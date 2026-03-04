Bill Gates, chemat să depună mărturie în scandalul Epstein

22:30

Unii îi spun și azi „conflictul armat” de pe Nistru, deși a fost război în toată regula. 34 de ani s-au scurs de la războiul din Transnistria, iar problema transnistreană rămâne și acum un „conflict înghețat”. Iar Rusia nu are de gând să-și scoată armata din Transnistria.