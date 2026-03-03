Reprezentantul Iranului la București, convocat la MAE de Oana Țoiu. „Apelul ferm” al României
HotNews.ro, 3 martie 2026 22:20
Însărcinatul cu afaceri al Iranului la București, Javad Karimi, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe, marți, din dispoziția ministrului Oana Țoiu, pentru a-i fi prezentate „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita”…
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
22:40
Autoritățile au stins un incendiu care s-a produs în vecinătatea consulatului american din Dubai din cauza unui atac cu dronă, conform anunțului făcut de biroul de presă guvernamental local, citat de publicațiile Reuters, AFP și…
Acum 30 minute
22:30
Explicațiile diferite și contradictorii ale administrației Trump despre scopul războiului din Iran nasc confuzie. „E ca și cum ar construi un avion în timpul zborului” # HotNews.ro
Motivul exact al intervenției militare care a provocat deja moartea a sute de iranieni și a șase soldați americani rămâne neclar, iar informațiile sugerează că amenințarea iraniană nu era iminentă, scriu Financial Times și Wall…
22:30
Cum explică șeful DSU Raed Arafat amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a amânat exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru această săptămână, în contextul situației de securitate generate de războiul din Iran. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți,…
22:20
Acum o oră
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat marți, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval de la Casa Albă, că nu dorește ca iranienii să protesteze „încă”, scrie CNN. LIVE Atacuri aeriene în Liban și Iran.…
Acum 2 ore
21:40
Noul serial „Yellowstone” a devenit un succes instant în streaming, dar schimbarea majoră a direcției nu a convins pe toată lumea # HotNews.ro
Numele cineastului american Taylor Sheridan a devenit sinonim cu unele dintre cele mai apreciate seriale lansate în ultimii ani, însă noua serie din universul „Yellowstone” creat de acesta nu i-a convins pe unii fani. Având…
21:20
Franța trimite portavionul nuclear Charles de Gaulle în Mediterană. Macron vrea o „coaliție” pentru apărarea „rutelor maritime critice” # HotNews.ro
„Republica Islamică Iran poartă principala responsabilitate” pentru războiul din Orientul Mijlociu, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, într-un discurs către națiune, marți seară, în a patra zi a operațiunii lansate de Statele Unite și Israel…
20:50
Unul dintre cei mai importanți lideri ai Iranului nu a murit, așa cum se credea – dezvăluire a unui site de opoziție # HotNews.ro
În weekend, în timpul atacurilor Israelului, presa iraniană a difuzat informații contradictorii despre soarta fostului președinte, unele surse afirmând că el a fost ucis, în timp ce altele au declarat că nu pot confirma această versiune.
Acum 4 ore
20:30
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat că în ședința de marți a decis să aplice postului de televiziune România TV o amendă de 20.000 de lei, iar postului Realitatea Plus o sancțiune de 2.500…
20:30
SUA nu au avut un plan de evacuare pentru americanii din Orientul Mijlociu înainte de lansarea atacurilor asupra Iranului. Explicația neașteptată a lui Trump # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat marți că nu a existat un plan de evacuare pentru cetățenii americani din Orientul Mijlociu înainte de atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, argumentând că operațiunea militară…
20:20
Donald Trump, critic la adresa lui Keir Starmer: „Nu este Winston Churchill”. Mesaj dur și pentru Spania # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți că este nemulțumit de premierul britanic Keir Starmer, care nu s-a alăturat atacului SUA–Israel asupra Iranului, dar a permis forțelor americane să utilizeze bazele Regatului Unit, notează The…
20:10
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Victima a ajuns la terapie intensivă # HotNews.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București. Acesta revenise în Capitală aproape de miezul nopții, după meciul câștigat de Rapid la Slobozia, scor 2-1, în ultimul…
19:40
Netanyahu ordonă armatei israeliene să înainteze în Liban. Operațiuni în „forță împotriva țintelor Hezbollah” # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul apărării au ordonat armatei „să avanseze și să ocupe noi poziții strategice înalte” în Liban, unde forțele israeliene au lansat un val de atacuri împotriva miliției șiite Hezbollah în…
19:40
ULTIMA ORĂ Trump afirmă că „aproape totul a fost distrus” în Iran și numește „cel mai rău scenariu” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăudat marți ampla operațiune militară americană în Iran și a afirmat că „aproape totul a fost distrus”, referindu-se la facilitățile militare ale Teheranului, în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval…
19:30
Ministrul Apărării, despre ridicarea nivelului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România: „Nu există niciun indicator care să arate un pericol suplimentar” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că ridicarea nivelului de alertă la „BRAVO” în bazele militare din România înseamnă o creștere a vigilenței, dar nu indică existența unui pericol…
