Licitația pentru metrourile care ne vor duce până la Aeroportul Otopeni, amânată din nou. Lucrările de la M6 ar putea să fie gata înainte ca garniturile să ajungă pe șine
B365.ro, 4 martie 2026 10:50
Termenul pentru lansarea licitației privind achiziția garniturilor destinate Magistralei 6 (1 Mai – Otopeni) a fost amânat pentru a doua jumătate a anului 2026, ceea ce reprezintă o întârziere de doi ani față de calendarul
• • •
Acum o oră
10:50
Termenul pentru lansarea licitației privind achiziția garniturilor destinate Magistralei 6 (1 Mai – Otopeni) a fost amânat pentru a doua jumătate a anului 2026, ceea ce reprezintă o întârziere de doi ani față de calendarul
Acum 2 ore
10:20
Bucureștean năucit de un e-mail de la Primăria d-lui Negoiță: Nu numai parcarea de reședință trebuie eliberată pentru curățenie, ci și locul nenominal # B365.ro
Ehhhh, primăvară! Ghioceii au răsărit prin grădinile de bloc, păsărelele ciripesc prin copacii înmuguriți, Zânii Plombării astupă gropile de pe străzile din București (acum și pe timp de noapte), zăpada năclăită e în continuare pe
09:40
FOTO | O dimineață dificilă pe Autostrada A3, spre București, unde s-a circulat cu viteza melcului. „Am coborât din mașină și am luat metroul de la Aurel Vlaicu” # B365.ro
Circulația rutieră de pe principalele artere de intrare în București, în special autostrada A3, a fost aproape paralizată în această dimineață. Ceea ce părea a fi o dimineață aproape normală pentru traficul din București, s-a
Acum 4 ore
09:00
TERMO-status | E soare afară, friguț în mii de apartamente din București. Peste 1.200 de blocuri au azi probleme cu apa caldă și căldura # B365.ro
Sunt noi avarii care lasă bucureșteni din peste 1.200 de blocuri/imobile fără apă caldă și căldură. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a actualizat lista. Multe dintre probleme ar urma să se rezolve până vineri, 6
Acum 6 ore
06:10
FOTO | Dirty Gangue, gangul aspirator de gunoaie de la Obor. E la doi pași de Răspântia Mizeriei, cel mai jegos deal de pe-un trotuar din București # B365.ro
A fi locuitor al Capitalei, a trăi în București, reprezintă, pentru orice om de bun simț, o luptă continuă cu el însuși. Fie că vorbim despre limite fizice sau doar ce cele ale bunului simț.
Acum 24 ore
19:40
Adolescentă de 14 ani agresată sexual de meditatorul ei în Sectorul 3. Polițiștii fac percheziții și vor aduce bărbatul la audieri # B365.ro
Un bărbat a agresat o adolescentă de 14 ani, în timp ce-i oferea meditații. Fapta a avut loc într-o locuință din Sectorul 3. Polițiștii fac percheziții și agresorul este dus la audieri. Fată agresată de
19:40
Vești pentru stăpânii de căței de pe lângă București. O nouă campanie gratuită de sterilizare va avea loc pe 6 martie, în Măgurele # B365.ro
Aviz pentru stăpânii de căței de pe lângă București. Departamentul „Protecția Animalelor" din cadrul Consiliului Județean Ilfov le-a transmis cetățenilor că vineri, 6 martie, vor steriliza gratuit câinii. Campanie de sterilizare gratuită pentru câini, în
18:10
Bucureșteni din S3 cu loc de parcare de reședință sunt nevoiți să își mute mașinile mâine. Șoferii au primit un nou mesaj de la primărie # B365.ro
Miercuri, 4 martie, bucureștenii sunt nevoiți să își mute mașinile din parcare. E trecut în calendarul locuitorilor Sectorului 3 „zi de curățenie în parcarea de reședință". Mesajul a fost trimis către cetățeni astăzi. Mâine se
17:20
Ciucu a deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre din București. Mai întâi se fac comisiile de experți. Când încep și care sunt condițiile pentru ele # B365.ro
Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că s-au deblocat concursurile pentru posturile de manageri de teatre. El a pus regulamentul prinvindu-le în transparență/dezbatere. Ciucu a deblocat oncursurile pentru posturile de manageri de teatre Primarul general
