Temperaturi de primăvară în România, cu soare și grade pe plus. În ce județe vor fi 16 grade la prânz?
Newsweek.ro, 4 martie 2026 08:50
Miercuri se arată soarele și vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, însă dimineața este ceață în sud-est și centru.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
09:30
Tragedie pe litoralul spaniol. Cinci tineri au murit după prăbușirea unei pasarele pe o plajă din Santander # Newsweek.ro
Cel puțin cinci persoane au murit și una este dispărută după ce o pasarelă din lemn s-a prăbușit pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei. Victimele făceau parte dintr-un grup de tineri aflați la plimbare pe faleză.
Acum 15 minute
09:20
200 lei pe lună pentru copiii cu handicap. În care oraș din România se oferă sprijinul? Care sunt condițiile? # Newsweek.ro
Copiii cu dizabilități din Municipiul Huedin vor primi un sprijin financiar lunar în valoare de 200 de lei. Plata se face prin virament bancar.
Acum 30 minute
09:10
Avertismentul lui Merz pentru Trump: „Europa să participe la negocierile de pace privind Ucraina” # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut președintelui Donald Trump, la Casa Albă, ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru pacea din Ucraina. Liderul german spune că un acord fără UE nu poate fi durabil și cere presiuni mai mari asupra Rusiei.
Acum o oră
09:00
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor și eliminarea CASS. Ce sume de bani se negociază pentru pensionari? # Newsweek.ro
Este ultima zi de negocieri pe bugetul din 2026. PSD nu vrea să renunțe la măsurile sociale care prevăd ajutoare de până la 1.000 de lei la pensie și eliminarea CASS la mame. Guvernul spune că nu are bani nici pentru jumătate din măsurile sociale.
08:50
Temperaturi de primăvară în România, cu soare și grade pe plus. În ce județe vor fi 16 grade la prânz? # Newsweek.ro
Miercuri se arată soarele și vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, însă dimineața este ceață în sud-est și centru.
08:40
Ministerele cheie pierd bani în noul buget, Înalta Curte primeşte dublu pentru salarii restante. De ce? # Newsweek.ro
Ministerele care vor primi cei mai mulţi bani sunt, în ordine: Munca, Educaţia, Apărarea, Transporturile, Internele, Sănătatea şi Dezvoltarea. Însă cele mai multe vor primi mai puţini bani faţă de anul trecut, în timp ce bugetul Înaltei Curţi este dublu faţă de anul trecut=.
Acum 2 ore
08:30
Spania îşi apără rolul în NATO după criticile lui Donald Trump privind cheltuielile de apărare # Newsweek.ro
Spania și-a apărat rolul în NATO după ce președintele american Donald Trump a criticat cheltuielile de apărare ale țării și a amenințat că va întrerupe legăturile comerciale cu aceasta, relatează CNN și Reuters.
08:20
LIVE Război în Orient: Fiul lui Ali Khamenei, noul ayatollah. Consulatul SUA din Dubai, atacat de drone # Newsweek.ro
Conflictul dintre Iran, Israel și SUA intră în a cincea zi. Mojtaba Khamenei a fost desemnat noul lider suprem al Iranului, în timp ce atacurile cu drone și rachete continuă între SUA, Israel și Iran. Sunt deja peste 800 de victime civile în războiul din Orientul Mijlociu.
08:20
Cine lucrează la birou în armată sau poliție iese la pensie la 65 de ani. Tanczos Barna: „Echitate socială” # Newsweek.ro
Cine lucrează la birou în armată sau poliție iese la pensie la 65 de ani. Tanczos Barna a vorbit despre „echitate socială” atunci când a abordat subiectul vârstei de pensionare în domenii precum siguranţă naţională, apărare şi ordine publică.
08:10
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut. A accidentat o femeie în trafic # Newsweek.ro
Fotbalistul Kader Keita de la clubul Rapid a fost reţinut marţi seara, pentru 24 de ore, după ce a produs un grav accident de circulaţie în Capitală şi a fugit de la locul faptei, au declarat oficiali de la Brigada Rutieră.
