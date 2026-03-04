Garda Forestieră Suceava: controale mii, amenzi de milioane și presiune tot mai mare pe o instituție cu personal redus
Garda Forestieră Suceava a derulat, în anul 2025, una dintre cele mai intense activități din ultimii ani, pe fondul presiunii crescânde asupra fondului forestier și al unui cadru legislativ tot mai complex. Instituția, aflată în subordinea Gărzii Forestiere Naționale, are competență pe teritoriul județelor Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Iași, o zonă care concentrează unele […] Articolul Garda Forestieră Suceava: controale mii, amenzi de milioane și presiune tot mai mare pe o instituție cu personal redus apare prima dată în TeleM Regional.
Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap # TeleM Iași
O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă la secţia de pediatrie a Spitalului judeţean de urgenţă ”Mavromati” din Botoşani, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap la scurt timp după ce a ajuns acasă de la şcoală. Deocamdată medicii nu pot explica ce a provocat intrarea în comă a […] Articolul Botoşani: O fetiţă în vârstă de 10 ani se află în comă, după ce ar fi acuzat dureri puternice de cap apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc # TeleM Iași
Proiectul de hotărâre privind interzicerea păcănelelor în municipiul Iaşi a fost publicat pe site-ul Primăriei, urmând să fie convocată o şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a fi supus la vot. Edilul Mihai Chirica a precizat că se află în dezbatere publică şi un regulament privind celelalte activităţi de jocuri de noroc. Conform primarului Iaşiului, […] Articolul Primăria Iași propune interzicerea păcănelelor și taxe mai mari pentru jocurile de noroc apare prima dată în TeleM Regional.
Poliţiştii din Botoşani au început o anchetă pentru infracțiunea de ucidere din culpă, după ce un elev în vârstă de 14 ani a decedat, marți, în timp ce se afla la ora de sport. Băiatul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu. Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean […] Articolul Anchetă pentru ucidere din culpă după decesul unui elev la ora de sport în Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
Drumul dintre Drăgușeni și Scheia distrus de inundațiile din 2024 va fi complet reabilitat # TeleM Iași
Plenul Consiliul Județean Iași a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare tronson drum județean DJ 248F, limita comuna Drăgușeni — limita comuna Șcheia, afectat de pagubele produse în urma calamităților din luna iunie 2024, județul Iași”. Investiția vizează un sector de 4,244 […] Articolul Drumul dintre Drăgușeni și Scheia distrus de inundațiile din 2024 va fi complet reabilitat apare prima dată în TeleM Regional.
Opera Națională Română din Iași oferă publicului posibilitatea de a revedea una dintre cele mai apreciate creații din repertoriu, „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau. Evenimentul, care poartă semnătura inconfundabilă a regizorului Andrei Șerban, este programat vineri și sâmbătă, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Interpretează soliștii, Corul, Baletul și Orchestra Operei Iași. […] Articolul „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban, la Opera Iași apare prima dată în TeleM Regional.
VIDEO | Incendiu la un contor de gaz în Răucești: 20 de metri de gard arși și un autoturism avariat # TeleM Iași
În jurul orei 09:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că arde un contor de gaz amplasat pe gardul unei gospodării din comuna Răucești.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Răucești și IPJ.La sosirea pompierilor incendiul se manifesta cu flacără deschisă la […] Articolul VIDEO | Incendiu la un contor de gaz în Răucești: 20 de metri de gard arși și un autoturism avariat apare prima dată în TeleM Regional.
Rezultatele probelor prelevate marţi seara din râul Bistriţa, din zona unde s-a înregistrat mortalitate piscicolă, nu indică depăşiri ale parametrilor fizico-chimici ale apei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, prefectul Adrian Bourceanu. ‘Buletinul de analiză a apei nu evidenţiază depăşiri ale parametrilor fizico-chimici normali. Eşantionul de apă supus analizei de laborator al Sistemului de Gospodărire a […] Articolul Alertă de mediu în Neamț: autoritățile verifică apariția peștilor morți apare prima dată în TeleM Regional.
