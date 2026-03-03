Iustina Loghin de la Insula Iubirii s-a declarat îngrijorată! Au fost atacuri cu drone la Consulatul American din Dubai
Iustina Loghin și Cornel Luchian au rămas captivi în Dubai, în urma atacurilor care au loc în Orientul Mijlociu. Cei doi au intrat prin videocall la Spynews TV și s-au declarat îngrijorați în continuare. Noi atacuri cu drone au avut loc în Dubai!
Acum 30 minute
00:00
Fotbalist de la Rapid, reținut după ce ar fi lovit o femeie cu mașina în București. Ar fi fugit de la locul accidentului # SpyNews
Un fotbalist cunoscut de la FC Rapid București a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a lovit o femeie cu mașina în Capitală. Keita Kader ar fi fugit de la locul accidentului, iar marți a fost săltat de poliție.
3 martie 2026
23:50
Acum o oră
23:20
Cătălin Cazacu l-a ajutat pe Bogdan Mocanu cu insulina! Când ar fi trebuit să se întoarcă influencerul în România din vacanță # SpyNews
Bogdan Mocanu a fost la un pas de a se confrunta cu o situație fără precedent, în vacanța din Zanzibar. Influencerul era cât pe ce să rămână fără insulină, iar Cătălin Cazacu i-a sărit în ajutor. Au intrat în direct la Spynews TV!
23:20
Chefi la cuțite, sezonul 17. Samuel Cernea a gătit pentru familia regală a Marii Britanii. A cunoscut-o pe Regina Elisabeta: ”Eram prea urmărit” # SpyNews
Samuel Cernea are o experiență fabuloasă în industria culinară. Concurentul de la Chefi la cuțite, sezonul 17, a făcut parte din bucătăria familiei regale a Marii Britanii și a gătit pentru Regina Elisabeta. Concurentul a dezvăluit ce reguli foarte stricte a fost nevoit să respecte.
Acum 2 ore
22:50
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan sunt în plin divorț. Relația de iubire dintre cei doi s-a terminat, iar curând urmează să semneze actele pentru a se separa oficial. Pare că divorțul dintre ei ar fi mai tensionat decât s-ar fi așteptat fanii.
22:40
Eclipsa de Lună Plină în Fecioară aduce vești pentru fiecare semn zodiacal! Cum ne afectează # SpyNews
Eclipsa de Lună Plină din această seară vine la pachet cu schimbări semnificative în viața fiecărui nativ! Iată la ce va trebui să sporești atenția în această perioadă și cum te va afecta fenomenul!
22:20
Chefi la cuțite, sezonul 17. Moment special pentru Alexandru Sautner! Juratul a fost vizibil emoționat # SpyNews
Moment special pentru Alexandru Sautner la Chefi la cuțite! Juratul a avut parte de o surpriză care l-a lăsat fără cuvinte! Colegii de emisiune și Irina Fodor au reușit să îl surprindă profund.
Acum 4 ore
22:10
„Meci” cu final trist pentru Victor Pițurcă și fiul său, Alex: „arbitrii” de la Judecătoria Sectorului 3 le-au dat „cartonașe roșii”, în procesul cu o casă de pariuri, de la care încercau să obțină bani. Însă, totul se va stabili în „prelungiri”.
22:10
Milionarii supranumiți „Groparii Rodipet și CFR Mesagerie”, care sunt dați în urmărire după ce au fost condamnați definitiv, în România, se plimbă nestingheriți prin Europa, promovând noua afacere pe care au deschis-o în Liban.
22:10
Deea Maxer dă cărțile pe față! De ce a refuzat vedeta, ani la rând, să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer # SpyNews
Deea Maxer dă cărțile pe față! De ce a refuzat vedeta, ani la rând, să vorbească despre divorțul de Dinu Maxer. Mai mult decât atât, am aflat și de ce a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și care au fost motivele pentru care a renunțat la cariera artistică. Declarații exclusive!
22:10
Loredana Chivu, interviu exclusiv pentru Spynews.ro. Blondina vorbește deschis despre viața personală, dezvăluie dacă s-a împăcat sau nu cu fostul iubit, tatăl fetiței Andei Adam, iar noi am aflat și dacă vedeta are sau nu de gând să se mărite.
22:10
Fosta soție lui Lino Golden vrea să se căsătorească cu noul iubit, la un an de la divorț! Cum a cucerit-o „Prințișorul din Timișoara”, mai tânăr cu trei ani decât ea # SpyNews
Delia Salchievici iubește din nou de câteva luni, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro tânăra face un anunț important: ar vrea să se căsătorească cu noul partener și chiar ia în calcul să se mute la el, în Timișoara, renunțând la București. Am aflat și cum a cucerit-o Cristian pe fosta soție a lui Lino Golden, la un an de la divorț.
