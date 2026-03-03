Cetățenii pot ajuta statul să se debirocratizeze, prin platforma online „Fără hârtie”, o inițiativă a Guvernului
PressHub, 3 martie 2026 22:50
Guvernul României invită cetățenii să se implice într-un proces interactiv și transparent de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie", a anunțat marți Executivul. Prin intermediul platformei lansate marți, cetățenii, persoanele juridice și funcționarii publici pot transmite sesizări referitoare
• • •
Acum 30 minute
22:50
Cetățenii pot ajuta statul să se debirocratizeze, prin platforma online „Fără hârtie”, o inițiativă a Guvernului # PressHub
Guvernul României invită cetățenii să se implice într-un proces interactiv și transparent de reducere a birocrației și de digitalizare a administrației publice, prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie", a anunțat marți Executivul. Prin intermediul platformei lansate marți, cetățenii, persoanele juridice și funcționarii publici pot transmite sesizări referitoare
Acum o oră
22:20
Acum o oră
22:20
USR a lansat hărți interactive care arată unde sunt amplasate jocurile de noroc în toată țara: „O treime dintre copii văd păcănele în drum spre școală"
USR a lansat două hărți interactive pe site-ul www.farapacanele.ro care arată amploarea fenomenului la nivel național, cu evidențierea județelor și localităților cele mai afectate, au anunțat marți reprezentanții partidului. Prima hartă suprapune locațiile cu păcănele și cele ale școlilor și cea de-a doua hartă arată numărul inițiativelor de interzicere depuse la nivel local. Pe măsură
Acum 2 ore
21:20
Piețele urăsc incertitudinea, iar în acest moment investitorii se confruntă cu unul dintre cele mai incerte contexte geopolitice din ultimii ani. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend a provocat valuri de șoc în toate clasele de active. Conflictul dintre SUA și Iran a declanșat o creștere bruscă a prețurilor petrolului și o fugă a
Acum 4 ore
20:40
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație 2026 din partea orașului Leipzig # PressHub
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație 2026 din partea orașului Leipzig, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marți. Premiul onorează eforturile șefei Parchetului European în promovarea independenței justiției, combaterea criminalității financiare și acțiunile sale decisive în construirea instituțiilor europene bazate pe statul de drept. Premiul, care se
19:50
Marți se împlinesc patru ani de la semnarea cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană de către Maia Sandu. De câteva luni, președinta de la Chișinău bate cu și mai multă putere la porțile UE. O analiză de Vitalie Călugăreanu în Deutsche Welle. S-a întâmplat în contextul războiului declanșat de Rusia contra Ucrainei
19:20
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, a anunțat marți numirea Adelei Smeu în funcția de Director General (CEO) al companiei, începând cu data de 19 martie anul acesta. Adela Smeu vine cu o experiență de peste 25 de ani în cadrul unor organizații multinaționale, este un lider orientat spre rezultate și a condus transformări
Acum 6 ore
18:40
Parlamentul European: cum ar putea fi interzise practicile de conversie împotriva comunității LGBTQ+ # PressHub
După inițiativa cetățenească „My Voice, My Choice" legata de accesul la avort sigur si legal, Parlamentul European a dezbătut o nouă inițiativă, care a strâns peste un milion de semnături într-o săptămână, de data aceasta despre interzicerea practicile coercitive „de conversie" a membrilor comunității LGBTQ+. Dezbaterea pleacă de la definirea practicilor de conversie drept intervenții
18:10
Există nemulțumiri în coaliție, în special din partea PSD, privind împărțirea bugetului pentru primării, în special în ceea ce privește transpunerea referendumului și faptul că Bucureștiul ar urma să fie scutit de contribuția la fondul de solidaritate pentru primării, potrivit unor surse politice ale Aktual24. Sursele indică faptul că discuțiile vizează modul de repartizare a
