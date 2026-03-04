WSJ: Exporturile americane de GNL salvează acum lumea. SUA au depăşit Qatarul şi Australia şi au devenit cel mai mare exportator de GNL din lume în 2023, iar anul trecut au expediat peste 100 de milioane de tone în străinătate
Ziarul Financiar, 4 martie 2026 06:30
În urmă cu zece ani, la sfârşitul lunii februarie, compania americană Cheniere Energy a început o ofensivă bruscă a exporturilor de gaze naturale lichefiate care astăzi salvează economia mondială, scrie The Wall Street Journal.
• • •
Acum 30 minute
06:30
Acum 6 ore
01:15
Omniasig a plătit în 2025 despăgubiri de peste 10,9 mil. lei doar pe linia RCA, aceasta fiind cea mai mare valoare plătită # Ziarul Financiar
Omniasig, cea mai mare companie locală a grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), a plătit despăgubiri de 10,9 mil lei doar pe linia RCA în 2025, în urma unui accident produs în Italia, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Acum 8 ore
00:15
Wiktor Stopa a fost numit lider al departamentului de growth şi marketing al Revolut pentru Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
Revolut, o companie fintech cu peste 70 de milioane de clienţi la nivel global şi aproape 5 milioane în România, a anunţat ieri numirea lui Wiktor Stopa în funcţia de lider al departamentului de Growth şi Marketing al Revolut pentru Europa Centrală şi de Est.
00:15
Pagina verde. RetuRO, administratorul SGR, va fi condus de Adela Smeu, cea care a condus Brico Dépôt timp de opt ani # Ziarul Financiar
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare din România, a numit-o pe Adela Smeu, un executiv cu 25 de ani de experienţă în cadrul mai multor companii multinaţionale, în funcţia de director general (CEO).
00:15
Poate fi businessul cultural unul profitabil? Vânzarea biletelor generează 30% din bugetul Operei Naţionale. „În România, media de autofinanţare din bilete a unei instituţii de spectacole este de 3%, la nivel european este undeva la 15%“ # Ziarul Financiar
Cultura, nu doar la nivel local, dar şi internaţional, se susţine, în principal, din subvenţiile statului. Puţine sunt exemplele de proiecte culturale care nu doar că reuşesc să se autosusţină, dar şi să facă profit. Totuşi, când e vorba de instituţiile din sfera culturală, acestea se susţin, în mare parte, din subvenţiile de la stat, însă investiţia statului în cultură reprezintă, de fapt, şi o investiţie în educaţie.
00:15
Afaceri de la Zero. Mădălina Niculae, absolventă de Arte plastice şi scenografie, a deschis anul trecut magazinul online Ludicolora, unde îşi vinde propriile printuri de artă şi ilustraţii, imprimate pe agende, semne de carte sau tricouri # Ziarul Financiar
„Mi-am dat seama că ce ştiu să fac cel mai bine este să desenez“, spune Mădălina Niculae, cea care a pornit, în primăvara anului trecut, Ludicolora, brand sub care îşi vinde, în magazinul online propriu, ilustraţiile şi printurile de artă, fiecare imprimat pe diverse produse – agende, semne de carte, felicitări sau tricouri.
00:15
ZF Body Talks. Oana Pop, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: Obezitatea în România este în momentul de faţă o problemă majoră de sănătate, este o boală cronică. Stresul şi un stil de viaţă haotic, printre factorii ce influenţează greutatea # Ziarul Financiar
Obezitatea în România este o boală cronică cu multiple implicaţii asupra corpului şi sănătăţii, o problemă majoră de sănătate, potrivit Oanei Pop, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.
00:15
Proprietarul Lidl şi Kaufland vrea să ducă în Europa conceptul românesc La Cocoş. Ce alte formate locale de retail au mai trecut graniţa? Din datele ZF, Carrefour a exportat modelul Bringo, iar Auchan a replicat formatul de hiperdiscount ATAC inclusiv în alte ţări # Ziarul Financiar
Grupul german Schwarz, proprietarul discounterului Lidl şi al lanţului de hipermarketuri Kaufland, vrea să ducă conceptul românesc La Cocoş dincolo de graniţele României.
00:15
00:15
ZF Real Estate by Storia. Cum arată rezidenţialul în 2026? Prudenţă la început de an, optimism moderat din vară. Începutul de an marcat de prudenţă accentuată şi de presiunea inflaţiei de aproape 10% duce piaţa rezidenţială într-o fază mixtă, cu tranzacţii mai puţine şi preţuri aflate mai degrabă în stagnare în prima parte a lui 2026 # Ziarul Financiar
„Ne uităm la piaţa rezidenţială în strânsă legătură cu ce se întâmplă şi în zona economică, pentru că principalul mod în care oamenii achiziţionează locuinţe este pe baza salariului, a venitului pe care îl au. De aceea e important mersul economiei“, a explicat Gabriel Blăniţă în cadrul emisiunii ZF Real Estate by Storia.
