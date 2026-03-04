Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional
Gândul, 4 martie 2026 12:20
Au apărut primele imagini cu momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală. Fotbalistul a plecat de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore. Imagini din momentul în care Keita lovește o femeie pe trecerea de pietoni Accidentul rutier s-a […]
12:30
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict # Gândul
Pakistanul a reamintit Iranului de pactul său de apărare reciprocă cu Arabia Saudită pentru a descuraja noi atacuri iraniene pe teritoriul saudit, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanlui, Ishaq Dar, într-o conferință de presă la Islamabad, relatează The Eurasian Times și Financial Times. Teheranul, la rândul său, a cerut „garanții” că teritoriul […]
12:30
Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale # Gândul
Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru, unde se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale poloneze. Evenimentul va avea loc la data de 5 martie, după vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Varșovia. În perioada campaniei prezidențiale din Polonia, de […]
12:30
Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, 4 martie, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Voiculescu, fondatorul grupului Intact, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat aproape trei ani. Această decizie, de admitere în principiu, duce la rejudecarea întregului dosar. […]
Acum 30 minute
12:20
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“ # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, Dumitru Dragomir, este un personaj autentic, cu multe povești de viață savuroase. Fost milițian înainte de 1989, investitor în fotbal după Revoluție, o scurtă perioadă chiar politician, se mândrește că a reușit să facă primul milion de dolari încă din epoca Ceaușescu. Însă, la Revoluție, a fost […]
12:20
12:10
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România # Gândul
Meteorologii ANM au anunțat zile cu temperaturi ridicate, de 15-16 grade în România, până pe 8 martie, însă, după această data, mai precis, după 10 martie, temperaturile scad din nou. Tempearturile pe timpul nopții vor redeveni negative, în timp ce temperaturile diurne scad și ele treptat. Iată cum se prezintă vremea până pe 15 martie […]
12:10
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură # Gândul
Are 50 de partide jucate pentru echipa lui Gigi Becali, așa că știe ce înseamnă să faci parte din familia FCSB. Unul dintre cei mai iubiți mijlocași la începutul anilor 2000 este convins că latifundiarul din Pipera a dat lovitura și va avea rezultate, pe viitor, scrie PROSPORT. Gigi Becali a dat de înțeles că […]
Acum o oră
12:00
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa # Gândul
Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că organismul este aproape de a lua o decizie privind numirea unui nou lider, relatează Sky News. Adunarea este formată din 88 de membri care ajută la alegerea persoanei care va prelua funcția după moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită sâmbătă într-un atac […]
12:00
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București # Gândul
Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor. O comună din România are la vânzare un teren agricol de 2.000 de metri pătrați, la un preț incredibil. Locația este la doar o […]
12:00
Primul război „cu ChatGPT la butoane”. Presa internațională sugerează că Trump apelează la inteligența artificială pentru a susține ofensiva militară # Gândul
Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a început după luni de tensiuni și amenințări reciproce. În acest context, presa internațională lansează o ipoteză care, până nu demult, părea desprinsă dintr-un scenariu de film. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un atac comun asupra Iranului. Washingtonul a susținut că urmărește […]
11:50
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde” # Gândul
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat că orice nou lider suprem al Iranului va deveni imediat o țintă pentru Israel. Declarația vine în timp ce Iranul începe ceremoniile funerare pentru Ali Khamenei, ucis în atacuri israeliano-americane. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al liderului suprem iranian Ali […]
11:50
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Gândul
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri să declare stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, relatează Mediafax. Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic Potrivit reprezentanților Guvernului de la Chișinău, este vorba de o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru […]
Acum 2 ore
11:30
Scoția a devenit prima parte a Regatului Unit care legalizează hidroliza, o alternativă ecologică la incinerare sau înmormântare, reflectând cererea tot mai mare pentru aranjamente funerare mai sustenabile. Scoția, prima țară care legalizează hidroliza Hirdoliza utilizează substanțe alcaline și apă pentru a descompune organismul în doar câteva ore și face parte din cererea pentru înmormântări […]
