Licitația pentru metrourile care ne vor duce până la Aeroportul Otopeni, amânată din nou. Lucrările de la M6 ar putea să fie gata înainte ca garniturile să ajungă pe șine

18:30

În Capitală, în ultima vreme cea mai recurentă problemă sunt gropile din carosabil, fie ele foarte adânci sau nu. Șoferii se plâng zilnic cât de dificil este pentru ei să circule în aceste condiții precare. […] Articolul FOTO | Unele gropi de pe Str. Parcului din S1 au rămas neacoperite, altele au fost plombate. Bucureșteancă: „Trecerea de pietoni tot nu se vede” apare prima dată în B365.