22:10
Iustina Loghin și Cornel, foști concurenți ai emisiunii Insula Iubirii, sunt blocați de câteva zile în Dubai, după ce zborurile au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Însărcinată pentru a doua oară, Iustina nu mai poate ajunge la medic, iar pentru Spynews.ro face declarații în premieră chiar din Emiratele Arabe Unite.
21:40
Fostul soț al Alinei Mădălina a reacționat! Unde s-ar afla fiica lor: "Mă duc și dau dovezi cine este Alina și nu mai iese de acolo" # SpyNews
Scandalul dintre Alina Mădălina și fostul ei soț a ajuns rapid viral pe TikTok. Cei doi își aduc reciproc acuzații grave, iar bărbatul a reacționat la ceea ce a spus tânăra. Mai mult, s-a aflat și unde ar fi fiica lor.
21:40
Chefi la cuțite, sezonul 17. Radu Beleț a fost distrus după moartea bunicii sale. Concurentul, dezvăluiri emoționante: ”Începusem să beau” # SpyNews
Cea de-a doua ediție Chefi la cuțite, sezonul 17, a început cu multe emoții în platou. În fața juraților a venit Radu Beleț, un concurent care s-a remarcat datorită talentului său la gătit, dar și cu o poveste de viață grea.
21:10
Doliu în muzică! Compozitorul piesei ”Copacul” s-a stins din viață. Fuego i-a adus un ultim omagiu # SpyNews
Doliu în industria muzicală din România. Compozitorul Jolt Kerestely, autorul celebrei piese ”Copacul”, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Moartea lui a întristat industria artiștilor din țara noastră.
20:50
Schimb de replici la Mireasa - Capriciile iubirii! Amalia, acuzații grave la adresa Claudiei: "Săreai la bătaie" # SpyNews
Amalia a izbucnit la Mireasa - Capriciile iubirii. Concurenta a acuzat-o pe Claudia că reacționează într-un mod urât atunci când se enervează. Ba chiar, Amalia susține că Claudia a sărit la bătaie!
20:30
Tiktokeriță celebră din România, situație disperată! Ar fi ajuns la Psihiatrie, iar copilul ei ar fi fost luat de Protecția Copilului # SpyNews
Alina Mădălina trece printr-o situație fără precedent! Tiktokerița din România, stabilită în Germania, ar fi ajuns la un spital de psihiatrie, iar fetița ei ar fi fost preluată de Protecția Copilului. Fanii ei sunt îngrijorați și o caută de două zile.
20:20
Vești bune pentru Anca Țurcașiu și Călin Șerban! Cine îi ajută pe cei doi să revină în România # SpyNews
Anca Țurcașiu și Călin Șerban au fost plecați pentru o perioadă bună într-o vacanță exotică. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, cei doi nu s-au putut întoarce acasă, întrucât numeroase zboruri au fost anulate. Iată cine îi ajută să rezolve problema și să revină în România!
Acum 6 ore
19:50
Un adolescent de 14 ani a murit subit, marți, în timp ce se afla la școală, în Botoșani. Băiatului i s-ar fi făcut rău brusc, iar mai apoi ar fi încetat din viață. Poliția a pornit o anchetă.
19:40
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta ei de tăiței de casă! Vei avea nevoie de doar câteva ingrediente # SpyNews
Faptul că Gabriela Cristea e o gospodină desăvârșită nu este deloc un secret! Vedeta petrece mult timp în bucătărie și a dezvoltat o pasiune din gătit. Iată cum obișnuiește fosta prezentatoare TV să prepare cei mai gustoși tăiței de casă!
19:40
Claudia, acuzată că deranjează concurenții din casa Mireasa! Ce a supărat-o pe doamna Melinda # SpyNews
Tensiunile din casa Mireasa sunt într-o continuă creștere. Daniela și doamna Melinda s-au arătat deranjate de atitudinea Claudiei, acuzând-o de mai multe lucruri. Mama lui Darius a izbucnit!
19:10
19:10
Ultimul mesaj transmis de Andreea Anița, înainte să moară. Tânăra a făcut o declarație sfâșietoare de pe patul de spital # SpyNews
Andreea Anița s-a stins din viață de ziua mamei sale, după ce a trecut printr-o luptă grea împotriva cancerului. Cu aproximativ o luna înainte de deces, tânăra din Fălticeni a transmis un mesaj sfâșietor, direct de pe patul de spital.
