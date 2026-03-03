Oman: 20 de cămile descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului. La Dubai ieșeau toate pe primul loc
Impact.ro, 3 martie 2026 22:20
În Oman, 20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe după ce medicii veterinari au descoperit că animalele fuseseră ajutate estetic cu Botox și silicon. Potrivit relatării publicate de Daily Mail, […]
• • •
Acum 30 minute
22:20
Oman: 20 de cămile descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului. La Dubai ieșeau toate pe primul loc
În Oman, 20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe după ce medicii veterinari au descoperit că animalele fuseseră ajutate estetic cu Botox și silicon. Potrivit relatării publicate de Daily Mail, […]
Acum 2 ore
21:00
Starea de sănătate a lui Donald Trump a revenit în atenția presei și a comedianților show-rilor de noapte după ce președintele american a apărut la ceremonia „Medal of Honor" cu o erupție roșiatică, vizibilă, pe […]
Acum 4 ore
19:00
Poliția Locală din Sectorul 6 a amendat un cerșetor care câștigă 300 de lei pe oră. Dacă îl impozita, îi lua mai mult
Poliția Locală Sector 6 a amendat un bărbat surprins cerșind în zona Podului Grant-Grozăvești din București, după ce acesta ar fi declarat că a strâns aproximativ 300 de lei într-o singură oră. Cazul a fost […]
Acum 6 ore
18:40
Avionul lui Cristiano Ronaldo s-a înălțat din Arabia Saudită mai sus decât ar fi sărit Ronaldo însuși
Jetul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat din Riad cu destinația Madrid la scurt timp după atacul cu drone asupra ambasadei SUA din capitala saudită. Aeronava a aterizat în Spania în jurul orei 01:30, […]
18:20
Când statul te repatriază din Orientul Mijlociu, dar nu îți plătește și biletul de avion
Două curse operate de TAROM au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, aducând 318 români repatriați din Orientul Mijlociu, după ce rămăseseră blocați în contextul escaladării conflictului din regiune. Operațiunea a fost coordonată, împreună, de […]
17:50
Prețurile la gaze au explodat în toată Europa din cauza războiului. La noi se putea asta și fără război
Contractele futures pentru gazele naturale din Europa au crescut cu peste 40% luni după-amiază, atingând aproximativ 45 EUR/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimul an, potrivit presei economice europene. Creșterea vine pe fondul tensiunilor din […]
17:20
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea sirenelor", programat pentru 4 martie între orele 10:00 și 11:00, a fost amânat, potrivit anunțului făcut de Departamentul pentru Situații de Urgență. Decizia ar fi venit în urma unei evaluări […]
Acum 8 ore
14:50
Cu șeicii la mall – sau cum încearcă autoritățile din Emirate să scoată turiștii de sub pat și să îi readucă la cumpărături
În plin context tensionat în regiune, după schimburile de lovituri dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, președintele Emiratele Arabe Unite, șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ales o formă aparte de comunicare […]
Acum 12 ore
14:30
Patron amendat cu 90.000 de lei pentru că a întârziat cu salariile. Ne vor emigra și patronii dacă se începe cu din astea…
Un angajator din Târgu Jiu a fost sancționat cu 90.000 de lei pentru că a întârziat plata salariilor cu mai mult de o lună peste termenul scadent, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul Teritorial de Muncă […]
13:50
„Nu e nevoie de război. La noi se scumpește totul inclusiv dacă se bat cu nuci de cocos două triburi din Pădurea Amazoniană"
În București, o cutie de înghețată a ajuns să coste 83 de lei. Fără cocos. Fără foiță de aur. Fără experiență multisenzorială. Doar rece și la supermarket. Și cu o văcuță harnică pe cutie. Hai […]
12:40
Călin Georgescu a recitat „Cățeluș cu părul creț" după controlul judiciar. Chiar nu mai era nimic nou pe Netflix?
Aflat la ieșirea de la Poliția Buftea, unde s-a prezentat pentru formalitățile legate de controlul judiciar, Călin Georgescu a fost întrebat despre sesizarea făcută de Autoritatea Electorală Permanentă către Parchetul General privind campania lui Nicușor […]
12:10
Un anunț de deratizare la Judecătoria Sectorului 3 a fost lipit pe ușile din interiorul instituției. Curățenia a durat o lună și s-a încheiat acum câteva zile. Pe durata deratizării s-a recomandat o prezență scăzută […]
11:50
Iranul anunță că închide Strâmtoarea Ormuz și conductele petroliere. Make Mersul pe Jos Great Again!
