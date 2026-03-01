Oana Țoiu: Toți cetățenii României aflați în Orientul Mijlociu sunt în siguranță
PressHub, 1 martie 2026 22:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat duminică seara, că toți cetățenii României aflați în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în acest moment în siguranță. „Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor noștri. Avem această informație importantă, mai ales pentru familiile cetățenilor români din regiune, până la acest moment nu există niciun incident care
Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți în conflictul în desfășurare cu Iranul, a anunțat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Este vorba despre primele victime americane confirmate oficial de la începutul actualei confruntări militare. Potrivit armatei americane, Iranul a vizat în ultimele 24 de ore facilități militare ale SUA
Mai mulți judecători au comentat malițios prestația procuroarei Antonia Diaconu la interviul pentru șefia DIICOT. Limbajul folosit de aceștia, glumele ieftine, misoginismul unora sunt departe de orice cod deontologic sau obligație de rezervă. După cum ne-a obișnuit, IJ se uită în partea opusă când magistrații agreați de conducerea sistemului se exprimă critic față de colegii
Aktual24 | Iranul a cerut ajutorul Rusiei după atacurile lansate de Israel și SUA, dar Moscova s-a limitat doar la mesaje și declarații
Ministrul iranian de Externe a apelat la Rusia în timp ce Iranul era bombardat sâmbătă de forțele israeliene și de SUA, însă reacția Rusiei s-a limitat la mesaje de susținere politică și declarații de solidaritate, fără angajamente militare concrete, transmite Politico. Potrivit unui comunicat oficial rus, ministrul de Externe Serghei Lavrov i-a transmis omologului său
Prețurile gazelor din UE în cădere: Mitul dominației SUA, spulberat de diversificarea aprovizionării, de la Venezuela la coșmarul Strâmtorii Ormuz
Să demontăm un fake news: Mitul monopolului american al gazelor. Contrar narativelor alarmiste, gazul american LNG nu deține un monopol pe piața europeană – dimpotrivă, SUA furnizează doar circa 45% din importurile totale de GNL ale UE, alături de Qatar, Norvegia și alți jucători. De asemenea gazul american importat de UE nu depășește 26,5% din
Nicușor Dan: „România este în deplină siguranță / Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict"
Președintele Nicușor Dan a declarat, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu, că România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Șeful statului a subliniat că prioritatea autorităților române este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. „Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat
28 de elevi și doi profesori de la mai multe școli din județul Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce zborurile aeriene au fost oprite în Orientul Mijlociu, scrie Vrancea24.ro. Grupul din Vramcea se afla la o acțiune în Emiratele Arabe Unite și urma să plece astăzi din Dubai. Potrivit sursei citate, copiii sunt in
Forțele aeriene israeliene au efectuat o nouă serie de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran, potrivit Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), informează CNN. „Pentru prima dată de la începutul operațiunii „Roaring Lion": IDF atacă ținte care aparțin regimului terorist iranian în inima Teheranului", se arată într-o declarație, la o zi după ce atacurile comune cu SUA
Garda Revoluționară Iraniană are un nou comandant, după uciderea fostului șef în atacurile de sâmbătă
Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a numit un nou comandant suprem, Ahmad Vahidi, informează BBC. Fostul comandant, generalul Mohammad Pakpour, a fost ucis sâmbătă în atacurile comune ale Israelului și Statelor Unite asupra Iranului. IRGC este o forță militară, politică și economică importantă în Iran și este separată de armata regulată a țării. Teheranul a confirmat
Iranul lansează o nouă serie de atacuri în Orientul Mijlociu după uciderea liderului suprem
