a fi analizate # News.ro
Mai multe instituţii fac verificări după ce, marţi seară, au fost găsiţi peşti morţi în aval de Barajul Reconstrucţia din municipiul Piatra-Neamţ. Reprezentanţii Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamţ au prelevat probe de apă, iar cei ai Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ au luat probe din peştii morţi, acestea urmând a fi analizate.
Fotbal feminin: România a debutat cu victorie în calificările Cupei Mondiale 2027, 1-0 cu Republica Moldova # News.ro
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională feminină a Republicii Moldova, în primul meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027.
Preşedintele Donald Trump a anunţat marţi că SUA vor întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania după ce aceasta a refuzat să permită armatei americane să utilizeze bazele sale pentru misiuni legate de atacurile asupra Iranului, relatează Reuters.
Servicii bancare şi de plăţi, paralizate după ce centrele de date Amazon din EAU au fost lovite în atacuri cu drone # News.ro
Aplicaţii şi servicii digitale din Emiratele Arabe Unite au raportat întreruperi majore după ce centre de date ale platformei Amazon Web Services au fost lovite în atacuri cu drone, relatează CNBC.
Ambasadorul SUA în România, întâlnire cu ministrul Oana Ţoiu / Darryl Nirenberg a apreciat rolul de lider al României în domeniul investiţiilor în apărare şi a subliniat angajamentul administraţiei Trump faţă de securitatea Mării Negre # News.ro
Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit cu ministrul de externe, Oana Ţoiu, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic dintre SUA şi România. În cadrul discuţiilor, ambasadorul a apreciat rolul de lider al României în domeniul investiţiilor în apărare şi a subliniat angajamentul administraţiei Trump faţă de securitatea regională din zona Mării Negre.
„Nu avem de-a face cu Winston Churchill”. Trump îl critică pe premierul britanic Keir Starmer în timp ce îl primeşte pe cancelarul german # News.ro
Preşedinetele american Donald Trump şi-a reînnoit criticile la adresa Marii Britanii pentru că iniţial a ezitat să acorde sprijin atacurilor SUA asupra Iranului. În timpul declaraţiilor făcute în Biroul Oval, cu ocazia primirii cancelarului german Friedrich Merz, şeful Casei Albe el l-a criticat dur pe premierul britanic Keir Starmer, relatează Reuters.
Oana Ţoiu, la televiziunea poloneză: România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu - VIDEO # News.ro
Ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, a declarat că diplomaţia europeană ar trebui să insiste pentru „un armistiţiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, pentru a permite evacuarea civililor, avertizând totodată că orice escaladare riscă să distragă atenţia şi resursele de la Ucraina. Oana Ţoiu a vorbit în cadrul emisiunii „On the Record” de la TVP World, în timp ce se pregătea să se întâlnească la Varşovia cu omologul polonez, Radosław Sikorski, criza din Iran urmând să domine discuţiile dintre cei doi.
Compozitorul Jolt Kerestely, cel care a lansat melodii precum "Copacul" sau "Te rog zâmbeşte fata frumoasă", a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase". A compus peste 400 de cântece de muzică uşoară şi cântece pentru copii, muzică corală, muzică de film, muzică de teatru.
Războiul din Orientul Mijlociu urcă puternic preţurile gazelor naturale, mărind riscul unui şoc economic pentru Europa şi Asia # News.ro
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provoacă un nou val de creşteri abrupte ale preţurilor gazelor naturale, ridicând temeri privind un posibil şoc de creştere economică în Europa şi lovind puternic economiile din Asia, avertizează analiştii, citaţi de CNBC.
Războiul din Iran: CIO solicită garantarea „siguranţei sportivilor” la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a făcut apel, marţi, la garantarea „siguranţei sportivilor” care se deplasează la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina, în special a celor „care ar putea fi afectaţi de cele mai recente conflicte”.
Acţiunile europene au închis marţi în scădere cu 3%, pe fondul intensificării conflictului din Orientul Mijlociu # News.ro
Bursele europene au încheiat sesiunea de marţi cu pierderi puternice, pe măsură ce escaladarea conflictului dintre Statele Unite şi Iran a continuat să afecteze sentimentul investitorilor la nivel global, transmite CNBC.
Ministrul Apărării, despre ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România: Nu există nici un indicator care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România sau pentru cetăţenii români # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre ridicarea nivelulului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România că nu există nici un indicator care să ne ducă cu gândul că ar exista un pericol suplimentar pentru România sau pentru cetăţenii români şi a crescut doar nivelul de vigilenţă cu privire la ce se întâmplă în jurul acestei situaţii din Iran.