08:00
Horoscop 5 martie. Luna în Balanță stârnește tensiuni în relațiile Peștilor. Berbecii trebuie să aibă răbdare # Newsweek.ro
Horoscop 5 martie. Luna în Balanță stârnește tensiuni în relațiile Peștilor. Berbecii trebuie să dea dovadă de răbdare. Gemenii sunt nevoiți să aleagă între responsabilitățile familiale și cele profesionale. Scorpionii sunt sfătuiți să fie mai flexibili în relațiile cu cei dragi.
08:00
Fiul lui Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Mojtaba Khamenei, pus la presiunea Gărzilor Revoluționare # Newsweek.ro
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat Ayatollah Ali Khamenei, ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.
07:50
România va participa la discuțiile privind mărirea stocurilor de arme nucleare din Franța # Newsweek.ro
România este una dintre ţările care au fost invitate la discutia pe tema iniţiativei franceze de creştere a stocului de arme nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.
07:40
Franța și Germania au creat un „grup de coordonare nucleară la nivel înalt”. Deocamdată. România lipsește # Newsweek.ro
Interesul Berlinului pentru descurajarea avansată promovată de președintele francez s-a materializat rapid în crearea unui „grup de coordonare nucleară la nivel înalt”. Acest lucru a fost anunțat de Macron și cancelarul Friedrich Merz într-o declarație comună.
07:40
Motivul pentru care visezi că partenerul te înșeală. Este premoniție sau teamă? Visul că partenerul tău te înșeală are adesea mai mult legătură cu propriile tale temeri și nesiguranțe decât cu comportamentul partenerului.
Acum 4 ore
07:30
Ce ustensile poți folosi pentru ararea solului înainte de plantare? Vezi ce să faci să nu îi strici structura # Newsweek.ro
Ararea solului înainte de plantare nu înseamnă doar să-l întorci. Folosește furca, sapa sau plugul mecanizat corect, lucrează solul ușor umed și evită compactarea. Astfel păstrezi structura, nutrienții și sănătatea rădăcinilor pentru recolte mai bogate.
07:10
Ce faci dacă stai la casă și ai pene dese de curent. Ce riscuri există și cum îți protejezi electrocasnicele? # Newsweek.ro
Dacă stai la casă și ai pene dese de curent, riscurile nu sunt doar neplăcerile legate de lipsa energiei. Electrocasnicele pot fi afectate, aparatul de încălzire sau iluminatul pot suferi fluctuații, iar echipamentele electronice sensibile sunt expuse la defecțiuni.
07:10
Amendă 1.500 lei dacă ai tuns pomii și ai aruncat crengile. Poți să le pui la tomberon? # Newsweek.ro
Ai tuns pomii și te întrebi unde să arunci crengile? Nu la tomberon! Depozitarea ilegală a deșeurilor vegetale poate atrage amendă de până la 1.500 lei. Cel mai sigur este să le predai serviciului local de salubritate.
06:40
Care români primesc vechime la pensie dacă îngrijesc vârstnici, fără să fie rude? Une trăiesc? În ce condiții? # Newsweek.ro
Poți transforma grija față de un bătrân în vechime la pensie! Statul plătește contribuțiile chiar dacă nu sunteți rude. Care sunt condițiile pentru a beneficia de această recompensă? Lucrurile se petrec în Germania, unde trăiesc 600.000 de români.
Acum 12 ore
22:40
Majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere, pentru a prelua puterea sunt morţi # Newsweek.ro
Majoritatea oficialilor iranieni pe care Washingtonul îi avea în vedere, pentru a prelua puterea, sunt morţi, anunţă Donald Trump.
21:50
Oana Ţoiu (MAE): România solicită un armistiţiu temporar pentru evacuarea civililor din Orient # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, anunţă că România solicită un armistiţiu temporar, pentru evacuarea civililor din Orient.
21:50
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional # Newsweek.ro
Emmanuel Macron: Atacurile americane şi israeliene au fost efectuate fără respectarea dreptului internaţional, dar Iranul poartă responsabilitate.
21:30
Trump a tăiat legăturile comerciale ale SUA cu Spania. Nu i-a dat voie să-i folosească bazele contra Iran # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a criticat aspru Spania după ce Guvernul spaniol nu i-a acordat permisiunea pentru utilizarea bazelor sale militare pentru ofensiva militară împotriva Iranului. Și a tăiat legăturile comerciale cu Spania.
21:20
10.900.000 de lei - este cea mai mare despăgubire plătită de un asigurător, anul trecut. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
10.900.000 de lei - este cea mai mare despăgubire care a fost plătită de un asigurător din România, anul trecut. Ce eveniment asigurat a avut loc?