17:50
Interviu Laura Ștefan / Expert Forum: „Independența Justiției nu înseamnă privilegii și tratament preferențial” # PressHub
„Independență nu înseamnă privilegii pe care colegi din alte țări, magistrați de carieră nu le au. Eu nu cunosc alte exemple în Uniunea Europeană în care magistrații se pot pensiona la 49 de ani". Laura Ștefan este coordonatorul activităților anticorupție pentru Expert Forum. Are o experiență profesională de peste 10 ani în practicile publice și
Acum 8 ore
16:10
Judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu: solicitare de respingere a rejudecării dosarului # PressHub
Judecătoarea Camelia Bogdan a depus la instanță o cerere prin care solicită respingerea solicitării lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA, în care omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani de închisoare și obligat la plata unui prejudiciu de zeci de milioane de euro, acuzând tentative de fraudare a justiției, relatează The
16:00
Criza din Iran: protejarea cetățenilor UE și sprijinul pentru țările membre, prioritățile Comisiei Europene în acest moment # PressHub
Sprijinirea statelor membre și protejarea cetățenilor UE sunt prioritățile Comisiei Europene, stabilite după reuniunea de urgență a comisarilor convocată pentru a discuta răspunsul UE la amenințări majore de securitate legate de izbucnirea conflictului din Iran și extinderea rapidă a acestuia într-un conflict regional. Pe scurt În informarea oficială publicată după reuniune, Comisia precizează că își
15:40
România, semnalată în Raportul Consiliului Europei privind libertatea presei: interferențe politice, supraveghere și violență # PressHub
România apare de mai multe ori în „Raportul Anual privind Libertatea Presei", publicat de Platforma pentru Siguranța Jurnaliștilor, în colaborare cu Consiliul Europei. În principal, provocările menționate pe care le înfruntă jurnaliștii români sunt interferențele politice, supravegherea „clasică" de către autorități; condițiile de muncă precare; spionarea digitală; lipsa independenței politice a canalului public și violența
15:30
Cele mai mari pensii din județul Iași, calculate pe baza contribuțiilor de-a lungul anilor # PressHub
Datele transmise redacției „Ziarul de Iași" de Casa Județeană de Pensii (CJP) Iași arată că primele două poziții din clasamentul pensiilor stabilite exclusiv pe bază de contributivitate au depășit, la nivelul Iașului, pragul de 30.000 de lei brut lunar. La momentul actual, cea mai mare pensie aflată în plată ajunge la 37.063 de lei brut
Acum 12 ore
14:40
O experiență rară: descoperiți Un Recviem German de Brahms, interpretat de Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, cu dirijorul Michele Mariotti, soprana Chen Reiss și baritonul Liviu Holender # PressHub
Sub bagheta lui Michele Mariotti, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, împreună cu soprana Chen Reiss și baritonul Liviu Holender, vor interpreta, în serile de 5 și 6 martie, una dintre cele mai personale și inovatoare creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea – Un Recviem German, op. 45 de Johannes Brahms. Biletele sunt disponibile pe
14:10
EPPO: în România anul trecut, fondurile europene au fost prejudiciate cu peste 6 miliarde de euro # PressHub
România are 535 de dosare în lucru/active la Parchetul European (EPPO), cu un prejudiciu estimat la 6,05 miliarde de euro, potrivit raportului anual al instituției. Cea mai mare parte a impactului financiar este legată de frauda pe cheltuieli – 499 de dosare, cu un prejudiciu estimat de 5,03 miliarde de euro –, în timp ce
13:10
Diana Buzoianu: Reforma la Apele Române continuă – performanță măsurabilă și reguli noi încă din martie # PressHub
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), a anunțat un nou pas în restructurarea sistemului de gospodărire a apelor: introducerea unor indicatori clari de performanță pentru conducerea instituțiilor din subordinea Apele Române. Măsura vizează, începând din martie, directorii celor 11 Administrații Bazinale de Apă și ai Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Ce se schimbă
