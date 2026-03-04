Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic
Ziarul Financiar, 4 martie 2026 12:30
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic
Farlei Kothe, Stefanini: România rămâne nucleul strategiei europene, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga regiune. Pentru 2026 estimăm o creştere de 15-20% în Europa # Ziarul Financiar
Stefanini Group, companie braziliană de consultanţă IT cu venituri globale de aproximativ 1 miliard de dolari şi 35.000 de angajaţi în 41 de ţări, estimează o creştere de 15-20% în Europa în 2026, iar România rămâne principalul centru operaţional şi de livrare al regiunii, cu circa 1.000 de angajaţi şi funcţii critice pentru întreaga structură europeană.
Fluxurile globale de aur şi argint, în pericol: Dubai este un hub major pentru transportul de lingouri, reprezentând aproximativ 20% din fluxurile globale de aur anul trecut, iar fluxurile sunt afectate puternic de război. Traderii avertizează că am putea avea o volatilitate şi mai mare a preţurilor, după un an cu fluctuaţii deja uriaşe # Ziarul Financiar
Bogdan Badea, CEO, Hidroelectrica: Marea provocare pe care o avem ca şi companie este să identificăm suficienţi parteneri care să poată să execute investiţii complexe, gen Vidraru, şi aici nu este o chestiune foarte uşoară. Nu sunt foarte mulţi parteneri specializaţi la nivel european care pot să facă acest lucru # Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie în Bucureşti şi a reunit peste 80 de speakeri naţionali şi internaţionali, lideri în domeniile lor.
Importurile de motorină, vulnerabilitatea majoră din energia României. Arabia Saudită este a doua cea mai mare sursă, cu peste 20% din importurile totale. România a „scăpat“ de Rusia şi ia acum motorină din Turcia, Arabia Saudită şi India # Ziarul Financiar
Alimentarea cerereii interne de motorină are potenţialul de a deveni o problemă în contextul războiului din Iran. În total, România are un consum de carburanţi de circa 8 milioane de tone din care 5,5-6 milioane de tone este reprezentat de consumul de motorină.
Bursă. Primul profit din ultimii trei ani saltă acţiunile Rompetrol Rafinare cu peste 30% în două zile şi creşte capitalizarea companiei care operează Petromidia cu 120 mil. euro. Banii vor fi folosiţi în principal pentru achitarea datoriilor mai vechi # Ziarul Financiar
Acţiunile Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membră a grupului KMG International, înregistrează un avans de 32% în ultimele două şedinţe de tranzacţionare, ca urmare a publicării raportului financiar preliminar aferent anului 2025, unde operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti a anunţat un profit net de 41 mil. dolari, de la o pierdere de 68,7 mil. dolari în anul precedent.
Grupul City Grill mizează pe dezvoltări istorice în 2026: de la Cerbul Carpatin la Braşov la Cazinoul din Constanţa şi la Berăria Gambrinus din Bucureşti. Totodată, operatorul preia şi franciza cafenelelor Gloria Jean’s # Ziarul Financiar
Grupul de restaurante City Grill, controlat de antreprenorul Dragoş Petrescu, va miza anul acesta pe dezvoltarea unor noi concepte istorice, e vorba de redeschiderea restaurantului Cerbul Carpatin din Braşov, monument istoric din Piaţa Sfatului, de inaugurarea unei cafenele-bistro în cadrul Cazinoului din Constanţa şi de regândirea conceptelor unor alte localuri cu „greutate“ Gambrinus şi Monte Carlo din Bucureşti.
Bursă. Cum să cumperi şi să vinzi acţiuni în exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest. Cele mai mari randamente vor fi premiate pe 16 martie 2026 la ZF Capital Markets Summit # Ziarul Financiar
O studentă, o asistentă veterinară, un arhitect, un profesor pensionar, un inginer, o infirmieră, un şofer de autobuz, un bucătar – practic oricine a împlinit 18 ani poate participa la exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest prin care poate experimenta, cu un buget virtual de 100.000 de lei, cum să cumpere şi să vândă acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti în timp real.