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a transmis că închide Strâmtoarea Ormuz, ruta prin care tranzitează aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol. Potrivit declarațiilor atribuite generalului Ebrahim Jabari, navele care ar încerca să treacă […]
11:20
Vor suna sirenele la nivel național, dar nu ca să ne facă atenți la gropile din asfalt, ci doar ca să fie testate alarmele
Miercuri, 4 martie, între orele 10:00 și 11:00, sirenele vor răsuna în București și în toată țara, în cadrul exercițiului „Miercurea sirenelor", organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Nu este motiv de panică, […]
11:00
Harta care arată că rachetele Iranului pot ajunge și în România. Dar noi ne temem mai mult de prețul benzinei
Ministerul Afacerilor Externe din Israel a publicat pe Instagram o hartă care ilustrează raza de acțiune a rachetelor balistice dezvoltate de Iran. Rază mare, nu glumă. Conform graficului, capacitățile prezentate ar acoperi mari porțiuni din […]
10:40
90.000 de euro costă un zbor din Emirate până în Europa în condiții de criză. Unde e Iohannis când țara are nevoie de el?
În timp ce zborurile comerciale din Dubai sunt anulate sau complet rezervate, turiștii cu bugete serioase s-au reorientat rapid: patru ore și jumătate cu mașina până în Oman, apoi decolare de pe Aeroportul Internațional Muscat, […]
10:10
Eșec al primei tentative de a împăca școala clasică cu școala vieții: elevii blocați la Dubai vor primi absențe nemotivate
Inspectoratul Școlar din Vrancea a clarificat că deplasarea elevilor în Dubai nu a avut caracter oficial, fiind o călătorie privată organizată cu acordul părinților. „Noi nu suntem implicați sub niciun fel", a precizat inspectorul general, […]
09:50
Cotațiile petrolului au explodat, iar prețul benzinei se îndreaptă spre pragul psihologic de „Eu tot de 50 de lei pun"
Petrolul Brent a urcat cu până la 13%, atingând 82,37 dolari/baril, iar WTI a crescut cu peste 12%, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA, Israel și Iran, potrivit relatărilor din presa internațională. Instalații petroliere oprite, […]
Acum 24 ore
08:40
Barcelona – Atletico Madrid, meci contând pentru manşa a doua a semifinalelor din Cupa Spaniei, este programat, marţi, 3 martie 2026, de la ora 22:00, pe Camp Nou, şi va fi transmis în direct de […]
08:20
U Cluj – Hermannstadt, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa României, este programat, marţi, 3 martie 2026, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
2 martie 2026
23:30
O excursie la Dubai cu școala costă 2000 de euro de elev. Un fel de „Școala altfel" sub sloganul „Habibi, come to Dubai"
Pe grupurile de părinți a apărut rapid și detaliul financiar: aproximativ 2.000 de euro costa un loc pentru fiecare elev participant la excursia „culturală" din Dubai. Suma a fost intens discutată în contextul situației celor […]
23:10
Patriarhul Daniel se roagă. De data asta, se roagă de credincioși să doneze pentru finalizarea picturilor Catedralei Naționale
Lucrările la Catedrala Mântuirii Neamului continuă, iar Patriarhul Daniel a lansat un nou apel către credincioși pentru a sprijini financiar finalizarea picturilor în mozaic. La finalul Sfintei Liturghii, acesta a explicat că, deși pictura realizată […]
Ieri
21:20
Un fotbalist de la FCSB a vrut să tragă la poartă, dar i-a ieșit pasă la Maradona, în cer
Șut transcendental în play-out: un jucător recent achiziționat de echipa lui Gigi Becali a șutat atât de mult peste poartă încât i-a ieșit ori pasă la Maradona, ori interceptare de rachetă balistică. Ambele variante fiind, […]
20:00
Bianca Drăgușanu, cu câțiva ani în urmă: „De nervi, mi-am cumpărat un apartament în Dubai". Vedeți, de aia e bine să nu te enervezi
Cu vreo 3 ani în urmă, într-o emisiune mondenă, Bianca Drăgușanu povestea relaxat că, într-un moment de nervi, și-a cumpărat un apartament în Dubai. Așa e ea. Unii trântesc ușa. Alții s-au iama in ciocolată. […]