00:15
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Ioana Căprar, Vitrina Advertising: Clujul va continua să se dezvolte în domeniile în care deja şi-a pus amprenta foarte bine. Sunt companii care se listează pe bursă, fac achiziţii internaţionale # Ziarul Financiar
Clujul va continua să se dezvolte în domeniile în care deja şi-a pus amprenta foarte bine, de la banking la IT şi de la energie la educaţie sau servicii, spune Ioana Căprar, general manager la Vitrina Advertising.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Ţecheră, TTS: Deşi 2025 a fost unul dintre cei mai dificili ani din istoria grupului, ne propunem în continuare să distribuim dividende # Ziarul Financiar
Transport Trade Services (simbol bursier TTS) vine după un 2025 complicat, marcat de un nivel redus al Dunării şi de o scădere a tarifelor pe piaţa de transport fluvial, spune Gabriel Ţecheră, director guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii.
00:15
Un sendviş Big Mac de la McDonald’s a ajuns să coste 15,5 lei sau 3,56 dolari, cu peste 50% mai mult decât în 2019. Cum au evoluat preţurile în celelalte ţări # Ziarul Financiar
Indexul Big Mac, lansat de publicaţia The Economist acum mai bine de trei decenii, compară preţul acestui produs fanion al reţelei de restaurante McDonald’s în câteva zeci de ţări din lume.
00:15
Anul trecut, economia locală a avut o creştere de 0,6% şi intra în 2026 cu aşteptări prudente, dar clare: un avans de circa 1% şi o accelerare timidă în a doua parte a anului. Războiul din Orientul Mijlociu şi şocurile geopolitice din ultimele zile au schimbat însă aceste perspective de creştere.
00:15
Primăria Capitalei se aşteaptă să încaseze peste 42,6 mil. lei în acest an din colectarea taxei turistice odată cu trecerea de la o cotă procentuală la o sumă fixă # Ziarul Financiar
Turismul a contribuit cu 14,5 milioane de lei la bugetul Primăriei Capitalei în 2025, bani colectaţi din taxa turistică, potrivit informaţiilor furnizate de Primăria Municipiului Bucureşti.
00:15
Alina Timofti, NNDKP: Marile companii au în continuare interes pentru piaţa românească şi proiecte de investiţii în derulare. Cu toate acestea, la nivel social există o anxietate economică destul de ridicată # Ziarul Financiar
România este în continuare o piaţă atractivă pentru investiţii, în ciuda contextului economic din 2025. Totuşi, după perioada de creşteri de taxe începută în a doua jumătate a anului trecut, la nivelul societăţii se simte o teamă care se traduce în consum mai scăzut, percepţia socială influenţând astfel indicatorii economici, susţine Alina Timofti, partener, NNDKP, specializată în consultanţă fiscală.
00:15
Războiul din Orientul Mijlociu. Iulian Lolea, Concordia: „Pe tot anul mă aşteptam undeva la 1% creştere economică, iar accelerarea să fie doar în a doua a parte anului, cu scăderi ale inflaţiei, scădere de rată de dobândă şi o îmbunătăţire a optimismului. După acest weekend... mai vorbim peste o lună” # Ziarul Financiar
Anul trecut, economia locală a avut o creştere de 0,6% şi intra în 2026 cu aşteptări prudente, dar clare: un avans de circa 1% şi o accelerare timidă în a doua parte a anului. Războiul Orientul Mijlociu şi şocurile geopolitice din ultimele zile au schimbat însă aceste perspective de creştere.
00:15
Bursă. Electroalfa, cel mai bun debut antreprenorial la bursă: acţiunile au urcat cu până la 50% în prima zi, pe tranzacţii de 44 mil. lei, compania ajungând la o capitalizare de aproape 2 mld. lei # Ziarul Financiar
Listarea Electroalfa (EAI) a adus marţi cel mai puternic debut antreprenorial la Bursa de Valori Bucureşti în contextul în care acţiunile companiei au urcat cu până la 50% în prima oră de tranzacţionare, ulterior dinamica fiind în jur de 25-30% pe fondul scăderii abrupte a indicelui principal BET, pe rulaje peste ceilalţi emitenţi, într-un context în care oferta publică fusese închisă anticipat, în premieră pentru piaţa locală.
00:15
ANALIZĂ ZF. Pagina verde. Micii antreprenori încetinesc ritmul fast fashion: reciclează materiale şi folosesc textile naturale ca remediu pentru importurile tot mai mari de produse ieftine # Ziarul Financiar
Piaţa de modă este astăzi din ce în ce mai sufocată de brandurile de fast-fashion în condiţiile în care marile platforme promovează textile la preţuri mici din materiale sintetice care nu fac decât să crească cantitatea de deşeuri într-o piaţă care abia acum începe să pornească motoarele colectării şi reciclării.
00:15
Cât de pregătită este România pentru întreruperea timp de săptămâni a fluxurilor de petrol şi gaze din Golf. Alimentarea cu motorină pare în acest moment cea mai mare vulnerabilitate # Ziarul Financiar
Alimentarea cerereii interne de motorină are potenţialul de a deveni o problemă în contextul războiului din Iran. În total, România are un consum de carburanţi de circa 8 milioane de tone din care 5,5-6 milioane de tone reprezintă consumul de motorină.
