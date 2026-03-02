Dai bacalaureatul din chimie? Meditații gratuite, la Universitatea din Oradea

14:10

Cu doi ani înaintea încheierii actualului exercițiu financiar european, administrația bihoreană a pregătit 7 proiecte pentru care să obțină bani din fondurile destinate regiunilor și în perioada 2028-2032, pentru dezvoltarea turismului, cel mai scump fiind de până în 80 milioane euro pentru amenajarea unui domeniu schiabil de calitate fie la Vârtop, fie la Stâna de Vale, unde - de asemenea - să fie și amenajări pentru turismul estival, așa încât să existe un turism „all season”, în toate anotimpurile. Alte proiecte vizează amenajarea a noi campinguri, a unui aven, reabilitarea unor biserici din lemn cu statut de monumente istorice, restaurarea iconostasului Bisericii cu lună din Oradea, dar și construirea unui nou drum județean.