Jucătoarele României se gândesc la meciul cu Cipru după victoria cu Moldova
Gazeta Sporturilor, 3 martie 2026 22:50
Ioana Bălăceanu (22 de ani) și Teodora Nicoară (26 de ani) au vorbit la finalul meciului dintre naționala feminină a României și Republica Moldova, câștigat de „tricolore” cu scorul de 1-0.România s-a impus în primul meci din cele 4 din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Pe „Arcul de Triumf”, în minutul 54, Ioana Bălăceanu a marcat singurul gol al partidei și a adus prima victorie a naționalei în acesta campanie. ...
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Rodrygo (25 de ani, aripă dreapta), fotbalistul celor de la Real Madrid, a publicat un mesaj emoționant în urma gravei sale accidentări la ligamentele încrucișate, care îl va ține departe de teren pentru aproximativ 10 luni.Fotbalistul brazilian a suferit o ruptură de ligament încruțișat în partid acu Getafe, scor 0-1, în care a intrat pe teren în minutul 54. Acesta va lipsi aproape un an și va rata Cupa Mondială din vară. ...
22:30
Ciprian Marica a văzut explicațiile lui Vassaras și l-a făcut praf: „Fără pic de bun simț! Vor să ne bage pumnul în gură, ne-am săturat” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul Constanța, a reacționat după explicațiile pe care le-a oferit Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), după evenimentele de la eșecul de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-2.Sâmbătă, „marinarii” au solicitat două lovituri de la 11 metri, însă „centralul” Florin Andrei nu a intervenit. ...
22:20
Cum se ajunge la risipa din bani publici la CSA Steaua: „Un bilet de avion care se poate lua cu 80 de euro ajunge să coste clubul 600 de euro” # Gazeta Sporturilor
În ultimele sale apariții publice, noul ministru al apărării, Radu Miruță, a criticat modul în care se gestionează banii publici la CSA Steaua, acuzând risipa ce se face la clubul din Ghencea, care a beneficiat, în 2025, de un buget de 32 de milioane de euro. ...
22:20
Opinie în direct, după faza controversată din Cupă: „Din ce ne-a explicat Vassaras...” # Gazeta Sporturilor
După ce Dorinel Munteanu a acuzat arbitrajul la finalul meciului pierdut de Hermannstadt cu U Cluj, scor 1-2, în sferturile Cupei României Betano, faza incriminată de antrenorul sibienilor a fost analizată în direct de Victor Angelescu și Marius Baciu.Dorinel Munteanu a cerut penalty la o acțiune din prima repriză a sfertului de finală din Cupa României. Chinteș, fundașul lui U Cluj, a fost lovit de balon în mână în careul „studenților”, după o centrare din corner. ...
Acum 2 ore
22:10
Massimo Pedrazzini, selecționerul naționalei feminine, mesaj pentru fani după victoria cu Republica Moldova: „Nu știu ce trebuie să facem să vină oamenii” # Gazeta Sporturilor
Massimo Pedrazzini (68 de ani), selecționerul echipei națioanale feminine a României, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu Republica Moldova, scor 1-0, primul din preliminariile pentru Campionatul Mondial.Naționala feminină a României a început cu dreptul preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2027. „Tricolorele” s-au impus în primul meci din toate cele 4 pe care le vor disputa în grupa C5. ...
22:10
Como și Inter se întâlnesc ACUM în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Meciul de pe „Giuseppe Sinigaglia” a început la ora 22:00, iar returul este programat pentru 22 aprilie, la Milano. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.LIVE » Como - Inter 0-0AICI sunt cele mai importante detalii și statisticiMinutul 1: Start meci! Aproximativ 10.000 de spectatori prezenți. ...
22:00
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat care va fi stadionul pe care giuleștenii vor juca toate partidele din play-off. Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid va juca toate meciurile în care va fi gazdă pe stadionul din Giulești. Faptul că FCSB nu va fi prezentă în play-off a influențat această decizie. De asemenea, Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în a doua parte a play-off-ului. ...
22:00
Dorinel Munteanu, acuzații indirecte după eliminarea din Cupă: „La VAR știm cine a fost, combinații!” # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), tehnicianul oaspeților, a reacționat după eliminarea din sferturile de finală ale Cupei României Betano.Acesta și-a felicitat jucătorii pentru fotbalul prestat, însă s-a luat de arbitraj. Motivul? O fază litigioasă petrecută la finalul primei reprize, atunci când Alin Chinteș, fundașul lui U Cluj, a atins balonul cu mâna în interiorul careului. ...
