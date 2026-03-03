Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus
Sport.ro, 3 martie 2026 23:50
Constantin Budescu este liber de contract din noiembrie 2025, după despărțirea de CS Tunari, și ia în calcul revenirea în fotbalul românesc.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
23:50
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus # Sport.ro
Constantin Budescu este liber de contract din noiembrie 2025, după despărțirea de CS Tunari, și ia în calcul revenirea în fotbalul românesc.
Acum o oră
23:40
Messi este implicat într-o situație neobișnuită în MLS.
23:40
FCSB va evolua pentru prima dată în play-out, după un sezon sub așteptări făcut de campioana en-titre.
23:40
Giuleștenii mai au un meci de disputat în sezonul regulat al Superligii României, cu Universitatea Craiova.
23:20
Rapid București va evolua în play-off-ul acestui sezon de Superliga.
Acum 2 ore
23:10
Man a marcat, dar nu a fost suficient, iar PSV a fost eliminată din Cupa Olandei! Nota primită de român # Sport.ro
PSV Eindhoven a pierdut pe terenul celor de la Nijmegen, scor 2-3, și a fost eliminată din Cupa Olandei.
23:00
Viitorul lui Robert Lewandowski la FC Barcelona este tot mai incert.
23:00
Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei # Sport.ro
Kader Keita, fotbalistul lui Rapid în vârstă de 25 de ani, a comis o infracțiune marți dimineață.
22:50
Victor Angelescu a făcut ultimele dezvăluiri după accidentul în care e implicat Keita: „Am vorbit cu domnul Şucu” # Sport.ro
Victor Angelescu a oferit detalii legate de situația lui Kader Keita.
22:40
Cât s-a terminat Alanyaspor - Galatasaray, meci cu trei goluri în Cupa Turciei cu Ianis Hagi integralist # Sport.ro
Cu Ianis Hagi titular și integralist, Alanyaspor a fost învinsă pe teren propriu de Galatasaray, scor 1-2, în ultima etapă a grupelor Cupei Turciei.
22:40
PSV Eindhoven se duelează cu Nijmegen în semifinalele Cupei Olandei.
22:30
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali! Anunțul lui Florin Prunea: ”Mutare extraordinară!” # Sport.ro
Ratarea play-off-ului de către FCSB continua să facă valuri în fotbalul românesc.
Acum 4 ore
22:00
Dragoș Albu a surprins după eliminarea din Cupa României: marea greșeală a lui Hermannstadt # Sport.ro
Dragoș Albu a scos în evidență greșeala pe care a făcut-o echipa sa.
21:50
Dorinel Munteanu, ”foc și pară” după eliminarea din Cupă: ”Toate deciziile de arbitraj sunt cum doresc dânșii!” # Sport.ro
U Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a învins-o cu scorul de 2-1 pe Hermannstadt.
21:50
Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) se află la PSV din vara lui 2025.
21:40
FCSB a ratat matematic play-off-ul Superligii, după victoria obținută de FC Argeș în fața lui Dinamo București, scor 1-0, în etapa a 29-a.
21:30
Mendy a marcat cel mai frumos gol din meciul de Cupa României ”U” Cluj - FC Hermannstadt.
21:20
Detalii despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita! Ce se întâmplă cu victima fotbalistului # Sport.ro
Kader Keita, jucătorul celor de la Rapid, a intrat în probleme.
21:00
Kader Keita a fost implicat în zorii zilei de marți într-un accident rutier.
20:50
FCSB se va duela cu U Cluj în ultima rundă din sezonul regulat.
20:50
Regretul lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mergeam eu și stăteam pe bancă” # Sport.ro
Gigi Becali a motivat ratarea play-off-ul de către FCSB și a spus ce ar fi trebuit să facă.
20:50
România a învins Moldova la feminin și a debutat cu victorie în preliminariile CM 2027! Cât s-a terminat meciul # Sport.ro
Campionatul Mondial de fotbal feminin, din 2027, va avea loc în Brazilia.
20:50
Cu etapa #29 încheiată, play-off-ul SuperLigii este complet.
