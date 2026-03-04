(P) Culoarea ca semnătură personală: descoperă Sikkens și Dulux, brandurile care transformă locuința într-un spațiu statement
Gândul, 4 martie 2026 10:20
Există locuințe care arată bine și locuințe care spun o poveste. Diferența dintre ele nu stă doar în mobilier sau în obiectele decorative atent alese, ci în acel element care îmbracă totul și creează coerență: culoarea. Nuanța pe care o alegi pentru pereți devine o declarație subtilă despre cine ești, despre ritmul tău, despre felul […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:00
Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză # Gândul
Reputatul jurnalist Ion Cristoiu remarcă în ultima „pastilă” un aspect extrem de interesant: dubla poziție a președintelui Nicușor Dan față de noul ambasador american. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. În curs de actualizare
11:00
Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna” # Gândul
Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție. Aryna Sabalenka se căsătorește cu Jorgos Frangoulis Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar […]
Acum 30 minute
10:40
Românii care „uită” să declare acest lucru riscă o amendă de până la 10.000 de lei. Prevederea este în vigoare de la 1 martie # Gândul
Noul set de reguli fiscale a intrat în vigoare de la 1 martie 2026. Potrivit CANCAN.RO, România bifează o etapă importantă în procesul de digitalizare și monitorizare a sistemului fiscal. Obiectivul acestui pachet de măsuri îl reprezintă creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală aplică, deja, controale la mai multe […]
10:40
Ștefan Popescu intervine în controversa umbrelei nucleare franceze și-l atacă pe Radu Miruță: ”Nu înțelege nimic” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ștefan Popescu a intervenit în controversa umbrelei nucleare franceze, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. După părerea analistului, faptul că președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că […]
Acum o oră
10:30
Decizia lui Macron trimite nave de război franceze pentru a proteja bazele britanice din Cipru, „o umilință” pentru Starmer # Gândul
Decizia președintelui Emmanuel Macron de a trimite nave de război franceze pentru a apăra bazele britanice din Cipru a stârnit critici dure în presa britanică la vârful administrației de la Londra. Jurnaliștii britanici susțin că premierul Keir Starmer a fost pus într-o situație foarte stânjenitoare, chiar „umilitoare” de liderul de la Paris în privința capacității […]
10:30
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată # Gândul
Un pensionar din Frața în vârstă de 75 de ani primește între 25 și 40 de amenzi pe zi, asta după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro. Cazul incredibil al pensionarului din Étainhus, Normandia, a ieșit […]
10:20
(P) Culoarea ca semnătură personală: descoperă Sikkens și Dulux, brandurile care transformă locuința într-un spațiu statement # Gândul
Există locuințe care arată bine și locuințe care spun o poveste. Diferența dintre ele nu stă doar în mobilier sau în obiectele decorative atent alese, ci în acel element care îmbracă totul și creează coerență: culoarea. Nuanța pe care o alegi pentru pereți devine o declarație subtilă despre cine ești, despre ritmul tău, despre felul […]
10:10
Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic? # Gândul
Statele arabe din Golf se află în prima linie a unui război pe care au încercat să-l evite, se arată într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În primele două zile ale conflictului, Iranul și-a concentrat atacurile cu rachete/drone și asupra statelor arabe vecine din Golf, nu numai asupra Israelului. Deși inițial […]
10:10
Cum au făcut bani grei pariorii anonimi chiar înainte de atacul asupra Iranului. Suspiciuni legate de scurgeri de informații privilegiate # Gândul
Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacul asupra Iranului, pe platforma de pariuri Polymarket zeci de conturi anonime au pariat sume consistente pe un atac iminent, iar după confirmarea operațiunii au încasat câștiguri uriașe. Suspiciuni cu privire la scurgerile de informații Datele analizate de The New York Times arată […]
Acum 2 ore
10:00
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse # Gândul
Turneul de la Indian Wells revine în perioada 4–15 martie 2026, cu meciuri în probele de simplu și dublu, masculin și feminin, disputate în complexul Indian Wells Tennis Garden. Competiția va putea fi urmărită și în România, atât la TV, cât și online. Unde se vede turneul în România Pentru publicul din țară, meciurile de […]
10:00
Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie # Gândul
Cei care caută o escapadă însorită și ieftină primăvara își îndreaptă atenția către destinații precum Barcelona, însă dacă vor să evite aglomerația turistică, acest oraș alternativ este la fel de frumos și tot aproape de plaje. Spania este destinația ideală pentru primăvară. Este cald și însorit, iar ceea ce este minunat este că sunt foarte […]