21:50
Victor Angelescu, președintele Rapidului, a oferit detalii suplimentare despre Kader Keita (25 de ani), mijlocașul giuleștenilor care marți dimineață a fost implicat într-un accident rutier.În jurul orei 5 dimineața, Keita a dat cu mașina peste o femeie în vârstă, care traversa strada. Mijlocașul se întorcea de la biserică, unde fusese la rugăciune. A fugit de la locul faptei înainte să vină poliția, însă a fost ridicat de autorități în jurul orei 10. ...
21:40
„Nașul” lui Real Madrid este un alt fost junior al lui Chivu » Câți bani a încasat Inter din transferurile atacantului # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a decontat efectul împrumutării lui Endrick la Lyon. Pentru a-i face loc vârfului brazilian, clubul francez l-a trimis, cu aceeași formulă de transfer, la Getafe pe Martin Satriano, care a dat golul eșecului suferit de los blancos pe „Bernabeu” (0-1). Uruguayanul de 25 de ani l-a avut antrenor la Primavera lui Inter pe Cristi Chivu în 2021. ...
21:30
Como - Inter, manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei » Cristi Chivu vrea două trofee interne: echipele de start # Gazeta Sporturilor
Como și Inter se vor confrunta în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Meciul de pe „Giuseppe Sinigaglia” va începe la ora 22:00, iar returul este programat pentru 22 aprilie, la Milano. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Como a demonstrat o formă inconstantă în ultimele cinci meciuri, înregistrând două victorii, două egaluri și o înfrângere. ...
Acum 4 ore
21:10
Scandal și bătaie generală la meciul din România! Poliția a intervenit de urgență # Gazeta Sporturilor
Scandal uriaș la un meci din România! Finala Cupei României din Liga 5, județul Cluj, dintre Speranța Mociu și Juniorul Cluj, a degenerat în violențe grave. A fost 2-2 după timpul regulamentar, iar partida a ajuns la loviturile de departajare.După executarea penalty-urilor, finala a fost câștigată de către cei de la Juniorul Cluj. A fost momentul care a declanșat haosul, iar spectatorii din Mociu au sărit să-i bată pe cei de la Cluj, potrivit sportincluj.ro. ...
21:00
„Am vrut să revin acolo, dar nu am fost dorit!” » Daniel Popa a explicat de ce a ales Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Daniel Popa (30 de ani) a acordat în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor un interviu despre revenirea sa în România. Atacantul celor de la Metaloglobus a vorbit despre ofertele refuzate din străinătate, dar și despre discuțiile purtate pentru o posibilă întoarcere la Chindia Târgoviște.Popa a explicat că a avut mai multe variante, inclusiv din Kazahstan și Rusia, însă a ales să rămână aproape de familie. ...
20:40
În ciuda zvonurilor potrivit cărora Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul lui Al Nassr, ar fi părăsit Arabia Saudită din cauza bombardamentelor Iranului, starul portughez n-a făcut acest lucru și a rămas în țară pentru a se recupera din cauza unei accidentări.Cristiano Ronaldo a suferit o leziune musculară la coapsă și va lipsi o perioadă, a anunțat marți Al Nassr. CR7 a jucat 81 de minute în victoria din weekend de pe terenul lui Al Fayha, scor 3-1. ...
20:20
Nijmegen - PSV se joacă de la 21:00, în semifinalele Cupei Olandei. Dennis Man (27 de ani, aripă dreapta) este titular la oaspeți. Partida nu este televizată în România și va fi live pe GSP.ro. PSV-ul lui Man este la un pas de finala Cupei Olandei. Alkmaar - Telstar este cealaltă semifinală. Partidele se joacă într-o singură manșă. ...
20:20
Clauză singulară negociată de antrenorul lui Arsenal! » A încasat la fiecare gol din cele 32 reușite din faze fixe # Gazeta Sporturilor
Arsenal este campioana mondială a golurilor încrise în urma unor momente statice ale jocurilor. „Tunarii” au ajuns la 32 în toate competițiile din acest sezon, statistică în care nu sunt incluse cele din penalty. Orice astfel de reușită îi aduce un bonus special lui Nicolas Jover, asistentul managerului Mikel Arteta, care e responsabil cu fazele fixe la Arsenal. ...
