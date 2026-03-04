Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport / Elevul de 14 ani s-a prăbușit brusc din picioare
G4Media, 4 martie 2026 07:50
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:20
Mai multe locuințe au fost afectate sau se află în pericol, iar zeci de persoane au fost evacuate preventiv, în urma unei alunecări de teren aflate în desfășurare în Slatina, anunță Mediafax. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, incidentul are loc pe strada Grădiște din municipiul Slatina. Autoritățile anunță că în […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
Cinci morți în Spania, după prăbușirea unei pasarele pe o plajă din nordul țării / O a șasea persoană este dată dispărută # G4Media
Cinci persoane au murit şi alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale, citate de AFP. „Echipele de căutare continuă să lucreze pentru a găsi persoana dispărut”’, a scris pe X primarul oraşului Santander, Gema Igual, care a deplâns moartea a […] © G4Media.ro.
07:50
Secretarul american pentru Comerţ depune voluntar mărturie în fața parlamentului, după ce numele i-a apărut în dosarele „Epstein” # G4Media
Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a acceptat să depună mărturie în faţa comisiei parlamentare despre legăturile sale din trecut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunţat marţi preşedintele acesteia, republicanul James Comer, notează AFP. „Secretarul Lutnick a acceptat să se prezinte în mod voluntar în faţa comisiei Camerei Reprezentanţilor”, a declarat James Comer, […] © G4Media.ro.
07:50
Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport / Elevul de 14 ani s-a prăbușit brusc din picioare # G4Media
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul […] © G4Media.ro.
07:50
De ce a eșuat republica islamică a Iranului după aproape 50 de ani de la revoluție? Experimentul iranian a încercat să demonstreze că religia poate prelua pe deplin frâiele statului modern – analiză The Jerusalem Post # G4Media
Republica Islamică a Iranului s-a trezit astăzi în toiul celei mai profunde rupturi prin care a trecut după 1979. Teheranul a confirmat formal moartea Conducătorului Suprem, ayatolahul Ali Khamenei, alături de o serie de alți demnitari și comandanți ai Gărzilor Revoluționare (IRGC), scrie The Jerusalem Post, citat de Rador Radio România. Pentru prima dată după […] © G4Media.ro.
07:40
Criza de kerosen din Cuba lovește turismul pe insulă, a doua cea mai mare sursă de valută a țării / Șase companii aeriene și-au suspendat zborurile # G4Media
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a autorităţilor aeroportuare transmise marţi companiilor aeriene, în plină blocadă energetică impusă de Washington insulei comuniste, notează AFP, preluată de Agerpres. Conform acestei notificări destinate companiilor aeriene şi vizibilă pe site-ul Companiei cubaneze de navigaţie aeriană (ECNA), lipsa […] © G4Media.ro.
07:40
Ziua a cincea de război în Orient: Qatar a arestat 10 persoane acuzate de spionaj pentru Gardienii Revoluției / Arabia Saudită a distrus două nave de croazieră interceptate la sud de Riad / Iranul susține că deține ”controlul absolut” asupra Strâmtorii Hormuz # G4Media
Qatar a arestat 10 persoane acuzate de spionaj pentru Gardienii Revoluției, transmite Jerusalem Post în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu. Arabia Saudită a transmis că a distrus două nave de croazieră interceptate la sud de Riad, în timp ce Iranul susține că deține ”controlul absolut” asupra Strâmtorii Hormuz. Ora 07:31 Qatarul a […] © G4Media.ro.
07:40
EXCLUSIV INTERVIU Robert Berza (Edge Institute): „La digitalizare, România are un scor de neprezentare. Trebuie să încetăm să mai căutăm probleme la soluții” # G4Media
România anului 2026 se află într-un paradox digital… deținem un bazin de talente tehnice, dar ocupăm ultimul loc în Europa la capitolul adopție și servicii publice digitale. Într-un interviu pentru TechRider.ro, Robert Berza, director executiv al think-tank-ului Edge Institute, explică de ce digitalizarea nu este un proiect tehnic ci, mai degrabă, unul de supraviețuire economică. […] © G4Media.ro.
07:40
Întârzieri la metroul din Cluj / Primăria a cerut constructorilor un grafic de recuperare / Constructor: anumite etape nu pot fi accelerate # G4Media
Lucrările la metroul din Cluj-Napoca au înregistrat întârzieri, iar Primăria a cerut constructorilor să prezinte un grafic pentru recuperarea decalajelor, anunță Actual de Cluj. Întârzierile au fost generate de condițiile meteo nefavorabile și de alunecările de teren din zona șantierului. Potrivit unor declarații făcute de viceprimarul Dan Tarcea, primăria așteaptă respectivul calendar clar de măsuri […] © G4Media.ro.
