Nota lui Dennis Man, după golul marcat în semifinala Cupei Olandei

Mostra de indisciplină și de nerecunoștiință a antrenorului față de părintele său spiritual e perfect explicabilă. În seria parcă de nestăvilit a gafelor comise de patronul FCSB a mai apărut încă una. Aceea de a anunța în public că vrea să apeleze la Mirel Rădoi ca manager general, și abia apoi de a-l suna. Situație în care era logic ca pe ecranul să-i apară „no answer”. ...