Iranul a lansat duminică dimineață o nouă serie de atacuri în Orientul Mijlociu, explozia fiind auzită de echipele CNN în mai multe capitale și orașe importante. Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că a lansat o „a șasea serie" de atacuri cu rachete și drone asupra Israelului și bazelor americane din regiune, potrivit agenției
Votul care paralizează deciziile Europei. Cazul Ungariei și reforma arhitecturii decizionale a UE
În timp ce restul Europei marca patru ani de la invazia rusă a Ucrainei, ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, bloca la Bruxelles noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Nu e nici o coincidență. Este modus operandi pentru regimul de la Budapesta care a
Teheranul a confirmat duminică moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în operațiunea militară americano-israeliană care a avut loc sâmbătă în Iran, relatează agențiile internaționale de presă, informează Agerpres. Anunțată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamenei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluții promițând o „pedeapsă severă" celor responsabili. „Odată
UPDATE Arădeni blocați în Dubai: au primit mesaje de alertă pentru adăpostire imediată, după două explozii
UPDATE, sâmbătă, ora 22:35: La nici o oră după publicarea articolului despre grupul de arădeni rămași blocați în Dubai, aceștia au trimis jurnaliștilor Special Arad noi informații cu privire la situația de acolo. Dacă inițial, pe parcursul zilei atmosfera era una de relaxare, în jurul orei 22:30 (ora României) s-au auzit două explozii puternice, după
Patru ani de război în Ucraina | România și Ucraina: vecini distanți, cu o istorie complicată
Apropierea fără precedent dintre București și Kiev după invazia rusă din 2022 în Ucraina nu este normalitatea, ci excepția în istoria modernă a relațiilor dintre România si Ucraina, marcate de schimbări teritoriale, negocieri diplomatice dificile și tensiuni legate de identitate și minorități. De la recunoașterea independenței Ucrainei în 1991 până la solidaritatea strategică din prezent,
BREAKING Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacuri. Israelul are confirmarea morții liderului suprem iranian (surse israeliene)
Israelul a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile de sâmbătă, potrivit a două surse israeliene familiarizate cu problema, informează CNN. Una dintre surse a declarat că Israelul a obținut o fotografie cu cadavrul ayatollahului Ali Khamenei. A doua sursă a declarat că se pregătește un anunț oficial.
Arădeni blocați în Dubai: „Ne simțim în siguranță / Nu a fost un atac direct asupra orașului"
Printre cei din Orientul Mijlociu care au resimțit emoțiile zilei de 28 februarie, o sâmbătă care va rămâne pentru mult timp pe buzele tuturor, s-a numărat și un grup de arădeni care se aflau în această perioadă în Dubai, chiar în zona turistică Palm Jumeirah unde un luxos hotel a luat foc din cauza unor
Netanyahu spune că există semne evidente că liderul suprem iranian Khamenei „nu mai este"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că există numeroase semne care indică faptul că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „nu mai este", informează BBC. Netanyahu a vorbit despre atacul asupra complexului din Teheran al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Există semne tot mai clare că „acest dictator" „nu mai este", spune
Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a declarat că navele au primit transmisii VHF de la Garda Revoluționară Iraniană în care se spunea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz", informează Reuters. Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a declarat, de asemenea, că a primit mai multe rapoarte
De la Dubai la Doha, Iranul a lansat o serie de atacuri în întreaga regiune. Explozie în insula artificială Palm Jumeirah
După atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, represalii iraniene evidente au fost observate în tot Orientul Mijlociu, în principal în locuri care au baze militare americane sau care sunt aliați ai SUA, informează BBC. În Dubai, în Emiratele Arabe Unite, a fost observată o explozie la hotelul Fairmont The Palm. Autoritățile din Dubai au declarat