07:30
Cancelarul Germaniei i-a cerut lui Donald Trump să includă Europa în negocierile privind Ucraina / Fără UE, pacea „nu va funcționa”, avertizează Friedrich Merz # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, citată de DPA. „Nu suntem pregătiţi să acceptăm un acord care este negociat peste capetele noastre”, a […] © G4Media.ro.
07:30
Cât timp mai poate Iranul să continue să atace Israelul? Cum arată arsenalul de rachete al Teheranului # G4Media
Statul evreu a fost supus atacurilor cu rachete balistice iraniene timp de câteva zile. În ciuda unui stoc mare, arsenalul Teheranului este limitat de atacurile aliaților – o constrângere care ar putea scurta durata acestui bombardament, scrie L’Express, citată de Rador Radio România. Sirenele sună la intervale regulate, școlile rămân închise, iar economia stagnează. De […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
CCR dezbate sesizarea pe legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români / Președintele Nicușor Dan s-a împotrivit promulgării: încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor # G4Media
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii are impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români, transmite Agerpres. Este vorba despre actul normativ pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului 69/2000. Şeful statului a transmis la finalul anului trecut o […] © G4Media.ro.
07:10
Sondaj de opinie: Opoziția din Ungaria își mărește distanța față de FIDESZ / Diferența dintre cele două partide majore s-a mărit la 12 puncte procentuale într-o lună # G4Media
Potrivit unui sondaj realizat de institutul de sondare maghiar Závecz, există o diferență tot mai între Partidul Tisza, principalul partid de opoziție și Fidesz, partidul aflat la putere în Ungaria, condus de premierul Viktor Orban, anunță hvg.hu. Diferența dintre cele două partide majore s-a mărit astfel de la 10 puncte procentuale la 12 puncte procentuale […] © G4Media.ro.
06:50
Cine este Mojtaba Khamenei, noul ayatollah al Iranului și figura influentă ”din culise”: Radical anti-occidental ca tatăl său, în relații puternice cu Gardienii Revoluției, ar fi fost ales la presiunea acestora / Pe lista de sancțiuni a SUA, a reprimat protestele din 2009 # G4Media
Mojtaba Khamenei (57 de ani), ales noul ayatollah al Iranului marți seară, este al doilea fiu al lui Ali Khamenei, fostul lider suprem de la Teheran, ucis în atacul americano-israelian din 28 februarie. A supraviețuit bombardamentului în care au murit tatăl său și familia, dar a fost decapitată și toată conducerea Iranului. Mojtaba Khamenei a […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Ce s-a ales de fostele partide comuniste din Europa de Est. Cel din Ungaria tocmai a anunțat că nu mai participă la alegeri # G4Media
Anunțul făcut de Partidul Socialist din Ungaria, moștenitorul fostului partid unic, că nu va mai participa la alegerile parlamentare din 12 aprilie, încheie o epocă din politica maghiară și deschide ocazia unei treceri în revistă a performanțelor politice realizate de către fostele partide comuniste din Europa Centrală și de Est după ce comunismul s-a prăbușit. […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Barcelona, remontada incompletă și Atletico se califică în finala Cupei Regelui după 3-4 la general # G4Media
Barcelona nu a izbutit să completeze o nouă remontada marți seară în semifinalele Cupei Regelui, în compania celor de la Atletico Madrid, pe Spotify Camp Nou. Catalanii s-au impus cu 3-0, însă insuficient după ce în tur madrilenii au câștigat cu un 4-0 categoric. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
3 martie 2026
23:30
Spania reacționează după ce Trump a spus că întrerupe relațiile comerciale / ”Trebuie să o facă respectând autonomia companiilor private, dreptul internațional și acordurile bilaterale” # G4Media
Spania a reacționat marți, după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în Biroul Oval, că va rupe relațiile comerciale SUA-Spania deoarece premierul spaniol a refuzat accesul americanilor în bazele militare în atacul asupra Iranului, anunță Mediafax. Spania a reacționat, marți, la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va întrerupe […] © G4Media.ro.
