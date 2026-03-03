Dezvăluiri explozive din trecutul lui Radu Miruţă. Ministrul USR a semnat două adeziuni de înscriere în PSD
Fanatik, 3 martie 2026 21:20
Documente publicate de Gândul arată că ministrul USR Radu Miruţă a semnat două adeziuni de primire în PSD, în ciuda dezmințirilor ferme venite din partea actualului său partid.
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri” # Fanatik
Haos la IPJ Mureș după căutările lui Emil Gânj, finalizate fără rezultate. Polițiștii trec la amenințări, plângându-se că nu le-au fost plătite orele suplimentare
Rapid, reacție de ultimă oră după ce Kader Keita a lovit grav o femeie cu mașina și a plecat de la locul accidentului # Fanatik
Prima reacție din partea clubului Rapid după accidentul produs de mijlocașul Kader Keita. O femeie de 68 de ani a ajuns la terapie intensivă. Fotbalistul a plecat de la locul faptei!
Ce a făcut Kader Keita la doar câteva ore după ce a produs un accident grav și a fugit de la fața locului. Foto # Fanatik
Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la terapie intensivă. Ce a făcut mijlocașul Rapidului după ce a fugit de la locul faptei
Ce pedeapsă riscă Keita de la Rapid după ce a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! # Fanatik
Kader Keita riscă ani grei de închisoare după ce a lovit o femeie cu mașina, după care a fugit de la locul accidentului. Ce spune legea în această situație
Veștile proaste se țin lanț de FCSB. După ce a „retrogradat” în play-out, campioana României s-ar putea lovi de o nouă problemă. U Cluj îi pregătește o surpriză de proporții
A venit răzbunarea pentru Ana Maria Bărbosu! Ce premiu a câștigat gimnasta la o lună după ce i-a fost luată medalia olimpică # Fanatik
După dezamăgirea trăită de faptul că a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Bărbosu a primit o veste excelentă. Ce premiu a luat gimnasta.
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă # Fanatik
Kader Keita (25 de ani), mijlocaș la Rapid București, poate avea mari probleme cu legea. Ivorianul a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la ATI
Mitică Dragomir are propria explicație pentru dezastrul din Dubai: „I-a speriat puțin ca să scadă imobiliarele”. Câți bani pierdea dacă nu-l „dribla” pe Nețoiu. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit efectele negative ale izbucnirii războiului asupra pieţei imobiliare din Dubai. De ce nu a mai investit în imobiliare în acest emirat şi cum a reuşit să evite o pierdere financiară uriaşă.
Fanatik Rapid, miercuri, 4 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Mircea Geoană # Fanatik
Emisiunea ”FANATIK Rapid” se reia începând de miercuri, 4 martie, ora 10:30. Robert Niță îl va avea ca invitat pe politicianul Mircea Geoană, un binecunoscut susținător al formației ”alb-vișinii”.
Cristiano Ronaldo, decizie curajoasă după ce Iranul a atacat cu drone orașul în care locuiește! # Fanatik
Cristiano Ronaldo a luat prima decizie după ce Riyadh-ul a fost atacat de Iran cu drone! Ce a făcut imediat starul lui Al-Nassr. Noi informații furnizate de presa internațională.
Cupa Spaniei, live blog retur semifinale. Reușește Barcelona „remontada” cu Atletico Madrid? # Fanatik
Cupa Spaniei a ajuns la faza semifinalelor, iar toate informațiile despre duelurile din retur le găsiți aici. Cine se va califica în marea finală dintre Atletico Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao sau Real Sociedad.
De ce Luna Plină din 3 martie e denumită ”sângerie”. De unde e vizibilă eclipsa spectaculoasă de la începutul primăverii # Fanatik
Luna Plină de la începutul primăverii se transformă într-un spectacol roșu aprins. Descoperă misterul „Lunii Sângerii” și află de unde poți vedea eclipsa totală.
De cine se teme Filipe Coelho înainte de U Craiova – CFR Cluj, din Cupa României Betano: „Marcheză constant!”. Oltenii au probleme de lot. Video # Fanatik
Filipe Coelho a prefațat meciul cu CFR Cluj din sferturile de finală ale Cupei României Betano. Antrenorul Universității Craiova a luat frica ardelenilor, mai ales că are probleme de lot
Semifinale Cupa Italiei: Como – Inter, Live Video. Cristi Chivu vrea să facă eventul în primul său sezon pe banca echipei din Milano # Fanatik
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, joacă în deplasare cu Como în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Toate detaliile despre partida. Unde se vede la TV
Amiralul din umbră al lui Donald Trump. Cine este omul care a pregătit războiul cu Iranul și a declanșat „Furia Epică” # Fanatik
Cine este amiralul care a orchestrat cea mai mare mobilizare armată americană din ultimii 20 de ani. Coordonatorul atacurilor împotriva Iranului a fost numit în funcție abia în urmă cu șapte luni.
