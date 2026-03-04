Femeia, celebrată prin fotografie în mai multe galerii din Oradea

18:00

Cotația petrolului Brent, folosit ca referință pentru două treimi din tranzacțiile mondiale de petrol, a crescut în ultimele două zile, după declanșarea atacurilor Israelului și SUA asupra Iranului și riposta acestuia în toată regiunea Golfului, cu aproape 9%, iar a gazelor europene cu peste 50%. Specialiștii avertizează că prețul benzinei poate ajunge și la 10 lei, ceea ce ar scumpi toate produsele și serviciile, dar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că o creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în acest moment și că statul are rezerve pentru cel puțin 90 zile.