Daniel Tomescu (STACS) invitat la „Podcast cu Prioritate” #93 by ProMotor. Despre Nissan Silvia, BMW E46, drift, off road și proiecte în 2026
Gândul, 4 martie 2026 13:50
Luni, 9 martie, de la ora 12:00, ProMotor publică un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”. Episodul 93 îl are ca invitat pe Daniel Tomescu, cunoscut în comunitatea auto online sub numele de STACS. Discuția va fi disponibilă pe canalul de YouTube ProMotor România. Cunoscut pentru proiectele sale auto și pentru comunitatea ultrapasionată pe […]
• • •
Acum 10 minute
14:00
Javier Milei, atacuri dure la adresa opoziției din Argentina, în timpul discursului său din Congres: „Nu puteți aplauda pentru că vă scapă mâinile în buzunarele altora” # Gândul
Javier Milei a deschis, săptămâna aceasta, sesiunile ordinare ale Congresului argentinian cu un discurs plin de insulte la adresa opoziției și promisiuni vagi. Președintele Argentinei a lansat mai multe atacuri la adresa opoziției prezente în sală. I-a numit: „Fasciști”, „hoți” și „mincinoși”, printre altele. Ceremonia, care a durat în total aproape trei ore, a început […]
14:00
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu transmite un mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au ales să nu intoneze imnul statului înaintea meciului de deschidere de la Cupa Asiei. „Știu bine că pot fi executate îndată ce vor reveni în Iran”, spune jurnalistul. Înaintea partidei din Grupa A împotriva selecționatei Coreei de […]
14:00
„Chivu s-a întors cu un rezultat favorabil, Fabregas își mușcă unghiile”. Ce s-a întâmplat în Como – Inter, turul semifinalelor Cupei Italiei # Gândul
Interul lui Cristi Chivu a scos un 0-0 la Como, în manșa tur a semifinalelor Cupei Italiei, iar cotidianul Gazzetta dello Sport a analizat această partidă, scrie PROSPORT. Concluzia pe care au tras-o jurnaliștii italieni este una clară: gazdele au fost echipa mai incisivă. Totuși, rezultatul final o avantajează pe Inter, care va juca returul […]
Acum 30 minute
13:50
Cel mai mare șantier naval din România scos la licitație. Cei mai mari producători de armament se află pe lista companiilor interesate # Gândul
Compania Damen Shipyards Mangalia, operatorul șantierului naval de la Mangalia, aflată în insolvență din iunie 2024, a depus un plan de reorganizare prin transfer de business. Mecanismul propus urmărește maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia României. Planul propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de […]
13:50
13:50
Războiul din Orientul Mijlociu. Două zboruri operate de FlyDubai, programate din Dubai spre Bucureşti, transmite Ministerul de Externe # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că două zboruri operate de FlyDubai sunt programate astăzi, 4 martie 2026, ora 18.35 și pe 5 martie 2026, la ora 03.30, din Dubai spre București. „Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă […]
13:50
În cazul izbucnirii unui nou război global, doar câteva locuri din lume ar fi sigure pentru trai. După ce președintele american Donald Trump a dus la capăt amenințarea de a ataca Iranul dacă nu va semna acordul privind armele nucleare, oamenii au început să se întrebe care ar fi cele mai potrivite țări în care […]
Acum o oră
13:30
Mihaela Bilic este printre cei mai renumiți și apreciați experți în nutriție din România. Sfaturile ei au fost întotdeauna binevenite, mai ales că vorbește despre mâncare sănătoasă, care nu trebuie să fie nici scumpă și nici dificil de gătit. Într-o postare recentă de pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic publică un video în care […]
13:30
George Butunoiu, consultant executive search, la Gândul „HR Power Players”: Recrutarea nu se mai face pe competențe tehnice # Gândul
George Butunoiu, consultant executive search, a precizat în cadrul conferinței Gândul „HR Power Players – Strategii, Legislație și Transformarea Experienței Angajaților” că piața muncii are capacitatea de a se autoregla și, astfel, nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește dispariția locurilor de muncă, o dată cu apariția noilor tehnologii. Antreprenorii rezolvă problemele cel […]