Antonia Diaconu în proiectul de candidatură la șefia DIICOT: „Este nevoie de resetare instituțională"
Procurorul-șef al Serviciului Teritorial Pitești din cadrul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Antonia Diaconu, arată în proiectul de management depus cu ocazia candidaturii pentru șefia DIICOT Central că, în cazul în care va fi selectată, se va concentra pe consolidarea instituțională, pe profesionalizarea conducerii și se va orienta către
Ilie Bolojan, despre conflictul izbucnit în Iran: Toate structurile noastre sunt în alertă
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetăţenii români aflaţi în ţările care şi-au închis spaţiile aeriene se caută soluţii pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile". „Am încheiat acum câteva minute o discuţie
Patru ani și patru zile de război în Ucraina: costul reconstrucției estimat la aproape 600 de miliarde de dolari, tendință în creștere
„La patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, costul total al reconstrucției și redresării Ucrainei este acum estimat la aproape 588 de miliarde de dolari în următorul deceniu, aproape de trei ori PIB-ul preconizat al țării pentru 2025. În pofida atacurilor fără precedent asupra infrastructurii energetice și locuințelor noastre în această iarnă,
Ministerul de Externe al Iranului a dat publicității sâmbătă o declarație în limba engleză în care
O problemă de încredere: Statele Unite, alături de Rusia, sunt numite de serviciile de informații daneze drept posibili actori, interesați să influențeze alegerile generale din martie # PressHub
Pe fundalul tensiunilor cu administrația Trump legate de controlul asupra insulei arctice Groenlanda, regiune autonomă din Regatul Danemarca, premierul social-democrat Mette Frederiksen a anunțat alegeri generale anticipate pentru 24 martie. Cu o șansă foarte bună de a la câștiga. Nu pentru că danezii ar fi mai mulțumiți cu politica ei, după ce social-democrații au reușit […] Articolul O problemă de încredere: Statele Unite, alături de Rusia, sunt numite de serviciile de informații daneze drept posibili actori, interesați să influențeze alegerile generale din martie apare prima dată în PRESShub.
Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi la început de primăvară! „Vin la film”, primul program care combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice / Unde are loc prima ediție # PressHub
Un nou format dedicat publicului interesat de cultura vinului și de cinema se lansează pe 4 martie, sub titlul „Vin la Film”. Evenimentul are loc la Cinema Europa din București și aduce în același program o degustare de vin, dar și proiecția filmului „A Walk in the Clouds” (1995), într-o formulă care pune în centru […] Articolul Evenimentul pe care nu trebuie să îl ratezi la început de primăvară! „Vin la film”, primul program care combină degustarea de vin cu proiecțiile cinematografice / Unde are loc prima ediție apare prima dată în PRESShub.
Prima ediție SlanăFest organizată în Mureș, un festivalul dedicat micilor producători de preparate tradiţionale # PressHub
Primul festival din judeţul Mureş dedicat slăninii şi preparatelor tradiţionale din porc, SlanăFest, a debutat, vineri, la Târgu Mureş, iar la acesta participă circa 50 de mici producători, scrie Agerpres. „Lucrez cu mulţi dintre ei pentru că la evenimentele care le organizez, mă aprovizionez de la aceşti mici producători, le cunosc calitatea produselor şi dăruirea […] Articolul Prima ediție SlanăFest organizată în Mureș, un festivalul dedicat micilor producători de preparate tradiţionale apare prima dată în PRESShub.
Trump și-a încheiat discursul de opt minute pe Truth Social adresându-se poporului iranian și spunându-i să „preia controlul asupra guvernului”, potrivit The Guardian. „În final, marelui și mândrului popor iranian, vă spun în această seară că ora libertății voastre a sosit. Rămâneți în adăposturi. Nu ieșiți din case. Afară este foarte periculos. Bombele vor cădea […] Articolul Trump, mesaj către iranieni: „Preluați controlul asupra guvernului vostru” apare prima dată în PRESShub.
