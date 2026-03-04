4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime
Gândul, 4 martie 2026 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 martie 1977, România a fost lovită de cel mai grav cutremur din istoria sa modernă. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
07:50
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat # Gândul
S-au încins spiritele în Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în timpul audierilor cu ușile închise privind cazul Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a fost la un pas să părăsească sala după ce a aflat că o fotografie din interiorul sălii a fost publicată pe internet. Fosta primă doamnă de stat a […]
Acum 30 minute
07:40
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum abilitatea diplomatică a Iranului este una recunoscută, comparabilă cu cea a Israelului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Iranul nu cred că era dispus să facă asta. Chiar dacă […]
07:40
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 4 martie, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri. Cutremurul s-a produs în […]
Acum o oră
07:20
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 martie 1977, România a fost lovită de cel mai grav cutremur din istoria sa modernă. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 […]
07:10
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre John Mearsheimer și despre o predicție făcută în 1990 privind un posibil conflict între România și Ungaria. Profesorul a explicat contextul în care a studiat acel material și a arătat că realitatea nu a […]
07:10
Apar din ce în ce mai multe informații contradictorii cu privire la proprietatea din Predeal al lui Nicușor Dan. În ultima declarația de avere apare un teren de 7.460 mp. Într-un răspuns pentru Gândul, Primăria Predeal susține că președintele deține un teren de 7.361 mp. În declarație apare ca fiind intravilan, la primărie, extravilan. Gândul solicită ANI să verifice declarația de avere a președintelui # Gândul
Se adâncește misterul în ceea ce privește proprietatea din Predeal a președintelui Nicușor Dan. În timp ce acesta susține, sub semnătură, că deține un teren intravilan, autoritățile locale îl contrazic. Această discrepanță ridică mari semne de întrebare cu privire la onestitatea lui Nicusor Dan: a greșit președintele din neatenție sau suntem în fața unui fals […]
Acum 2 ore
06:40
Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români neglijează interesele de securitate a românilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Nu că israelienii nu știu ce au de făcut. Nu că americanii […]
06:30
Lupte în Orient, ziua a cincea. Trump, pregătit să escorteze militar petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz. CENTCOM: 2000 de ținte din Iran, lovite # Gândul
Războiul dintre SUA-Israel și Iran a intrat miercuri, 4 martie 2026, în a 5-a zi. Luptele care au cuprins întreg Orientul Mijlociu sunt tot mai intense: Gardienii Revoluției au lovit consulatul american din Dubai, iar CENTCOM anunță peste 2000 de ținte din Iran atinse de rachetele și dronele US Army.
06:10
Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum iranienii sunt un popor cult, un popor iubitor de pace, care a fost ținut sub un regim sever. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Mossadul are […]
06:10
Coaliția finalizează, cu mai bine de două luni întârziere, bugetul pe 2026. Nazare: „Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB” # Gândul
Coaliția de guvernare se întâlnește pentru a doua oară săptămâna aceasta cu scopul de a finaliza, în sfârșit, bugetul pe 2026. În ședința de luni, au fost analizate principalele componente ale bugetului, care va însuma 2045 de miliarde de lei. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției nu reușesc să cadă de acord pe împărțirea banilor […]
Acum 4 ore
05:50
Primăria Capitalei aruncă pe fereastră milioane de lei pentru paza Parcului Herăstrău cu bodyguarzi care mai mult „taie frunza la câini”. Marile parcuri din București, „păzite” cu un contract de peste 7 milioane de euro # Gândul