3 martie 2026
23:15
23:15
23:15
De ce preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, vrea o Europă nucleară şi o Franţă şi mai nucleară # Ziarul Financiar
Eforturile preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, de a face din Franţa puterea nucleară supremă a Europei sunt vechi. Cel mai recent, el a declarat că vrea să mărească arsenalul de arme nucleare al ţării sale şi să-l extindă pentru a proteja aliaţii europeni prin capacitatea de descurajare pe care Franţa ar avea-o.
Acum 12 ore
22:15
21:00
În ce situaţie ar putea ajunge preţul benzinei şi al motorinei la 10 lei pe litru? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică: „Dacă barilul de petrol va ajunge la 120–130 de dolari” # Ziarul Financiar
Preţul la pompă al carburanţilor ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza preţurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marţi, după actualizarea informaţiilor şi declaraţiilor din ziua precedentă.
20:45
20:30
20:30
Preşedintele şi vicepreşedintele ANCOM s-au întâlnit cu Gwynne Shotwell, preşedinte SpaceX, şi cu David Goldman, vicepreşedinte pentru politici satelitare. “SpaceX şi-a deschis o filială la Bucureşti pentru a continua investiţiile importante în infrastructura locală” # Ziarul Financiar
Colaborarea dintre Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM) şi SpaceX - compania americană controlată de Elon Musk - continuă cu noi discuţii purtate la Mobile World Congress 2026 de la Barcelona, după ce testele desfăşurate în premieră mondială în România în 2024 au demonstrat, conform ANCOM, că sistemele moderne de comunicaţii prin satelit pot coexista cu infrastructura existentă.
20:15
19:45
19:30
19:15
Cei mai buni ani pentru investiţiile în energie aduc pe plan local specialiştii plecaţi şi devin o carte de vizită pentru internaţionalizarea companiilor româneşti. Antreprenorii locali: În momentele grele, te preocupă doar prezentul, dar azi ne preocupă viitorul. Suntem într-un moment bun # Ziarul Financiar
Acestea sunt câteva dintre concluziile din interacţiunea cu unii dintre cei mai puternici antreprenori din energia României, prezenţi la ZF Power Summit. Cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie.
19:00
18:30
18:30
18:30
18:15
Analiză ZF. Marii retaileri şi planurile lor pentru 2026: Grupurile internaţionale anunţă în cor accelerarea expansiunii în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, amintind de anii de vârf, 2018-2019 # Ziarul Financiar
Marii retaileri anunţă în cor accelerarea expansiunii în 2026 în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, afirmaţiile lor şi cifrele amintind de anii de vârf, 2018-2019, arată o analiză ZF ce are la bază datele comunicate de companiile de top ca vânzări.
18:15
Bursa de la Bucureşti a închis în scădere cu 3,3%, cel mai abrupt declin din august 2024, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au adus vânzători în piaţă, aliniind piaţa la corecţiile de 3-5% din Europa şi SUA. Banca Transilvania, minus 2,3%. Hidroelectrica, minus 4,4%. Romgaz, minus 1,5% # Ziarul Financiar
18:00
18:00
18:00
Acum 24 ore
17:45
Polonezii de la Zabka ajung să îşi pună sigla în şase oraşe mari din România şi se apropie de 200 de magazine Froo după nici doi ani de prezenţă. După Bucureşti, Constanţa şi Piteşti, acum retailerul se dezvoltă şi în Braşov, Craiova şi Ploieşti # Ziarul Financiar
Grupul polonez Zabka, care deţine peste 12.400 de magazine de proximitate pe piaţa-mamă, se apropie de pragul de 200 de unităţi în România, la mai puţin de doi ani de prezenţă pe plan autohton.
17:30
17:30
17:15
De ce România bate Franţa, Germania sau Spania la achiziţia locuinţelor? Comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră # Ziarul Financiar
România se poziţionează ca una dintre cele mai avantajoase pieţe pentru cumpărătorii de locuinţe din Europa, arată o analiză realizată de Ofertebancare. ro. Astfel, comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră.
17:15
Forvis Mazars & Mergermarket: Multiplii tranzacţiilor din CEE depăşesc restul Europei. Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă pentru a accesa creşterea viitoare a regiunii. Multiplul median EV/EBITDA în regiunea Europei Centrale şi de Est a ajuns la 9,9x în perioada 2024-2025, potrivit datelor platformei Mergermarket # Ziarul Financiar
Investitorii activi în regiunea Europei Centrale şi de Est plătesc multipli mai mari decât cei care merg la cumpărare în celelalte state de pe Bătrânul Continent, arată un raport al companiei de audit, consultanţă fiscală şi financiară, outsourcing şi sustenabilitate Forvis Mazars şi al platformei de specialitate Mergermarket.
17:15