12:40
Cazul Victor Ilie, invocat în raportul Consiliul Europei: Voineag și Chiriac, care au aprobat supravegherea jurnalistului, propuși acum la conducerea PG # PressHub
În martie 2025, jurnalistul român independent de investigație Victor Ilie a dezvăluit că, în timpul activității sale de documentare pentru un articol al Rise Project, în 2023, s-a aflat timp de două luni sub supravegherea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), serviciul teritorial Iași, instituție condusă de Cristina Chiriac. Monitorizarea a fost legată de o operațiune sub
12:30
Andreea Anița, tânăra pentru care s-au strâns peste 2 milioane de dolari, a murit după 11 ani de luptă cu cancerul # PressHub
Andreea Anița, tânăra din Fălticeni pentru tratamentul căreia s-au strâns peste două milioane de dolari a murit. Anunțul a fost făcut, marți, de către polițistul brașovean Daniel Cecla (Dani Cek) care, împreună cu pretoul din Fălticeni Alexandru Lungu și echipa „Aripi pe pământ", a coordonat strângerea de donații pentru ca Andreea să poată să fie
12:00
Eliminarea de către SUA și Israel a unui regim dictatorial criminal, care și-a torturat și ucis propriii cetățeni cu consecvență și cruzime în ultimele cinci decenii, reprezintă un semnal puternic și pentru Vladimir Putin și cercul său de influență, prin care li se transmite că puterea lor s-a diminuat semnificativ, scrie Emilian Isăilă într-o analiză
11:30
Dilema lui Zelenski: atacul împotriva Iranului scoate din joc un aliat al Rusiei, dar amenință și alimentarea armatei ucrainene # PressHub
Oficialii europeni, începând cu președintele Volodimir Zelenski, se tem că președintele american Donald Trump își va pierde interesul pentru încheierea războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, ajuns deja în al cincilea an, acum că se concentrează asupra conflictului din Iran, extins repede la un conflict regional. Impactul practic al unei implicări prelungite a
11:10
Ambulanţa pentru Monumente vrea să salveze în acest an 17 monumente istorice, de la conace, poduri şi gări, la şcoli, biserici # PressHub
Un număr de 17 monumente istorice din întreaga ţară vor fi puse în siguranţă în acest an, prin intermediul proiectului Ambulanţa pentru Monumente, conform noului calendar de intervenţii lansat oficial la începutul lunii martie, informează Agerpres. Campania din acest an acoperă o arie geografică vastă, incluzând regiuni precum Transilvania Sud, Banat, Sălaj, Bihor, Arad, Bistriţa-Năsăud, […] Articolul Ambulanţa pentru Monumente vrea să salveze în acest an 17 monumente istorice, de la conace, poduri şi gări, la şcoli, biserici apare prima dată în PRESShub.
10:50
Protest al Comunității Declic în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor făcute de ministrul Justiției la conducerea Parchetelor # PressHub
Comunitatea Declic organizează un protest împotriva propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Intitulat „Cu ochii pe Cotroceni și pe numirea procurorilor”, protestul va avea loc vineri, 6 martie, în fața Palatului Cotroceni, de la ora 18.30. „Vino alături de noi să ții în mână o pancartă cu […] Articolul Protest al Comunității Declic în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor făcute de ministrul Justiției la conducerea Parchetelor apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
10:10
Război, refugiați și sustenabilitate: cum a evoluat centrul de la Iași după patru ani de conflict # PressHub
În contextul celui mai îndelungat conflict din Europa de după 1991, centrul pentru refugiați ucraineni de la Iași continuă să funcționeze, deși a schimbat mult felul în care sprijină oamenii care fug de război. Peste 5.000 de refugiați au căutat aici un loc sigur în ultimii patru ani, conform Ziarul de iași Astăzi, centrul nu […] Articolul Război, refugiați și sustenabilitate: cum a evoluat centrul de la Iași după patru ani de conflict apare prima dată în PRESShub.