17:10
Bucureșteni înnebuniți de prognozele meteo din ultimele zile, care au fost fix în ciuda adevărului de afară. Unul se simte trollat, altul a aflat că a intervenit o „inversiune termică” # B365.ro
Vremea în București în ultima vreme a fost ca o joacă de-a baba oarba cu termometrul. Ba bătea vântul și era soare, ba ningea, ba ploua, ba era cald și ba era frig. Unii bucureșteni
16:50
Linia metropolitană STB 482 va fi operată de Ecotrans, de sâmbătă. Autobuzele circulă între „Bragadiru Diamantului” și „Școala Gimnazială Nr. 1” # B365.ro
TPBI a anunțat că linia metropolitană 482 va fi operată de Ecotrans STCM, începând de sâmbătă. Aceasta funcționează între „Bragadiru Diamantului" și „Școala Gimnazială Nr. 1". Schimbarea e de sâmbătă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București
16:10
Festival în Bucureștiul virtual, după ce s-a amânat Miercurea Sirenelor. „Păcat, ar fi putut să bage un RO-ALERT cu «Atenție, alarmele care urlă acum sunt exercițiu»” # B365.ro
Astăzi, 3 martie, am aflat cu toții că „Miercurea Sirenelor", a fost anulată. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Situații de Urgență. S-a luat această decizie în baza unei analize proprii care a indicat
15:50
Avanpremiera „Hola, Frida!”, animația dublată în română, e sâmbătă, la MINA. Copiii și părinții pot afla povestea copilăriei artistei. Din 13 martie, intră și în cinematografe # B365.ro
Avanpremiera animației „Hola, Frida" dublată în română, despre copilăria artistei Frida Kahlo, are loc la MINA, sâmbătă, pe 7 martie. Atât copiii, cât și adulții sunt invitați să descopere o poveste impresionantă despre imaginație, reziliență
15:40
Cum gestionează PS1 criza „Fiscalul și pentru cumpărător”: mai multe ghișee și mai mulți angajați la Taxe și Impozite. Cum te poți programa, ca să eviți coada # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a transmis că are personal suplimentar pentru solicitările legate de eliberarea certificatelor de atestare fiscală sau a documentelor privind stabilirea taxelor și impozitelor locale. Sunt mai multe ghișee la sediul din Piața
15:20
„5 Aripi”, centru pentru copiii din Sectorul 5 care cresc în sistemul de protecție socială și cărora, la 18 ani, li se arată ușa. Finanțare de 1 milion €, semnată de Piedone Jr. # B365.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a anunțat că a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „5 Aripi", în valoare de un milion de euro. Acesta include sprijin financiar și emoțional pentru tinerii care ies
15:20
Guvernul mai lansează o platformă: „Fără hârtie”, unde să scrii ce probleme ai cu hârtiile. Bine, lipsesc localități din aplicație, dar poate că digitalizarea chiar va exista # B365.ro
Guvernul României a anunțat lansarea oficială a platformei „Fără hârtie", un instrument digital prin care bucureștenii și nu numai sunt invitați să raporteze direct problemele birocratice întâmpinate în relația cu instituțiile statului. Această inițiativă marchează
14:40
Trotinetiștii își pot face abonamente lunare LimePrime, să cutreiere (cu atenție!) prin București. Tariful e, la noi, mai mare decât în alte orașe # B365.ro
Utilizatorii trotinetelor Lime își pot face de-acum abonamente lunare (LimePrime), ce îi va ajuta să economisească bani. În același timp, simplifică modul de tarifare prin curse la preț fix, predictibil, alături de beneficii suplimentare. Ce
14:30
Greutatea corporală, cantitatea de alimente sau evoluția unui copil se măsoară cu ajutorul cântarelor, instrumente prezente atât în locuințe, cât și în farmacii, cabinete medicale sau clinici. Deși folosirea lor pare simplă, tipul de cântar
14:30