CSM a prezentat, într-o întâlnire cu UNBR, propunerea de normare a activităţii instanţelor/ UNBR a arătat că este probabil ca măsura normării să prelungească durata unor proceduri judiciare # News.ro
Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au prezentat, marţi, într-o întâlnire cu o delegaţie a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR) propunerea de normare a activităţii instanţelor realizată de Consiliu. La rândul lor, reprezentanţii UNBR au arătat că este probabil ca măsura normării să prelungească durata unor proceduri judiciare, astfel că este nevoie de măsuri care să reducă acest efect.
Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur că voi candida # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcţia de preşedinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, relatează Ukrainska Pravda, care citează un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera.
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu.: În ultimii trei ani, GNM a depăşit jumătate de miliard de lei în sancţiuni, a sistat activitatea ilegală a aproximativ 1.500 de companii şi a formulat circa 1.000 de sesizări penale /Mesajul către administraţiile locale # News.ro
Garda Naţională de Mediu a depăşit, în ultimii trei ani, jumătate de miliard de lei în sancţiuni, a sistat activitatea ilegală a aproximativ 1.500 de companii şi a formulat circa 1.000 de sesizări penale, a declarat şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, la Forumul Internaţional de Mediu 2026, din cadrul Green Energy Expo – Romenvirotec. La Conferinţa Primarilor din România şi Republica Moldova, Corlan a evidenţiat principalele provocări din mediul urban (atingerea ţintelor de reciclare, calitatea aerului şi necesarul de spaţii verzi), precum şi din mediul rural, unde infrastructura de apă şi canalizare, colectarea separată şi abandonările de deşeuri rămân teme sensibile şi a transmis un mesaj administraţiilor locale privind gestionarea amplasamentelor istorice afectate de abandonări de deşeuri, De asemenea, instituţia şi-a prezentat echipamentele moderne achiziţionate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), investiţii care contribuie la creşterea capacităţii instituţiei de monitorizare, control şi intervenţie în teren.
Putin urmează să transmită Teheranului îngrijorarea liderilor ţărilor de la Golful Persic, în urma unor convorbiri telefonice cu aceştia, anunţă Kremlinul. Lavrov afirmă că Moscova nu a văzut încă dovezi ale faptului că Iranul dezvolta armament nuclear # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să transmită Iranului îngrijorările liderilor ţărilor de la Golful Persic cu privire la atacuri iraniene pe teritoriul acestor ţări, anunţă marţi Kremlinul, relatează The Associated Press.
Ministrul Culturii va trimite o comisie de control la Muzeul Naţional "George Enescu" pe perioada lucrărilor de renovare # News.ro
În perioada lucrărilor de renovare, ministrul Culturii, András István Demeter, a dispus constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din Bucureşti, în urma semnalărilor privind modul în care sunt păstrate manuscrisele lui Enescu, bunuri clasate în categoria Tezaur, precum şi alte obiecte de patrimoniu.
Fostul internaţional englez Rio Ferdinand este unul dintre numeroasele personalităţi sau foşti sportivi care au ales să locuiască în Dubai. Însă, începând cu acest weekend, viaţa liniştită la soare a lăsat locul războiului. Ca răspuns la atacurile americane şi israeliene, Iranul lansează zilnic represalii asupra ţărilor din Golf.
Aproape 40.000 de studenţi români vor primi burse din bani europeni/ Suma lunară, 925 de lei/ Apelul lui Nicu Ştefănuţă, iniţiatorul demersului, la universităţi să aplice cu liste de studenţi până în 6 martie # News.ro
Aproape 40.000 de studenţi români vor primi burse din fonduri europene, ca urmare a demersurilor iniţiate în acest sens de către europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European. Acesta face un apel la universităţile din România să aplice cu liste de studenţi până în 6 martie, pentru ca aceştia să poată primi lunar 925 de lei, bani care, în opinia sa, pentru unii studenţi „face diferenţa” dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar.
Doi cetăţeni bulgari, reţinuţi de DIICOT după ce au clonat carduri folosite la staţii de carburant şi au alimentat camioane, folosind cardurile falsificate # News.ro
Doi cetăţeni bulgari, unul dintre ei un om de afaceri care deţine camioane, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Cei doi sunt suspectaţi că au clonat carduri folosite de diverse societăţi comerciale pentru a plăti alimentarea la staţii de carburant şi au alimentat camioanele firmei din Bulgaria, urmând ca societăţile ale căror carduri au fost clonate să plătească.
China se opune atacurilor militare lansate de Israel şi SUA împotriva Iranului şi cere încetarea imediată a ostilităţilor, i-a spus marţi ministrul de externe Wang Yi omologului său israelian Gideon Saar, potrivit MAE de la Beijing, relatează Reuters.