ZF Live. Dumitru Chisăliţă, Asociaţia Energia Inteligentă: Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra pieţei de energie: „Momentan suntem pregătiţi. Cu cât războiul durează mai mult, cu atât lucrurile vor deveni mai rele“. # Ziarul Financiar
România are stocuri de ţiţei pentru trei luni în situaţia în care s-ar bloca complet importurile din Orientul Mijlociu, care este un adevărat butoi cu pulbere în aceste zile, după ce SUA şi Israel au atacat Iranul. Preţul la pompă poate fi ţinut în frâu chiar de autorităţi, în contextul în care jumătate din el este compus din accize, susţine Dumitru Chisăliţă, directorul Asociaţiei Energia Inteligentă, prezent la emisiunea de business ZF Live pentru a comenta cum se răsfrânge asupra României situaţia de conflict care a escaladat în această săptămână.
Bursă. Pierderi de aproape 6 mil. lei pentru TeraPlast în ultimul trimestru de anul trecut # Ziarul Financiar
Grupul TeraPlast (simbol bursier TRP) a raportat o pierdere de 5,8 mil. lei în T4/2025, rezultat care a urmat profitului de 7,8 mil. lei înregistrat în T3/2025.
Pagina verde. Cum vrea guvernul să reducă birocraţia şi drumurile inutile la instituţii: a lansat platforma „Fără Hârtie“ unde românii pot semnala probleme legate de avize, declaraţii sau servicii medicale # Ziarul Financiar
Guvernul a lansat ieri platforma Fără Hârtie, prin care cetăţenii sunt invitaţi să semnaleze probleme ce ţin de birocraţie excesivă, procese greoaie şi lipsa digitalizării.
Şedinţă decisivă a coaliţiei de guvernare pentru adoptarea bugetului pe 2026 bazat pe o creştere economică de 1%, cu deficit bugetar de 6% din PIB # Ziarul Financiar
Proiectul, mult întârziat, ar urma apoi să fie aprobat de guvern şi trimis Parlamentrului pentru aprobare, dar nu există un calendar public pentru acest parcurs.
ZF IT Generation. Mihaela Dincă, Brewtifi – aplicaţie mobilă dedicată industriei de cafea de specialitate: Căutăm o finanţare de 600.000 de euro pentru extinderea aplicaţiei la nivel european şi pentru dezvoltarea de noi funcţionalităţi. Avem deja integrate aproape 3.400 de cafenele de specialitate # Ziarul Financiar
Startup-ul local Brewtifi Tech, care a dezvoltat o aplicaţie mobilă dedicată tuturor jucătorilor din industria cafelei de specialitate, se află în prezent în căutarea unei finanţări de 600.000 de euro pentru a-şi susţine planurile de extindere la nivel european şi dezvoltarea unor noi funcţionalităţi.
Apple a scumpit laptopurile din seria MacBook Pro cu 100-200 de dolari, dar a mărit şi capacitatea de stocare # Ziarul Financiar
Gigantul american Apple a majorat preţurile la întreaga gamă MacBook Pro odată cu lansarea de ieri a procesoarelor M5 Pro şi M5 Max, cea mai mare creştere fiind pentru varianta de bază de 14 inch cu M5 Pro - de la 1.999 de dolari la 2.199 de dolari.
Jobul zilei. Un absolvent de marketing al Academiei de Studii Economice din Bucureşti câştigă aproape 9.100 lei brut pe lună, adică puţin peste 5.300 lei net. La un an de la absolvire, 88% dintre absolvenţi erau fie angajaţi cu contract de muncă, fie îşi continuau studiile, iar 37% lucrau într-un domeniu relevant pentru pregătirea lor academică # Ziarul Financiar
Un absolvent al Facultăţii de Marketing, specializarea marketing, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti ajunge la un salariu estimat de aproape 9.100 de lei brut pe lună, echivalentul a puţin peste 5.300 de lei net, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, prin ajustarea veniturilor iniţiale cu evoluţia salariului mediu brut pe economie.