09:40
Paradoxul conflictului din Iran: scumpirea petrolului pe piețele internaționale ar putea „declanșa o dinamică de dezescaladare” # PressHub
Potrivit analiștilor de la Deutsche Bank, amploarea și ritmul escaladării situației din Orientul Mijlociu vor depinde în zilele următoare de o serie de factori. Printre aceștia, prețurile mai ridicate ale petrolului ar putea „declanșa o dinamică de dezescaladare”, relatează televiziunea publica germană ZDF. O reinterpretate în cheie energetică a constatării „Too Big to Fail” sau […] Articolul Paradoxul conflictului din Iran: scumpirea petrolului pe piețele internaționale ar putea „declanșa o dinamică de dezescaladare” apare prima dată în PRESShub.
08:50
Atacurile americano-israeliene din Iran si riposta „regională” a Teheranului au provocat și creșterea încă moderată a prețurilor pentru energie pe piețele mondiale, care se va revărsa și în prețurile pentru consumatori. În cazul României, aceasta scumpire a carburanților ar putea fi însă în avantajul statului, care se bate cu deficitul bugetar. Prețurile energiei continuă să oscileze sub presiunea evenimentelor globale recente. În […] Articolul Criza din Iran : „Scumpirile emoționale” la gaze ajută bugetul României apare prima dată în PRESShub.
Ieri
22:10
Sunt un fan al teatrului moldovenesc. Și când spun „moldovenesc”, o spun exact din motivul că nu-mi place să folosesc cuvântul „basarabean”. Am văzut multe spectacole în România și la Chișinău, puse în scenă de regizori cu școală serioasă și cu adevărat valoroși. Țin să precizez că tot ce scriu aici reprezintă doar gândurile și […] Articolul Petru Hadârcă și Dumitru Acriș – teatrul care unește românii apare prima dată în PRESShub.
20:30
EXCLUSIV. Gran Teatre del Liceu: basul Alexander Köpeczi, din nou, un rol de vis în premiera La Gioconda de Amilcare Ponchielli # PressHub
Zilele acestea, la Barcelona, în istoricul Gran Teatre del Liceu, a avut loc premiera operei La Gioconda (Cea Fericită) de Amilcare Ponchielli (1876), o co-producție cu Teatrul San Carlo din Napoli, la distanță de 143 de ani de la prima punere în scenă, 26 februarie. Am văzut opera și la Napoli. Cumva, așteptam să o […] Articolul EXCLUSIV. Gran Teatre del Liceu: basul Alexander Köpeczi, din nou, un rol de vis în premiera La Gioconda de Amilcare Ponchielli apare prima dată în PRESShub.
18:30
Șeful agreat al DIICOT promite război total drogurilor la festivaluri, dar tace despre miliardele îngropate în dosare economice # PressHub
Marinescu a preferat pentru șefia DIICOT un procuror de la Timișoara, pe Codrin Horațiu Miron, șeful Serviciului teritorial Timiș. Tot de acolo provine Alex Florența, cel ales adjunct al lui Miron de către ministrul Marinescu. Ca și ceilalți procurori șefi aleși de Marinescu, Miron este de părere că ar trebui insistat pe mai multe acorduri […] Articolul Șeful agreat al DIICOT promite război total drogurilor la festivaluri, dar tace despre miliardele îngropate în dosare economice apare prima dată în PRESShub.
18:00
Analiză Deutsche Welle: Pentru americani, România se află pe drumul ce duce spre Orientul Mijlociu. Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a fost folosită mereu în ultimii peste 20 de ani ca punct nodal pentru trupele Statelor Unite. Președintele Nicușor Dan le-a transmis românilor după atacul concertat al SUA și Israelului asupra Iranului că România „este în deplină siguranță” […] Articolul România în războiul din Iran: legături și implicații apare prima dată în PRESShub.
17:50
Un zâmbet sănătos nu se limitează doar la estetica vizuală, ci include și funcționalitatea, sănătatea gingiilor și rezistența structurală a dinților. Fiecare pacient are nevoi diferite, iar prevenția combinată cu procedurile moderne asigură atât durabilitate, cât și un aspect estetic natural. Îngrijirea completă implică controale regulate, tratamente de restaurare, albire dentară și ajustări personalizate pentru […] Articolul Îngrijire completă pentru un zâmbet sănătos cu Delta Clinic Dent apare prima dată în PRESShub.