18:30
Conversația halucinantă postată de o mamă! Ce i-ar fi spus inteligența artificială copilului femeii: "Sunt șocată!" # SpyNews
O mămică a rămas uimită atunci când a văzut conversația dintre copilul ei și inteligența artificială, pe WhatsApp. Femeia i-a îndemnat pe toți părinții să nu-și mai lase telefoanele pe mâna copiilor. Imaginile vorbesc de la sine!
18:30
Încă un miracol pe râul Hudson din Statele Unite ale Americii. Un avion s-a prăbușit în timpul unei aterizări de urgență și toată lumea a supraviețuit. Pasagerii au înotat în apa înghețată a râului până la mal.
Acum 8 ore
17:50
Ne aflăm în cea de-a patra zi de război în Orientul Mijlociu. Tensiunile escaladează de la un moment la altul, iar noi atacuri au avut loc între Iran, SUA și Israel, țările aflate în conflict. Vă prezentăm live toate informațiile utile despre războiul care a isterizat o lume întreagă.
17:50
Anunț de ultim moment al MAE! Peste 300 de persoane din România au fost repatriate din Israel! # SpyNews
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat faptul că peste 300 de cetățeni români au fost repatriați din Israel. Aceștia au revenit în țară prin intermediul a două curse aeriene, efectuate de o companie cunoscută de zbor.
17:20
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala # SpyNews
Andreea Anița a suferit de o formă rară de cancer, dar a luptat cu toate puterile împotriva acestei boli. Cazul ei i-a impresionat profund pe oameni, astfel că s-au adunat donații record în valoare de 2,3 milioane de dolari. Iată ce se va întâmpla cu acești bani, după moartea tinerei.
17:10
Cea mai emoționantă imagine cu părinții Laurei Cosoi! Mama prezentatoarei TV era însărcinată pe atunci: "Am fost concepută pe 1 aprilie" # SpyNews
Laura Cosoi și-a pierdut, din păcate, ambii părinți, în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, nu trece nicio zi fără ca prezentatoarea TV să se gândească la ei, iar de fiecare dată când petrece timp în sufrageria casei sale privește fotografia emoționantă în care apar mama și tatăl ei.
16:50
Deși artistul are deja o altă relație de iubire, pare că fosta iubită nu poate să îl uite! Cristina Pucean a dovedit că la câteva luni distanță de la despărțire, numele lui Bogdan de la Ploiești încă îi mai trece prin minte.
16:40
Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
16:40
Iubita lui Alex Bodi s-a afișat fără niciun fel de filtru! Cât de frumoasă e Ancuța nemachiată # SpyNews
Anca, iubita lui Alex Bodi, s-a afișat în mediul online în ipostaze în care nu o vezi de fiecare dată. Frumoasa șatenă a renunțat complet la machiaj, iar fanii nu au putut decât să-i aprecieze tenul fără imperfecțiuni.
Acum 12 ore
16:10
Scene uluitoare în live, pe TikTok. O mamă din Constanța și-a agresat copiii în timp ce se filma # SpyNews
O mamă din Constanța și-a agresat copiii în timp ce era live, pe platforma TikTok. Scenele au stârnit indignare. Micuții au ajuns ulterior în grija bunicilor.
16:10
Postul Paștelui a început deja, iar năutul este unul dintre alimentele care poate fi integrat ușor în rețelele de post. Una dintre cele mai cunoscute dintre ele este mâncare de năut cu legume, care se pregătește rapid.
16:00
Mesajul emoționant transmis de Dorian Popa după incidentul șocant din Japonia. Are legătură cu soția lui # SpyNews
Dorian Popa a transmis un mesaj extrem de emoționant, în urma incidentului șocant din Japonia. Acesta a fost la un pas de moarte în Asia, acolo unde se află alături de SNIK. Influencerul nu își poate lua gândul de la soția sa, motiv pentru care a făcut o declarație siropoasă. Iată despre ce este vorba!
15:50
Marilu Dobrescu are planuri mari cu iubitul australian! Influencerița a dat semnale că vrea să fie cerută în căsătorie # SpyNews
Marilu Dobrescu s-a hotărât! Influencerița are planuri serioase cu Tom Healy, iubitul său australian. Cei doi s-au afișat în ipostaze care arată clar intențiile pe care le au unul cu celălalt. Iată despre ce este vorba!
15:40
Naba Salem, prima reacție după ce a părăsit Survivor. A fost nevoită să plece acasă din cauza problemelor de sănătate # SpyNews
După ce a fost nevoită să plece din competiția Survivor 2026 din cauza problemelor de sănătate, Naba Salem a oferit o primă reacție. Ce a avut de spus fosta iubită de la Insula Iubirii.