Primăria Capitalei, prin Administrația Lacuri Parcuri și Agrement (ALPAB), a alocat, anul trecut, prin platforma SICAP, un contract de peste 35 de milioane de lei (peste 7 milioane de euro) pentru paza parcurilor din București. Gândul a verificat modul prin care se păzește cel mai mare parc din București, – Herăstrău, pentru care PMB alocă […]
05:40
Au trecut 49 de ani de la seismul care a zguduit din temelii Capitala României. Ce s-ar întâmpla în București în cazul unui cutremur ca în 1977: „Am avea cel puțin 6.000 de morți” # Gândul
Miercuri, 4 martie, se împlinesc 49 de ani de la marele cutremur din 1977, care s-a soldat cu 1.500 de morți. Mai multe clădiri din București s-au prăbușit în acea seară, făcând din capitala României un adevărat cimitir, dar și pagube uriașe. După aproape jumătate de secol, autoritățile nu au învățat nimic, iar un seism […]
05:10
Interlop român bătut cu ciocanele de doi marocani, la Milano. Bărbatul ar fi tras o țeapă de un milion de euro # Gândul
Un interlop român ar fi fost bătut cu ciocanele, în Italia, de către doi marocani. Bărbatul a fost internat în stare gravă iar atacul ar fi fost o răbunare, după ce acesta ar fi comis o înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Un bărbat din Vâlcea a fost internat de urgență […]
Acum 8 ore
00:30
Uciderea celui de-al doilea Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi trebuit să ducă „vidul de putere” sugerat de Donald Trump, mai ales după ce tot el s-a lăudat că l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani. N-au trecut decât 4 zile și Iranul are deja un al treilea Lider Suprem de la Revoluția […]
00:30
Oana Țoiu vorbește în presa poloneză despre moartea lui Ali Khamenei: „Un punct de cotitură” # Gândul
Invitată în cadrul unei emisiuni din Polonia, înainte de a se întâlni cu omologul său Radoslaw Sikorski, Oana Țoiu a făcut o serie de declarații referitoare la evoluția din Orientul Mijlociu, dar și ce a însemnat eliminarea lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului. Acum, Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul fostului Ayatollah, […]
00:20
Care este cel mai vechi cuvânt scris în limba română. A fost inscripționat pentru prima dată în secolul al X-lea, dar e folosit și în zilele noastre # Gândul
Un cuvânt românesc vechi de peste o mie de ani a supraviețuit până în prezent, conform unei descoperiri fascinante. Este vorba despre un ulcior găsit la Capidava, care poartă inscripția ”ПETPE”, aceasta fiind considerată și prima scriere în limba română. Obiectul oferă o privire unică asupra istoriei timpurii a limbii și culturii noastre. Ulciorul a […]
Acum 12 ore
00:00
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit în fața unui supermarket din Nuremberg. Suspectul este încă în libertate # Gândul
Un tânăr român, în vârstă de 22 de ani, a fost amenințat cu un cuțit sâmbătă, în jurul orei 12:20, în fața unui supermarket din orașul german Nuremberg. Suspectul este încă în libertate, iar polițiștii caută martori. Potrivit informațiilor transmise de autorități, citate de stiripesurse.ro, conflictul a izbucnit între român și un bărbat necunoscut, în […]
00:00
În ediția din 3 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a tras un semnal de alarmă dureros asupra poziției României pe plan internațional, în contextul actualelor crize geopolitice, precum conflictul din Orientul Mijlociu. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Analistul Dan Dungaciu subliniază cum țara noastră a pierdut relevanța diplomatică și […]
3 martie 2026
23:50
Ce spune Oana Țoiu despre propunerea nucleară a Franței. „Ne aflăm într-un stadiu foarte incipient” # Gândul
Oana Țoiu, Ministrul de Externe al României, a luat parte la o vizită oficială în Polonia, acolo unde a purtat discuții cu omologul său Radoslaw Sikorski legate de situația din Orientul Mijlociu, precum și despre protejarea cetățenilor români și polonezi care doresc să se repatrieze. De asemenea, Oana Țoiu a adus în discuție și propunerea […]
23:40
Vești bune și schimbări pozitive pentru trei zodii, în luna martie. E momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice # Gândul
Luna martie chiar aduce primăvara în viața a trei zodii, prin aducerea unor vești bune și schimbări pozitive importante. Potrivit horoscopului, pentru nativii vizați este momentul să pună punct unor situații conflictuale sau relații toxice și să se axeze pe ceea ce este cel mai important pentru ei, adică evoluție și bunăstare. Taur Iubitori ai […]