17:20
Ministrul Justiției și-a ales echipa de șefi ai Parchetelor. Cine sunt procurorii propuși să conducă PICCJ, DNA și DIICOT # PressHub
Ministrul Justiției a anunțat luni, 2 martie 2026, propunerile pentru cele mai importante funcții de conducere din Ministerul Public. Dosarele vor fi transmise astăzi Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aviz. Procuroarea Cristina Chiriac a fost propusă pentru funcția de procuror general al PICCJ. Ministrul justiției a invocat experiența sa vastă în […] Articolul Ministrul Justiției și-a ales echipa de șefi ai Parchetelor. Cine sunt procurorii propuși să conducă PICCJ, DNA și DIICOT apare prima dată în PRESShub.
17:00
COMUNICAT DE PRESĂ. MATERNA+, proiect-pilot unic în România pentru modernizarea unei maternități de stat # PressHub
Asociația Moașelor din România lansează proiectul-pilot MATERNA+ pentru modernizareaMaternității din Miercurea-Ciuc și transformarea acesteia într-un model la nivel național deservicii medicale furnizate de moașe licențiate, centrate pe femei, nou-născuți și familii. Potrivit asociației, MATERNA+ este un proiect-pilot unic în România care integrează componenta de dotare cu echipamente medicale moderne și cea de formare profesională a […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ. MATERNA+, proiect-pilot unic în România pentru modernizarea unei maternități de stat apare prima dată în PRESShub.
16:20
În timp ce tot mai mulți români aleg plajele din Bulgaria pentru costurile mai reduse și experiența de vacanță, plaja Krapet se află sub semnul unui conflict între dezvoltatorii imobiliari și cei care doresc să păstreze zona nealterată, ridicând semne de întrebare privind viitorul turistic al acestei locații, relatează RFI. În ultimele sale zile, fostul […] Articolul Plaja Krapet din Bulgaria, atracție pentru români, amenințată de interese imobiliare apare prima dată în PRESShub.
16:10
Luni, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la declanșarea Războiului din Transnistria, un conflict purtat între autoritățile atunci proaspăt-independentei Republici Moldova și milițiile transnistrene susținute de forțe ale Armatei Ruse. Armistițiul încheiat în 1992 a transformat războiul într-un conflict înghețat, rezultând în Republica Moldovenească a Transnistriei, un stat separatist nerecunoscut internațional, care se […] Articolul 34 de ani de conflict înghețat: Republica Moldova comemorează Războiul din Transnistria apare prima dată în PRESShub.
13:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a declarat, luni, că prețul carburantului nu va ajunge la 10 lei pe fondul speculei. El a oferit asigurări că România are suficient combustibil stocat pentru a face față fluctuaților de prețuri cauzate de conflictul din Iran. În cadrul unei conferințe de presă, Ministrul Energiei a susținut că nu va exista […] Articolul Bogdan Ivan: Carburantul nu va ajunge la 10 lei. România are rezerve pentru trei luni apare prima dată în PRESShub.
12:40
„Opriți moartea! Brașov = Auschwitz!” — Liviu Corneliu Babeș, electricianul-artist care ars ca o torță pe pârtia din Poiana Brașov # PressHub
Pe 2 martie 1989, un electrician din Brașov, pictor amator și tată de familie, și-a dat foc pe pârtia de schi „Bradul” din Poiana Brașov, alegând sacrificiul suprem ca protest împotriva regimului Ceaușescu. Pe ultimul său tablou scrisese un singur cuvânt: „Ende” — Sfârșit. Liviu Corneliu Babeș s-a născut la 10 septembrie 1942, la Brașov. […] Articolul „Opriți moartea! Brașov = Auschwitz!” — Liviu Corneliu Babeș, electricianul-artist care ars ca o torță pe pârtia din Poiana Brașov apare prima dată în PRESShub.