Cine e Mihai Dimian, noul ministru al Educației, care va depune jurământul în scurt timp. Ceremonia, la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii # B365.ro
Mihai Dimian a fost numit noul ministru al Educației. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de punere în funcție. Noul demnitar va depune jurământul de învestitură astăzi, la ora 16:00. Avem un nou ministru al
14:30
Piața Dorobanți se va umple de produse proaspete, direct de la producători, promite PS1. Din aprilie, aici vor fi și ateliere și târguri tematice, cu bunătăți pe regiuni sau de sezon # B365.ro
Vești bune pentru iubitorii de cumpărături proaspete. Primăria Sectorului 1 a semnat astăzi, 3 martie, un parteneriat cu Asociația Forța Fermierilor pentru dezvoltarea proiectului „Piața Producătorilor Autohtoni". Prin acesta autoritatea își propune să aducă mai
14:20
Cum să alegi un organizator de tacâmuri potrivit pentru a avea o bucătărie ordonată și funcțională (P) # B365.ro
Deschizi sertarul de tacâmuri și cauți câteva secunde lingura sau cuțitul potrivit. De multe ori, piesele se suprapun, alunecă la fiecare mișcare, iar spațiul pare insuficient, chiar și într-o bucătărie bine proiectată. Situația apare frecvent
14:20
Infrastructura urbană durabilă începe, de cele mai multe ori, sub nivelul solului. Rețelele de canalizare, apă, electricitate sau telecomunicații susțin funcționarea zilnică a orașelor, iar accesul sigur și controlat la aceste sisteme face diferența între
14:20
Albirea dentară cu laser a devenit una dintre cele mai populare proceduri estetice stomatologice pentru persoanele care își doresc un zâmbet mai alb și mai strălucitor într-un timp scurt. Tehnologia modernă permite obținerea unor rezultate
14:20
Zilele de vară cu temperaturi ridicate pun presiune pe orice locuință. Căldura persistentă afectează somnul, productivitatea și starea generală de bine, mai ales dacă lucrezi de acasă sau petreci mult timp în interior. Din acest
14:10
FOTO | Maticiuc face furori pe internet cu un Ferrari Portofino. Super mașina decapotată e decorată cu inimi din baloane și așteaptă o Ioana din București # B365.ro
Apariția unui bolid de lux, roșu și decapotabil, parcat în fața agenției „The Marketer" și cu mesaj care a stârnit multe reacții pe rețelele de socializare. Ceea ce părea la prima vedere a fi un
13:50
Festivalul Nostalgia, ediția de primăvară „Flori, fete sau băieți”. E la Romexpo, în perioada 6-7 martie, și e cu muzică și dans pe piese din anii ’90 și 2.000 # B365.ro
În perioada 7-8 martie revine în Capitală, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri din oraș, și anume Nostalgia. Ediția de primăvară „Nostalgia | Flori, fete sau băieți" reunește laolaltă zeci de bucureșteni și nu numai
13:50
Ce servicii ale Primăriei Sectorului 1 s-au mutat în noul sediu. Harta reorganizării PS1 și ghidul programărilor # B365.ro
Primăria Sectorului 1 reamintește bucureștenilor că mai multe direcții din cadrul DGASPC își mută activitatea în noul sediu de pe Strada Mureș. Administrația a dat locația acestora și cum se pot programa cetățenii pentru a
13:40
Noi restricții de circulație pe DN1, pentru Șantierul M6, în dreptul viitoarei stații de metrou Paris. Afectează ambele sensuri: și spre, și dinspre București # B365.ro
Noi restricții de circulație se impun pe DN1, din cauza lucrărilor la viitoarea Magistrală 6 – metroul de la Gara de Nord la Aeroporul Otopeni. De această dată, e vorba despre restricții care durează un
13:20
„Tea for mums” în București, pentru mamele care nu-și mai văd capul de treburi și-ar vrea să vorbească și să se sfătuiască unele cu altele. E organizat pe 5 și 6 martie # B365.ro
Administrația locală a anunțat organizarea evenimentului „Tea Party for Mums" în Sectorul 2. Acesta va avea loc pe 5 și 6 martie, fiind dedicat mamelor care vor să aibă câteva ore de discuții între ele.