21:10
Compozitorul Jolt Kerestely a murit marți, la vârsta de 91 de ani, a anunțat Teatrul de Revistă "Constantin Tănase".
20:40
Fotbalistul Kader Keita, de la Rapid, a accidentat grav o femeie, pe trecerea de pietoni, apoi a fugit # Newsweek.ro
Fotbalistul Abdul Kader Keita, de la Rapid Bucureşti, a accidentat grav o femeie, pe trecerea de pietoni, apoi a fugit de la locul accidentului. Acum este la Poliţie.
Acum 24 ore
20:20
Aliații NATO se mobilizează pentru apărarea Europei de atacurile Iranului. Intră în război cu avioane și frega # Newsweek.ro
De la lansarea operațiunii SUA „Epic Fury” și a Israelului în Iran, la 28 februarie, țări din Golful Persic au devenit ținte ale unor atacuri, uneori masive, cu rachete și drone lansate de regimul iranian. Acum, și Europa este amenințată.
20:10
SUA au făcut praf singurul portavion al Iranului. Lansa drone și elicoptere. Rază de acțiune 22.000 mile # Newsweek.ro
CENTCOM confirmă scufundarea portavionului iranian Shahid Bagheri. A fost lovit în primele ore ale războiului.
20:10
Wall Street se prăbușește, conflictul din Orientul Mijlociu alimentând îngrijorările privind inflația # Newsweek.ro
Bursa de pe Wall Street s-a prăbușit, conflictul din Orientul Mijlociu alimentând îngrijorările privind creşterea inflaţiei.
19:40
Deşerturile din Uzbekistan se transformă în grădini. Uzbecii cresc cantitatea de precipitaţii, prin tehnologie # Newsweek.ro
Deşerturile interminabile din Uzbekistan se pot transforma în grădini. Uzbecii cresc cantitatea de precipitaţii, prin tehnologie, după modelul din Arabia Saudită.
19:30
România a fost invitată să poarte discuţii cu Franţa, despre umbrela nucleară europeană, a anunţat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
19:20
Cine ia o pensie de 37.000 lei după ce a lucrat și la stat și la privat. Cum arată Top 10 pensii? # Newsweek.ro
O carieră construită pe venituri ridicate, în poziții-cheie din sectorul public, combinată cu activitate în mediul privat, poate duce pensia la final de activitate și la peste 30.000 de lei brut lunar.
19:10
Buget 2026. Se alocă 158 miliarde lei pentru pensii, care nu ajung pentru indexări. Cât au primit ministerele? # Newsweek.ro
O primă schiță a bugetului pentru 2026 a fost trasată. Ministerul muncii va primi cu 3 miliarde mai puțin ca anul trecut. Deși casa de Pensii are un buget foarte mare, nu poate susține indexările.
19:10
Directoarea unei companii feroviare este concediată. Nu se aștepta la asta dar acum va primi o sumă uriașă # Newsweek.ro
Directoarea financiară a unei importante companii feroviare a fost concediată la numai trei luni de la angajare. Nu se aștepta la acest lucru însă va promi indemnizație o sumă importantă.
18:50
Cu ce să te dai pe haine și pantofi ca să alungi căpușele? Soluția de 10 lei folosită pentru blana animalelor # Newsweek.ro
O soluție accesibilă, folosită frecvent pentru protecția animalelor, poate fi aplicată și pe haine sau încălțăminte pentru a ține la distanță căpușele în plimbările prin natură. Costă puțin, se găsește ușor și oferă protecție împotriva căpușelor.
18:30
Semnal de alarmă în România: sistemul de pensii, presat de numărul mic de angajați. Se apropie colapsul? # Newsweek.ro
Sistemul de pensii din România se confruntă cu o presiune tot mai mare, pe fondul scăderii numărului de angajați care contribuie la bugetul asigurărilor sociale.
18:20
Război în Orientul Mijlociu. Israel a atacat Consiliul iranian din Qom. Se vota pentru succesorul lui Khamenei # Newsweek.ro
Israelul a atacat marți clădirea Adunării Experților din orașul Qom, organismul responsabil de alegerea următorului lider al Republicii Islamice după moartea lui Ali Khamenei. Membri ai Consiliului votau pentru noul lider religios.