Ce spun cercetătorii despre informațiile false despre vaping. Specialiștii au semnat o scrisoare deschisă # Fanatik
Experții în vaping semnalizează noțiunile false care se vehiculează acum în spațiul online. Atenționarea pe care doresc să o aducă la lumină aceștia.
Show total la gala lui Cătălin Moroșanu! Cum arată turneul K-1 World Max și cine va lupta cu fostul campion Glory # Fanatik
Va fi show total pe 3 aprilie la gala lui Cătălin Moroșanu de la București! Știm cum arată turneul K-1 World Max și care va fi românul care va lupta cu fostul campion Glory
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Cu cine joacă Liverpool, Chelsea, Arsenal, City, United și Tottenham # Fanatik
Etapa 29 din Premier League promite spectacol total ca întotdeauna! Toate meciurile sunt în exclusivitate pe Voyo în România, așa cum s-a obișnuit deja toată lumea
Hezbollah, aliatul neputincios al Iranului. De ce miliția libaneză a avut nevoie de două zile să atace Israelul # Fanatik
Hezbollah, miliția șiită din Liban, a intervenit în conflictul din Orientul Mijlociu la aproape 48 de ore după declanșarea atacului Isralului și SUA asupra Iranului.
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv # Fanatik
Informații de maxim interes despre războiul din Orient! Ce se întâmplă în Arabia Saudită după ce capitala Riyadh a fost atacată
Adio Mondial! Vedeta lui Real Madrid și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi cel puțin 7 luni # Fanatik
Veste teribilă pentru Real Madrid! Vedeta „los blancos” a primit un verdict dezastruos: și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi pentru tot restul sezonului. Ce urmează pentru „galactici”
Donald Trump, noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Ce are pe gât și cât de gravă ar fi problema. „Crizele îl pot deregla puțin” # Fanatik
Președintele american Donald Trump a provocat noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate, la ultima apariție publică. Ce spun medicii și cât de gravă ar fi situația
Andrei Borza a semnat un nou contract! Rapid a oferit anunțul oficial vizavi de fundașul lateral. Pe FANATIK aflați toate detaliile despre noua înțelegere.
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față # Fanatik
Cum se înțeleg, Anamaria Prodan și Dan Alexa, la aproape 7 ani de la disputa care i-a avut protagoniști. Vedeta a spus adevărul despre legătura dintre ei.
Lovitură în SuperLiga! Primul transfer anunțat după UTA – FCSB este un dublu campion în Suedia # Fanatik
A fost deja rezolvat primul transfer de după meciul UTA Arad - FCSB 2-4! Cine este fotbalistul cu un CV solid care vine să se lupte pentru câștigarea play-out-ului în SuperLiga
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant” # Fanatik
Gică Mihali a dat verdictul despre acuzațiile de blat de la Dinamo - FC Argeș 0-1: „Chiar dacă ai o ură față de FCSB, nu se poate”
Au câștigat în instanță dreptul de a folosi sigla și palmaresul istoric! Decizia este definitivă # Fanatik
Veste importantă pentru o echipă din România! Clubul a câștigat în instanța dreptul de a folosit sigla și palmaresul istoric. Decizia oferită de instanță este definitivă.
Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până la 50%!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre șansele pe care le are la evitarea retrogradării în Saudi Pro League. Ce calcule a făcut antrenorul pentru meciurile rămase de disputat ale Al-Okhdood.
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce a hotărât Peluza Nord înaintea derby-ului cu CFR Cluj din Cupa României Betano. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a primit o veste importantă înainte de derby-ul cu CFR Cluj din Cupa României Betano. La ce decizie au ajuns suporterii din Peluza Nord.
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei # Fanatik
Andreea Anița, tânăra care de 15 ani se luptă cu cancerul, s-a stins din viață după ce o bacterie intraspitalicească i-a afectat plămânii, fix când avea o șansă la vindecare
Ilie Stan, detalii de ultimă oră din Oman despre războiul cu Iran: „Au tras cu rachete și aici. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva”. Exclusiv # Fanatik
Ilie Stan a ajuns recent în Oman, iar la scurt timp această țară a ajuns în vizorul Iranului în contextul războiului declanșat de americani și israelieni în regiune! Ce spune antrenorul român despre această situație
Cine era Maria Cristina, tânăra de 18 ani decedată în urma accidentului din Ploiești. Cum s-a produs coliziunea violentă # Fanatik
Un nume, o vârstă și o tragedie care a lăsat multe întrebări fără răspuns. În spatele accidentului în care și-a pierdut viața tânăra de 18 ani se ascunde o poveste care abia începe să iasă la iveală.
Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit în direct la adresa șefilor CCA: „Când am văzut, am crezut că e Al! Multe campioane, multe retrogradate au fost stabilite de arbitri” # Fanatik
Fotbalul românesc „fierbe” din nou din cauza arbitrajului. Adrian Porumboiu a dat de pământ în direct cu șefii CCA și „cavalerii fluierului”. Ce acuze le-a adus fostul mare arbitru FIFA.
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a intervenit în forță la „Profețiile lui Mitică”. Latifundiarul din Pipera a intrat într-un dialog spumos cu „Oracolul de la Bălcești”. Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir patronului FCSB
Motivul uluitor pentru care clubul de noapte unde dansatoarele erau exploatate a amendat o barmaniță. Cum se băteau pe bacșișurile uriașe în bordelul de lux # Fanatik
Procurorii și polițiștii au descins la clubul de noapte The Buddhist, din București, unde au efectuat arestări pentru trafic de persoane și proxenetism.
Editorial Răzvan Ioan Boanchiș: „Cum va fi primăvara asta fără FCSB?”. Campioana României poate face uitată ratarea play-off-ului # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș știe cum poate FCSB să facă uitată ratarea play-off-ului. Ce variantă are la dispoziție campioana României și cum ar putea fi afectate ratingurile TV?
A dat Gigi Becali marea lovitură cu Adrian Ilie la FCSB?! „E un tip deștept, are relații” / „Știe cum să vorbească cu patronul” # Fanatik
Adrian Ilie, cea mai tare lovitură dată de FCSB pentru sezonul următor? Specialiștii Fanatik au spus totul despre mutarea lui Gigi Becali în perspectiva viitorului echipei sale.
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său # Fanatik
Mitică Dragomir a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul terifiante legate de tatăl său. Cum s-a întors acesta din război, după o bătălie celebră din a doua conflagrație globală.
Legenda lui Dinamo îi taxează pe Kopic și Cîrjan după înfrângerea cu FC Argeș: „M-a întristat. Trebuia să fie mai altruist” # Fanatik
Gică Mihali îi taxează pe Zeljko Kopic și Cătălin Cîrjan după Dinamo - FC Argeș 0-1. Ce spune legenda dinamovistă despre locul din play-off câștigat de piteșteni.
Marius Șumudică a pus lupa pe play-off-ul SuperLigii! Echipa aflată în scădere și cine vine pe turnantă: ”E o descătușare!”. Ce spune despre dezamăgirea FCSB # Fanatik
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat se știu toate echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum vede Marius Șumudică lupta de la vârf.
O expertă NATO care a prezis invazia Rusiei în Ucraina dezvăluie cât de aproape suntem de Al Treilea Război Mondial: „Superiorii mă considerau exagerată” # Fanatik
Ucraina, Gaza, Iran. Lumea fierbe cu o intensitate nemaiîntâlnită în ultimele decenii: o expertă NATO dezvăluie cât de aproape suntem de un război mondial
Cele opt echipe care au depășit faza grupelor în Cupa României Betano luptă în această săptămână pentru calificarea în semifinalele competiției în dueluri care vor fi decise într-o singură manșă, ceea ce adaugă un plus […]
Patronul din SuperLiga care se va duela cu FCSB, anunț care va crea controverse: „Îmi pare rău că sunt în play-out. Fotbalul pierde mult” # Fanatik
Unul dintre patronii din SuperLiga regretă că FCSB nu s-a calificat în play-off și anunță dezastrul pentru fotbalul românesc. Ce a spus despre campioana României.
Adrian Porumboiu a dat verdictul: cine va câștiga titlul în SuperLiga?! „Prima opțiune o au ei” # Fanatik
Adrian Porumboiu a dat verdictul și a numit echipa care are șansele cele mai mari la câștigarea titlului în SuperLiga. Ce spune fostul arbitru despre greșelile produse în ultimele etape.
Marius Șumudică le închide gura contestatarilor săi. Surpriza uriașă dezvăluită chiar de antrenor în direct. Cu cine ar putea să semneze.
Bacteria obișnuită care poate fi purtătoarea unui virus mortal. Legătura cu dezvoltarea unuia dintre cele mai răspândite tipuri de cancer. „Sunt teorii noi” # Fanatik
Un nou studiu vine cu noutăți în ceea ce privește unul dintre cele mai răspândite și mai agresive tipuri de cancer. Bacteria obișnuită care poate ascunde un virus mortal
Kyros Vassaras este un nume rostit foarte des în ultima perioadă în fotbalul românesc din cauza erorilor de arbitraj. Ce salariu are, de fapt, șeful CCA.
