Cristi Chivu a reacționat după remiza cu Como din Coppa Italia: ”Fără antrenament, e dificil!”
Sport.ro, 4 martie 2026 01:00
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a obținut doar o remiză pe terenul lui Como, scor 0-0, în prima manșă din semifinalele Coppa Italia.
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:30
Victorie amară pentru Barcelona! Atletico a anulat remontada catalanilor din Copa del Rey # Sport.ro
Atletico Madrid s-a calificat în finala Copa del Rey, după victoria 4-3 în dubla cu Barcelona.
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după Como - Inter 0-0: ”Rezervor pe roșu / Nu a fost cea mai bună evoluție” # Sport.ro
Como - Inter s-a încheiat 0-0.
Acum 4 ore
23:50
Liber de contract din noiembrie, Constantin Budescu a spus tot despre transferul la Metaloglobus # Sport.ro
Constantin Budescu este liber de contract din noiembrie 2025, după despărțirea de CS Tunari, și ia în calcul revenirea în fotbalul românesc.
23:40
Messi este implicat într-o situație neobișnuită în MLS.
23:40
FCSB va evolua pentru prima dată în play-out, după un sezon sub așteptări făcut de campioana en-titre.
23:40
Giuleștenii mai au un meci de disputat în sezonul regulat al Superligii României, cu Universitatea Craiova.
23:20
Rapid București va evolua în play-off-ul acestui sezon de Superliga.
23:10
Man a marcat, dar nu a fost suficient, iar PSV a fost eliminată din Cupa Olandei! Nota primită de român # Sport.ro
PSV Eindhoven a pierdut pe terenul celor de la Nijmegen, scor 2-3, și a fost eliminată din Cupa Olandei.
23:00
Viitorul lui Robert Lewandowski la FC Barcelona este tot mai incert.
23:00
Comunicatul Poliției după ce Kader Keita a fost reținut 24 de ore. Ce s-ar fi petrecut, de fapt, în zorii zilei # Sport.ro
Kader Keita, fotbalistul lui Rapid în vârstă de 25 de ani, a comis o infracțiune marți dimineață.
22:50
Victor Angelescu a făcut ultimele dezvăluiri după accidentul în care e implicat Keita: „Am vorbit cu domnul Şucu” # Sport.ro
Victor Angelescu a oferit detalii legate de situația lui Kader Keita.
22:40
Cât s-a terminat Alanyaspor - Galatasaray, meci cu trei goluri în Cupa Turciei cu Ianis Hagi integralist # Sport.ro
Cu Ianis Hagi titular și integralist, Alanyaspor a fost învinsă pe teren propriu de Galatasaray, scor 1-2, în ultima etapă a grupelor Cupei Turciei.
22:40
PSV Eindhoven se duelează cu Nijmegen în semifinalele Cupei Olandei.
22:30
Una caldă, alta rece pentru Gigi Becali! Anunțul lui Florin Prunea: ”Mutare extraordinară!” # Sport.ro
Ratarea play-off-ului de către FCSB continua să facă valuri în fotbalul românesc.
22:00
Dragoș Albu a surprins după eliminarea din Cupa României: marea greșeală a lui Hermannstadt # Sport.ro
Dragoș Albu a scos în evidență greșeala pe care a făcut-o echipa sa.
Acum 6 ore
21:50
Dorinel Munteanu, ”foc și pară” după eliminarea din Cupă: ”Toate deciziile de arbitraj sunt cum doresc dânșii!” # Sport.ro
U Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României după ce a învins-o cu scorul de 2-1 pe Hermannstadt.
21:50
Dennis Man face spectacol în Olanda și înscrie împotriva fostului portar de la Barcelona! Încă o reușită pentru PSV # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) se află la PSV din vara lui 2025.
21:40
FCSB a ratat matematic play-off-ul Superligii, după victoria obținută de FC Argeș în fața lui Dinamo București, scor 1-0, în etapa a 29-a.
21:30
Mendy a marcat cel mai frumos gol din meciul de Cupa României ”U” Cluj - FC Hermannstadt.