Argeş: Trei muncitori, judecaţi pentru mărturie mincinoasă după ce un coleg al lor, care lucra fără forme legale, a murit într-un incendiu, iar ei au declarat că se afla în incinta societăţii ca vizitator # News.ro
Trei angajaţi ai unui operator economic din judeţul Argeş, unde în urmă cu aproape doi ani a avut loc un incendiu în urma căruia un bărbat a suferit arsuri şi nu a mai putut fi salvat, vor fi judecaţi pentru mărturie mincinoasă după ce, în cadrul anchetei deschise în urma incidentului, au susţinut că bărbatul mort nu era coleg cu ei, ci se afla ca vizitator pe amplasamentul operatorului economic. În dosar vor fi judecaţi şi administratorii firmei, acuzaţi de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi distrugere din culpă.
Primarul Capitalei a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre: "Concursurile vor fi desfăşurate de specialişti, nu vor fi decise de mine" # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că deblochează concursurile pentru posturile de manageri de teatre. "Astăzi am pus pentru două săptămâni în transparenţă/ dezbatere regulamentul privint concursurile. E făcut în baza legii. Dacă este loc să fie îmbunătăţit, vă fi îmbunătăţit. Si predictibil. Prima dată vom selecta, conform legii, comisiile de concurs. Înscrierile, si îi rog pe cei cu experienţă să se înscrie, vor începe peste două săptâmâni. Pentru comisii, nu pentru directori. Şi cele pentru directori vor fi programte după ce vom avea comisiile", a transmis edilul pe Facebook.
Israelul afirmă că a lovit centre de producţie a rachetelor balistice din Iran. Aeroportul Mehrabad din Teheran a fost, de asemenea, vizat de atacuri # News.ro
Armata israeliană a afirmat că a lovit marţi centre de producţie a rachetelor balistice din Iran, în a patra zi de război împotriva Republicii Islamice. De asemenea, unul dintre cele două aeroporturi din Teheran, Mehrabad, care asigură în principal zboruri interne, a fost vizat marţi de atacuri israeliano-americane, a relatat presa de la Teheran.
Atacantul brazilian Rodrygo (Real Madrid) a fost diagnosticat cu o ruptură de ligament încrucişat la genunchiul drept, în consecinţă el va lipsi de pe teren tot restul sezonului şi va rata Cupa Mondială din America de Nord.
Cancelarul german Friedrich Merz este aşteptat să sosească la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump, aceasta fiind prima întâlnire a preşedintelui american cu un lider străin de la începerea atacurilor în Iran, scrie BBC.
Constanţa: O femeie este cercetată după ce şi-a ameninţat copiii în timpul unor transmisiuni pe TikTok / Aceştia au fost preluaţi de o bunică # News.ro
O femeie este cercetată de poliţiştii din Constanţa după ce i-a ameninţat cu bătaia pe cei doi copii, de doi ani şi de patru ani, în timpul unor transmisiuni pe TikTok. Copiii au fost luaţi de la mamă şi daţi în grija unei bunici.
Bihor: Patru persoane, rănite într-un accident în care au fost implicate trei autoturisme şi un TIR/ O femeie a fost descarcerată, fiind supusă manevrelor de resuscitare/ Traficul pe DN 1, blocat # News.ro
Patru persoane au fost rănite, marţi după-amiază, în urma unui accident produs pe DN 1, în zona localităţii Auşeu din judeţul Bihor, fiind implicate trei autoturisme şi un TIR. Una dintre victime, o femeie care conducea unul dintre autoturisme, a fost descarcerată, dar este în stop cardio-respirator, fiind făcute manevre de resuscitare. Traficul pe DN 1 este oprit pe ambele sensuri, fiind deviat pe drumuri judeţene.
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice anunţă pagube ”recente” la intrarea în instalaţia subterană de îmbogăţirea uraniului de la Natanz. în urma unor atacuri israeliano-americane. Nu există ”nicio consecinţă radiologică” # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei Atomice (AIEA) a confirmat marţi, pe X, ”pagube recente la clădiri de la intrarea în uzina subterană de îmbogăţirea combustibilului de la Natanz, în Iran”, în urma unor atacuri israeliano-americane, relatează AFP.
SUA şi Israelul atacă sediul Adunării Experţilor, instituţia însărcinată să numească un nou lider suprem, la Qom. Atacuri cu avioane de vânătoare americane şi israeliene în centrul Tehernului, în cartierul guvernamental # News.ro
Atacuri israeliano-americane au vizat sediul instituţiei însărcinate cu alegerea unui nou lider suprem ca succesor al ayatollahului Ali Khamenei, ucis în prima zi de război în Iran, sâmbătă, scrie presa iraniană, relatează AFP.