20:00
Rapidistul Keita, implicat într-un accident rutier, la câteva ore după meci! A lovit o femeie cu mașina și a fugit de la fața locului # Gazeta Sporturilor
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier. Fotbalistul din Coasta de Fildeș se afla la volanul unui autoturism în momentul în care a lovit o femeie în vârstă de 68 de ani, care traversa strada.Accidentul s-a produs pe strada Gheorghiței (București), în jurul orei 05:50 dimineața, la câteva ore după succesul giuleștenilor de pe terenul Sloboziei, scor 2-1, potrivit golazo.ro.Sursele GSP. ...
19:50
Marius Șumudică, antrenorul lui Al Akhdoud, a vorbit despre situația din Arabia Saudită, după atacurile lansate de Iran asupra mai multor țări din Golf, ca urmare a bombardamentelor Americii și Israelului asupra Teheranului.Iran a atacat cu rachete mai multe baze americane din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain. Zborurile din Golf au fost suspendate, însă Marius Șumudică susține că nu se teme, deși regimul de la Teheran a lansat rachete către Riyadh. ...
19:30
În Bahrain, Florin Motroc a tras o spaimă serioasă azi și se teme de un scenariu cumplit: „E singurul mod în care putem pleca” # Gazeta Sporturilor
Aflat în Bahrain, unde o antrenează pe East Riffa, locul doi în liga a doua, Florin Motroc (58 ani) a tras o sperietură zdravănă și azi, când a fost doborâtă o dronă în apropierea carierului în care locuiește, pe insula artificială Amwaj.Tehnicianul a povestit că „pe la prânz, imediat după ce am primit o alertă pe telefon, s-a auzit o bubuitură destul de puternică. M-am și speriat. Fusese doborâtă o dronă, undeva la vreun kilometru de blocul meu. S-a auzit tare. ...
19:30
FIFA a lansat posterul CM 2026 » „Afișul combină talentele artistice ale gazdelor, Canada, Mexic și SUA” # Gazeta Sporturilor
Afișul turneului final programat între 11 iunie și 19 iulie a fost dezvăluit pentru a sărbători 100 de zile până la Cupa Mondială FIFA 2026. „Este ultima piesă din colecția de afișe pentru competiția globală a fotbalului”, a anunțat FIFA printr-un comunicat de presă.„Azi se marchează 100 de zile până la startul Campionatului Mondial 2026, cu Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii primind lumea pentru cel mai mare spectacol de pe pământ. ...
19:20
Un dublu campion olimpic va participa la „Enhanced Games”, dar susține că nu va folosi substanțe interzise # Gazeta Sporturilor
Americanul Hunter Armstrong (25 de ani), dublu medaliat cu aur olimpic în probele de ștafetă și fost deținător al recordului mondial la 50 m spate, se alătură „Jocurilor Îmbunătățite”, dar nu intenționează să ia substanțe dopante, informează SwimSwam. ...
19:20
Bogdan Andone semnalează o problemă, la două zile după calificarea în play-off: „E puțin delicat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu Gloria Bistrița, în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Partida a fost programată miercuri, 4 martie, începând cu ora 17:30.Proaspăt calificată în play-off, Argeș se gândește și la câștigarea Cupei României Betano, o performanță pe care n-a mai atins-o de peste șase decenii. ...
Acum 6 ore
19:00
Decizia luată de U Cluj în privința lui Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a declarat că echipa ardeleană a făcut cerere la LPF pentru ca antrenorul Cristiano Bergodi să stea pe bancă la meciul cu FCSB (7 martie), din ultima etapă a sezonului regular din Superliga.Pe 18 februarie, Comisia de Disciplină a decis ca antrenorul Cristiano Bergodi să fie suspendat o lună pentru comportamentul scandalos de la finalul meciului cu CFR Cluj, când l-a luat de gât pe Andrei Cordea. ...
19:00
„Mai țineți minte când ați spart mingea pe Giulești?!” » Povești cu Ioanițoaia și Păunescu: „Domn' arbitru, ăsta este un mare talent” # Gazeta Sporturilor
Andrei Păunescu (56 de ani) a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, iar fiul regretatului Adrian Păunescu și-a amintit cu plăcere de momentele pe care le-a petrecut și trăit alături de moderatorul emisiunii, Ovidiu Ioanițoaia, bun prieten cu fostul poet, dar și colaborator al acestuia la revista „Flacăra”. ...