09:50
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania # Gândul
După moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ies la iveală detalii despre o avere estimată la circa 200 miliarde de dolari. Fostul ayatollah avea investiții impresionante atât în Europa, cât și conturi generoase în țări autocrate precum Venezuela. Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, deschide un nou capitol de incertitudine politică la Teheran, […]
09:50
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite # Gândul
Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanț care a avut loc miercuri, 4 martie, pe DN 3, între Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” informează că mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului. Tamponări și […]
09:50
Reforma administrației centrale și locale vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Ordonanța guvernamentală vizează instituțiile birocratice: ministere, primării și prefecturi, iar Avocatul Poporului urmează să sesizeze Curtea Constituţională despre acest aspect. Documentul este analizat de Avocatul Poporului, spun cei de la G4Media, iar acesta cuprinde şi o […]
09:40
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom # Gândul
Piața carburanților din România înregistrează prima majorare consistentă de preț de la declanșarea conflictului din Iran. OMV Petrom a crescut tarifele cu 15 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, iar benzina standard a depășit pragul de 8 lei/l în toate stațiile operate de companie, relatează Profit.ro. Scumpiri peste nivelul obișnuit al […]
09:30
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucatoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram # Gândul
Alte două jucătoare și-au asumat public relația. Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, a sărbătorit un an de relație cu portarul maghiar Kinga Janurik și a imortalizat momentul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Cele două sportive vor fi, din sezonul viitor, adversare în Liga Florilor. Alte două sportive și-au asumat relația La un […]
09:30
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB # Gândul
Salariul unui șofer de autobuz în Spania poate varia în funcțue de ora din zi și de tura acestuia. Pentru companiile publice este reglementat prin contract colectiv de muncă. Transportul public este un serviciu esențial în Spania. Mulți oameni călătoresc zilnic pentru serviciu, fie pe distanțe lungi, fie în interiorul orașului. Acest număr este crescut […]
09:20
Anul 2026 nu aduce vești tocmai bune pentru pensionari, în contextul în care veniturile lor nu au fost indexate nici în 2025, nici la începutul lui ianuarie, iar inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare. Banca Națională a României a prezentat estimările privind evoluția prețurilor și datele nu sunt tocmai încurajatoare. Instituția anticipează o rată […]
09:10
(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină # Gândul
La Medicover, prevenția reprezintă pilonul central al serviciilor medicale oferite. Printr-o abordare integrată, orientată spre pacient, specialiștii Medicover urmăresc identificarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor medicale în stadii incipiente, atunci când tratamentele sunt mai eficiente, iar șansele de recuperare sunt maxime. Sarcina este o perioadă de transformări majore pentru organismul viitoarelor mame, […]
09:10
O alunecare de teren aflată în evoluție a fost semnalată în municipiul Slatina, pe strada Grădiște, autoritățile intervenind pentru limitarea riscurilor și protejarea locuitorilor din zonă. Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște „În urma evaluărilor efectuate în teren: – două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este […]
Acum 4 ore
09:00
Incendiu într-un bloc din Dâmbovița. Flăcările uriașe au cuprins un apartament. Adulți și copii, evacuați # Gândul
S-a dat alarma miercuri spre dimineață, în orașul Găești din Dâmbovița. Un incendiu violent a cuprins un apartament, iar flăcările s-au extins rapid. Mai multe adulți și copii au fost evacuați de urgență. Incendiu puternic într-un bloc din Dâmbovița Incendiul a izbucnit în jurul orei 04.00, la un apartament din orașul Găești, pe strada 1 […]
09:00
Călin și Cristela Georgescu, mesaj la moartea lui Jolt Kerestely, „A zidit în timp o parte din sufletul artistic al României” # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, Jolt Keresztély, a murit marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. În acest sens, Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj de condoleanțe familiei sale. Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-au exprimat regretul […]
09:00
Volodymyr Zelensky a făcut anunțul despre alegerile prezidențiale: ”Nu sunt sigur că voi candida” # Gândul