Premierul Benjamin Netanyahu cere schimbarea regimului de la Teheran în prima declarație privind atacurile SUA-Israel asupra Iranului # PressHub
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut schimbarea regimului de la Teheran, sâmbătă dimineață, în prima sa declarație video despre atacurile SUA-Israel asupra Iranului, informează CNN. Netanyahu a făcut apel la „toate părțile poporului iranian” să „arunce jugul tiraniei și să creeze un Iran liber și pașnic”. El a spus: „Acțiunea noastră comună va crea condițiile […] Articolul Premierul Benjamin Netanyahu cere schimbarea regimului de la Teheran în prima declarație privind atacurile SUA-Israel asupra Iranului apare prima dată în PRESShub.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă într-un clip postat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că forțele armate SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru a elimina amenințarea regimului de la Teheran. „Armata Statelor Unite a întreprins o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură radicală și extrem de malefică să amenințe […] Articolul Trump: „Ne vom asigura că Iranul nu va obține arme nucleare” apare prima dată în PRESShub.
Războiul din Ucraina, provocat de invazia la scară largă a Rusiei, a intrat în al cincilea an, iar opoziția din Rusia, atâta cât este, încearcă să-și găsească un rol și țel, peste „Jos Putin”. O analiză semnată de Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs. Decizia lui Vladimir Putin de a rămâne […] Articolul Opoziția rusă în exil. În căutarea unei misiuni și a păcii apare prima dată în PRESShub.
Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului sâmbătă dimineață, potrivit ministrului israelian al Apărării, Israel Katz, și a doi oficiali americani, informează CNN. Israelul a declarat stare de urgență în toată țara în momentul lansării atacurilor, în anticiparea represaliilor iraniene. Atacurile au avut loc după ce președintele american Donald Trump a amenințat timp […] Articolul Israelul și SUA au lansat atacuri împotriva Iranului apare prima dată în PRESShub.
Turneu extraordinar în Franța al scriitoarei Ana Blandiana. Întâlniri literare în cinci orașe, despre literatură ca act de rezistență, memorie și libertate # PressHub
Scriitoarea Ana Blandiana se va afla în Franța, în perioada 1-14 martie, pentru un turneu amplu, cu ocazia apariției, în condiții grafice deosebite, a trilogiei bilingve compuse din volumele Poèmes résistants, Poèmes amoureux și Poèmes méditatifs (Jacques André Éditeur, 2024-2026). Un itinerar intens în cinci orașe din Franța, de la Lyon la Paris, prin Marsilia, […] Articolul Turneu extraordinar în Franța al scriitoarei Ana Blandiana. Întâlniri literare în cinci orașe, despre literatură ca act de rezistență, memorie și libertate apare prima dată în PRESShub.
Comunitatea Europeană a Apărării – plan la fel de actual astăzi ca acum aproape 80 de ani, când a fost abandonat # PressHub
Odată cu schimbarea fundamentală a politicii externe a SUA, statele Uniunii Europene fac pași din ce în ce mai hotărâți în direcția creării unei apărări comune, ca un înlocuitor sau ca o completare a NATO. Din perspectivă istorică, este un fel de ciorbă reîncălzită, despre care mulți nu își amintesc sau nu doresc să își […] Articolul Comunitatea Europeană a Apărării – plan la fel de actual astăzi ca acum aproape 80 de ani, când a fost abandonat apare prima dată în PRESShub.
Alegerea unui cărucior în 2026 spune multe despre stilul de viață al unei familii. Părinții nu mai caută doar un produs care „arată bine” sau care „își face treaba”. Ei vor un echilibru clar între estetică, siguranță și ușurință în utilizare, adaptat ritmului zilnic și nevoilor reale ale copilului. Un cărucior ajunge să fie folosit […] Articolul Cărucioare stylish vs. practice: ce primează în 2026? Descoperă predicțiile BabyNeeds apare prima dată în PRESShub.
„Ce surpriză neplăcută!” (Macron): Comisia Europeană anunță intrarea provizorie în vigoare a acordului cu țările din Mercosur # PressHub
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Executivul european va trece la aplicarea provizorie a acordului comercial UE–Mercosur, după ce Uruguay și Argentina au devenit primele state din blocul sud-american care l-au ratificat. Șefa Comisiei a descris acordul drept unul dintre cele mai importante din prima jumătate a secolului și a vorbit […] Articolul „Ce surpriză neplăcută!” (Macron): Comisia Europeană anunță intrarea provizorie în vigoare a acordului cu țările din Mercosur apare prima dată în PRESShub.