19:40
Un parlamentar român s-a dus în vacanță la Dubai (deși parlamentarii români sunt în vacanță și aici)
Printre românii rămași temporar blocați în Dubai se află și Adrian Cozma, vicepreședinte PNL al Camerei Deputaților. Aflat într-o scurtă vacanță de odihnă* în momentul izbucnirii conflictului regional, acesta a declarat pentru Digi24 că își […]
19:30
Ministra de Externe Oana Țoiu, criticată pentru că a folosit expresia „autoritățile emirateze". Care, apropo, e corectă
Oana Țoiu a declarat astăzi că „din informațiile verificate și cu autoritățile emirateze, în acest moment avem un număr de 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite", în contextul tensiunilor regionale. Imediat, în anumite […]
19:00
Celebrul tenor Andrea Bocelli a fost invitatul special al finalei Festivalului Sanremo. El și-a făcut intrarea călare pe un cal alb, stârnind admirația publicului international, dar în același timp semănând confuzie în rândul publicului dacic, […]
16:10
Suporterii UTA le-au cantat fotbaliștilor FCSB, la mișto, „Campionii, campionii, ole, ole, ole". Fericitul eveniment a avut loc la meciul pe care FCSB l-a jucat împotriva celor de la UTA Arad într-o manșă pur și […]
16:00
Andreea Balan s-a măritat pe scena Sălii Palatului, în timpul concertului. Spectatorii au scăpat fără dar
Casă de piatră doamnei Andreea Bălan, care s-a măritat cu tenismenul Victor Cornea pe scena Sălii Palatului aseară, în timpul concertului se 8 Martie. Spectatorii au avut o surpriză de două ori plăcută. O dată, […]
15:00
Ayatollahul Khamenei a mu
Într-o încercare de martirizare a fostului dictator teocrat Khamenei, decedat în urma bombardării locului de muncă de către Israel și SUA, autoritățile rămase în viață din Iran au comunicat că fostul lider ar fi respins […] The post Ayatollahul Khamenei a murit după ce a refuzat să fie mutat cu biroul în alt oraș. Clasic: nimeni nu vrea să se mute cu munca în provincie appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Încă o veste proastă pentru domnul Gigi Becali, după ratarea de către FCSB a play-off-ului în premieră istorică: ochelarii ”Balmain Triomphe bps.168”, de la unul dintre cele mai de lux branduri din lume, pe care […] The post Încă un necaz pentru Gigi Becali: ochelarii de firmă îi stau strâmb appeared first on IMPACT.ro.
13:20
Gigi Becali se retrage iar din viața publică pentru a se dedica exclusiv meseriei de bază, cea de antrenor # Impact.ro
„Un cuvințel nu mai scot” a declarat Gigi Becali după ce FCSB a ratat oficial play-off-ul pentru prima dată în istorie. Prin această așa-zisă ultimă declarație, ce ar trebui să conțină ultimul său cuvințel eliberat […] The post Gigi Becali se retrage iar din viața publică pentru a se dedica exclusiv meseriei de bază, cea de antrenor appeared first on IMPACT.ro.
12:40
De ce refuză românii „salarii de 2000 de euro” la autostrăzi în România și preferă în continuare să plece la muncă în Germania # Impact.ro
Românii sunt certați din nou pe internet pentru că le lipsește patriotismul când vine vorba de muncă și salarii. „Uite, în România se dau 2000 de euro să lucreze pe șantier la autostrăzi, dar ei […] The post De ce refuză românii „salarii de 2000 de euro” la autostrăzi în România și preferă în continuare să plece la muncă în Germania appeared first on IMPACT.ro.
11:50
Digi24 anunță că „este destul de realist” ca benzina să depășească pragul de 10 lei. Dar nu uitați că 50 de lei rămân tot 50 de lei! # Impact.ro
Postul Digi24 relatează despre evoluțiile de pe piața petrolului și arată că barilul a trecut de 80 de dolari, iar o eventuală creștere suplimentară cu 30 de dolari ar putea împinge prețul carburantului în România […] The post Digi24 anunță că „este destul de realist” ca benzina să depășească pragul de 10 lei. Dar nu uitați că 50 de lei rămân tot 50 de lei! appeared first on IMPACT.ro.