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură Rector al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai […] Articolul Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus marți jurământul de învestitură apare prima dată în TeleM Regional.
Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară # TeleM Iași
Ieri, 3 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Biroul Siguranţa Şcolară au acționat împreună cu poliţiştii din cadrul Poliției Orașului Hârlău și ai Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității pentru creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi al personalului didactic. Alături de ei au fost și jandarmii din cadrul […] Articolul Acțiune amplă a Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi la Hârlău: 450 de elevi implicați în activități pentru siguranța școlară apare prima dată în TeleM Regional.
Ayatollahii care fac parte din Adunarea Experţilor discută online, mai ales că sediul în care ar fi trebuit să aibă loc deliberările a fost bombardat. Iranul ar putea să îl anunţe miercuri pe succesorul ayatollahului Ali Khamenei, în condiţiile în care organismul însărcinat cu alegerea acestuia, Adunarea Experţilor, a început deja deliberările. Iranul se pregătește […] Articolul Iranul se pregătește să anunţe miercuri succesorul ayatollahului Ali Khamenei apare prima dată în TeleM Regional.
În România începe Campania Națională de Promovare a Vaccinării. Acțiunea se desfășoară în martie și aprilie 2026, sub sloganul „Copil vaccinat = Copil protejat”. Potrivit Institutul Național de Sănătate Publică, campania promovează vaccinurile din Calendarul Național de Vaccinare și urmărește creșterea acoperirii vaccinale în rândul copiilor. Datele oficiale arată că în 2024 acoperirea cu vaccinul […] Articolul Începe campania pentru vaccinarea copiilor în România apare prima dată în TeleM Regional.
Studenții Facultății de Medicină Veterinară au organizat anul acesta un Târg al Mărțișorului cu totul special, dedicat unei cauze caritabile. Mărțișoarele care sunt puse la vanzare au fost realizate chiar de voluntarii facultății, care au pus suflet în fiecare obiect confecționat. Banii strânși în urma vânzărilor vor fi folosiți pentru achiziționarea de hrană destinată animalelor […] Articolul Studenții USV Iași transformă Mărțișorul în ajutor pentru animale apare prima dată în TeleM Regional.
Polițiștii de frontieră au descoperit, în municipiul Iași, 130.000 de țigarete de contrabandă. Valoarea lor este estimată la aproape 100.000 de lei. Două autovehicule folosite pentru transport au fost indisponibilizate, valoarea lor fiind de 55.000 de lei. În urma unei acțiuni pe baza unor informații, au fost prinși doi bărbați în flagrant. Aceștia transportau cutii […] Articolul Țigări de contrabandă și două mașini confiscate la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
În contextul actual de securitate și al nevoii unei informări mai clare a populației, autoritățile au decis amânarea exercițiului național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Anunțul a fost făcut oficial de instituțiile responsabile cu gestionarea sistemului național de avertizare, în urma unei evaluări interne. Reprezentanții autorităților subliniază că măsura este una de adaptare, nu de […] Articolul Exercițiul național de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost amânat apare prima dată în TeleM Regional.
Începând de astăzi, tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul Muzeul de Istorie a Moldovei, poate fi admirat de public la Palatul Culturii. Realizat la începutul secolului al XIX-lea, tronul a fost comandat probabil de domnitorul Alexandru Moruzi pentru Palatul domnesc construit între 1802 și 1806 la Iași, pe […] Articolul Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, expus la Palatul Culturii din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Un focar de pestă porcina a fost identificat in Vrancea. Virusul a fost depistat la doi mistreți vânați în fondul de vânătoare numărul 27 Mărăști, aflat pe raza localităților Străoane și Mărăști. Informația a fost făcută publică de Instituția Prefectului, iar la sediul Prefecturii a fost convocată de urgență ședința Centrului Local de Combatere a […] Articolul Focar de pestă porcină africană în Vrancea apare prima dată în TeleM Regional.