21:20
Detalii despre accidentul în care a fost implicat Kader Keita! Ce se întâmplă cu victima fotbalistului # Sport.ro
Kader Keita, jucătorul celor de la Rapid, a intrat în probleme.
21:00
Kader Keita a fost implicat în zorii zilei de marți într-un accident rutier.
20:50
FCSB se va duela cu U Cluj în ultima rundă din sezonul regulat.
20:50
Regretul lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mergeam eu și stăteam pe bancă” # Sport.ro
Gigi Becali a motivat ratarea play-off-ul de către FCSB și a spus ce ar fi trebuit să facă.
20:50
România a învins Moldova la feminin și a debutat cu victorie în preliminariile CM 2027! Cât s-a terminat meciul # Sport.ro
Campionatul Mondial de fotbal feminin, din 2027, va avea loc în Brazilia.
20:50
Cu etapa #29 încheiată, play-off-ul SuperLigii este complet.
20:30
Lovitură grea pentru Universitatea Cluj în sferturile Cupei României.
20:20
Lovitură la Rapid înainte de play-off! Starul giuleștenilor, ”săltat” de poliție după ce a fugit de la locul unui accident # Sport.ro
Probleme mari pentru un jucător de la Rapid.
20:10
Agentul lui Tănase, Coman și Pușcaș a reacționat, după ce s-a scris că fotbalistul vrea să lupte în războiul din Orientul Mijlociu # Sport.ro
Ecourile conflictului armat din Orientul Mijlociu se resimt și în fotbalul european.
Acum 8 ore
19:40
Mikel Arteta le-a răspuns direct: Slot și Guardiola, vizați: „Trebuie să mergi în altă ţară” # Sport.ro
Mikel Arteta a răspuns criticilor legate de modul în care face diferența Arsenal.
19:40
„U” Cluj și Hermannstadt se duelează ACUM în sferturile Cupei României.
19:40
19:30
Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, se află într-o situație catastrofală.
19:20
Ratarea play-off-ului nu înseamnă automat ieșirea din lupta pentru cupele europene pentru FCSB.
19:20
Real Madrid a primit încă o veste proastă.
19:00
Andrei Borza (20 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid.
18:40
Filipe Coelho se pune în gardă înainte de meciul cu CFR Cluj! Ce jucător a remarcat: „E bun” # Sport.ro
Filipe Coelho a prefațat duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din „sferturile” Cupei României.
18:30
Orientul Mijlociu a fost zguduit de un conflict militar după ce Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul.
18:30
Ioan Andone a făcut anunțul despre Lucescu: „Avea niște temeri” Verdict clar înaintea meciul cu Turcia # Sport.ro
Ioan Andone a oferit detalii despre situația lui Mircea Lucescu și a analizat duelul cu Turcia de la finalul lunii martie.
18:20
Ana Maria Bărbosu a dat lovitura, la o lună după ce a rămas fără medalia de la JO 2024: ”Voi ați votat. Felicitări!” # Sport.ro
Ana Maria Bărbosu este stabilită în Statele Unite ale Americii acum, unde studiază la Universitatea din Stanford.
18:20
Ratarea play-off-ului de către FCSB a stârnit reacții imediate.
18:10
Un transfer de calibru pare să ia contur pentru următoarea perioadă de transferuri din vară.
18:00
”Cum vezi lupta la titlu?” Olimpiu Moruțan a răspuns sincer: ”E visul meu, sper să reușim să facem asta” # Sport.ro
Olimpiu Moruțan (26 de ani) a semnat cu Rapid în această iarnă.
18:00
Valeriu Iftime a vorbit despre duelul pe care îl va avea cu FCSB în play-out.
Acum 12 ore
17:40
FCSB va evolua pentru prima dată în istorie în play-out-ul Superligii României.
17:30
Giuleștenii încheie sezonul regulat pe loc secund în clasamentul Superligii României.
17:10
CS Dinamo a anunțat marți seară despărțirea de Florin Bratu.
17:10
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat # Sport.ro
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a părăsit Arabia Saudit în miezul nopții (3 martie).
17:10
Campioana României nu își va putea apăra titlul în actuala stagiune.
17:00
Cristi Chivu va face o schimbare importantă pentru meciul din Coppa Italia.