Acum 6 ore
18:40
Primarul Capitalei promite concursuri „pe bune” pentru posturile de manageri de teatre și cere „sprijinul oamenilor de cultură”. Regulamentul, lansat în dezbatere # HotNews.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că astăzi a fost pus în dezbatere publică, pentru două săptămâni, regulamentul privind concursurile pentru posturile de manageri de teatre și i-a îndemnat pe oamenii „cu experiență” în domeniu…
18:10
Ministrul chinez de externe Wang Yi i-a transmis marți omologului său israelian Gideon Saar că China se opune atacurilor militare lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și solicită încetarea imediată a ostilităților, potrivit…
18:10
Iranul dezminte că a solicitat SUA reluarea negocierilor: „Se știe că Trump inventează minciuni. Suntem obișnuiți cu declarațiile sale false” # HotNews.ro
Iranul nu are nicio intenție de a negocia cu SUA atât timp cât continuă atacurile aeriene americane și israeliene, a declarat marți ambasadorul iranian pe lângă instituțiile ONU de la Geneva, Ali Bahreini, conform căruia…
18:00
Viktor Orban, lăudat de Vladimir Putin. Detalii despre discuția telefonică de marți dintre liderii Ungariei și Rusiei # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a evidențiat „dorința” premierului ungar Viktor Orban „de a urma o cale echilibrată și suverană”, marți, într-o convorbire telefonică, în contextul opoziției manifestate de Budapesta față de eforturile Uniunii Europene de…
18:00
Iranul a început să execute un plan conceput de Khamenei și locotenenții săi înainte de moarte. Primele efecte sunt vizibile # HotNews.ro
Planul de extindere a războiului în Golf, conceput după conflictul de anul trecut cu Israelul, a fost pus în aplicare în ciuda morții lui Khamenei, scrie Financial Times. Atacurile au creat haos și îngrijorare în…
17:50
România analizează propunerea lui Macron de a intra sub umbrela nucleară a Franței. „Discuțiile sunt incipiente” # HotNews.ro
Franța vrea să-și extindă umbrela nucleară pentru a proteja alte state europene, iar Macron a menționat luni opt state care au convenit să participe la o nouă strategie de „descurajare avansată”. Surse de la Cotroceni…
17:30
Ministrul Energiei s-a răzgândit după nici o zi. „Minciunile sfruntate” privind prețul carburanților sunt acum plauzibile. „Da, există acest risc” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune astăzi că există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei pe litru în benzinăriile din România. Ieri, el a dezmințit acest scenariu. „Pe datele pe care le-am avut…
17:30
e-Factura pentru persoane fizice: ANAF actualizează din nou Formularul de înregistrare 082, după modificările aduse de Ordonanța 6/2026 # HotNews.ro
ANAF a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care vrea să actualizeze Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului…
17:20
„Se testează relația lui Nicușor Dan cu PSD”. Cum comentează CTP propunerile făcute de Ministerul Justiției pentru conducerea marilor parchete # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, la Europa FM, că „este o bătaie de joc la adresa președintelui Nicușor Dan” propunerea ministrului PSD al Justiției de a-i numi pe Marius Voineag și Alex Florența, actualii…
17:10
VIDEO Clădire-cheie de lângă Teheran, în care se adunau înalți clerici pentru alegerea noului lider suprem al Iranului, distrusă într-un bombardament # HotNews.ro
Israelul și SUA au atacat aerian și lovit marți, în a patra zi a războiului declanșat în Iran, clădirea din apropierea Teheranului a organismului însărcinat cu alegerea noului lider suprem al Iranului, au anunțat agențiile…
17:00
Oana Țoiu, după primele repatrieri din Israel: „Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului”. Ruta pe care au fost evacuați # HotNews.ro
318 cetățeni români rămași blocați în Israel după suspendarea zborurilor în urma atacurilor SUA–Israel asupra Iranului au fost repatriați, a anunțat marți ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Cele două curse speciale operate de TAROM au…
17:00
Leo Grozavu (58 de ani) nu mai este antrenorul echipei FC Botoșani, care a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Clubul a făcut anunțul chiar înainte de ultima etapă a sezonului regular, în care se va…
17:00
Președintele american Donald Trump a spus marți că Iranul a dorit să reia discuțiile cu SUA, dar că el a răspuns că este „prea târziu”, în timp ce SUA și Israelul continuă operațiunea militară împotriva…
16:50
Noi acuzații de infracțiuni sexuale cu minori la adresa angajaților DGASPC Teleorman. Recorder spune că Poliția îngropase unul dintre cazuri # HotNews.ro
Nouă fete aflate în grija statului i-au acuzat de infracțiuni sexuale pe doi angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit Recorder, care spune că „instituțiile pare că au…
16:50
ULTIMA ORĂ Producție mutată în România. Grup italian furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, se gândește să mute în țară producția oprită în alte unități # HotNews.ro
Grupul italian Sogefi, furnizor major de componente auto, inclusiv pentru Dacia, și-a îmbunătățit performanța operațională la fabrica de componente pentru suspensii din Oradea, care se află „pe o traiectorie bună” după cinci ani de la…