Primăria Municipiului Bacău pregătește reducerea subvenției pentru energia termică, începând cu sezonul rece 2026–2027. Proiectul, inițiat de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, urmează să fie votat în Consiliul Local. Prețul gigacaloriei pentru populație ar urma să crească la 629,78 lei fără TVA, de la 529 lei în prezent. În paralel, subvențiile acordate consumatorilor racordați la sistemul centralizat […] Articolul Se scumpește gigacaloria în Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
Accident grav în Galați: șofer cu permisul suspendat a fugit după ce a lovit trei mașini # TeleM Iași
Accident grav în Galați. Un șofer cu permisul suspendat a provocat un carambol, apoi a fugit de la locul faptei. Mașina condusă de acesta a lovit în plin două autoturisme care plecaseră regulamentar de la semafor, la culoarea verde. Impactul a fost extrem de puternic. Unul dintre vehicule a fost proiectat pe marginea drumului, unde […] Articolul Accident grav în Galați: șofer cu permisul suspendat a fugit după ce a lovit trei mașini apare prima dată în TeleM Regional.
Un bărbat din județul Vaslui a murit ars în propria locuință, după ce un incendiu a izbucnit în casa sa din localitatea Găvanu, comuna Bogdana. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați, cu pericol de extindere la acoperiș. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială […] Articolul Bărbat din Vaslui, mort într-un incendiu. Echipajele au rămas împotmolite în noroi apare prima dată în TeleM Regional.
Locurile de parcare publice rămân o problemă majoră în marile orașe. În Iași, abonamentul pentru un loc de parcare rezidențial ajunge la 552 de lei pe an, unul dintre cele mai ridicate tarife din țară. Pe lângă costuri, o altă problemă este numărul redus de locuri raportat la populație. În Galați, situația este și mai […] Articolul Iașul și Galațiul, printre orașele cu cele mai scumpe și puține parcări apare prima dată în TeleM Regional.
Comunitatea academică din Iași este în doliu după trecerea la cele veșnice a prof. univ. dr. Dana Dorohoi, un nume de referință al Fizicii ieșene și un model de dăruire pentru generații întregi de studenți și cercetători. Pentru cei care au cunoscut-o, a fost mult mai mult decât un profesor remarcabil: o prezență caldă, luminoasă, […] Articolul S-a stins prof. univ. dr. Dana Dorohoi, un reper al Fizicii ieșene apare prima dată în TeleM Regional.
Șefa DNA Iași – Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT # TeleM Iași
Ministerul Justiției a anunțat, luni, propunerile de numire pentru ocuparea funcțiilor de conducere în parchetele din sistemul de justiție. Astfel, șefa DNA Iași Cristina Chiriac este propusă pentru funcția de Procuror General al României. Procuroarea Cristina Chiriac are o vechime de 17 ani și a fost, mai întâi procuroare la Bîrlad și Vaslui. De la […] Articolul Șefa DNA Iași – Cristina Chiriac, nominalizată pentru şefia Parchetului General, Viorel Cerbu la conducerea DNA, iar Codrin Miron la DIICOT apare prima dată în TeleM Regional.
Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream predată de ARF operatorului privat InterRegional Călători # TeleM Iași
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat luni 02 martie că în incinta Depoului Alstom (Atelierele CFR Grivița), a avut loc recepția și predarea oficială a ramei electrice interregionale RE-IR Coradia Stream – TS14, destinată intrării imediate în serviciul comercial cu călători. Este pentru prima dată când un tren nou, achiziționat de statul român prin ARF, este […] Articolul Prima ramă electrică Alstom Coradia Stream predată de ARF operatorului privat InterRegional Călători apare prima dată în TeleM Regional.
UE va convoca o reuniune privind aprovizionarea cu gaze naturale în contextul impactului conflictului din Iran # TeleM Iași
Grupul de coordonare a aprovizionării cu gaze naturale al Uniunii Europene se va reuni miercuri pentru a evalua impactul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat luni pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, scrie Reuters. Grupul de coordonare a gazelor naturale al UE include reprezentanți ai guvernelor statelor membre. Acesta monitorizează stocarea […] Articolul UE va convoca o reuniune privind aprovizionarea cu gaze naturale în contextul impactului conflictului din Iran apare prima dată în TeleM Regional.