23:10
Schimbare de strategie în Iran: Adunarea experților se reunește online pentru a desemna noul Lider Suprem, după ce sediul i-a fost distrus # G4Media
Adunarea Experților din Iran, care reunește cele 88 de persoane însărcinate să numească un nou Lider Suprem după eliminarea ayatolahului Ali Khamenei, a renunțat la ședința fizică și se reunește online, transmite Haaretz. Cei 88 trebuie să desemneze noul Lider Suprem. Ședința are loc online după ce Israelul a bombardat azi sediul Adunării și a […] © G4Media.ro.
22:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), admite că benzina ar putea ajunge la 10 lei/litru, la doar o zi după ce respinsese categoric scenariul # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a recunoscut marți că prețul carburanților în România ar putea ajunge la 10 lei/litru, așa cum avertizase încă de sâmbătă experți. Cu o zi înainte, Ivan respinsese categoric scenariul benzinei la 10 lei, potrivit Biziday. Ministrul Energiei a fost întrebat, într-un interviu la Digi 24, la ce ne putem aștepta […] © G4Media.ro.
22:40
Călin Georgescu după ce Marian Vanghelie și-a făcut parti: Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic # G4Media
Fostul candidat cu discurs pro-rus și pro-legionar Călin Georgescu a dezmințit informația privitoare la implicarea sa într-un proiect politic. Nu am înființat și nu conduc niciun partid politic, a transmis Georgescu marți seara pe Facebook. Călin Georgescu a scris un mesaj pe rețeaua de socializare. „În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături […] © G4Media.ro.
22:20
U Cluj, calificată în semifinalele Cupei României la fotbal după ce a învins pe FC Hermannstadt # G4Media
Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0), pe Cluj Arena, transmite Agerpres.Sibienii au deschis scorul prin Moonga Simba (52), dar ”U” a întors rezultatul în ultimele 20 de minute ale partidei.Francezul Oucasse Mendy (73) a restabilit egalitatea cu […] © G4Media.ro.
22:10
Ambasadorul Iranului la București, convocat la Ministerul de Externe după atacul asupra bazei militare britanice din Cipru. ”Protest ferm” al României față de atacurile Iranului asupra statelor din Orientul Mijlociu # G4Media
Șeful misiunii diplomatice a Iranului la București, Javad Karimi, a fost convocat marți la Ministerul român de Externe, potrivit unui comunicat al instituției. Diplomații români i-au transmis acestuia un ”protest ferm” al României față de atacurile Iranului asupra statelor din Orientul Mijlociu, dar și asupra bazei militare britanice din Cipru. Comunicatul integral al MAE: Din […] © G4Media.ro.
22:00
Șofer de ambulanță italian, posibil criminal în serie / Ar fi injectat substanțe letale unor bolnavi pe care îi ducea la spital / Anchetă în Italia # G4Media
Procuratura italiană anchetează un posibil caz de crime în serie, în cazul unui șofer de ambulanță din Forlì, din regiunea Emilia-Romagna, anunță Corriere della Sera. Sunt cel puțin cinci pacienți despre care se consideră că ar fi decedat în timpul transportului. Omor voluntar prin premeditare și comis cu ajutorul unor substanțe otrăvitoare sau alte mijloace […] © G4Media.ro.
21:50
CNAS va avea un departament de farmacoeconomie / ”Să ajungem la acel echilibru pe care ne-am propus să îl avem între resurse şi nevoi” # G4Media
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va avea un departament propriu de farmacoeconomie, a anunţat, marţi, preşedintele instituţiei, dr. Horaţiu Moldovan, transmite Agerpres. „Am decis că e momentul ca CNAS să aibă un departament propriu de farmacoeconomie, unde colegii mei medici şi economişti să lucreze cu experţi din zona universitară, inclusiv de la Academia de […] © G4Media.ro.
21:40
Câmp de sticlă naturală descoperit în Brazilia / S-a format acum 6 milioane de ani, după impactul cu un meteorit / Evenimentul a avut loc la sfârşitul Miocenului, aproximativ perioada în care apar primii hominizi bipezi # G4Media
Un depozit de sticlă naturală, cunoscută sub numele de tectită, a fost descoperit în Brazilia, semnalând impactul cu un meteorit, conform unui articol ştiinţific publicat în decembrie 2025 în revista Geology, transmite marţi Agerpres, care citează Space.com, transmite Agerpres. Tectita se formează după topirea rocilor terestre atunci când meteoriţi lovesc suprafaţa planetei noastre, potrivit Enciclopediei […] © G4Media.ro.