Acum 8 ore
16:40
USR a lansat marți o hartă interactivă în care oamenii pot urmări în timp real harta localităților care pot interzice jocurile de noroc, în urma ordonanței de urgență date de guvern la finalul lunii februarie.…
16:30
Milionarul Velleanu, una dintre cele mai bizare dispariții din istoria Bucureștiului. Casa lui există și azi, cu tot cu misterele ei # HotNews.ro
Pe Calea Călărași, la numărul 65 e o prea frumoasă casă cu muze pe fațadă, cu medalioane sculptate, mascaroni și amorași, cu uși și tavane pictate. La interior, până și canaturile ușilor sunt pictate cu…
16:20
Legăturile procurorului propus să fie șeful-adjunct DIICOT: soția și socrul, condamnați pentru fraude / Soacra, primar PSD de 18 ani, îi donează bani. Cât a primit # HotNews.ro
Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este una dintre cele două propuneri ale ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef-adjunct la DIICOT. În trei declarații de avere…
16:10
Polonia dorește să fie autonomă în viitor în ceea ce privește descurajarea nucleară, a declarat marți prim-ministrul Donald Tusk, în contextul în care Europa încearcă să își consolideze capacitățile independent de Statele Unite, transmite Reuters.…
16:00
Peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări afectate de izbucnirea războiului din Iran au solicitat în mod concret ajutor pentru repatriere, a anunțat, marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, potrivit…
16:00
Dacia va lansa două noi modele în 2026, iar despre unul dintre ele vom afla informații joi dimineața, a anunțat grupul Renault. Câteva zile mai târziu, pe 10 martie, șeful grupului va anunța planul denumit…
15:40
Conservatorii din a treia biserică creștină a lumii declanșează o schismă, anunțând că își vor alege un lider spiritual propriu # HotNews.ro
O grupare de biserici anglicane conservatoare se va reuni săptămâna aceasta în Nigeria pentru a alege un lider care să rivalizeze cu Arhiepiscopul de Canterbury, un pas fără precedent care va adânci ruptura teologică tot…
15:20
Atacul SUA și Israel asupra Iranului poate fi începutul unei schimbări, crede profesorul universitar Ioan Stanomir, într-un text de opinie pe care HotNews îl publică: „Conciliatorismul din trecut nu mai este o opţiune. Iranul teocratic de…
15:10
Compania chineză DeepSeek urmează să lanseze săptămâna viitoare cel mai nou model de AI al său, la mai bine de un an de când a devenit celebră pe plan mondial. Fondată în 2023, DeepSeek a…
15:00
Românii din Orientul Mijlociu, informați printr-un canal de WhatsApp lansat de MAE. Câte persoane au intrat în prima zi de la lansare # HotNews.ro
Ministerul de Afaceri Externe a anunțat, luni, lansarea unui canal de WhatsApp pentru a transmite „rapid” informații românilor care se află în Orientul Mijlociu. „Având în vedere evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian…
15:00
Avertisment dur de la Teheran către Europa: „Țările care cred că pot rămâne în afara conflictului sunt profund în eroare” # HotNews.ro
Un oficial iranian a avertizat comunitatea internațională că actuala criză din regiune are un potențial „contagios” ridicat și nu va rămâne limitată geografic. „Lumea nu este oarbă; toată lumea vede acest lucru, iar cei care…
Acum 12 ore
14:40
Cotațiile de referință ale țițeiului au crescut marți cu aproximativ 8%, urcând pentru a treia ședință consecutivă pe fondul extinderii conflictului americano-israelian cu Iranul, care perturbă livrările de combustibil și amplifică temerile privind noi întreruperi…
14:40
Una dintre replicile picturii „Atacul de la Smârdan” de Nicolae Grigorescu, în licitație la Artmark! # HotNews.ro
Opera de la Muzeul Național de Istorie a României va intra în restaurare! O apariție spectaculoasă în piața de artă din România readuce în discuție destinul uneia dintre imaginile-fanion ale istoriei românești: „Atacul de la…
14:10
14:10
14:10
Războiul din Iran și prețurile: Cât de dependentă este România de importurile de țiței și din ce țări cumpără / Trei sferturi din necesar vine din afara țării, iar o țară din afara Golfului ne dă majoritatea # HotNews.ro
Chiar dacă este unul dintre puținii producători de petrol din Uniunea Europeană, România importă, la rându-i, combustibil în cantități mari, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică la solicitarea HotNews. Marți dimineață, un baril…
14:00
14:00
13:50
Etihad și Emirates reiau zborurile, în timp ce Qatar Airways rămâne suspendată. Ultimele noutăți în materie de zbor # HotNews.ro
Marți, Qatar a anunțat că zborurile sunt în continuare oprite și a oferit tuturor pasagerilor din perioada 3-10 martie posibilitatea să își primească banii înapoi sau să își refacă rezervările pentru intervalul 10-25 martie. Pe…
13:50
Singurul loc din România unde copiii pot fi operați în uter, iar prematurii au șanse maxime de recuperare: „Cel mai mic copil operat avea hemoragie intracraniană și cântărea un kilogram” # HotNews.ro
Viitoarele mămici și copiii lor au nevoie să fie îngrijiți și monitorizați în centre pregătite să le ofere întreaga asistență medicală de care au nevoie, indiferent de problema ivită. Pentru a avea parte de astfel…