11:20
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă # Gândul
Directorul Transgaz, Ion Sterian, dă asigurari că România nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Șeful Transgaz susține că consumul este acoperit din producția internă și din depozite, iar tranzitul gazelor spre Ucraina și Moldova continuă în ritm normal. România nu se confruntă cu […]
11:20
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară # Gândul
Horia Brenciu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a luat decizia de a se întoarce în țară pentru a onora evenimentele la care a fost invitat, în ciuda situației în care se află din cauza războiului în care a fost prins. Artistul a transmis că familia […]
11:10
Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord # Gândul
Cele mai recente cercetări bazate pe studii pe modele animale au arătat că medicamentele GLP-1. Un studiu a descoperit că medicamentele pentru slăbit ar putea să ajute persoanele care au trecut printr-un atac de cord să evite complicațiile potențiale fatale ulterioare, relatează The Guardian. Medicamente precum Ozempic și Wegovy reduc riscul de afectare a țesuturilor […]
11:10
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“ # Gândul
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez s-a adresat națiunii, miercuri dimineața, la o zi după ce omologul său american, Donald Trump, a amenințat că va „întrerupe comerțul cu Spania” din cauza poziției sale față de Iran. Pedro Sánchez și-a menținut poziția clară împotriva războiului lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Potrivit oficialului, poziția Spaniei este aceeași ca […]
11:00
Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză # Gândul
Reputatul jurnalist Ion Cristoiu remarcă în ultima „pastilă” un aspect extrem de interesant: dubla poziție a președintelui Nicușor Dan față de noul ambasador american. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. În curs de actualizare
11:00
Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna” # Gândul
Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție. Aryna Sabalenka se căsătorește cu Jorgos Frangoulis Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar […]
10:40
Românii care „uită” să declare acest lucru riscă o amendă de până la 10.000 de lei. Prevederea este în vigoare de la 1 martie # Gândul
Noul set de reguli fiscale a intrat în vigoare de la 1 martie 2026. Potrivit CANCAN.RO, România bifează o etapă importantă în procesul de digitalizare și monitorizare a sistemului fiscal. Obiectivul acestui pachet de măsuri îl reprezintă creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală aplică, deja, controale la mai multe […]
10:40
Ștefan Popescu intervine în controversa umbrelei nucleare franceze și-l atacă pe Radu Miruță: ”Nu înțelege nimic” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ștefan Popescu a intervenit în controversa umbrelei nucleare franceze, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. După părerea analistului, faptul că președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că […]
Acum 4 ore
10:30
Decizia lui Macron trimite nave de război franceze pentru a proteja bazele britanice din Cipru, „o umilință” pentru Starmer # Gândul
Decizia președintelui Emmanuel Macron de a trimite nave de război franceze pentru a apăra bazele britanice din Cipru a stârnit critici dure în presa britanică la vârful administrației de la Londra. Jurnaliștii britanici susțin că premierul Keir Starmer a fost pus într-o situație foarte stânjenitoare, chiar „umilitoare” de liderul de la Paris în privința capacității […]
10:30
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată # Gândul
Un pensionar din Frața în vârstă de 75 de ani primește între 25 și 40 de amenzi pe zi, asta după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro. Cazul incredibil al pensionarului din Étainhus, Normandia, a ieșit […]
10:20
(P) Culoarea ca semnătură personală: descoperă Sikkens și Dulux, brandurile care transformă locuința într-un spațiu statement # Gândul
Există locuințe care arată bine și locuințe care spun o poveste. Diferența dintre ele nu stă doar în mobilier sau în obiectele decorative atent alese, ci în acel element care îmbracă totul și creează coerență: culoarea. Nuanța pe care o alegi pentru pereți devine o declarație subtilă despre cine ești, despre ritmul tău, despre felul […]
10:10
Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic? # Gândul
Statele arabe din Golf se află în prima linie a unui război pe care au încercat să-l evite, se arată într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În primele două zile ale conflictului, Iranul și-a concentrat atacurile cu rachete/drone și asupra statelor arabe vecine din Golf, nu numai asupra Israelului. Deși inițial […]
10:10
Cum au făcut bani grei pariorii anonimi chiar înainte de atacul asupra Iranului. Suspiciuni legate de scurgeri de informații privilegiate # Gândul
Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacul asupra Iranului, pe platforma de pariuri Polymarket zeci de conturi anonime au pariat sume consistente pe un atac iminent, iar după confirmarea operațiunii au încasat câștiguri uriașe. Suspiciuni cu privire la scurgerile de informații Datele analizate de The New York Times arată […]