Adoptarea recentelor ordonanțe privind reforma administrației publice la nivel național produce efecte directe și în plan local, unde autoritățile administrației publice primesc dreptul de a decide dacă și în ce condiții mai funcționează sălile de jocuri de noroc. La Primăria Municipiului Arad, tema a fost adusă în discuție în ședința de astăzi a Consiliului Local […] Articolul Primăria Arad a lansat un sondaj online referitor la interzicerea jocurilor de noroc apare prima dată în PRESShub.
Primăria Cluj-Napoca denunţă unilateral contractul centurii metropolitane. Boc: „Sunt suspiciuni de fraudă internaţională” # PressHub
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că denunţă unilateral contractul de proiectare şi execuţie a centurii metropolitane a oraşului, deoarece există suspiciuni de fraudă internaţională, la fel ca în cazul altor contracte similare din ţară. „Acest lucru este legat de existenţa unei suspiciuni de fraudă la licitaţie şi de […] Articolul Primăria Cluj-Napoca denunţă unilateral contractul centurii metropolitane. Boc: „Sunt suspiciuni de fraudă internaţională” apare prima dată în PRESShub.
Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției # PressHub
Comunitatea Declic a lansat un apel către cetățeni pentru a transmite mesaje direct pe pagina oficială a Ministerului Justiției, ca urmare a deciziei ministrului Radu Marinescu de a restricționa comentariile pe pagina sa personală de Facebook. Acțiunea vine într-un moment critic: selecția viitorilor șefi ai marilor parchete (DNA și Parchetul General), al căror nume urmează […] Articolul Controverse înaintea anunțului privind conducerea DNA și Parchetului General: apel al societății civile către Ministerul Justiției apare prima dată în PRESShub.
Dominic Fritz: Mă surprinde Sorin Grindeanu. Este o manevră care ar putea să creeze o criză politică # PressHub
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este surprins de liderul PSD, Sorin Grindeanu. şi că „manevra” social-democraţilor de a organiza un referendum în partid privind guvernarea „ar putea să creeze o criză politică”. „Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ţinem de acest protocol. Suntem un […] Articolul Dominic Fritz: Mă surprinde Sorin Grindeanu. Este o manevră care ar putea să creeze o criză politică apare prima dată în PRESShub.
Organizarea unui eveniment în aer liber presupune mai mult decât alegerea unei locații atractive și a unui program bine pus la punct. Ai nevoie de spații care se instalează rapid, funcționează previzibil și respectă cerințele de siguranță și confort pentru public și echipe. Acest ghid explică, pas cu pas, cum containerele produse de Containere FDC […] Articolul Cum te ajută Containere FDC să organizezi un eveniment în aer liber de succes? apare prima dată în PRESShub.
România Curată: Concursul pentru conducerea Romsilva riscă să fie anulat. O modificare a regulamentului permite să devină director general o persoană care NU e aptă medical să ocupe o funcție de conducere # PressHub
Din condițiile de selecție pentru concursul de director general al Romsilva a fost eliminată cea care cerea dovedirea faptului că viitorul câștigător este apt din punct de vedere medical să ocupe o funcție de conducere. Modificarea a oferit pretextul Comisiei Consiliului de Administrație al Romsilva (organizatorul selecției) să elimine cel mai incomod candidat, Ilie Covrig, […] Articolul România Curată: Concursul pentru conducerea Romsilva riscă să fie anulat. O modificare a regulamentului permite să devină director general o persoană care NU e aptă medical să ocupe o funcție de conducere apare prima dată în PRESShub.