12:20
Lazurca: Escaladarea din Orientul Mijlociu nu trebuie să diminueze sprijinul pentru Ucraina # PressHub
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat, luni, că România monitorizează conflictul israeliano-iranian, dar continuă să urmărească îndeaproape agresiunea rusă. Printr-un mesaj pe X, Marius Lazurca a declarat că România urmărește conflagrația și lucrează la înapoierea în siguranță a cetățenilor români prinși în zona de conflict. Totodată, a avertizat împotriva neglijării Războiului Ruso-Ucrainean, […] Articolul Lazurca: Escaladarea din Orientul Mijlociu nu trebuie să diminueze sprijinul pentru Ucraina apare prima dată în PRESShub.
11:30
Criza din Iran: Rusia mai pierde (pentru moment) un aliat, dar câștigă pe piața carburanților # PressHub
Rusia, Coreea de Nord și China au condamnat lovitura americano-israeliană asupra Iranului, în urma căreia a fost ucis liderul suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei. Partenerii Teheranului din coaliția antiamericană, din comerțul cu armament și din rețeaua exporturilor de petrol supuse sancțiunilor au transmis duminică poziții similare. După Venezuela, Rusia mai pierde „un aliat”, dar […] Articolul Criza din Iran: Rusia mai pierde (pentru moment) un aliat, dar câștigă pe piața carburanților apare prima dată în PRESShub.
11:00
Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen va prezida luni o reuniune de urgență a comisarilor europeni, pe fondul intensificării conflictului cu Iranul și după ce cei 27 de miniștri de externe ai UE nu au reușit să ajungă la un consens asupra unei declarații comune. Liderii așa-numitului grup E3 — Franța, Germania și Regatul Unit […] Articolul Criza din Iran: UE avertizează împotriva extinderii conflictului într-un război regional apare prima dată în PRESShub.
10:50
Costel Alexe a mers de 72 de ori la București, bani plătiți din bugetul Iașului, fără să aducă investiții # PressHub
O analiză ReporterIS arată că Costel Alexe a călătorit la București de 72 de ori în ultimii doi ani, toate deplasările fiind decontate prin bugetul județului Iași. În aceeași perioadă, potrivit datelor publice, aceste vizite nu s-au transpus în proiecte sau fonduri atrase pentru județ. De la 1 ianuarie 2024 și până la 31 ianuarie […] Articolul Costel Alexe a mers de 72 de ori la București, bani plătiți din bugetul Iașului, fără să aducă investiții apare prima dată în PRESShub.
10:20
Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează: Israel atacă Libanul, Iranul bombardează orașe israeliene # PressHub
Conflictul israeliano-iranian cunoaște o nouă fază de escaladare, cu un număr crescând al statelor terțe afectate de acțiunile combatanților. În dimineața zilei de luni, Israelul a început să bombardeze Libanul, sub justificarea retalierii împotriva grupării paramilitare șiite susținută de Iran – Hezbollah. În paralel, orașe israeliene au fost bombardate de Iran. Președintele american Donald Trump […] Articolul Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează: Israel atacă Libanul, Iranul bombardează orașe israeliene apare prima dată în PRESShub.
09:10
Expoziție „Doina Cornea – Portrete și fragmente din jurnal”, în Ungaria. Un dialog intim între imagine și cuvânt, între chip și conștiință # PressHub
Fundația Doina Cornea organizează la Debrecen, la biblioteca regională Méliusz Central Library, între 3 şi 31 martie expoziția „Doina Cornea – Portrete și fragmente din jurnal”, un nou proiect curatorial care, în funcție de interesul publicului, se dorește a deveni itinerant. Vernisajul va avea loc în data de 3 martie, la ora 17.00. Potrivit Fundației […] Articolul Expoziție „Doina Cornea – Portrete și fragmente din jurnal”, în Ungaria. Un dialog intim între imagine și cuvânt, între chip și conștiință apare prima dată în PRESShub.