23:20
Cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce opțiuni au turiștii # Gândul
Iată cât costă petrecerea de 8 Martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Turiștii care aleg să își petreacă weekendul în acest așezământ turistic au două opțiuni pentru felul principal, iar desertul va fi cu tentă festivă, spun organizatorii. Meniul va fi unul special, iar petrecerea va începe cu o seară înainte de Ziua […]
23:20
Președintele Serbiei avertizează că Europa va experimenta „iadul” dacă criza din Strâmtoarea Ormuz continuă. Care ar fi soluția # Gândul
Președintele sârb Aleksandar Vučić a avertizat asupra crizei din Strâmtoarea Ormuz și a escaladării războiului din Orientul Mijlociu după atacurile SUA asupra Iranului. „Dacă acest lucru continuă, noi toți, cei din Europa, vom experimenta literalmente iadul. Ceea ce este de o importanță vitală pentru oameni este închiderea Strâmtorii Ormuz.” Liderul sârb spune că ar exista […]
23:10
Miruță susține că Ponta i-a furat identitatea în 2005, pe vremea când conducea PSD. În 2005, PSD era condus de Adrian Năstase. Ponta a fost ales președinte PSD abia în 2010 # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat după ce Gândul a publicat documentele care atestă înscrierea sa în PSD în urmă cu două decenii. El spune că i-au fost folosite datele și invocă numele lui Victor Ponta, despre care spune că era șeful PSD în 2005. În realitate, președintele PSD în 2005 era Adrian Năstase, Ponta […]
23:10
Două femei din județul Botoșani, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă. Cine era autorul și cu ce armă și-a amenințat victimele # Gândul
Două femei, mamă și fiică, au fost atacate și jefuite în propria casă, într-o comună din județul Botoșani. Un tânăr cu cagulă pe cap le-a amenințat cu un cuțit de la o unghieră, cerându-le banii și bunurile de valoare. Speriate, victimele au sunat imediat la 112 după ce bărbatul a fugit cu suma de 300 […]
23:00
Iranul are un nou Lider Suprem. Adunarea Experților l-a desemnat pe fiul lui Khamenei să conducă republica islamică # Gândul
Adunarea Experților din Iran l-a desemnat pe fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca noul Lider Suprem al Iranului. Instituția, singura împuternicită care poate să-l desemneze și să-l demită pe Liderul Suprem, a fost presată de Gărzile Revoluționare Iraniene. Numirea a avut loc în aceeași zi când forțele aeriene SUA și IDF au atacat și […]
22:40
Adrian Severin: „Trebuie să facem orice ca să oprim războiul din Iran cât mai repede. Chiar și Trump dorește să se termine repede” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum trebuie făcut orice pentru a se opri războiul din Iran cât mai repede. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Există riscuri de escaladare spre un război mondial și […]
22:30
Cât câștigă un cerșetor într-o singură oră, în zona Pod Grozăvești. Poliția Locală: „Dacă vreți să îi ajutați cu adevărat, nu încurajați cerșetoria!” # Gândul
Poliția Locală a Sectorului 6 al Capitalei a surprins și sancționat un bărbat care cerșea în zona podului Grozăvești. Ulterior, acesta le-a mărturisit agenților că reușise să strângă aproximativ 300 de lei într-o singură oră. Potrivit autorităților, bărbatul nu prezenta nicio problemă medicală sau fizică ce l-ar fi împiedicat să muncească. Incidentul a fost relatat […]
22:30
MAE convoacă de urgență ambasadorul Iranului la București „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Iranului” # Gândul
În cursul zilei de marți, 3 martie 2026, Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, l-a convocat pe Javad Karimi, însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Islamice Iran la București, la sediul ministerului, cu scopul de a i se prezenta „îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea […]
22:30
Emmanuel Macron a anunțat marți că Franța a trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană, ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu după atacurile americano-israeliene asupra Iranului. „Am ordonat portavionului Charles de Gaulle, activelor sale și fregatelor care îl escortează să se îndrepte spre Mediterană”, a spus liderul de la Champ Elysees.