15:20
El Mencho a fost înmormântat într-un sicriu de aur. O formație a cântat muzică mexicană la mormântul lui # SpyNews
Liderul cartelului Jalisco a fost înmormântat luni, într-un sicriu de aur. Zeci de oameni au fost prezenți. O formație a cântat muzică mexicană la mormântul lui și au fost aduse coroane mari de flori realizate în formă de cocoș.
15:00
De ce nu mai sună alarmele miercuri în România. Motivul pentru care exercițiul a fost amânat # SpyNews
Exercițiul național de testare a sistemului de alarmare publică, care fusese anunțat pentru mâine, 4 martie, a fost amânat. Așadar, sirenele nu vor mai răsuna în această săptămână. Ce explicații a oferit șeful DSU, Raed Arafat.
14:40
Jador a dat de belele! Manelistul face ce face și ajunge în centrul atenției. Cântărețul s-a filmat direct de pe holul spitalului, alături de tatăl său. Iată mai multe informații despre acest subiect!
14:30
Elevii care în vacanța de schi au plecat în Orientul Mijlociu, unde au și rămas blocați din cauza războiului, trecuți absenți. Ei vor să intre online la ore # SpyNews
Elevii din România care în vacanța de schi au ales să meargă în Orientul Mijlociu, acolo unde au rămas blocați din cauza războiului, vor fi trecuți absenți în cataloage. Ei și-ar dori să intre online la ore.
14:20
Călin Donca și-a respectat înțelegerea cu familia dinainte de Survivor. Unde și-a dus soția și copiii, după ce au rămas blocați în Emirate # SpyNews
Călin Donca și familia lui au fost blocați în Emiratele Arabe Unite, după războiul din Iran. Afaceristul, soția și copiii lui se află acum într-o altă destinație, acolo unde vor rămâne o săptămână. Și-a respectat promisiunea pe care a făcut-o copiilor înainte de a pleca la Survivor.
14:00
Anamaria Prodan explică situația din Emirate. Ce se întâmplă, de fapt, acolo: "Toți ai mei sunt în Dubai" # SpyNews
În timp ce știrile oficiale vorbesc despre lansări de rachete și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, Anamaria Prodan afirmă că atmosfera din Dubai este una liniștită. Impresara susține că situația de acolo este mult mai calmă decât pare pe rețelele de socializare.
14:00
O fostă concurentă de la Mireasa este în doliu, după ce și-a pierdut tatăl. Părintele ei a murit în urmă cu o săptămână. Tânăra recunoaște că este o perioadă dificilă din viața ei și că vestea morții tatălui ei a șocat-o.
13:40
Care a fost cea mai mare dorință a lui Silviu Prigoană înainte să moară. Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit totul # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu a făcut declarații inedite! Jurnalista a vorbit despre marea dorință a fostului său soț, Silviu Prigoană. Afaceristul s-a stins din viață fără ca aceasta să îi fie îndeplinită. Iată despre ce este vorba!
13:20
Fosta soție a lui Robert Lele o „înțeapă” din nou pe Andra Volos. Mesajul tăios al Lorenei: „L-a cunoscut când era deja sus” # SpyNews
Chiar dacă nu mai sunt împreună de câțiva ani, fosta soție a lui Robert Lele nu ezită să o „atace” subtil pe Andra Volos. Manelistul și șatena vor face nunta anul acesta, în septembrie. Mesajul acid al Lorenei pentru influenceriță.
13:10
Ce le spune Ema Oprișan copiilor despre Răzvan Kovacs. Foștii concurenți de la Insula Iubirii au înaintat deja actele de divorț # SpyNews
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au depus actele de divorț! Foștii concurenți de la Insula Iubirii au avut o relație presărată cu de toate și, din nefericire, ruptura dintre ei s-a produs, în cele din urmă. Bruneta a vorbit deschis despre situația dintre ea și tatăl fetiței sale, dar iată cum le vorbește copiilor despre el!
13:00
Andreea Anița a murit de ziua de naștere a mamei sale. Mesajul sfâșietor transmis de femeia care a adus-o pe lume # SpyNews
Andreea Anița, tânăra care a luptat ani de zile cu o formă rară de cancer și care a mobilizat întreaga țară pentru a-i oferi o șansă la viață, a murit. S-a stins din viață chiar în ziua de naștere a mamei sale. Ce mesaj sfâșietor a transmis femeia care a adus-o pe lume.
12:40
Decizie de ultimă oră în cazul văduvei lui Gabriel Cotabiță. Ce se întâmplă cu Alina, după ce a fost arestată la domiciliu # SpyNews
Numele văduvei lui Gabriel Cotabiță a apărut în dosarul în care erau vizate saloane de masaj din București unde s-ar fi practicat prostituția. Alina a fost mai întâi reținută, iar mai apoi s-a aflat în arest la domiciliu.