Ai avut vreodată senzația că banii investiți în consumabile dispar mai repede decât paginile printate? Nu ești singurul. Pentru mulți utilizatori, costurile cu tușul pentru imprimantă depășesc, în timp, prețul inițial al echipamentului. Iar atunci când imprimarea devine parte din activitatea zilnică, fie la birou, fie acasă, diferența se simte direct în buget. Vestea bună […] Articolul Prea mulți bani pe tuș de imprimantă? 9 secrete pentru a economisi inteligent apare prima dată în PRESShub.
Industria de Apărare rămâne parte a jocurilor politice și de interese care se fac în România la diferite niveluri și care le permit inclusiv rușilor să devină jucători la marginea unui război care afectează continentul. Niciunul din oficialii români cu rang înalt nu a putut explica de ce Automecanica SA, unde se produc blindate, a […] Articolul Cum salvează România industria militară? apare prima dată în PRESShub.
Interviu Aktual24 | Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național” # PressHub
După ultimele evoluții pe „frontul” din coaliție, Aktual24 i-a solicitat fostului premier Ludovic Orban, președintele Forței Drepte, câteva opinii legate de măsurile luate de guvernul Bolojan, de opoziția la ele, dar și despre activitatea, internă și internațională, a președintelui Nicușor Dan, din perspectiva noilor numiri în justiție și servicii și, respectiv, a tot mai dificilei […] Articolul Interviu Aktual24 | Ludovic Orban: „Sunt două televiziuni care au în mod clar un mesaj anti-românesc, anti-democratic și împotriva interesului național” apare prima dată în PRESShub.
Când grosimea sprâncenei devine politică de stat: cazul Caragea și infantilizarea spațiului public românesc # PressHub
De ce numirea unui administrator special într-o fabrică de armament este transformată într-un spectacol despre fizionomie — și ce spune asta despre sănătatea unei democrații europene. O numire strategică întâmpinată cu bârfe, nu cu argumente Numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost șef IPJ Gorj, ca administrator special la Uzina Mecanică Sadu — o fabrică de […] Articolul Când grosimea sprâncenei devine politică de stat: cazul Caragea și infantilizarea spațiului public românesc apare prima dată în PRESShub.
Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a fost prins băut la volan și a refuzat probele biologice # PressHub
Starețul mănăstirii Hlincea va merge o bună bucată de vreme pe jos. Condamnat anul trecut, cu suspendare, pentru refuzul prelevării probelor biologice, el a cerut instanței de control judiciar amânarea aplicării pedepsei. În această situație, el ar fi putut conduce în continuare, scrie Ziarul de Iași. Ce a decis instanța? Starețul și-a argumentat cererea prin […] Articolul Starețul unei cunoscute mănăstiri din Iași, condamnat definitiv după ce a fost prins băut la volan și a refuzat probele biologice apare prima dată în PRESShub.
Pedeapsă ridicolă pentru un agresor: 14 luni de închisoare pentru individul care și-a amenințat mama cu o drujbă # PressHub
Tribunalul Suceava a condamnat, vineri, un bărbat din Ipotești la un an și două luni pentru încălcarea ordinului de protecție. Individul își amenințase mama cu o drujbă pornită. La venirea Poliției, s-a baricadat în podul casei, de unde a fost extras de trupele Serviciului de Acțiuni Speciale. Florin Ceribeac a ispășit deja trei luni din […] Articolul Pedeapsă ridicolă pentru un agresor: 14 luni de închisoare pentru individul care și-a amenințat mama cu o drujbă apare prima dată în PRESShub.
Compania Starlink, deținută de Elon Musk, a deschis o firmă subsidiară în România. Furnizorul de internet american, controlat de SpaceX, a obținut autorizația de a intra pe piața locală în 2022. Starlink Services Romania (cu sediul la București) va oferi servicii de telecomunicații prin rețelele cu cablu/fără cablu și satelit satelit și wireless, relatează Profit.ro. […] Articolul Compania Starlink, controlată de Elon Musk, deschide o firmă în România apare prima dată în PRESShub.