13:10
ESENȚIAL | Manuscrise și lucruri ale lui George Enescu, ținute în containere, în umezeală și frig. Ministrul Culturii anunță control pe șantierul Palatului Cantacuzino, în pauză de 2 ani # B365.ro
Situație revoltătoare la Palatul Cantacuzino care găzduiește Muzeul Național „George Enescu", clădire aflată în fondul Patrimoniului European. Manuscrise ale marelui compozitor, obiecte personale și numeroase alte bunuri clasate sunt ținute de mai bine de 4
12:40
FOTO | Zeci de „steaguri” publicitare, date jos de pe Calea Floreasca. Bucureștiul va avea noi reguli privind publicitatea stradală, după cum spunea Ciucu # B365.ro
Poliția Locală a Municipiului București a anunțat că a dat jos primele „steaguri" de pe stâlpii de iluminat public. Este vorba de 62 de bucăți de pe Calea Floreasca. În perioada următoare, curățenia va continua
12:40
FOTO | Dl. Negoiță e în sezonul „Modernizăm Piețe”, azi Piața Miniș. Publică niște simulări, ca să vedem și noi ce cum și-a imaginat transformarea, care va începe cândva # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că PS3 are pe listă un nou proiect, mai precis un alt proiect de modernizare al unei piețe din sector. Este vorba de Piața Miniș. Piața Miniș
12:20
Statui vivante în stații STB de pe Calea Șerban Vodă, undese refac șinele de tramvai. De ce a ajuns greu vestea că liniile 19 și 49 se suspendă, iar alte 5 sunt deviate # B365.ro
Începând de luni, 2 martie 2026, circulația tramvaielor pe Calea Șerban Vodă și pe arterele adiacente este oficial suspendată pentru reabilitarea cării de rulare. Această veste îi va bucura, probabil, mai ales pe bucureștenii care
12:00
Soarele de-afară chiar e primăvară! ☀️ Prognoza ANM actualizată anunță cer fără nori și temperaturi în creștere în București. Vremea, pe zile, până pe 10 martie # B365.ro
Începe să miroasă într-adevăr a primăvară. Chiar dacă în primele zile din martie ne-am pomenit cu dimineți înnorate și cam reci, de azi chiar începe să se încălzească. Joi ne vom bucura de 14 grade
Ieri
11:20
„Miercurea Sirenelor” se amână. DSU anunță că a luat decizia după „o analiză proprie” a actualelor condiții și „în mod deliberat”. Practic, ca să nu intrăm la idei # B365.ro
Se amână „Miercurea Alarmelor", anunță Departamentul pentru Situații de Urgență. Reprezentanții spun că s-a luat această decizie în baza unei analize proprii care a indicat că „este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului
10:50
Aproape 40 de mii de studenți care provin din medii defavorizate vor primi burse sociale. Care sunt criteriile de acordare # B365.ro
Ministrul Educației, în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), a lansat anunțul de selecție a universităților de stat care vor acorda burse sociale. Peste 39.000 de studenți
10:40
VIDEO | Dicționar audio pentru Miercurea Sirenelor. Semnificația fiecărui sunet de alarmare care se aude pe 4 martie, plus lista adăposturilor din București # B365.ro
Miercuri, 4 martie, este ziua în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) testează (sau ne testează) sirenele pentru avertizarea populației. Exercițiul se desfășoară în cadrul Săptămânii Protecției Civile și începe la ora 10:00.
10:00
„Nu uitați că mâine urlă alarmele în București”, ne amintește acum PS1. Miercurea Sirenelor se întoarce în viețile noastre complet neplictisitoare # B365.ro
„Miercurea Sirenelor" este un exercițiu național de „alarmare publică" organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a verifica funcționarea sistemelor de avertizare din București și din țară. Evenimentul are loc, de regulă,
09:20
Concertul-fenomen de la București, la care biletele Early Bird s-au vândut ca pâinea caldă. Ce e „Vivaldi Rocks”, spectacolul din aprilie de la Sala Palatului # B365.ro
Legenda rock-ului mondial Joe Lynn Turner și Orchestra Simfonică București vor urca pe scena Sălii Palatului din Capitală, pe data de 2 aprilie 2026, începând cu ora 19:30, pentru a marca debutul turneului european „Vivaldi
09:10
FOTO | A0 – Autostrada Bucureștiului, blocată dinspre Bragadiru spre Berceni, după ce o betonieră a zburat de pe șosea, s-a înfipt în parapet și-a rămas cocoțată acolo # B365.ro
Un accident în c are a fost implicată o betonieră blochează Autostrada Bucureștiului – A0, unde nu se poate circula dinspre Bragadiru spre Berceni, Mai mulți din comunitatea Infotrafic București și Ilfov publică imagini de
08:30
ESENȚIAL | Tragedie azi-noapte la doi pași de Piața Crângași, unde o casă a explodat, apoi a luat foc. Sub dărâmături, un om fără suflare și câinele său # B365.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs marți dimineața pe strada Pietrele Doamnei din Sectorul 6 al Capitalei. În urma tragicului incident o persoană și-a pierdut viața. Sub dărâmături se aflau o persoană și
06:00
Cadou de primăvară de la Termoenergetica pentru zeci de mii de bucureșteni, dacă tot a început să fie „călduț” afară. Iar se oprește căldura, dar măcar de data asta ne-au anunțat # B365.ro
Cine spunea că autoritățile nu pot fi drăguțe în săptămâna asta așa de frumoasă, cu mărțișor, cu ziua femeii, apoi urmează și mucenicii…
03:10
Am fost plecată foarte un pic şi când m-am întors, noaptea, primul lucru care mi-a sărit în ochi a fost că la 10 zile după ultima ninsoare încă suntem înconjuraţi de munţi şi movile de […] Articolul 3 chestii simple care pot face repede Bucureștiul mai frumos şi nici nu costă mult apare prima dată în B365.