Volodymyr Zelensky a vorbit despre un posibil nou mandat la conducerea statului. Președintele Ucrainei a declarat că nu este convins că va mai candida la alegerile prezidențiale. Zelensky a fost ales în fruntea statului pe 20 mai 2019, iar mandatul acestuia a încetat formal pe 20 mai 2024, însă a continuat să stea în fruntea […]
08:50
Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat anularea a 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Otopeni. Sunt afectate 14 decolări și 15 aterizări către aeroporturi din Orientul Mijlociu, operate de mai multe companii aeriene. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni au […]
08:40
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Calendaristic, iarna a trecut, iar primele semne de primăvară deja se văd. Totuși, în luna martie, meteorologii Accuweather spun că doar trei orașe din România vor înregistra temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius. Așadar, încălzirea vremii încă este departe de nivelul pe care ni-l dorim după o iarnă destul de …autentică. Peste 20 de […]
08:40
„Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean # Gândul
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat pe contul său X o înregistrare video oficială care arată distrugerea unui sistem de rachete sol-aer (SAM) cu rază scurtă de acțiune TOR-M1, furnizat de Rusia, operat de forțele iraniene. Atacul a avut loc pe fondul intensificării operațiunilor americane și israeliene care vizează mijloacele de comandă, sisteme de rachete […]
08:40
Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași meserii, în 2026, în România. Care este diferența # Gândul
În 2026, în România încă există diferențe salariale între femei și bărbați, unele nesemnificative, în timp ce altele destul de substanțiale. Gândul.ro a analizat 25 de meserii, cele mai populare din România, pentru a vedea cât câștigă o femeie și cât câștigă un bărbat. Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași […]
08:30
Tanczos Barna vorbeşte despre cum se rezolvă divergenţele în coaliţie: „Ne-am aşezat la masă, am băut un pahar cu apă şi am reluat discuţiile” # Gândul
Amânările reprezintă cel mai deranjant aspect pentru vicepremierul Tanczos Barna(UDMR), atunci când vine vorba despre bunul mers al coaliţiei de guvernare. Acesta ar dori ca şedinţele programate să aibă loc chiar la data şi ora stabilită şi nu cu câteva zile mai târziu, aşa cum se obişnuieşte. Tanczos Barna a povestit, marţi seară, la TVR […]
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că populația din Iran își dorește un trai al vieții mai liber atât din perspectiva religicioasă, cât și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Deci există, fără […]
07:50
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat # Gândul
S-au încins spiritele în Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în timpul audierilor cu ușile închise privind cazul Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a fost la un pas să părăsească sala după ce a aflat că o fotografie din interiorul sălii a fost publicată pe internet. Fosta primă doamnă de stat a […]
07:40
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum abilitatea diplomatică a Iranului este una recunoscută, comparabilă cu cea a Israelului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Iranul nu cred că era dispus să facă asta. Chiar dacă […]
07:40
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 4 martie, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri. Cutremurul s-a produs în […]
07:20
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 martie 1977, România a fost lovită de cel mai grav cutremur din istoria sa modernă. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 […]
07:10
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre John Mearsheimer și despre o predicție făcută în 1990 privind un posibil conflict între România și Ungaria. Profesorul a explicat contextul în care a studiat acel material și a arătat că realitatea nu a […]
07:10
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal al lui Nicușor Dan. În ultima declarația de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui # Gândul
Se adâncește misterul în ceea ce privește proprietatea din Predeal a președintelui Nicușor Dan. În timp ce acesta susține, sub semnătură, că deține un teren intravilan, autoritățile locale îl contrazic. Această discrepanță ridică mari semne de întrebare cu privire la onestitatea lui Nicusor Dan: a greșit președintele din neatenție sau suntem în fața unui fals […]
Acum 6 ore
06:40
Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu că israelienii nu știu ce au de făcut. Nu că americanii […]
06:30
Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat miercuri, 4 martie 2026, în a 5-a zi. Luptele care au cuprins întreg Orientul Mijlociu sunt tot mai intense: Gardienii Revoluției au lovit consulatul american din Dubai, iar CENTCOM anunță peste 2000 de ținte din Iran atinse de rachetele și dronele US Army.
