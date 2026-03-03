Iranul avertizează țările europene să nu se alăture războiului: Ministerul Afacerilor Externe
Financial Intelligence, 3 martie 2026 16:20
Iranul a avertizat marți țările europene să nu se alăture conflictului său cu Israelul și Statele Unite, după […]
Acum 30 minute
16:20
Iranul avertizează țările europene să nu se alăture războiului: Ministerul Afacerilor Externe
Iranul a avertizat marți țările europene să nu se alăture conflictului său cu Israelul și Statele Unite, după […]
16:10
Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară iraniană de la Bushehr şi evacuează personalul
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomoelectrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea […]
16:10
Șeful NATO afirmă că aliații europeni susțin în mare măsură campania militară a SUA împotriva Iranului
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat marți că există un sprijin larg în rândul aliaților europeni ai SUA […]
Acum o oră
15:50
Antibiotice demarează proiectul "Centru de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice"; finanțare de 75 milioane euro prin fonduri europene
În acest an, compania Antibiotice marchează un nou capitol în dezvoltarea sa strategică prin demararea proiectului "Centru de […]
15:50
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei anunţă prima investiţie în active de energie regenerabilă din SUA
Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunţat marţi că a făcut prima […]
15:50
Rafinăriile chineze încep să reducă producția pe fondul reducerii aprovizionării cu petrol din cauza războiului din Iran
Zhejiang Petrochemical Corp, o importantă rafinărie chineză susținută de Saudi Aramco, a anunțat că închide o unitate cu […]
15:40
Emiratele Arabe Unite fac apel la reluarea urgentă a negocierilor și la dezamorsarea conflictului regional
Emiratele Arabe Unite fac apel la reluarea urgentă a negocierilor și la dezamorsarea conflictului regional, în contextul escaladării […]
Acum 2 ore
15:20
Erste, despre conflictul din Iran: Creșterea prețurilor petrolului ar trebui să fie de durată limitată
Există mai mulți factori care sugerează că creșterea prețurilor petrolului ar trebui să fie de durată limitată, arată […]
14:50
Investitorul activist Elliott preia o participație de 1 miliard de dolari la Pinterest
Pinterest (PINS) a anunțat marți că firma de investiții activistă Elliott Investment Management investește 1 miliard de dolari […]
Acum 4 ore
14:20
Preţul gazelor în Europa a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au crescut marţi la prânz cu 40%, atingând cel mai ridicat […]
14:10
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor" a fost amânat din cauza „contextului actual de securitate"
Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor", care urma să aibă loc miercuri, 4 martie, a fost amânat, a […]
14:10
BERD, CEECAT Capital și Morphosis Capital își marchează exitul din investiția în La Cocoș, România
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), CEECAT Capital și Morphosis Capital anunță finalizarea cu succes a investiției […]
14:10
Scumpirea petrolului riscă să amplifice presiunile inflaţioniste şi să afecteze creşterea economică (economist-şef Concordia)
Scumpirea petrolului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, riscă să devieze inflaţia de la scenariul de bază pentru […]
14:00
Exim Banca Românească, parte a consorțiului internațional de bănci care finanțează Ogrezeni, unul dintre cele mai mari proiecte hibride din Europa
Exim Banca Românească își consolidează poziția de finanțator strategic al economiei verzi, alăturându-se consorțiului internațional de bănci care […]
14:00
Marea Neagră între alianțe, geografie și realismul Ankarei (Corneliu Pivariu)
* "Geografia rămâne constantă; interpretarea regulilor variază în funcție de putere." Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […]
14:00
Enery atrage o finanțare verde sindicalizată de 460 milioane de euro și lansează Cadrul de Finanțare Sustenabilă
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), a semnat o finanțare verde […]
13:30
În continuarea deciziei QatarEnergy de a opri producția de gaz natural lichefiat (LNG) și a produselor asociate, QatarEnergy […]
13:20
Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 – 17 martie
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului şi […]
13:10
AIEA confirmă că intrările la uzina de îmbogăţire a uraniului de la Natanz au fost bombardate în recentele atacuri
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat marţi că intrările la uzina subterană de îmbogăţire a uraniului […]
12:50
Electro-Alfa International s-a listat la BVB, în urma unei Ofertei Publice Inițiale în valoare de 579,64 milioane de lei, prima închisă anticipat din istorie; creștere cu 25% a cotației față de IPO
Free-float-ul companiei este de aproximativ 35% din capitalul social, iar capitalizarea bursieră la prețul de execuție al IPO […]
Acum 6 ore
12:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcţia de ministru al […]
12:00
Schwarz IT devine Schwarz Digits Romania și își aliniază operațiunile locale la strategia europeană de suveranitate digitală
Schwarz Digits, divizia IT și digitală a grupului, face un nou pas în modul în care își organizează […]
12:00
China a acuzat marţi Statele Unite şi Israelul de "incitare la o schimbare de regim" în Iran după […]
12:00
România a înregistrat 6,05 miliarde euro prejudiciu estimat în dosarele EPPO active la finalul lui 2025, fraudă pe fonduri UE de 5,03 miliarde euro
România avea 535 de dosare active la Parchetul European la finalul lui 2025, cu un prejudiciu estimat de […]
11:50
Grupul Intesa Sanpaolo acordă un credit de 85 milioane de euro pentru investiția strategică a Enery în stocarea energiei
Divizia Bănci Internaționale a Grupului Intesa Sanpaolo, prin subsidiarele Intesa Sanpaolo Bank România și Všeobecná úverová banka (VUB), […]
11:50
Israelul estimează că războiul împotriva Iranului va dura "câteva săptămâni"
Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva […]
11:50
Când chatbot-ul devine martor: cum o simplă conversație cu inteligența artificială poate costa 10% din cifra de afaceri (avocați)