18:50
Cum vede Andrei Cristea situația de la Dinamo și FCSB: „Sunt patru echipe care se bat la titlu!” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cristea, fost atacant la FCSB și Dinamo, a analizat situația fostelor sale echipe, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor.Fostul atacant, acum antrenor în Liga 2 la Concordia Chiajna, a vorbit despre ce urmează pentru FCSB, echipă care a ratat în premieră calificarea în play-off. Spune că, pentru Dinamo, în vederea play-off-ului, este foarte importantă recuperarea cât mai rapidă a lui Karamoko, accidentat la meciul cu FC Argeș. ...
18:30
Barcelona - Atletico Madrid, în Cupa Spaniei » Catalanii visează la o remontada de 4 goluri # Gazeta Sporturilor
Barcelona - Atletico Madrid, returul semifinalei din Cupa Spaniei, se va disputa de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1. În tur, Atletico a câștigat cu 4-0 pe MetropolitanoCâștigătoarea va juca în finală cu Real Sociedad sau Athletic Bilbao. În tur a fost 1-0 pentru Sociedad, returul are loc miercuri, la San Sebastian.Barcelona - Atletico Madrid, live de la 22:00Click AICI pentru statisticiEchipele probabile la Barcelona - AtleticoBarcelona: J. ...
18:30
Antrenorul rival din Premier League a dat de pământ cu strategia lui Arsenal: „Fanii nu pentru asta plătesc” # Gazeta Sporturilor
Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, a prefațat duelul de miercuri împotriva lui Arsenal, care va conta pentru etapa a 29-a din Premier League, și a criticat timpul pierdut și lipsa de criterii de arbitraj la cornerele „tunarilor”, o armă letală a liderului campionatului englez, care a marcat deja de 19 ori din faze fixe în competiția internă. Întrebat despre acest lucru, Fabian Hurzeler nu a ezitat să critice. ...
18:30
Cerere stratosferică de bilete: de 30 de ori cât oferta! » „FIFA se va umple de bani, însă va fi un Mondial elitist” # Gazeta Sporturilor
Cu fix 100 de zile înainte de începerea turneului final, interesul pentru biletele la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada atinge cote maxime, în ciuda prețurilor exorbitante care îi fac pe fani să protesteze în contextul tulburărilor globale după atacurile orchestrate de SUA și Israel asupra Iranului.Cererea a ajuns atât de mare încât numărul solicitărilor de tichete e de peste 30 de ori mai mare decât al ofertei în contextul geopolitc complex actual. ...
18:30
Andrei Borza (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid! Așa cum anunțase președintele Victor Angelescu pentru GSP.ro, fundașul stânga și-a pus semnătura pe un nou contract și va avea o clauză de reziliere mai mare de 4 milioane de euro.Noua înțelegere dintre cele două părți este valabilă până în 2028, cu precizarea că fotbalistul poate pleca în momentul în care un club plătește clauza. ...
18:10
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice” # Gazeta Sporturilor
Paula Arcos, centrul Gloriei Bistrița, a transmis un mesaj emoționant la un an de la începutul relației cu Kinga Janurik. Portarul naționalei Ungariei va evolua din sezonul următor în România, la Corona Brașov.După ce Lizzie Omoregie și Gabi Moreschi și-au făcut publică relația, tot mai multe handbaliste îți manifestă sentimentele. Iberica Paula Arcos (24 de ani) a transmis un mesaj special pe social media, adresa partenerei Kinga Janurik (34 de ani). ...
18:10
Delegația Ucrainei pentru Jocurile Paralimpice, nevoită să-și schimbe echipamentele din cauza nerespectării regulilor # Gazeta Sporturilor
Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a considerat că echipamentele sportivilor Ucrainei, care aveau imprimată harta cu granițele din 1991, ce includeau Crimeea și teritoriile ocupate în prezent de Rusia, sunt prea politice.Sportivii ucraineni nu vor putea să poarte uniforma cu harta țării lor la Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina (6-15 martie), după ce Comitetul Internațional Paralimpic (IPC) a considerat-o politică. ...