10:00
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse # Gândul
Turneul de la Indian Wells revine în perioada 4–15 martie 2026, cu meciuri în probele de simplu și dublu, masculin și feminin, disputate în complexul Indian Wells Tennis Garden. Competiția va putea fi urmărită și în România, atât la TV, cât și online. Unde se vede turneul în România Pentru publicul din țară, meciurile de […]
10:00
Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie # Gândul
Cei care caută o escapadă însorită și ieftină primăvara își îndreaptă atenția către destinații precum Barcelona, însă dacă vor să evite aglomerația turistică, acest oraș alternativ este la fel de frumos și tot aproape de plaje. Spania este destinația ideală pentru primăvară. Este cald și însorit, iar ceea ce este minunat este că sunt foarte […]
09:50
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania # Gândul
După moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ies la iveală detalii despre o avere estimată la circa 200 miliarde de dolari. Fostul ayatollah avea investiții impresionante atât în Europa, cât și conturi generoase în țări autocrate precum Venezuela. Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, deschide un nou capitol de incertitudine politică la Teheran, […]
09:50
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite # Gândul
Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanț care a avut loc miercuri, 4 martie, pe DN 3, între Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” informează că mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului. Tamponări și […]
09:50
Reforma administrației centrale și locale vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Ordonanța guvernamentală vizează instituțiile birocratice: ministere, primării și prefecturi, iar Avocatul Poporului urmează să sesizeze Curtea Constituţională despre acest aspect. Documentul este analizat de Avocatul Poporului, spun cei de la G4Media, iar acesta cuprinde şi o […]
09:40
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom # Gândul
Piața carburanților din România înregistrează prima majorare consistentă de preț de la declanșarea conflictului din Iran. OMV Petrom a crescut tarifele cu 15 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, iar benzina standard a depășit pragul de 8 lei/l în toate stațiile operate de companie, relatează Profit.ro. Scumpiri peste nivelul obișnuit al […]
09:30
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucatoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram # Gândul
Alte două jucătoare și-au asumat public relația. Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, a sărbătorit un an de relație cu portarul maghiar Kinga Janurik și a imortalizat momentul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Cele două sportive vor fi, din sezonul viitor, adversare în Liga Florilor. Alte două sportive și-au asumat relația La un […]
09:30
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB # Gândul
Salariul unui șofer de autobuz în Spania poate varia în funcțue de ora din zi și de tura acestuia. Pentru companiile publice este reglementat prin contract colectiv de muncă. Transportul public este un serviciu esențial în Spania. Mulți oameni călătoresc zilnic pentru serviciu, fie pe distanțe lungi, fie în interiorul orașului. Acest număr este crescut […]
09:20
Anul 2026 nu aduce vești tocmai bune pentru pensionari, în contextul în care veniturile lor nu au fost indexate nici în 2025, nici la începutul lui ianuarie, iar inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare. Banca Națională a României a prezentat estimările privind evoluția prețurilor și datele nu sunt tocmai încurajatoare. Instituția anticipează o rată […]
09:10
(P) Medicover: abordarea multidisciplinară, esențială în prevenirea problemelor hematologice din sarcină # Gândul
La Medicover, prevenția reprezintă pilonul central al serviciilor medicale oferite. Printr-o abordare integrată, orientată spre pacient, specialiștii Medicover urmăresc identificarea precoce a factorilor de risc și a afecțiunilor medicale în stadii incipiente, atunci când tratamentele sunt mai eficiente, iar șansele de recuperare sunt maxime. Sarcina este o perioadă de transformări majore pentru organismul viitoarelor mame, […]
09:10
O alunecare de teren aflată în evoluție a fost semnalată în municipiul Slatina, pe strada Grădiște, autoritățile intervenind pentru limitarea riscurilor și protejarea locuitorilor din zonă. Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște „În urma evaluărilor efectuate în teren: – două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este […]
09:00
Incendiu într-un bloc din Dâmbovița. Flăcările uriașe au cuprins un apartament. Adulți și copii, evacuați # Gândul
S-a dat alarma miercuri spre dimineață, în orașul Găești din Dâmbovița. Un incendiu violent a cuprins un apartament, iar flăcările s-au extins rapid. Mai multe adulți și copii au fost evacuați de urgență. Incendiu puternic într-un bloc din Dâmbovița Incendiul a izbucnit în jurul orei 04.00, la un apartament din orașul Găești, pe strada 1 […]
09:00