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 4 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H.D. Hartmann # Gândul
Invitatul zilei este H.D. Hartmann, profiler și analist. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, de la PSD îl ironizează pe actualul ministru al Apărării, după dezvăluirea Gândul privind trecutul lui Miruță # Gândul
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), a reacționat ironic pe rețelele de socializare în urma documentelor publicate în exclusivitate de Gândul, care atestă faptul că actualul deținător al portofoliului de Apărare, Radu Miruță, a fost membru PSD. Mihai Fifor a postat pe contul său de Facebook un mesaj scurt, dar plin de sarcasm la […]
21:50
Gândul a stat de vorbă cu Radu Miruță. Ministrul Apărării recunoaște că scrisul din adeziunea la PSD este al său, dar susține că nu a semnat-o. Povestește în schimb că a fost cu PSD la mare în 2005, în calitate de “șef de palier” în cămin și e posibil ca cineva să-i fi manipulat datele # Gândul
„Nu e adevărat, nu am semnat acea adeziune” își începe dialogul cu Gândul Radu Miruță. Ministrul nu contestă autenticitatea adeziunii, ci a semnăturii. Miruță susține că scrisul de pe adeziune îi aparține și că datele sunt reale. În ce împrejurare și-a dat datele PSD ne povestește chiar domnia sa: „Eu în 2005 eu am fost […]
21:50
Cum a fost sancționat un șofer de 29 de ani, după ce a rulat cu 204 km/h pe A3 Turda-Borș. Avea și permisul de conducere suspendat # Gândul
Un șofer în vârstă de 29 de ani, din Sibiu, a fost sancționat de polițiști, după ce a rulat cu 204 km/h pe Autostrada A3 Turda-Borș. În plus, polițiștii clujeni au descoperit că bărbatul în cauză a condus cu un permis auto suspendat. Un alt conducător auto a fost surprins în timp ce rulează cu […]
21:40
Rapperul britanic Ghetts și-a aflat pedeapsa după ce a provocat un accident rutier, soldat cu decesul unei persoane. Ce au decis judecătorii # Gândul
Rapperul britanic Ghetts a fost condamnat marţi, de judecătorii Tribunalului Penal din Londra, la 12 ani de închisoare pentru moartea unui student pe care l-a lovit cu maşina sa în timp ce conducea cu mult peste limita de viteză, potrivit Agerpres. Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, al cărui nume real este Justin Clarke-Samuel, este […]
21:20
România nu este o putere nici măcar regională. Cumva, tind să cred că România nu este cea mai importantă putere nici măcar la ea în țară. Aș fi vrut să spun „la noi”, dar e riscant. Cine suntem „noi”, cetățenii? De ce ne tot băgăm în vorbă? Ce drept avem să ne dăm cu părerea […]
21:20
Echipa turcă de la CNN a fost arestată de poliția israeliană când filma pe stradă, în Tel Aviv # Gândul
Un reporter și un cameraman de la CNN au fost arestați de poliția israeliană chiar când filmau pe stradă, în Tel Aviv. Cei doi raportau de la fața locului după un alt atac balistic iranian asupra orașului Tel Aviv și în alte zone din centrul Israelului. Chiar în timpul transmisiunii, soldații s-au apropiat de cei […]
21:10
În comuna Prigoria din județul Gorj a fost descoperită o comoară care stârnește, de altfel, interesul multor specialiști în istorie. O persoană pasionată de detecție metalică a găsit, printre altele, mai multe monede grecești din argint, precum și alte elemente vechi de numismatică. Mai multe monede vechi au fost găsite în comuna Prigoria din județul […]
20:40
Ce riscă șoferii care circulă fără o poliță RCA valabilă. Problemele ar putea fi mai mari decât crezi, mai ales dacă provoci și un accident # Gândul
Verificarea datei de expirare a poliței RCA și reînnoirea acesteia la timp îi poate scuti de sancțiuni. Mulți conducători uită să o reînnoiască la timp, iar conducerea fără asigurare obligatorie poate duce la probleme serioase în trafic. Astfel, pe lângă o amendă consistentă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii. […]
20:40
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce a vrut să transmită fostul candidat la prezidențiale # Gândul
Călin Georgescu a publicat o dezmințire oficială pe rețelele de socializare, prin care neagă ferm speculațiile apărute recent în spațiul public privind implicarea sa în partide politice. Acesta a clarificat că nu a înființat și nu conduce nicio formațiune politică. În spațiul public apar afirmații potrivit cărora aș avea legături cu diverse partide politice sau […]
20:30
PSD-istul Daniel Zamfir a postat o poză în cârje, la ieșirea din spital, alături de medicul Cătălin Cîrstoiu. Ce a pățit senatorul # Gândul