11:20
Internetul e plin de postări de la oameni care anunță solemn că și-au anulat excursiile la Dubai din cauza escaladării conflictului din regiune. Până mai ieri, luxul era să ajungi acolo. Azi, luxul suprem pare […] The post Acum, adevăratul bogat e cel care pleacă de la Dubai, nu cel care se duce appeared first on IMPACT.ro.
10:30
28 de elevi din Vrancea, blocați în excursie la Dubai. Unde sunt excursiile la Târgoviște de altădată? # Impact.ro
Un grup de elevi din Vrancea, aflat într-o excursie în Dubai, a rămas temporar blocat după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au închis spațiul aerian pe fondul tensiunilor din regiune. Elevii, nici mari, nici […] The post 28 de elevi din Vrancea, blocați în excursie la Dubai. Unde sunt excursiile la Târgoviște de altădată? appeared first on IMPACT.ro.
10:00
Autoritățile așteaptă o mână de ajutor de la francezii care au golit lacul Vidraru: ia și apa din gropile din asfalt ca să poată fi reparate # Impact.ro
Unul dintre motivele pentru care nu sunt reparate gropile din asfalt în regim de urgență este faptul că acestea sunt pline cu apă. Bine, și faptul că nu interesează pe nimeni de mașinile și siguranța […] The post Autoritățile așteaptă o mână de ajutor de la francezii care au golit lacul Vidraru: ia și apa din gropile din asfalt ca să poată fi reparate appeared first on IMPACT.ro.
06:30
Unirea Slobozia – Rapid, meci contând pentru etapa a 29-a din campionatul României, este programat, luni, 2 martie 2026, de la ora 19:30, pe Stadionul 1 Mai, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Unirea Slobozia vs Rapid – Cale liberă pentru giuleşteni appeared first on IMPACT.ro.
1 martie 2026
23:00
FCSB a ajuns în play-out pentru prima dată în istorie. Altfel spus, antrenorul Becali a făcut din nou istorie # Impact.ro
Victoria lui FC Argeș cu Dinamo București, scor 1-0, a produs unda de șoc: FCSB ajunge, în premieră, în play-out. Indiferent de ce va face în ultimele două etape, campioana nu mai poate prinde top […] The post FCSB a ajuns în play-out pentru prima dată în istorie. Altfel spus, antrenorul Becali a făcut din nou istorie appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
Nicușor Dan: „România e în deplină siguranță”. Să sperăm că nu a scris asta tot pe foaia cu TVA-ul, care e deja semnată # Impact.ro
„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, a transmis Nicușor Dan, în contextul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu. Potrivit mesajului oficial, instituțiile responsabile de politică […] The post Nicușor Dan: „România e în deplină siguranță”. Să sperăm că nu a scris asta tot pe foaia cu TVA-ul, care e deja semnată appeared first on IMPACT.ro.
22:00
Pont: în sfârșit, îi poți propune soției să o duci la Dubai de 8 Martie. Sigur te refuză! # Impact.ro
După imaginile cu Burj Khalifa și Burj Al Arab atacate de drone, planurile exotice au devenit brusc mai puțin tentante. Ce era ieri „destinația visurilor” e azi „hai să vedem totuși ce oferte sunt pe […] The post Pont: în sfârșit, îi poți propune soției să o duci la Dubai de 8 Martie. Sigur te refuză! appeared first on IMPACT.ro.
21:40
Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja. Dacă află Ilie Bolojan, nu ne mai pensionăm în viața asta # Impact.ro
Futurologul Raymond Kurzweil susține, într-un eseu publicat în Wired, parte din viitoarea sa carte, că prima persoană care ar putea ajunge la 1.000 de ani s-a născut deja. În viziunea lui, fuziunea dintre biotehnologie și […] The post Prima persoană care ar putea trăi 1.000 de ani s-a născut deja. Dacă află Ilie Bolojan, nu ne mai pensionăm în viața asta appeared first on IMPACT.ro.