08:10
Trump anunță „imunitate totală” pentru membrii Gărzii Revoluționare Iraniene care depun armele # PressHub
Președintele Donald Trump a declarat duminică că membrii Gărzii Revoluționare Iraniene care depun armele vor beneficia de „imunitate totală”, iar cei care refuză „se vor confrunta cu o moarte sigură”, informează CNN. „Îndemn încă o dată Garda Revoluționară, poliția militară iraniană, să depună armele și să beneficieze de imunitate totală sau să se confrunte cu […] Articolul Trump anunță „imunitate totală” pentru membrii Gărzii Revoluționare Iraniene care depun armele apare prima dată în PRESShub.
07:10
Marea Britanie va permite SUA să întreprindă acțiuni defensive de pe bazele militare britanice. Starmer, Macron și Merz condamnă Iranul pentru atacurile asupra vecinilor săi # PressHub
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a anunțat duminică, într-o declarație video pe X, că Marea Britanie va permite Statelor Unite să întreprindă acțiuni defensive de pe bazele militare britanice, potrivit BBC. „Partenerii noștri din Golf ne-au cerut să facem mai mult pentru a-i apăra… Avem avioane britanice în aer ca parte a operațiunilor defensive coordonate… care […] Articolul Marea Britanie va permite SUA să întreprindă acțiuni defensive de pe bazele militare britanice. Starmer, Macron și Merz condamnă Iranul pentru atacurile asupra vecinilor săi apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți în conflictul în desfășurare cu Iranul, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Este vorba despre primele victime americane confirmate oficial de la începutul actualei confruntări militare. Potrivit armatei americane, Iranul a vizat în ultimele 24 de ore facilități militare ale SUA […] Articolul Trei soldați americani au fost uciși și cinci, grav răniți în războiul cu Iranul apare prima dată în PRESShub.
22:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat duminică seara, că toți cetățenii României aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în acest moment în siguranță. „Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care […] Articolul Oana Țoiu: Toți cetățenii României aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță apare prima dată în PRESShub.
20:00
Mai mulți judecători au comentat malițios prestația procuroarei Antonia Diaconu la interviul pentru șefia DIICOT. Limbajul folosit de aceștia, glumele ieftine, misoginismul unora sunt departe de orice cod deontologic sau obligație de rezervă. După cum ne-a obișnuit, IJ se uită în partea opusă când magistrații agreați de conducerea sistemului se exprimă critic față de colegii […] Articolul Bullying în magistratură. Atacurile împotriva candidatei la șefia DIICOT apare prima dată în PRESShub.
18:10
Aktual24 | Iranul a cerut ajutorul Rusiei după atacurile lansate de Israel și SUA, dar Moscova s-a limitat doar la mesaje și declarații # PressHub
Ministrul iranian de Externe a apelat la Rusia în timp ce Iranul era bombardat sâmbătă de forțele israeliene și de SUA, însă reacția Rusiei s-a limitat la mesaje de susținere politică și declarații de solidaritate, fără angajamente militare concrete, transmite Politico. Potrivit unui comunicat oficial rus, ministrul de Externe Serghei Lavrov i-a transmis omologului său […] Articolul Aktual24 | Iranul a cerut ajutorul Rusiei după atacurile lansate de Israel și SUA, dar Moscova s-a limitat doar la mesaje și declarații apare prima dată în PRESShub.
17:30
Prețurile gazelor din UE în cădere: Mitul dominației SUA, spulberat de diversificarea aprovizionării, de la Venezuela la coșmarul Strâmtorii Ormuz # PressHub
Să demontăm un fake news: Mitul monopolului american al gazelor. Contrar narativelor alarmiste, gazul american LNG nu deține un monopol pe piața europeană – dimpotrivă, SUA furnizează doar circa 45% din importurile totale de GNL ale UE, alături de Qatar, Norvegia și alți jucători. De asemenea gazul american importat de UE nu depășește 26,5% din […] Articolul Prețurile gazelor din UE în cădere: Mitul dominației SUA, spulberat de diversificarea aprovizionării, de la Venezuela la coșmarul Strâmtorii Ormuz apare prima dată în PRESShub.
16:30
Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță / Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, că România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Șeful statului a subliniat că prioritatea autorităților române este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. „Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat […] Articolul Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță / Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict” apare prima dată în PRESShub.