2 martie 2026
19:40
FOTO | Dolce pisoiul a încurcat drumul spre casă. S-a rătăcit pe la Eroii Revoluției și stăpânul lui îl caută cu disperare # B365.ro
Un motan simpatic pe nume Dolce a încurcat drumul spre casă. Are 7 luni și are blănița maro tărcată. Ca semn distinct are o pată albă în tâmplă. Stăpânul lui speră să îl găsească cât […] Articolul FOTO | Dolce pisoiul a încurcat drumul spre casă. S-a rătăcit pe la Eroii Revoluției și stăpânul lui îl caută cu disperare apare prima dată în B365.
19:20
FOTO | Timpi de așteptare mai mici la controlul de frontieră pe Aeroportul Otopeni. S-au deschis două noi ghișee # B365.ro
Două noi ghișee au apărut în zona de sosiri non-Schengen la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” (Otopeni) din București. CNAB a spus că timpii de așteptare sunt mai mici la controlul de frontieră. Sunt disponibile două […] Articolul FOTO | Timpi de așteptare mai mici la controlul de frontieră pe Aeroportul Otopeni. S-au deschis două noi ghișee apare prima dată în B365.
18:30
FOTO | Unele gropi de pe Str. Parcului din S1 au rămas neacoperite, altele au fost plombate. Bucureșteancă: „Trecerea de pietoni tot nu se vede” # B365.ro
În Capitală, în ultima vreme cea mai recurentă problemă sunt gropile din carosabil, fie ele foarte adânci sau nu. Șoferii se plâng zilnic cât de dificil este pentru ei să circule în aceste condiții precare. […] Articolul FOTO | Unele gropi de pe Str. Parcului din S1 au rămas neacoperite, altele au fost plombate. Bucureșteancă: „Trecerea de pietoni tot nu se vede” apare prima dată în B365.
18:10
VIDEO | Ultimul stâlp de susținere se ridică la Pasajul Apărătorii Patriei. „Anul acesta, terminăm lucrările și ne vom concentra pe viitorul pod cel care va traversa Șoseaua Olteniței” # B365.ro
Primarul Sectorulu 4, Daniel Băluță, a anunțat că se ridică și ultimul stâlp de susținere al pasajului Apărătorii Patriei. În zilele ce urmează, muncitorii vor turna și betonul care să întărească structura de rezistență a […] Articolul VIDEO | Ultimul stâlp de susținere se ridică la Pasajul Apărătorii Patriei. „Anul acesta, terminăm lucrările și ne vom concentra pe viitorul pod cel care va traversa Șoseaua Olteniței” apare prima dată în B365.
17:20
Târgul de Sfinții Mucenici revine la Muzeul Țăranului Român, în perioada 6-8 februarie. Vor fi mărțișoare, preparate delicioase și ateliere de încondeiat ouă # B365.ro
Târgul de Sfinții Mucenici va avea loc în perioada 6 – 8 martie, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român, din București, Strada Monetăriei, nr. 3. Intrarea este liberă. Târgul de Sfinții Mucenici revine în […] Articolul Târgul de Sfinții Mucenici revine la Muzeul Țăranului Român, în perioada 6-8 februarie. Vor fi mărțișoare, preparate delicioase și ateliere de încondeiat ouă apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | Bucureștenii din S1 pot solicita online loc de parcare de reședință, fără să mai meargă la ghișeu. Care sunt pașii de urmat în aplicație # B365.ro
Administrația locală a transmis că șoferii se pot înscrie online pentru un loc de parcare de reședință în Sectorul 1. Primăria a spus că procesul este în mai multe etape. Procesul este online Administrația locală […] Articolul VIDEO | Bucureștenii din S1 pot solicita online loc de parcare de reședință, fără să mai meargă la ghișeu. Care sunt pașii de urmat în aplicație apare prima dată în B365.
16:20
Tramvaiele STB 1 și 10, blocate de o oră pe Șoseaua Olteniței. Martor: „Posibil pantograf rupt, circulația este blocată” # B365.ro
Tramvaiele 1 și 10 sunt blocate pe Șoseaua Olteniței, de o oră. Un martor spune că situația ar putea fi din cauza unor probleme la pantograf rupt. STB a anunțat incident tehnic. Liniile 1 și […] Articolul Tramvaiele STB 1 și 10, blocate de o oră pe Șoseaua Olteniței. Martor: „Posibil pantograf rupt, circulația este blocată” apare prima dată în B365.