18:10
Fotbalistul de 70 de milioane de euro al lui Liverpool se operează » Va rata restul sezonului # Gazeta Sporturilor
Noul fundaș central al lui Liverpool, Jeremy Jacquet, va suferi o intervenție chirurgicală la umăr săptămâna aceasta. Apărătorul de 20 de ani de la Rennes a fost adus de „cormorani" în fereastra de transferuri din iarnă pentru 70 de milioane de euro, dar se va alătura echipei de pe „Anfield" abia în vară. ...
18:10
Filipe Coelho a remarcat un jucător de la CFR Cluj, înaintea ciocnirii din Cupă: „E bun, face asta constant” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe teren propriu cu CFR Cluj, în „sferturile” Cupei României Betano. Partida a fost programată miercuri, 4 martie, începând cu ora 20:30.Oltenii traversează un sezon foarte bun. Sunt pe primul loc în Superliga, având 4 puncte avans față de Rapid, locul 2, și speră la realizarea eventului. ...
18:00
Americanii, contrariați de situația lui Louis Munteanu » Probleme cu 3 săptămâni înainte de Turcia - România # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui DC United, a fost rezervă și în al doilea meci al sezonului de MLS. Internaționalul român a intrat pe finalul partidei cu Austin, scor 0-1.Munteanu încă nu a fost titular în campionatul american după transferul de la CFR Cluj, din iarnă. Louis a jucat 21 de minute cu Philadelphia, scor 1-0, și 14 minute cu Austin.Românul încă nu și-a făcut loc în echipa de start, deși DC United joacă cu două „vârfuri”. ...
17:40
Ghinion teribil pentru Rodrygo (25 de ani), mijlocașul dreapta al celor de la Real Madrid. Acesta a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior și va rata restul sezonului. Brazilianul nu va putea evolua nici la Cupa Mondială din vară, potrivit sportal.gr.Lovitură grea pentru Real Madrid și pentru naționala Braziliei! Temerile legate de o accidentare gravă s-au confirmat. Rodrygo s-a accidentat în meciul cu Getafe, după ce a intrat pe teren în minutul 54. ...
17:40
U Cluj și Hermannstadt se întâlnesc de la 19:00, în primul „sfert” de finală din Cupa României. Partida va începe la 19:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj a ajuns în sferturile de finală după ce a câștigat grupa C, obținând pe parcurs două victorii, 2-1 cu Metalul Buzău și 2-0 cu Oțelul Galați, și o remiză, 2-2 cu Sepsi. ...
17:30
După ce a ratat în premieră calificarea în play-off, FCSB va lupta acum pentru a termina pe locurile 7 sau 8, care asigură prezența la barajul pentru Conference League. Iar în pauza competițională, la formația roș-albastră va avea loc o adevărat revoluție.Gigi Becali a anunțat că are de gând să facă o serie de schimbări importante la vară. „Vom aduce 7 jucători”, a transmis omul de afaceri, care dorește să întărească fiecare compartiment. ...
17:20
România - Moldova, în preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal feminin. Echipa de start # Gazeta Sporturilor
România înfruntă Moldova, în prima etapă a grupelor din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin. Partida de pe „Arcul de Triumf” începe de la ora 18:00, e liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la stadion, și la TV pe Digi Sport 2.În preliminariile pentru CM 2027, România face parte din grupa C5, din Liga C, alături de Republica Moldova și Cipru. În luna decembrie, România și Moldova au jucat un meci amical. ...
Acum 8 ore
16:50
Valeriu Iftime, reacția zilei după ce se va duela cu FCSB în play-out: „N-am scăpat de crocodil” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce FCSB a pierdut matematic șansa de a evolua în play-off, pentru prima dată de la introducerea actualului sistem competițional. În februarie, finanțatorul moldovenilor declara că își dorește să se întâlnească cu campioana în play-off, inclusiv din motive de ordin financiar. La nici o lună distanță, calculele sunt încheiate, iar ambele formații vor evolua în play-out. ...
16:40
Ana Bărbosu, desemnată gimnasta europeană a anului! Românca a dominat lupta pentru voturi: „Sunt profund impresionată” # Gazeta Sporturilor
Ana Bărbosu (19 ani) a fost desemnată gimnasta europeană a anului, conform site-ului oficial al Federației Europene de Gimnastică. Sportiva din România a primit cele mai multe voturi din partea publicului și a reușit să își adjudece acest premiu.Ana Bărbosu, gimnastă care concurează pentru Stanford, în NCAA, a fost numită cea mai bună gimnastă europeană a anului. Ea a primit 29.694 de voturi, adică un procent de 64% din numărul total de voturi. ...