20:30
Lovitură grea pentru Universitatea Cluj în sferturile Cupei României.
20:20
Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident # Sport.ro
Probleme mari pentru un jucător de la Rapid.
Acum 6 ore
20:10
Agentul lui Tănase, Coman și Pușcaș a reacționat, după ce s-a scris că fotbalistul vrea să lupte în războiul din Orientul Mijlociu # Sport.ro
Ecourile conflictului armat din Orientul Mijlociu se resimt și în fotbalul european.
19:40
Mikel Arteta le-a răspuns direct: Slot și Guardiola, vizați: „Trebuie să mergi în altă ţară” # Sport.ro
Mikel Arteta a răspuns criticilor legate de modul în care face diferența Arsenal.
19:40
„U” Cluj și Hermannstadt se duelează ACUM în sferturile Cupei României.
19:40
19:30
Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, se află într-o situație catastrofală.
19:20
Ratarea play-off-ului nu înseamnă automat ieșirea din lupta pentru cupele europene pentru FCSB.
19:20
Real Madrid a primit încă o veste proastă.
19:00
Andrei Borza (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid.
18:40
Filipe Coelho se pune în gardă înainte de meciul cu CFR Cluj! Ce jucător a remarcat: „E bun” # Sport.ro
Filipe Coelho a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din „sferturile” Cupei României.
18:30
Orientul Mijlociu a fost zguduit de un conflict militar după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul.
18:30
Ioan Andone a făcut anunțul despre Lucescu: „Avea niște temeri” Verdict clar înaintea meciul cu Turcia # Sport.ro
Ioan Andone a oferit detalii despre situația lui Mircea Lucescu și a analizat duelul cu Turcia de la finalul lunii martie.
18:20
Ana Maria Bărbosu a dat lovitura, la o lună după ce a rămas fără medalia de la JO 2024: ”Voi ați votat. Felicitări!” # Sport.ro
Ana Maria Bărbosu este stabilită în Statele Unite ale Americii acum, unde studiază la Universitatea din Stanford.
18:20
Ratarea play-off-ului de către FCSB a stârnit reacții imediate.
Acum 8 ore
18:10
Un transfer de calibru pare să ia contur pentru următoarea perioadă de transferuri din vară.
18:00
”Cum vezi lupta la titlu?” Olimpiu Moruțan a răspuns sincer: ”E visul meu, sper să reușim să facem asta” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în această iarnă.
18:00
Valeriu Iftime a vorbit despre duelul pe care îl va avea cu FCSB în play-out.
17:40
FCSB va evolua pentru prima dată în istorie în play-out-ul Superligii României.
17:30
Giuleștenii încheie sezonul regulat pe loc secund în clasamentul Superligii României.
17:10
CS Dinamo a anunțat marți seară despărțirea de Florin Bratu.
17:10
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat # Sport.ro
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudit în miezul nopții (3 martie).
17:10
Campioana României nu își va putea apăra titlul în actuala stagiune.
17:00
Cristi Chivu va face o schimbare importantă pentru meciul din Coppa Italia.
17:00
Lovitură uriașă pentru Real Madrid! S-a ”rupt” și ratează și Campionatul Mondial din vară # Sport.ro
Real Madrid ocupă poziția secundă în clasamentul din La Liga cu 60 de puncte.
17:00
UTA Arad a pierdut cu 2-4 în fața campioanei FCSB, dar a reacționat rapid pe piața transferurilor.
16:50
(P) Arsenal vs. City, episod "intermediar". Continuă parcursul de vis al lui Guardiola pe Etihad? # Sport.ro
Palpitanta cursă pentru titlul din Premier League continuă, la mijlocul săptămânii, cu etapa a 29-a, una care o duce pe Arsenal pe terenul lui Brighton și pe Guardiola în fața unui meci cu Nottingham, în fața propriilor suporteri. Live pe Superbet, cu sute de opțiuni la pariuri sportive, BetBuilder, SuperPariuri, SuperSub și SuperAvantaj!
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.