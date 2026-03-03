Fotbal: MLS şi Vancouver Whitecaps vor plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro pentru un meci în care Messi nu a jucat

18:30

Garda Naţională de Mediu a depăşit, în ultimii trei ani, jumătate de miliard de lei în sancţiuni, a sistat activitatea ilegală a aproximativ 1.500 de companii şi a formulat circa 1.000 de sesizări penale, a declarat şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, la Forumul Internaţional de Mediu 2026, din cadrul Green Energy Expo – Romenvirotec. La Conferinţa Primarilor din România şi Republica Moldova, Corlan a evidenţiat principalele provocări din mediul urban (atingerea ţintelor de reciclare, calitatea aerului şi necesarul de spaţii verzi), precum şi din mediul rural, unde infrastructura de apă şi canalizare, colectarea separată şi abandonările de deşeuri rămân teme sensibile şi a transmis un mesaj administraţiilor locale privind gestionarea amplasamentelor istorice afectate de abandonări de deşeuri, De asemenea, instituţia şi-a prezentat echipamentele moderne achiziţionate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), investiţii care contribuie la creşterea capacităţii instituţiei de monitorizare, control şi intervenţie în teren.