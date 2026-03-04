Qatarul afirmă că a descoperit două celule de spionaj legate de IRGC din Iran, 10 suspecți arestați
Financial Intelligence, 4 martie 2026 05:50
Qatar a anunțat marți că a destructurat două celule de spionaj legate de Garda Revoluționară Islamică din Iran
Acum 10 minute
06:20
Armata chineză afirmă că există „cinci lecții” de învățat din atacurile SUA-Israel asupra Iranului # Financial Intelligence
Atacurile SUA-Israel asupra Iranului oferă „cinci lecții", a afirmat armata chineză într-o postare pe X marți.
06:20
CIA lucrează pentru a furniza arme forțelor kurde pentru a declanșa o revoltă în Iran – CNN # Financial Intelligence
CIA lucrează pentru a înarma forțele kurde cu scopul de a incita o revoltă populară în Iran
Acum 30 minute
06:10
Indicele Kospi din Coreea de Sud scade cu 12%, înregistrând cea mai proastă zi din ultimele decenii, pe fondul conflictului din Iran # Financial Intelligence
Indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu peste 12% miercuri, înregistrând cea mai proastă zi
06:10
Stația CIA din Riyadh, Arabia Saudită, a fost și ea lovită în urma atacului cu drone suspectat
Acum o oră
05:50
Acum 8 ore
22:30
Războiul din Orientul Mijlociu determină creșterea prețurilor la gazul natural, sporind riscul unui șoc de creștere pentru Europa și Asia – CNBC # Financial Intelligence
Prețurile la gazul natural au crescut brusc pe fondul temerilor că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu
Acum 12 ore
22:20
Amenințarea la adresa securității nucleare globale se agravează și crește în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
22:20
Volker Raffel: Impactul asupra preţului la gaze depinde de perioada în care exporturile din Qatar rămân blocate # Financial Intelligence
Impactul asupra preţului gazelor va depinde de perioada în care exporturile de LNG din Qatar către restul lumii
22:10
Spania răspunde amenințării lui Trump de a reduce comerțul: „Suntem un partener de încredere” # Financial Intelligence
Spania și-a apărat rolul în NATO după ce președintele american Donald Trump a criticat cheltuielile de apărare
22:10
SUA ia în considerare sprijinul militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Administrația Trump ia în considerare acordarea de protecție militară tancurilor petroliere și de gaze care traversează strâmtoarea Hormuz
22:10
Trump ordonă Statelor Unite să ofere asigurări de risc pentru comerțul maritim din Golf și afirmă că Marina Militară va escorta tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz # Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a declarat că a ordonat Corporației Financiare pentru Dezvoltare a Statelor Unite să ofere „asigurări
22:00
Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat portavionului Charles de Gaulle, forțelor aeriene și fregatei de escortă să plece
22:00
Oana Țoiu: România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela nucleară” # Financial Intelligence
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat, marți, că Franța a invitat România la discuții despre „umbrela nucleară"
22:00
Al Jazeera anunţă că se vede un fum ridicându-se dintr-o zonă din apropierea consulatului american din Dubai
22:00
Cancelarul german Merz la Casa Albă: De acord cu Trump privind Iranul, nu şi teritoriile ucrainene # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a fost primit marţi de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în Biroul Oval
20:30
Impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu va depinde de durată, pagube şi costurile cu energia (oficial FMI) # Financial Intelligence
Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale va depinde de durata sa şi pagubele provocate infrastructurii
20:30
Trump susţine că a atacat Iranul pentru că altfel acesta ar fi “atacat primul” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a justificat marţi lansarea operaţiunii militare comune cu Israelul împotriva Iranului ca fiind o
20:20
BCE: Creditorii din zona euro ar putea fi afectaţi de extinderea utilizării stablecoins # Financial Intelligence
Extinderea utilizării stablecoins (monedele digitale stabile) în zona euro ar putea slăbi eficacitatea politicii monetare, ar putea reduce
20:20
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem al Iranului, este în viaţă (presă) # Financial Intelligence
Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider suprem iranian Ali Khamenei, se bucură de o sănătate excelentă
20:10
Trump: Vom întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva din Iran # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că "va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania" din cauza poziţiei
19:40
Investment School 2026 – A 24-a ediție a proiectului dedicat tinerilor pasionați de investiții, lansată la ASE # Financial Intelligence
Comunitatea Econosofia, parte din ONG-ul studențesc VIP România (Voluntari pentru Idei și Proiecte), lansează cea de-a 24-a ediție
19:40
Trump: Liderii pe care Washingtonul îi avea în vedere pentru a conduce Iranul după război sunt morţi # Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că majoritatea liderilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere
19:10
Acțiunile europene închid în scădere cu 3%, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică # Financial Intelligence
Acțiunile europene au închis în scădere bruscă marți, pe măsură ce conflictul tot mai intens din Orientul Mijlociu
19:00
Activele nete ale fondurilor de investiții au ajuns la 13,2 miliarde lei, în luna ianuarie, în urcare cu 7,4% (AAF) # Financial Intelligence
Activele nete ale celor 291 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna ianuarie
18:50
MOL: Tarifele practicate de compania croată JANAF sunt de 3 ori mai mari decât cele din Italia-Germania-Austria # Financial Intelligence
Tarifele practicate de compania croată de transport de ţiţei JANAF sunt de trei ori mai mari decât cele