21:40
Cum să gestionăm știrile tulburătoare și să găsim mecanisme de adaptare, ce sfaturi au experții # G4Media
În weekend, oamenii din întreaga lume s-au trezit cu știri despre atacurile mortale ale SUA și Israelului asupra Iranului și posibilitatea extinderii conflictului, iar alertele, rețelele sociale și conversațiile la masa de prânz au fost dominate de aceste știri. Deși experții medicali spun că este normal ca oamenii să simtă stres și anxietate — sau […] © G4Media.ro.
21:30
Un organism central din cadrul sistemului comunist din China a votat pentru demiterea a trei generali, ultimii ofițeri înlăturați din aparat, cu două zile înainte de evenimentul politic major cunoscut sub numele de „Cele Două Sesiuni”, a relatat agenția de știri de stat Xinhua, citată de Mediafax. Președintele Chinei Xi Jinping a condus o campanie […] © G4Media.ro.
21:20
ANRE vrea să eticheteze pe culori furnizorii de energie pe baza opiniilor consumatorilor / ”Pe culori o să-i punem: verde, galben și roșu, în funcție de cât de reclamați sunt” # G4Media
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), anunță Mediafax. Președintele ANRE consideră că, dată fiind stabilizarea prețurilor pe piața energiei, după evoluțiile din anii crizei prețurilor […] © G4Media.ro.
21:20
Trump ia în calcul sprijin militar pentru petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz, amenințate acum de Iran # G4Media
Administrația Trump ia în considerare furnizarea de protecție militară pentru tancurile petroliere și de gaze naturale care traversează Strâmtoarea Ormuz, într-o încercare de a tempera prețurile la energie care au explodat de când Iranul a avertizat că va ataca navele în acest punct critic de tranzit, au declarat marți două persoane apropiate situației, citate de […] © G4Media.ro.
21:10
Un vas de transport GNL sub pavilion rusesc, supus sancțiunilor, a luat foc în Marea Mediterană, soarta echipajului fiind necunoscută – Reuters # G4Media
Un vas care transportă gaz natural lichefiat Arctic Metagaz, sub pavilion rus, a luat foc în Marea Mediterană, soarta echipajului său fiind necunoscută, au declarat marți surse din domeniul transportului maritim și al securității maritime, scrie Reuters. Nava, care se află sub sancțiuni din partea SUA și a Regatului Unit, a raportat ultima dată luni […] © G4Media.ro.
21:10
Troleibuzele din Ploiești nu au avut niciodată ITP / Acesteau au funcționat fără a fi verificate de aproape 30 de ani, de când au fost introduse în trafic / E singurul oraș în această situație # G4Media
Timp de aproape 30 de ani, de când troleibuzele au fost introduse în transportul public din Ploiești, acestea au circulat fără inspecție tehnică periodică (ITP), anunță Observatorul Prahovean. Directorul de exploatare al societății TCE Ploiești, responsabilă de transporturl public, Nicolae Alexandri, susține că nici nu au avut posibilitatea tehnică de a face ITP-ul troleibuzelor. Situația […] © G4Media.ro.
20:40
Laura Codruța Kovesi a primit Premiul Robert Blum pentru Democrație și a donat Ucrainei suma de 25.000 de euro # G4Media
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a primit marți Premiul Robert Blum pentru Democrație într-o ceremonie desfășurată în Leipzig (Germania). Premiul a fost instituit în 2024 pentru a onora memoria lui Blum, o figură centrală a Revoluției germane de la 1848 și un simbol al luptei pentru libertate și egalitate. Kovesi a anunțat că donează […] © G4Media.ro.
20:30
O asociere de firme condusă de Construcții Erbașu va reabilita o parte din rețeaua de termoficare a Timișoarei / 211 milioane de lei pentru 13 kilometri de rețea # G4Media
O asociere condusă de societatea Constucții Erbașu a fost declarată câștigătoare a contractului de modernizare a 13 kilometri din rețeaua primară de termoficare în Timișoara, pe tronsoane unde se înregistrează în prezent cele mai multe avarii și cele mai mari pierderi de energie, anunță DeBanat.ro. Valoarea contractului este de 211 milioane de lei. Investiția vine […] © G4Media.ro.
20:30
Naționala feminină de fotbal a României a câștigat primul meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2027, 1-0 cu Republica Moldova # G4Media
Naţionala feminină de fotbal a României a învins echipa Republicii Moldova, cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, la debutul lor în Grupa C5 a preliminariile Cupei Mondiale din 2027.Unicul gol al partidei a fost marcat de Ioana Bălăceanu (53), transmite Agerpres.România a dominat autoritar jocul, a avut […] © G4Media.ro.