18:00
Horoscop martie. 4 zodii își schimbă destinele pentru totdeauna. Luna Plină din martie anunță noi începuturi # Newsweek.ro
Pe 3 martie, ultima lună plină a iernii, Luna Viermului, va aduce o eclipsă totală. În Fecioară, favorizează productivitatea, sănătatea și organizarea. Oportunități norocoase și momente de comunicare și relații pot apărea, dar unele trebuie căutate activ.
17:50
Acuzații grave la Brașov: un bărbat susține că polițiștii l-au agresat după ce i-au dat o amendă # Newsweek.ro
Acuzații grave planează asupra unor polițiști din Brașov. Un bărbat susține că l-au bătut groaznic, pentru că a ripostat atunci când l-au amendat pentru parcare pe un loc destinat persoanelor cu handicap.
17:40
O veste bună, una rea pentru camioane în Ungaria: Nu cresc taxele, amendă 1.000€ pentru ocolirea autostrăzilor # Newsweek.ro
Autoritățile de la Budapesta au decis să nu mai crească taxele de drum pentru camioanele care folosesc drumurile din Ungaria de la 1 martie 2026, ci din 2027. Dar au crescut amenda pentru încălcarea regulilor de tranzit, adică pentru ocolirea autostrăzilor, la 1.000€.
17:30
Poluarea crește depresia și anxietatea în Europa. Agenția Europeană de Mediu a observat fenomenul # Newsweek.ro
În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat marţi Agenţia Europeană de Mediu (AEM), care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează AFP.
17:20
VIDEO Român, „captiv” în Dubai: „Nu avem cum să plecăm”. Bilete spre Europa, de la 2.200€, dar nu găsești loc # Newsweek.ro
Războiul din Iran a lăsat mai mulți români captivi în țările din zonă. România nu a reuști repartrierea acestora. Un român mărturisește că nu are cu ce pleca, biletele costă de la 2.200 de euro spre Europa.
17:20
Rusia evacuează personalul de la centrala nucleară Bushehr din Iran din motive de siguranță # Newsweek.ro
Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomo-electrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.
17:10
Spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite, închis oficial. MAE: Nu există zboruri de repatrierea românilor # Newsweek.ro
Spaţiul aerian al Emiratelor Arabe Unite este oficial închis şi nu există în acest moment zboruri de repatriere, a a nunțat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea.
16:50
Galați: 376 milioane euro prin Programul Tranziție Justă pentru economie și afaceri locale # Newsweek.ro
Peste 376 de milioane de euro au fost alocate județului Galați prin Programul Tranziție Justă (PTJ) în ultimii cinci ani, fonduri europene destinate susținerii tranziției economice și diversificării mediului de afaceri local.
16:30
VIDEO A fost inventată anvelopa de iarnă cu cuie „inteligente”. Ies și intră în funcție de temperatură # Newsweek.ro
În 1936, Nokian a lansat primul pneu de iarnă din istorie. Acum, după 90 de ani, producătorul finlandez ce operează în România prima fabrică de cauciucuri cu emisii zero de CO2 din lume a inventat anvelopa de iarnă cu cuie „inteligente”. Ies și intră în funcție de temperatură.
16:30
Fondul suveran de investiții al Norvegiei, cel mai mare din lume, a anunțat marți că a făcut prima investiție în active de energie regenerabilă din SUA, achiziționând o participație de 33,3% într-un portofoliu de 17 centrale solare și cinci facilități de energie eoliană.
16:20
Camera de Comerț și Industrie a României (Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a organizat un forum de afaceri la Lima, în Republica Peru, în cadrul unei misiuni economice conduse de președintele organizației, Mihai Daraban.
16:20
Rusia avertizează: Războiul Israel–SUA ar putea împinge Iranul și vecinii arabi spre arme nucleare # Newsweek.ro
Rusia a avertizat marţi că războiul lansat de Israel şi SUA împotriva Iranului ar putea avea exact rezultatul contrar scopului declarat, încurajând Teheranul şi vecinii săi arabi să se doteze cu arme nucleare, transmite Reuters.
16:00
Aproximativ 20% dintre adulții din Germania trăiesc cu prediabet fără să știe. Depistarea și intervenția timpurie pot reduce la jumătate riscul unui atac de cord.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.