Daniel Zamfir, senator PSD, a încărcat pe contul oficial de Facebook, în această seară, o fotografie în care apare în cârje, la ieșirea din spital. Alături de el s-a aflat și medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu, care ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București. Gândul a aflat ce a pățit senatorul. Potrivit surselor […]
20:30
Invitat la B1 TV, Traian Băsescu a declarat că războiul declanșat în Iran este „o treabă care oricum trebuia făcută”. Fostul președinte a menționat că inițiativa de a declanșa conflictul nu a fost luată în concordanță cu principiile europene, însă reprezintă o acțiune necesară pentru a deposeda Iranul de capacitatea de a produce arme nucleare. […]
20:10
Nicușor Dan, două texte diferite pe X și pe Facebook pentru noul ambasador al SUA. Pe X, în limba engleză, președintele și-a „reafirmat angajamentul ferm pentru a întări Parteneriatul Strategic” și cooperarea în domeniul apărării. Pe Facebook, a transmis că „vom avea o colaborare foarte bună și eficientă” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat pe rețelele de socializare că l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg. Mesajul în limba română, postat de Nicușor pe Facebook, este, însă, foarte diferit față de cel în limba engleză, de pe X, o platformă utilizată în mare parte de americani. Nicușor Dan […]
20:00
Un cunoscut fotbalist de la Rapid București a accidentat grav o femeie și apoi a fugit cu mașina de la locul accidentului # Gândul
Fotbalistul ivorian Keita Abdul Kader, în vârstă de 25 de ani, care joacă pe post de mijlocaș la Rapid București, a fost implicat într-un accident marți dimineață, în jurul orei 05;50, produs în cartierul Colentina din Capitală, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae. El a lovit o femeie de 68 de ani, care traversa strada, […]
19:50
„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare # Gândul
Pe 28 februarie 2026, Spania i-a refuzat Americii cererea de a utiliza bazele sale militare pentru a ataca Iranul. Refuzul a venit din partea premierului spaniol Pedro Sánchez. Trump s-a înfuriat din cauza refuzului guvernului spaniol de a permite Statelor Unite să folosească bazele din Rota și Morón pentru atacurileîmpotriva Iranului. José Manuel Albares, ministrul […]
19:40
În perioada postului, multe persoane se abțin să consume anumite tipuri de produse, precum carnea, lactatele, ouăle sau brânză (precum și produsele derivate). Însă, ce faci în momentul în care îți dorești să consumi anumite produse care au la bază ingrediente de origine animală, însă vrei să ții post? Există alternative rapide și sănătoase, susțin […]
19:30
Găsirea unei menajere de încredere poate părea un proces complicat, mai ales când este vorba despre accesul în propria locuință. Într-un context urban în care timpul este limitat, iar nevoia de organizare crește constant, soluțiile digitale simplifică considerabil procesul de selecție. Prin intermediul platformei, puteți alege o menajeră potrivită într-un mod fiabil, transparent și eficient. […]
Acum 24 ore
19:00
Când are loc echinocțiul de primăvară 2026. Este momentul în care Soarele se află direct deasupra ecuatorului Pământului # Gândul
Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord. Înclinarea axei Pământului este cea care produce această deplasare spre nord a traiectoriei aparente a Soarelui pe cer în această perioadă a anului, iar această înclinare aduce primăvara și vara în emisfera nordică. Termenul „equinox” provine din […]
18:50
Gândul publică în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării, Radu Miruță, la PSD. USR a negat în repetate rânduri că Miruță a fost membru al Partidului Social Democrat. Prima dată s-a alăturat PSD Gorj în 2005, pe vremea când era student. Nu a fost o singură adeziune # Gândul
Radu Dinel Miruță, în prezent ministru al Apărării, a semnat în 2005, pe vremea când era student, fișa de primire în Partidul Social Democrat. Miruță intra în PSD la recomandarea președintelui Consiliului Județean Gorj de la acea vreme, Ion Călinoiu. În documentul intrat în posesia Gândul, se vede negru pe alb că, imediat după Anul […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Eugen Teodorovici. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
Banca Centrală a Rusiei dă în judecată Uniunea Europeană la CJUE pentru blocarea a 210 miliarde de euro # Gândul
Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat marți că a intentat proces împotriva Uniunii Europeane, contestând decizia de a menține pe termen nedeterminat active suverane rusești în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, relatează Reuters. Banca Centrală de la Moscova estimează că aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.