06:10
Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum iranienii sunt un popor cult, un popor iubitor de pace, care a fost ținut sub un regim sever. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mossadul are […]
06:10
Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB” # Gândul
Coaliția de guvernare se întâlnește pentru a doua oară săptămâna aceasta cu scopul de a finaliza, în sfârșit, bugetul pe 2026. În ședința de luni, au fost analizate principalele componente ale bugetului, care va însuma 2045 de miliarde de lei. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției nu reușesc să cadă de acord pe împărțirea banilor […]
05:50
Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro # Gândul
Primăria Capitalei, prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB), a alocat, anul trecut, prin platforma SICAP, un contract de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro) pentru paza parcurilor din București. Gândul a verificat modul prin care se păzește cel mai mare parc din București, – Herăstrău, pentru care PMB alocă […]
05:40
Au trecut 49 de ani de la seismul care a zguduit din temelii Capitala României. Ce s-ar întâmpla în București în cazul unui cutremur ca în 1977: „Am avea cel puțin 6.000 de morți” # Gândul
Miercuri, 4 martie, se împlinesc 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care s-a soldat cu 1.500 de morți. Mai multe clădiri din București s-au prăbușit în acea seară, făcând din capitala României un adevărat cimitir, dar și pagube uriașe. După aproape jumătate de secol, autoritățile nu au învățat nimic, iar un seism […]
05:10
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro # Gândul
Un interlop român ar fi fost bătut cu ciocanele, în Italia, de către doi marocani. Bărbatul a fost internat în stare gravă iar atacul ar fi fost o răbunare, după ce acesta ar fi comis o înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Un bărbat din Vâlcea a fost internat de urgență […]
Acum 12 ore
00:30
Uciderea celui de-al doilea Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi trebuit să ducă „vidul de putere” sugerat de Donald Trump, mai ales după ce tot el s-a lăudat că l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani. N-au trecut decât 4 zile și Iranul are deja un al treilea Lider Suprem de la Revoluția […]
00:30
Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură” # Gândul
Invitată în cadrul unei emisiuni din Polonia, înainte de a se întâlni cu omologul său Radoslaw Sikorski, Oana Țoiu a făcut o serie de declarații referitoare la evoluția din Orientul Mijlociu, dar și ce a însemnat eliminarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Acum, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul fostului Ayatollah, […]
00:20
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre # Gândul
Un cuvânt românesc vechi de peste o mie de ani a supraviețuit până în prezent, conform unei descoperiri fascinante. Este vorba despre un ulcior găsit la Capidava, care poartă inscripția ”ПETPE”, aceasta fiind considerată și prima scriere în limba română. Obiectul oferă o privire unică asupra istoriei timpurii a limbii și culturii noastre. Ulciorul a […]
00:00
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate # Gândul
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit sâmbătă, în jurul orei 12:20, în fața unui supermarket din orașul german Nuremberg. Suspectul este încă în libertate, iar polițiștii caută martori. Potrivit informațiilor transmise de autorități, citate de stiripesurse.ro, conflictul a izbucnit între român și un bărbat necunoscut, în […]
00:00
În ediția din 3 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă dureros asupra poziției României pe plan internațional, în contextul actualelor crize geopolitice, precum conflictul din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Dan Dungaciu subliniază cum țara noastră a pierdut relevanța diplomatică și […]
3 martie 2026
23:50
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței. „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient” # Gândul
Oana Țoiu, Ministrul de Externe al României, a luat parte la o vizită oficială în Polonia, acolo unde a purtat discuții cu omologul său Radoslaw Sikorski legate de situația din Orientul Mijlociu, precum și despre protejarea cetățenilor români și polonezi care doresc să se repatrieze. De asemenea, Oana Țoiu a adus în discuție și propunerea […]
23:40
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice # Gândul
Luna martie chiar aduce primăvara în viața a trei zodii, prin aducerea unor vești bune și schimbări pozitive importante. Potrivit horoscopului, pentru nativii vizați este momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice și să se axeze pe ceea ce este cel mai important pentru ei, adică evoluție și bunăstare. Taur Iubitori ai […]
23:20
Cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce opțiuni au turiștii # Gândul
Iată cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Turiștii care aleg să își petreacă weekendul în acest așezământ turistic au două opțiuni pentru felul principal, iar desertul va fi cu tentă festivă, spun organizatorii. Meniul va fi unul special, iar petrecerea va începe cu o seară înainte de Ziua […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.