20:10
Cristiano Ronaldo se află în Arabia Saudită, deși unele zvonuri susțineau că ar fi plecat cu avionul său privat / Echipa lui are meci sâmbătă, la Riad # G4Media
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo se află încă în Arabia Saudită, în ciuda zvonurilor potrivit cărora ar fi părăsit ţara cu avionul său privat pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, conform DPA, citată de Agerpres.Marţi, s-a anunţat că avionul privat al jucătorului de 41 de ani ar fi părăsit, luni seară, teritoriul Arabiei Saudite.Arabia Saudită şi […] © G4Media.ro.
19:50
SURSE Kader Keita, mijlocașul Rapidului, implicat într-un accident rutier / S-a petrecut marți, la 6 dimineața / O femeie de 68 de ani a fost lovită în timp ce traversa strada / Fotbalistul ar fi fugit de la locul accidentului # G4Media
Kader Abdul Keita, fotbalist ivorian care joacă pe postul de mijlocaș la Rapid București a fost implicat marți dimineața la 5.50 într-un accident rutier pe str. Gherghiței, intersecție cu str. Zamfir Nicolae, în București, spun surse pentru G4Media. Fotbalistul ar fi lovit o femeie de 68 de ani care încerca să traverseze strada. Femeia este […] © G4Media.ro.
19:40
EXCLUSIV Curtea Supremă condusă de Lia Savonea ar putea primi 4,5 miliarde de lei în plus în buget pentru salariile magistraților mărite retroactiv chiar de judecătorii Curții Supreme / Ar putea fi amânată plata? # G4Media
Proiectul de buget pregătit de Ministerul Finanțelor și discutat în coaliția de guvernare prevede o creștere cu circa 4,5 miliarde de lei a bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Suma e aproximativ egală cu pachetul social cerut de PSD – ajutoare pentru pensionari și […] © G4Media.ro.
19:30
Trump, comentariu acid la adresa premierului britanic Starmer: „Nu avem de-a face cu Winston Churchill” # G4Media
Președintele american Donald Trump și-a exprimat din nou marți nemulțumirea despre modul în care Marea Britanie și Spania au cooperat cu Statele Unite în atacul asupra Iranului, potrivit BBC. Referindu-se la acordul Regatului Unit privind Insulele Chagos, el a spus, într-o conferință cu cancelarul german Friedrich Merz: „Insula despre care ați citit, contractul de închiriere, […] © G4Media.ro.
19:30
Constructorii au preluat amplasamentul loturilor 1D şi 2A de pe Autostrada A8 Târgu Mureş – Târgu Neamţ / Secțiunea Joseni – Ditrău ar trebui finalizată în doi ani # G4Media
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), prin supervizorii desemnaţi, a pus marţi la dispoziţia antreprenorilor amplasamentul loturilor 1D Joseni-Ditrău şi 2A Ditrău-Grinţieş pe Autostrada A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ, transmite Agerpres. „Predarea amplasamentului pentru cei 52 de kilometri ai autostrăzii A8, cu mult înainte de termenele stabilite, este o reuşită a echipei CNIR, iar din acest […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
Donald Trump a negat că Israelul a forțat Statele Unite să intre în războiul împotriva Iranului, potrivit The Telegraph. „Nu”, a spus el, la întrebările reporterilor, în timpul primirii cancelarului german Friedrich Merz la Casa Albă. „Eu i-am forțat pe ei. Am purtat negocieri cu acești nebuni și eram de părere că ei vor ataca […] © G4Media.ro.
19:20
A murit Zsolt Kerestély / Compozitorul avea 91 de ani / „Copacul” și „Tăcutele iubiri” printre principalele lui melodii # G4Media
Renumitul compozitor Zsolt Kerestély s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale, Kerestély a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind adevărate hituri ale muzicii românești. Cântărețul Paul Surugiu a postat un mesaj pe rețelele sociale. „Maestrul Kerestély a fost […] © G4Media.ro.
19:00
Apple anunță lansarea MacBook Air M5 și noi actualizări pentru MacBook Pro. Când vor fi disponibile în magazine # G4Media
Apple lansează un MacBook Air îmbunătățit, echipat cu cipul M5, alături de noi modele MacBook Pro cu cipurile M5 Pro și M5 Max, transmite The Verge. Anunțate marți, noile Mac-uri vor fi disponibile pentru precomandă începând cu 4 martie, iar în magazine din 11 martie. Pe lângă cipul M5, noul MacBook Air include 512GB stocare […] © G4Media.ro.