Călin și Cristela Georgescu, mesaj la moartea lui Jolt Kerestely, „A zidit în timp o parte din sufletul artistic al României” # Gândul
Unul dintre cei mai cunoscuți compozitori ai muzicii ușoare românești, Jolt Keresztély, a murit marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. În acest sens, Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj de condoleanțe familiei sale. Călin și Cristela Georgescu au transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-au exprimat regretul […]
09:00
Volodymyr Zelensky a făcut anunțul despre alegerile prezidențiale: ”Nu sunt sigur că voi candida” # Gândul
Volodymyr Zelensky a vorbit despre un posibil nou mandat la conducerea statului. Președintele Ucrainei a declarat că nu este convins că va mai candida la alegerile prezidențiale. Zelensky a fost ales în fruntea statului pe 20 mai 2019, iar mandatul acestuia a încetat formal pe 20 mai 2024, însă a continuat să stea în fruntea […]
08:50
Haos pe Aeroportul Otopeni. 29 de zboruri anulate miercuri, majoritatea spre Orientul Mijlociu. Lista completă a curselor suspendate # Gândul
Compania Națională Aeroporturi București a anunțat anularea a 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Otopeni. Sunt afectate 14 decolări și 15 aterizări către aeroporturi din Orientul Mijlociu, operate de mai multe companii aeriene. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că 29 de zboruri programate miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni au […]
08:40
Singurele 3 orașe din România în care vor fi peste 20 grade Celsius în martie, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Calendaristic, iarna a trecut, iar primele semne de primăvară deja se văd. Totuși, în luna martie, meteorologii Accuweather spun că doar trei orașe din România vor înregistra temperaturi mai mari de 20 de grade Celsius. Așadar, încălzirea vremii încă este departe de nivelul pe care ni-l dorim după o iarnă destul de …autentică. Peste 20 de […]
08:40
„Epic Fury”. Sistem de apărare aeriană TOR-M1, furnizat Iranului de Rusia, distrus „chirurgical” de SUA. În 2020, rachete sol-aer trase de IRCG au doborât un avion de pasageri ucrainean # Gândul
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat pe contul său X o înregistrare video oficială care arată distrugerea unui sistem de rachete sol-aer (SAM) cu rază scurtă de acțiune TOR-M1, furnizat de Rusia, operat de forțele iraniene. Atacul a avut loc pe fondul intensificării operațiunilor americane și israeliene care vizează mijloacele de comandă, sisteme de rachete […]
08:40
Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași meserii, în 2026, în România. Care este diferența # Gândul
În 2026, în România încă există diferențe salariale între femei și bărbați, unele nesemnificative, în timp ce altele destul de substanțiale. Gândul.ro a analizat 25 de meserii, cele mai populare din România, pentru a vedea cât câștigă o femeie și cât câștigă un bărbat. Ce salarii au bărbații VS ce salarii au femeile pentru aceleași […]
Acum 6 ore
08:30
Tanczos Barna vorbeşte despre cum se rezolvă divergenţele în coaliţie: „Ne-am aşezat la masă, am băut un pahar cu apă şi am reluat discuţiile” # Gândul
Amânările reprezintă cel mai deranjant aspect pentru vicepremierul Tanczos Barna(UDMR), atunci când vine vorba despre bunul mers al coaliţiei de guvernare. Acesta ar dori ca şedinţele programate să aibă loc chiar la data şi ora stabilită şi nu cu câteva zile mai târziu, aşa cum se obişnuieşte. Tanczos Barna a povestit, marţi seară, la TVR […]
08:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre faptul că populația din Iran își dorește un trai al vieții mai liber atât din perspectiva religicioasă, cât și politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Deci există, fără […]
07:50
Hillary Clinton, ieșire furioasă după ce clipul cu mărturia ei în cazul Epstein a ajuns pe internet. S-a ridicat și a plecat de la masă: Am terminat # Gândul
S-au încins spiritele în Camerei Reprezentanților din Congresul SUA în timpul audierilor cu ușile închise privind cazul Jeffrey Epstein. Hillary Clinton, soția fostului președinte Bill Clinton, a fost la un pas să părăsească sala după ce a aflat că o fotografie din interiorul sălii a fost publicată pe internet. Fosta primă doamnă de stat a […]
07:40
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum abilitatea diplomatică a Iranului este una recunoscută, comparabilă cu cea a Israelului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Iranul nu cred că era dispus să facă asta. Chiar dacă […]
07:40
Cutremur în Vrancea, marți noapte. Sfaturi de la specialiști în cazul producerii unui seism puternic # Gândul
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 4 martie, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la ora 2.09 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,1 și s-a produs la adâncimea de 136 de kilometri. Cutremurul s-a produs în […]
07:20
4 Martie, calendarul zilei: Se produce cel mai grav cutremur din România, cu o magnitudine de 7,4, soldat cu peste 1.500 de victime # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 4 martie 1977, România a fost lovită de cel mai grav cutremur din istoria sa modernă. Seismul, cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de aproximativ 56 […]