Articol scris de: Georgiana Bădescu (partner), Teodora Burduja (attorney at law), Mara Nedelcu (associate), Schoenherr și Asociații SCA […]
11:30
Visual Fan marchează un profit de 12,5 milioane lei, în creștere cu peste 120%, în 2025
Compania Visual Fan S.A. a înregistrat în 2025 un profit net de 12,5 milioane lei, în creștere cu […]
11:30
Un atac asupra statelor NATO nu poate fi exclus,după cel asupra unei baze din Cipru (ministru german)
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat marţi că un atac asupra unui stat membru NATO nu […]
11:10
Banca Centrală a Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru îngheţarea activelor suverane
Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului […]
11:00
Preţurile producţiei industriale au crescut cu 7,8% în ianuarie, în ritm anual
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,2% în luna ianuarie a […]
11:00
Bugetul pe 2026 este unul de responsabilitate şi echilibru, construit pe un nou nivel record al investiţiilor şi […]
11:00
Firmele indiene reduc aprovizionarea cu gaz a industriilor după ce Qatarul a oprit producția de LNG
Companiile din India au redus aprovizionarea cu gaz natural a industriilor în anticiparea unei reduceri a ofertei după […]
10:50
Australia îndeamnă la calm în ceea ce privește achiziționarea de combustibil în contextul războiului dintre SUA și Israel
Ministrul energiei din Australia a îndemnat șoferii să nu cumpere combustibil în mod panicard, întrucât extinderea războiului dintre […]
10:50
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru
Franța intenționează să trimită sisteme anti-rachetă și anti-drone în Cipru după ce o bază aeriană britanică de pe […]
10:50
Prețurile de referință la gaze în Europa au trecut de 54 de euro pentru un Megawatt-oră
Prețurile de referință la gaze în Europa au crescut marți dimineața cu peste 20%, pe fondul incertitudinii cu […]
10:40
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare din România, anunță numirea doamnei Adela Smeu în funcția de Director General (CEO) […]
Acum 8 ore
10:20
Topul celor trei țări din care România a importat în ianuarie-noiembrie 2025 sunt: Kazahstan – 5,15 milioane de […]
09:30
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group
Robert Pană a renunțat și la poziția din Consiliul Reprezentantilor Actionarilor Longshield Investment Group, după ce, recent, renunțase la numirea […]
09:30
Fondatorul Giacomo Billi răscumpă Alive Capital și vizează extinderea regională în energie
Tranzacția restabilește controlul integral al Omnia Capital, accelerând creșterea și integrarea în Europa de Sud-Est Alive Capital, platformă […]
09:20
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar alți acționari cer revocarea lui Andrei-Octav Moise; Lion a cerut și un proces de selecție simplificat, transparent şi eficient a unui administrator de fond
Lion Capital solicită revocarea lui Matej Rigelnik din calitatea de membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, iar […]
09:10
Autor: Dan Pălăngean Comerțul exterior al României a consemnat o ajustare vizibilă pe parcursul anului 2025, potrivit datelor […] The post Comerțul exterior, ajustare progresivă în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Președintele Emiratelor Arabe Unite și ministrul apărării vizitează Dubai Mall – video # Financial Intelligence
Vizitatorii Dubai Mall au avut parte de o surpriză luni seara, când președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa […] The post Președintele Emiratelor Arabe Unite și ministrul apărării vizitează Dubai Mall – video appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Un general iranian ameninţă că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată # Financial Intelligence
Un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a ameninţat luni cu “incendierea oricărei nave care va încerca […] The post Un general iranian ameninţă că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Trencadis – o cifră de afaceri de 110,7 milioane lei în 2025, o creștere de 141,5% față de 2024; Adrian Văduva preia rolul de CEO, iar Marian Murguleț devine Președinte Executiv # Financial Intelligence
Trencadis, integrator de sisteme și dezvoltator de soluții software și hardware complexe, anunță pentru 2025 o cifră de […] The post Trencadis – o cifră de afaceri de 110,7 milioane lei în 2025, o creștere de 141,5% față de 2024; Adrian Văduva preia rolul de CEO, iar Marian Murguleț devine Președinte Executiv appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Premier Energy ajunge la deținerea integrală a unor active cheie și își vinde participația în Alive Capital # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie integrat de energie în Europa de Sud-Est, listat la Bursa de Valori […] The post Premier Energy ajunge la deținerea integrală a unor active cheie și își vinde participația în Alive Capital appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
08:30
Macron: Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu arme nucleare în țările aliate (NBC News) # Financial Intelligence
Președintele Franței a mai declarat că țara va crește numărul de ogive nucleare de la nivelul actual de […] The post Macron: Franța va permite desfășurarea temporară a avioanelor cu arme nucleare în țările aliate (NBC News) appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare # Financial Intelligence
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare. […] The post Noul ambasador al SUA la Bucureşti îşi prezintă marţi scrisorile de acreditare appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters) # Financial Intelligence
Wall Street încheie ziua stabilă după o sesiune agitată Prețurile petrolului cresc pe fondul promisiunii Iranului de a […] The post Acțiunile scad pe fondul temerilor legate de inflație generate de războiul aerian din Orientul Mijlociu (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain # Financial Intelligence
Unitatea de cloud computing a Amazon a confirmat că trei dintre centrele sale de date din Orientul Mijlociu […] The post Amazon afirmă că atacurile cu drone au avariat trei centre de date în Emiratele Arabe Unite și Bahrain appeared first on Financial Intelligence.