19:00
Ministra Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale ”scutului nuclear”, deși țara noastră nu face parte din grupul anunțat public de președintele Macron # G4Media
Ministra de Externe Oana Țoiu susține că Franța ar fi invitat România să facă parte din grupul de țări care găzduiesc elemente ale ”scutului nuclear”, potrivit Reuters. Țoiu a declarat în Polonia, unde face o vizită, că o decizie va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În ciuda declarației lui Țoiu, România […] © G4Media.ro.
18:30
Zelenski: Cred că Viktor Orbán va pierde alegerile și relațiile cu Ungaria se vor normaliza # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că partidul prim-ministrului ungar Viktor Orbán va pierde alegerile și că acest eveniment va face posibilă normalizarea relațiilor cu Ungaria. Zelenski a făcut aceste declarații într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera, citată de European Pravda. Când Zelenski a fost întrebat ce se poate face cu forțele […] © G4Media.ro.
18:10
Directorul FBI a demis echipa de contraspionaj a biroului federal însărcinată cu urmărirea amenințărilor iraniene cu câteva zile înainte de atacurile americane (SURSE) # G4Media
Cu doar câteva zile înainte ca Statele Unite să lanseze o operațiune militară majoră în Iran, directorul FBI, Kash Patel, a concediat o duzină de agenți și membri ai personalului dintr-o unitate de contraspionaj însărcinată cu monitorizarea amenințărilor din partea Iranului, potrivit a două surse familiarizate cu situația, potrivit CNN. Aceștia au fost acuzați dintr-un […] © G4Media.ro.
18:00
Dezastru pentru Real Madrid și Brazilia: Rodrygo a suferit o ruptură de ligament și ratează Cupa Mondială # G4Media
Rodrygo a fost diagnosticat cu o ruptură de ligament încrucișat la genunchiul drept, transmite Marca. Atacantul brazilian al celor de la Real Madrid va rata restul sezonului și va absenta de la Campionatul Mondial de fotbal. Accidentat la meciul cu Getafe (0-1 pe Santiago Bernabeu), Rodrygo a primit o veste proastă din partea medicilor: ruptură […] © G4Media.ro.
18:00
Premierul israelian a declarat că Israelul a fost obligat să acționeze rapid împotriva Iranului, deoarece Teheranul construia noi instalații subterane care ar fi făcut programul său nuclear și cel de rachete practic imposibil de lovit. „Motivul pentru care a trebuit să acționăm acum este că, după ce am lovit instalațiile lor nucleare și programul de […] © G4Media.ro.
17:40
Ciucu anunță deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri ai teatrelor din București # G4Media
Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, demararea procedurilor pentru deblocarea concursurilor pentru posturile de manageri ai teatrelor din București. „Mesajul primit din parte comunităților culturale din București a fost auzit. Și așa cum am promis, deblochez concursurile pentru posturile de manageri de teatre. Astăzi am pus pentru două săptămîni în transparență/dezbatere regulamentul privint concursurile. […] © G4Media.ro.
17:40
Donald Trump se gândește să înarmeze grupurile de Opoziție din Iran pentru a destabiliza regimul islamist (presă) # G4Media
Jurnaliștii de la Wall Street Journal, Axios și Haaretz dezvăluie detalii din discuțiile de la Casa Albă pe tema intervenției din Iran. Wall Street Journal titrează că „Trump este deschis la posibilitatea înarmării grupurilor de opoziție față de regimul din Iran”. Jurnaliștii raportează că președintele SUA, Donald Trump ia în considerare sprijinirea grupurilor înarmate care […] © G4Media.ro.
17:30
DOCUMENTE: Peste 530.000 de euro pierduți definitiv de Administrația Fondului Imobiliar din București, instituția vizată de Ciprian Ciucu # G4Media
Administrația Fondului Imobiliar (AFI), instituție aflată în subordinea Primăria Municipiului București, a pierdut definitiv un proces în care solicita 419.849 euro, instanțele reținând că instituția a contribuit la producerea prejudiciului. În dosar figurează ca părți și Societatea Ziariștilor din România – Federația Sindicatelor din Întreaga Presă, alături de firma Residence Paradis SRL. În alte două […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.