17:50
Agenția Fitch Ratings reconfirmă ratingul „BBB-” cu perspectiva „stabilă” pentru Electrica # Financial Intelligence
Societatea Energetică Electrica S.A. anunță investitorii și piața de capital că agenția internațională de rating Fitch Ratings a
17:40
UE îndeamnă Ucraina să permită accesul la conducta care transportă petrol rusesc (Financial Times) # Financial Intelligence
Ucraina este supusă presiunilor de a permite UE să inspecteze conducta avariată care transportă petrol rusesc către Ungaria
17:30
Compania maghiară MOL afirmă că a primit petrol ucrainean prin conducta Druzhba # Financial Intelligence
Compania maghiară MOL a importat aproximativ 35.000 de tone de țiței ucrainean prin conducta Druzhba, la cererea Kievului
Acum 24 ore
17:00
Ivan, despre preţul carburanţilor: Ar putea ajunge la pragul psihologic de 10 lei/litru,dacă barilul de petrol va depăşi 120 de dolari # Financial Intelligence
Preţul carburanţilor în România ar putea ajunge la 10 lei/litru dacă barilul de petrol va depăşi 120 dolari
17:00
Golin România a coordonat comunicarea unuia dintre cele mai de succes IPO-uri antreprenoriale din ultimii ani și își consolidează poziția de partener strategic pentru companiile listate # Financial Intelligence
Golin România a coordonat comunicarea pentru oferta publică inițială a Electro-Alfa International, una dintre cele mai vizibile și
16:50
România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei, însă, pentru moment, este prea devreme pentru o concluzie
16:20
Iranul avertizează țările europene să nu se alăture războiului: Ministerul Afacerilor Externe # Financial Intelligence
Iranul a avertizat marți țările europene să nu se alăture conflictului său cu Israelul și Statele Unite
16:10
Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr şi evacuează personalul # Financial Intelligence
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea
16:10
Șeful NATO afirmă că aliații europeni susțin în mare măsură campania militară a SUA împotriva Iranului # Financial Intelligence
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat marți că există un sprijin larg în rândul aliaților europeni ai SUA
15:50
Antibiotice demarează proiectul “Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”; finanțare de 75 milioane euro prin fonduri europene # Financial Intelligence
În acest an, compania Antibiotice marchează un nou capitol în dezvoltarea sa strategică prin demararea proiectului "Centru de
15:50
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei anunţă prima investiţie în active de energie regenerabilă din SUA # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat marţi că a făcut prima
15:50
Rafinăriile chineze încep să reducă producția pe fondul reducerii aprovizionării cu petrol din cauza războiului din Iran # Financial Intelligence
Zhejiang Petrochemical Corp, o importantă rafinărie chineză susținută de Saudi Aramco, a anunțat că închide o unitate cu
15:40
Emiratele Arabe Unite fac apel la reluarea urgentă a negocierilor și la dezamorsarea conflictului regional # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite fac apel la reluarea urgentă a negocierilor și la dezamorsarea conflictului regional, în contextul escaladării
15:20
Erste, despre conflictul din Iran: Creșterea prețurilor petrolului ar trebui să fie de durată limitată # Financial Intelligence
Există mai mulți factori care sugerează că creșterea prețurilor petrolului ar trebui să fie de durată limitată, arată
14:50
Investitorul activist Elliott preia o participație de 1 miliard de dolari la Pinterest # Financial Intelligence
Pinterest (PINS) a anunțat marți că firma de investiții activistă Elliott Investment Management investește 1 miliard de dolari
14:20
Preţul gazelor în Europa a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani # Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat
14:10
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat din cauza „contextului actual de securitate” # Financial Intelligence
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor", care urma să aibă loc miercuri, 4 martie, a fost amânat
14:10
BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital își marchează exitul din investiția în La Cocoș, România # Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital și Morphosis Capital anunță finalizarea cu succes a investiției
14:10
Scumpirea petrolului riscă să amplifice presiunile inflaţioniste şi să afecteze creşterea economică (economist-şef Concordia) # Financial Intelligence
Scumpirea petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, riscă să devieze inflaţia de la scenariul de bază pentru
14:00
Exim Banca Românească, parte a consorțiului internațional de bănci care finanțează Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa # Financial Intelligence
Exim Banca Românească își consolidează poziția de finanțator strategic al economiei verzi, alăturându-se consorțiului internațional de bănci care
14:00
Marea Neagră între alianțe, geografie și realismul Ankarei (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
* "Geografia rămâne constantă; interpretarea regulilor variază în funcție de putere." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două
14:00
Enery atrage o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro și lansează Cadrul de Finanțare Sustenabilă # Financial Intelligence
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), a semnat o finanțare verde
13:30
În continuarea deciziei QatarEnergy de a opri producția de gaz natural lichefiat (LNG) și a produselor asociate, QatarEnergy
13:20
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie # Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului
13:10
AIEA confirmă că intrările la uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz au fost bombardate în recentele atacuri # Financial Intelligence
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marţi că intrările la uzina subterană de îmbogăţire a uraniului