16:30
„Bocciu” i-a chemat la apel pe jucătorii Rapidului: „Transformăm leii în pisicuțe la București!” # Gazeta Sporturilor
Rapid s-a impus în penultima etapă a sezonului regular din Superliga, 2-1 în deplasare cu Unirea Slobozia, iar giuleștenii și-au consolidat astfel locul 2 în clasament înaintea începerii play-off-ului. La finalul meciului, jucătorii lui Constantin Gâlcă au mers în fața galeriei, iar liderul Liviu „Bocciu” Ungurean a avut un mesaj motivator pentru aceștia, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. ...
16:20
Dublul campion al Suediei a ajuns în România și semnează, la scurt timp după UTA - FCSB # Gazeta Sporturilor
UTA Arad a cedat, scor 2-4, în fața campioanei României, FCSB, însă clubul arădean s-a mișcat și și-a asigurat serviciile unui dublu campion al Suediei cu Malmo. Kosovarul Patriot Sejdiu (25 de ani) a ajuns sâmbătă la Arad și va efectua astăzi primul antrenament alături de noii săi colegi.Chiar dacă perioada de mercato s-a încheiat în februarie, jucătorii liberi de contract pot semna oricând cu un nou club. ...
16:20
Cum se ajunge la risipa din bani publici la CSA Steaua: „Un bilet de avion care se poate lua cu 80 de euro ajunge să coste clubul 600 de euro” # Gazeta Sporturilor
În ultimele sale apariții publice, noul ministru al apărării, Radu Miruță, a criticat modul în care se gestionează banii publici la CSA Steaua, acuzând risipa ce se face la clubul din Ghencea, care a beneficiat, în 2025, de un buget de 32 de milioane de euro. ...
16:10
Președintele lui CS Dinamo, Ionuț Popa, a confirmat despărțirea de antrenorul Florin Bratu și a dezvăluit cine va conduce în continuare echipa de fotbal a clubului de sub umbrela MAI: Boris Keca, „secundul” lui Bratu.Cu două etape rămase din sezonul regular al ligii secunde, CS Dinamo schimbă antrenorul. Florin Bratu a dat curs ofertei venite din eșalonul superior, de la „lanterna roșie” Metaloglobus. ...
16:10
Fostul campion se înclină în fața lui Chivu: „Șef la Inter. Îmi place și genul de echipă ucigașă pe care a creat-o” # Gazeta Sporturilor
Nicola Berti (58 de ani), fostul mijlocaș central al lui Inter, cu care a câștigat cinci trofee într-un deceniu jucat în tricoul nerazzurrilor, are cuvinte de laudă la adresa antrenorului liderului din Serie A. „Vorbim despre un adevărat interist, un tip foarte inteligent și un antrenor bine pregătit. Îmi place întotdeauna ce spune și cum o spune!”, declară în interviul din Gazzetta dello Sport. ...
16:00
Mostra de indisciplină și de nerecunoștiință a antrenorului față de părintele său spiritual e perfect explicabilă. În seria parcă de nestăvilit a gafelor comise de patronul FCSB a mai apărut încă una. Aceea de a anunța în public că vrea să apeleze la Mirel Rădoi ca manager general, și abia apoi de a-l suna. Situație în care era logic ca pe ecranul să-i apară „no answer”. ...
16:00
Când mai e de disputat o singură etapă din sezonul regulat, două lucruri nu mai au cum să se schimbe. Și dacă va ceda duminică în Giulești, Universitatea Craiova va rămâne lider, cu un punct avans față de Rapid. Pe de altă parte, uriașa surpriză a stagiunii, pe care unii nu s-au sfiit s-o numească "rușine", constă în necalificarea FCSB în Top 6! Ceea ce înseamnă că echipa campioană nu-și va putea apăra coroana. ...
15:50
Carlos Alcaraz, Mondo Duplantis, Tadej Pogacar și Aryna Sabalenka, printre sportivii nominalizați la premiile Laureus! Cum arată lista completă # Gazeta Sporturilor
Laureus World Sports a anunțat nominalizările pentru premiile Laureus, care vor fi acordate în 20 aprilie, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Palatul Cibeles din Madrid, Spania.În 2025, Mondo Duplantis (atletism) și Simone Biles (gimnastică) au câștigat premiile Laureus acordate sportivului și sportivei anului. ...