Argeş: Bărbat arestat preventiv pentru tâlhărie calificată, ameninţare şi acces ilegal la un sistem informatic. Victima este fosta iubită a inculpatului # News.ro
Un bărbat din judeţul Argeş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţiile de tâlhărie calificată, ameninţare şi acces ilegal la un sistem informatic. Victima este fosta iubită a suspectului, căreia acesta i-a luat telefonul, împotriva voinţei ei, trimiţând mesaje de pe respectivul dispozitiv.
Trupa britanică Radiohead furioasă că ICE a folosit piesa lor „Let Down” într-un videoclip # News.ro
Trupa britanică Radiohead a denunţat vehement utilizarea piesei lor „Let Down” de către Departamentul de Securitate Internă al SUA, care supraveghează, printre altele, ICE, controversata poliţie americană pentru imigraţie.
Se înmulţesc gesturile de solidaritate cu Cipru, care nu dispune de forţe aeriene. Franţa şi Grecia vor trimite sisteme anti-dronă după atacul asupra bazei britanice # News.ro
Franţa intenţionează să trimită sisteme antirachetă şi antidronă în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe insulă a fost atacată de drone, în timp ce Grecia s-a angajat, la rândul ei, să apere micul stat mediteranean, relatează Reuters.
Florin Bratu nu mai este antrenor al echipei CS Dinamo, a anunţat, marţi, clubul din Liga 2.
O fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual de un meditator în timpul pregătirii, într-o locuinţă din sectorul 3 al Capitalei/ Poliţia face percheziţii, iar bărbatul este dus la audieri # News.ro
O adolescentă de 14 ani ar fi fost agresată sexual de un meditator în timpul unei şedinţe de pregătire la o materie, într-o locuinţă din sectorul 3 al Capitalei, unde erau prezenţi alţi doi minori. Poliţiştii bucureşteni fac percheziţii la adresa respectivă, iar bărbatul este dus la audieri, urmând să fie luate măsurile care se impun.
CBS, un jucător cheie în peisajul audiovizual american, este zdruncinat de schimbări editoriale legate de presiunile intereselor economice care vizează satisfacerea lui Donald Trump, ilustrând erodarea independenţei mass-media de la revenirea republicanului la putere. Acesta este un motiv de îngrijorare pentru redacţia CNN, care urmează să fie achiziţionată de Paramount Skydance, proprietarul CBS din vara anului 2025, prin viitoarea achiziţie a Warner Bros. Discovery.
Regatul Unit se pregăteşte să trimită distrugătorul HMS Duncan să apere baza Akrotiri, după atacul iranian, dezvăluie The Times. Franţa urmează să trimită sisteme antirachetă şi antidronă în Cipru, scrie presa cipriotă # News.ro
Regatul Unit preconizează să trimită o navă de război pentru ca să apere baza aeriană Akrotiri, în Cipru, împotriva unor eventuale atacuri iraniene, scrie în ediţia de marţi The Times.
Înşelăciuni cu credite bancare obţinute cu acte false şi informaţii nereale introduse în bazele de date ale ANAF/ Patru persoane au fost arestate, alte 11 au fost plasate sub control judiciar # News.ro
Procurorii bucureşteni fac cercetări după ce mai multe unităţi bancare au fost înşelate şi au acordat credite bancare unor persoane care au furnizat acte false şi informaţii nereale introduse ilegal de unul dintre inculpaţi în bazele de date ale ANAF. Potrivit anchetatorilor, patru persoane au fost arestate, iar alte 11 au fost plasate sub control judiciar.
România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor/ Spoturi realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley, difuzate la standul românesc # News.ro
Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”, prezentată la la Bursa Internaţională de Turism de la Berlin, unde standul României reuneşte 30 de co-expozanţi – agenţii de turism, hotelieri, asociaţii de profil, organizaţii de management al destinaţiei şi autorităţi locale.
UPDATE - Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România, şi-a prezentat scrisorile de acreditare: Ne dorim să consolidăm relaţia noastră puternică şi prietenia durabilă / Nicuşor Dan: Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună # News.ro
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, a fost primit marţi de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni, începându-şi oficial mandatul la Bucureşti. El a transmis că, pe măsură ce administraţia Trump depune eforturi pentru a face America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă, îşi doreşte să consolideze relaţia puternică, interesele comune şi prietenia durabilă cu România. ”Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună”, afirmă şi preşedintele Nicuşor Dan. El mai spune că, într-un context geopolitic complicat, îşi propune ca relaţia bilaterală să fie orientată către proiecte concrete în domenii importante pentru prosperitatea şi securitatea celor două naţiuni.