WSJ: Exporturile americane de GNL salvează acum lumea. SUA au depăşit Qatarul şi Australia şi au devenit cel mai mare exportator de GNL din lume în 2023, iar anul trecut au expediat peste 100 de milioane de tone în străinătate # Ziarul Financiar
În urmă cu zece ani, la sfârşitul lunii februarie, compania americană Cheniere Energy a început o ofensivă bruscă a exporturilor de gaze naturale lichefiate care astăzi salvează economia mondială, scrie The Wall Street Journal.
Omniasig a plătit în 2025 despăgubiri de peste 10,9 mil. lei doar pe linia RCA, aceasta fiind cea mai mare valoare plătită # Ziarul Financiar
Omniasig, cea mai mare companie locală a grupului austriac Vienna Insurance Group (VIG), a plătit despăgubiri de 10,9 mil lei doar pe linia RCA în 2025, în urma unui accident produs în Italia, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Wiktor Stopa a fost numit lider al departamentului de growth şi marketing al Revolut pentru Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
Revolut, o companie fintech cu peste 70 de milioane de clienţi la nivel global şi aproape 5 milioane în România, a anunţat ieri numirea lui Wiktor Stopa în funcţia de lider al departamentului de Growth şi Marketing al Revolut pentru Europa Centrală şi de Est.
Pagina verde. RetuRO, administratorul SGR, va fi condus de Adela Smeu, cea care a condus Brico Dépôt timp de opt ani # Ziarul Financiar
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare din România, a numit-o pe Adela Smeu, un executiv cu 25 de ani de experienţă în cadrul mai multor companii multinaţionale, în funcţia de director general (CEO).
Poate fi businessul cultural unul profitabil? Vânzarea biletelor generează 30% din bugetul Operei Naţionale. „În România, media de autofinanţare din bilete a unei instituţii de spectacole este de 3%, la nivel european este undeva la 15%“ # Ziarul Financiar
Cultura, nu doar la nivel local, dar şi internaţional, se susţine, în principal, din subvenţiile statului. Puţine sunt exemplele de proiecte culturale care nu doar că reuşesc să se autosusţină, dar şi să facă profit. Totuşi, când e vorba de instituţiile din sfera culturală, acestea se susţin, în mare parte, din subvenţiile de la stat, însă investiţia statului în cultură reprezintă, de fapt, şi o investiţie în educaţie.
Afaceri de la Zero. Mădălina Niculae, absolventă de Arte plastice şi scenografie, a deschis anul trecut magazinul online Ludicolora, unde îşi vinde propriile printuri de artă şi ilustraţii, imprimate pe agende, semne de carte sau tricouri # Ziarul Financiar
„Mi-am dat seama că ce ştiu să fac cel mai bine este să desenez“, spune Mădălina Niculae, cea care a pornit, în primăvara anului trecut, Ludicolora, brand sub care îşi vinde, în magazinul online propriu, ilustraţiile şi printurile de artă, fiecare imprimat pe diverse produse – agende, semne de carte, felicitări sau tricouri.
ZF Body Talks. Oana Pop, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice: Obezitatea în România este în momentul de faţă o problemă majoră de sănătate, este o boală cronică. Stresul şi un stil de viaţă haotic, printre factorii ce influenţează greutatea # Ziarul Financiar
Obezitatea în România este o boală cronică cu multiple implicaţii asupra corpului şi sănătăţii, o problemă majoră de sănătate, potrivit Oanei Pop, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice.
Proprietarul Lidl şi Kaufland vrea să ducă în Europa conceptul românesc La Cocoş. Ce alte formate locale de retail au mai trecut graniţa? Din datele ZF, Carrefour a exportat modelul Bringo, iar Auchan a replicat formatul de hiperdiscount ATAC inclusiv în alte ţări # Ziarul Financiar
Grupul german Schwarz, proprietarul discounterului Lidl şi al lanţului de hipermarketuri Kaufland, vrea să ducă conceptul românesc La Cocoş dincolo de graniţele României.