Bugetul României pe 2026, prezentat în coaliție. Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire” # TeleM Iași
Guvernul își propune reducerea deficitului spre 6% din PIB, „într-un context în care presiunile rămân ridicate”, transmite ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Precizările vin în contextul în care proiectul de buget pentru 2026 a fost prezentat luni în ședința coaliției. Coaliția s-a întrunit, luni, într-o ședință în care a decis ca miercuri să aibă loc ședința de […] Articolul Bugetul României pe 2026, prezentat în coaliție. Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire” apare prima dată în TeleM Regional.
Preţul aurului, o valoare tradiţională de refugiu în perioade de incertitudine, este la cel mai ridicat nivel din ultima lună, apropiindu-se de recordul înregistrat anul acesta, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu provocând turbulenţe pe pieţe, transmite Bloomberg, conform Agerpres. Luni, cotaţia aurului a urcat cu 2,7%, depăşind 5.400 dolari pe uncie, înainte de a scădea […] Articolul Prețul aurului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultima lună apare prima dată în TeleM Regional.
Ce companii românești au afaceri în Dubai: de la investiții imobiliare, la tehnologie și festivaluri # TeleM Iași
Dubaiul a devenit în ultimii ani atât o destinație turistică preferată de români, cât și una aparent „sigură” pentru investiții pe piața imobiliară. Iar odată cu acest flux de români către această piață, inclusiv mai multe companii românești au lansat investiții și filiale locale în Emiratele Arabe Unite sau chiar evenimente în Dubai. Însă războiul […] Articolul Ce companii românești au afaceri în Dubai: de la investiții imobiliare, la tehnologie și festivaluri apare prima dată în TeleM Regional.
În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Bălțătești pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din satul Valea Seacă.La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SVSU Bălțătești și IPJ.La sosirea pompierilor, incendiul se […] Articolul Incendiu în comuna Bălțătești din județul Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, condamnat la trei de ani de închisoare cu executare, în dosarul „Chelnerița” # TeleM Iași
Surpriză în dosarul „Chelnerița” de care se leagă numele fostului director al Administrației Bazinale a Apelor Prut, Avram Petru , și al primarului comunei Vatra Moldoviței, Virgil Saghin. În primă instanță, magistrații Tribunalului Iași îi achitaseră pe toți cei șase inculpați, apreciind că faptele de care erau acuzați nu sunt prevăzute de legea penală. După […] Articolul Virgil Saghin, primarul comunei Vatra Moldoviței, condamnat la trei de ani de închisoare cu executare, în dosarul „Chelnerița” apare prima dată în TeleM Regional.
Peste 39.000 de studenți din medii defavorizate vor putea beneficia burse sociale lunare de 925 de lei # TeleM Iași
Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale, a anunțat, luni, Ministerul Educației și Cercetării, care a precizat că măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului universitar. ‘Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, […] Articolul Peste 39.000 de studenți din medii defavorizate vor putea beneficia burse sociale lunare de 925 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează seria de ateliere educative „Primăvara pe limba păsărilor” # TeleM Iași
La 120 de ani de la prima ediție a Zilei Internaționale a Păsărilor, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română – Filiala Iași, organizează seria de ateliere educative „Primăvara pe limba păsărilor”. Acestea combină educația ornitologică cu activități practice de protecție a mediului. Atelierele fac parte din proiectul „Eco-Muzeu” al […] Articolul Muzeul Național al Literaturii Române Iași organizează seria de ateliere educative „Primăvara pe limba păsărilor” apare prima dată în TeleM Regional.
31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu # TeleM Iași
31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu. Cei mai mulți sunt în Emiratele Arabe Unite – Dubai. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Neamț a centralizat datele după ce elevii și profesorii au lipsit luni de la ore, conform Radio Iasi. Inspectorul general, Liviu Ciocoiu, […] Articolul 31 de elevi și zece profesori din 17 unități de învățământ din județul Neamț, sunt blocați în Orientul Mijlociu apare prima dată în TeleM Regional.