20:40
LAceastă imagine cu Nicușor Dan purtând bandană tip Rambo, dar verde, de activist eco, datează de la începutul anilor 2010. Pe lângă bandana tip Rambo, Nicușor Dan mai purta atunci barbă tip Chuck Norris […] The post Nicușor Dan, acest Rambo al spațiilor verzi din anii 2010 appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Iranienii stabiliți în România se bucură de libertate mai mult decât românii stabiliți în România # Impact.ro
Iranienii stabiliți în România au ieșit în stradă, la București, și au sărbătorit trecerea la cele pașnice a dictatorului cu straie de popă Khamenei. Imaginile au făcut senzației și ceva audiență la canalele de știri, […] The post Iranienii stabiliți în România se bucură de libertate mai mult decât românii stabiliți în România appeared first on IMPACT.ro.
16:20
Trei răspunsuri simple la întrebarea „De ce costă litrul de benzină 8,2 lei dacă prețul barilului este la nivelul din 2018, când benzina era 5,5 lei?” # Impact.ro
Răspunsul simplu: Între 2018 și 2026, inflațiea a fost de 100%. Prin urmare, azi, 8,2 lei e un preț mai mic decât cel de 5,5 lei din 2018. Răspunsul și mai simplu: În anii ’80, […] The post Trei răspunsuri simple la întrebarea „De ce costă litrul de benzină 8,2 lei dacă prețul barilului este la nivelul din 2018, când benzina era 5,5 lei?” appeared first on IMPACT.ro.
15:50
Românul, sub zodia ghinionului: „Am mâncat 3 luni pateu să am bani de Dubai și Dubaiul e atacat chiar acum, când am ajuns eu!” # Impact.ro
Universul are un simț al umorului foarte particular când vine vorba de turiști români. După trei luni de pateu strategic, apă plată la ofertă și refuz eroic la orice ieșire în oraș, în sfârșit ajungi […] The post Românul, sub zodia ghinionului: „Am mâncat 3 luni pateu să am bani de Dubai și Dubaiul e atacat chiar acum, când am ajuns eu!” appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Moartea lui Khamenei, anunţată cu hohote de plâns la televiziunea de stat din Iran. Atenție, imagini ce pot provoca invidia nord-coreenilor # Impact.ro
Duminică dimineață, la televiziunea de stat din Iran s-a citit o declarație a Consiliului Suprem de Securitate Națională prin care s-a confirmat moartea ayatollahului Khamenei. Prezentatorul care a citit declarația nu și-a putut stăpâni lacrimile […] The post Moartea lui Khamenei, anunţată cu hohote de plâns la televiziunea de stat din Iran. Atenție, imagini ce pot provoca invidia nord-coreenilor appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Primarul unei localități care nu putea fi decât din România a făcut o pistă de biciclete pe bani care nu puteau fi decât europeni și cu niște specialiști care nu puteau fi decât dorei. A […] The post Pista de biciclete cu valuri, un fel de pistă de hidrobiciclete pe uscat appeared first on IMPACT.ro.
12:30
Siena persană despre bucuria femeilor din Iran de a-și lăsa din nou părul descoperit fără să încalce legea penală a religiei # Impact.ro
O influenceriță iraniană cunoscută online drept „Sirena persană” vorbește despre ce ar însemna o eventuală schimbare a regimului teocratic din Iran: libertatea femeilor de a-și arăta părul fără teama unor sancțiuni severe. În contextul legii […] The post Siena persană despre bucuria femeilor din Iran de a-și lăsa din nou părul descoperit fără să încalce legea penală a religiei appeared first on IMPACT.ro.
11:40
„Asigurarea 1500 de lei, rovigneta 250 de lei, impozitul 1000 de lei, ITP-ul 250 de lei, benzina 8,3 lei, iar drumurile de 2 bani” # Impact.ro
Dacă ar exista un imn al Bucureștiului, acesta ar trebui să fie textul lui. Muzica ar trebui să fie ceva ritmat, percuția fiind asigurată de trosnetul roților și suspensiilor care dau prin toate gropile astea. The post „Asigurarea 1500 de lei, rovigneta 250 de lei, impozitul 1000 de lei, ITP-ul 250 de lei, benzina 8,3 lei, iar drumurile de 2 bani” appeared first on IMPACT.ro.