Două curse operate de TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat în această noapte pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, potrivit site-ului Aeroporturi Bucureşti. Compania a anunţat ieri că aceste curse speciale au fost programate pentru repatrierea a aproximativ 300 de cetăţenii români, în contextul conflictului militar în desfăşurare în Orientul Mijlociu. În această dimineaţă era programată […] Articolul Două curse TAROM din Cairo, Egipt, au aterizat pe Otopeni apare prima dată în TeleM Regional.
Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei # TeleM Iași
Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a validat, luni, în unanimitate, propunerea lui Mihai Dimian, profesor universitar doctor, rector al Universităţii ‘Ştefan cel Mare’ din Suceava, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării. ‘La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru […] Articolul Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian – propus ministru al Educaţiei apare prima dată în TeleM Regional.
Gabriela Firea anunță că PSD nu acceptă înjumătățirea măsurilor sociale: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor!” # TeleM Iași
Europarlamentara PSD Gabriela Firea transmite, marți, că poziția PSD este una „fermă și clară”, dar și că social-democrații vor să apere interesele celor care au fost afectați de austeritate și amenință că social-democrații nu pot vota un buget „care ignoră solicitările românilor”. „Poziția PSD este un clară, fermă și exprimată constant în ultimele luni. Nu putem vota un buget […] Articolul Gabriela Firea anunță că PSD nu acceptă înjumătățirea măsurilor sociale: „Nu putem vota un buget care ignoră solicitările românilor!” apare prima dată în TeleM Regional.
Temperaturile medii vor fi, în luna martie, mai mari decât cele specifice acestei perioade, se arată în estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni.Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026 Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor fi apropiate de cele normale, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în zonele montane și submontane. […] Articolul ANM anunță o primăvară atipică. Ce ne așteaptă în următoarele patru săptămâni apare prima dată în TeleM Regional.
Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat # TeleM Iași
Datoriile a patru ministere din România au ajuns la cote istorice. Asta în timp ce guvernul Bolojan a mărit taxele pentru români ca să colecteze mai mulți bani către stat. Pe lista datornicilor se află și nouă orașe din România.Ministerele cu datorii istorice la ANAFMinisterul Antreprenoriatului și Turismului – 7.903.195 lei (obligații restante la buget […] Articolul Patru ministere au strâns datorii istorice la ANAF în timp ce Ilie Bolojan creștea taxele românilor: Nouă orașe au restanțe mari către stat apare prima dată în TeleM Regional.
Mii de români sunt încă blocaţi în Emiratele Arabe Unite şi în alte state din zona Golfului, unde traficul aerian rămâne sever perturbat. Peste 300 de români, care fuseseră transportaţi din Israel în Egipt, au revenit în ţară în cursul nopţii. Au fost aduşi cu două zboruri speciale operate de TAROM din Cairo, în contextul […] Articolul Peste 300 de români au revenit în ţară cu două zboruri speciale făcute de TAROM apare prima dată în TeleM Regional.
Ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii este așteptat, marți, la Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg îi va prezenta președintelui Nicușor Dan scrisorile de acreditare. Întrevederea este programată la ora 14:00. Noul ambasador al SUA la București, așteptat la Palatul Cotroceni Nominalizat în vara anului trecut de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador în România, […] Articolul Noul ambasador al SUA la București, așteptat la Palatul Cotroceni apare prima dată în TeleM Regional.
Accident cu trei victime în comuna Miroslava. Două persoane au fost transportate la spital # TeleM Iași
Pe Șoseaua Iași- Voinesti s-a produs un eveniment rurier între 3 autovehicule, 3 victime. Deplasare la locul solicitării un echipaj de stingere cu modul de descarcerare și acordarea primului ajutor, două echipaje de prim ajutor calificat și un echipaj medical de la SAJ Iași. Cele trei persoane sunt evaluate medical la fața locului. După acordarea […] Articolul Accident cu trei victime în comuna Miroslava. Două persoane au fost transportate la spital apare prima dată în TeleM Regional.
Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut. Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în februarie cu 24,4% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor preliminare publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și prelucrate de Asociația Producătorilor […] Articolul Înmatriculările de autoturisme noi în România au scăzut în luna februarie apare prima dată în TeleM Regional.
Propunerile au fost transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, care trebuie să dea un aviz consultativ, dar obligatoriu. Ministrul justiţiei a prezentat propunerile pentru funcţiile de conducere în marile parchete. Doi procurori aflaţi în prezent la vârful DNA au fost nominalizaţi la Parchetul General: şefa Serviciului Teritorial Iaşi, Cristina Chiriac, pentru funcţia […] Articolul Lista pentru șefia marilor parchete, făcută publică de ministrul Justiției apare prima dată în TeleM Regional.
Nivelul de alertă la Baza Deveselu, ridicat la „BRAVO” din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # TeleM Iași
Armata SUA a ridicat nivelul de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO”, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite/Israel și Iran. Este vorba de o măsură care se aplică în prezent tuturor bazelor americane din lume, ca urmare a riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat la Antena […] Articolul Nivelul de alertă la Baza Deveselu, ridicat la „BRAVO” din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în TeleM Regional.
Baroul Iași a organizat un eveniment dedicat accesului femeilor în profesiile juridice și combaterii discriminării de gen, marcând astfel o pagină importantă din istoria justiției românești. Scopul principal al întâlnirii a fost să discute despre discriminare și modul în care o societate sănătoasă poate reglementa aceste probleme, punând în valoare evoluția profesională a femeilor în […] Articolul De la discriminare la egalitate: cum au evoluat femeile în profesiile juridice apare prima dată în TeleM Regional.
Lotul 2 al autostrăzii Focșani – Bacău, între Domnești Târg și Răcăciuni, are aproape 39 de kilometri și este aproape finalizat. Conform datelor oficiale, stadiul fizic a ajuns la 95%, iar progresul financiar depășește 54%. Lucrările au început în mai 2023, iar ritmul din teren indică posibilitatea ca lotul să fie gata în această primăvară, […] Articolul Lotul 2 al Autostrăzii A7, aproape de finalizare apare prima dată în TeleM Regional.
Se pregătește o lege care simplifică retrocedarea terenurilor agricole. Măsura vizează atât terenurile din intravilan, cât și cele din extravilan, care nu aparțin gospodăriilor. Scopul este reconstituirea dreptului de proprietate, inclusiv pentru terenurile fostelor cooperative agricole. În prezent, multe terenuri sunt lucrate de persoane care le dețin de zeci de ani, dar fără claritate legală. […] Articolul Parlamentul pregătește o lege nouă pentru retrocedarea terenurilor agricole apare prima dată în TeleM Regional.
În acest weekend, Iașul a găzduit cea de-a zecea ediție a Cupei Sentoki, un eveniment devenit deja emblematic pentru zona Moldovei. Competiția s-a desfășurat în prezența a aproape 300 de sportivi, veniți din 18 cluburi din România și Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Clubul Toratoshi Iași, sub coordonarea sensei-ului Florin Constantin Budeanu. Luptele […] Articolul Cupa Sentoki la ediția a X-a adus la Iași aproape 300 de sportivi apare prima dată în TeleM Regional.
Accesul rutier și pietonal la Spitalul Județean Clinic de Urgență „Sf. Ap. Andrei” din Galați va fi modernizat anul acesta. Proiectul, finanțat de Consiliul Județean Galați, are o valoare de 8,84 milioane de lei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost deja emis, iar intervențiile vor viza întreaga zonă de acces. Lucrările includ refacerea carosabilului […] Articolul Investiție de 8,84 milioane de lei pentru modernizarea Spitalului Județean Galați apare prima dată în TeleM Regional.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că în acest moment nu există niciun motiv ca preţul la carburanţi să ajungă la 10 lei pe litru, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. El a catalogat astfel de afirmaţii drept speculaţii și a precizat că o creştere de 3-5 bani la pompă nu este justificată. Ministrul a adăugat […] Articolul Ministerul Energiei anunță dacă prețul la carburanți va ajunge la 10 lei/litru apare prima dată în TeleM Regional.