13:10
Vremea bună nu ține mult, urmează răciri bruște în țară. Ce zone sunt vizate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vreme frumoasă și temperaturi peste media începutului de martie, urmate de o ușoară răcire în est – aceasta este prognoza meteo emisă de meteorologi, exclusiv pentru GÂNDUL, valabilă pentru următoarele zile în România. Temperaturile cresc peste normal, apoi scad în est Meteorolgii au transmis că astăzi, la nivel național, vremea este frumoasă și caldă pentru […]
Acum 2 ore
13:00
Cătălina Ponor, tot mai implicată în afaceri. Fosta mare campioană la gimnastică a făcut anunțul momentului # Gândul
Cătălina Ponor rămâne prima gimnastă română care în epoca modernă a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Acum, ea a devenit tot mai implicată în afaceri, după cum remarcă PROSPORT. Fosta mare campioană nu mai este atât de implicată în sportul pe care îl adoră și l-a practicat din copilărie. Ponor, o femeie de […]
13:00
Un submarin necunoscut a atacat o navă iraniană de război lângă Sri Lanka. Peste 100 de dispăruți, zeci de răniți # Gândul
Cel puțin 101 persoane sunt date dispărute și 78 ar fi fost rănite, după ce un submarin a atacat o navă de război iraniană în largul coastei din Sri Lanka, relatează The Independent, care citează surse Reuters din cadrul marinei și ministerului apărării din Sri Lanka. Un purtător de cuvânt al marinei țării a contestat […]
13:00
Ce vine peste România, potrivit ‘Oracolului din Bălcești’. Dumitru Dragomir: “Stai să vezi în septembrie“ # Gândul
Supranumit ‘Oracolului din Bălcești’ pentru acuratețea predicțiilor sale (una dintre ele fiind aceea că Nicușor Dan va ieși președinte atunci când acesta nu candidase nici măcar pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei), Dumitru Dragomir a fost invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! Personaj pitoresc, fostul investitor în fotbal a purtat un dialog fără […]
12:50
INS: Rata șomajului din România a scăzut în ianuarie 2026 până la 6%. Mai mult de un sfert dintre tinerii români nu își pot găsi un loc de muncă # Gândul
Rata șomajului în luna ianuarie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,0%, în scădere cu 0,1 față de luna precedentă, dar și față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, nivelul ratei șomajului în rândul tinerilor în perioada octombrie-decembrie 2025 se menține ridicat, […]
12:40
De ce recomandă nutriționiștii semințele de dovleac: susțin masa musculară și reglează digestia # Gândul
Semințele de dovleac au devenit una dintre cele mai recomandate opțiuni de către nutriționiști. Mici ca mărime, dar cu o valoare nutrițională mare, acestea se remarcă prin conținutul lor de magneziu, proteine vegetale și fibre, care sunt nutrienți cheie pentru dezvoltarea musculară și buna funcționare a sistemului digestiv. Semințele de dovleac un aliat nutrițional benefic […]
12:40
Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului # Gândul
Există riscul ca aproape 10 milioane de lei din bani publici să fie aruncaţi pe apa sâmbetei din cauză că parlamentarii români nu pun pe ordinea de zi a plenului Legea Referendumului, în urma turului de scrutin din 24 noiembrie 2024, iniţiat de fostul primar al Capitalei şi actualmente preşedintele României, Nicuşor Dan. Potrivit referendumului, […]
12:30
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict # Gândul
Pakistanul a reamintit Iranului de pactul său de apărare reciprocă cu Arabia Saudită pentru a descuraja noi atacuri iraniene pe teritoriul saudit, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanlui, Ishaq Dar, într-o conferință de presă la Islamabad, relatează The Eurasian Times și Financial Times. Teheranul, la rândul său, a cerut „garanții” că teritoriul […]
12:30
Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale # Gândul
Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru, unde se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale poloneze. Evenimentul va avea loc la data de 5 martie, după vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Varșovia. În perioada campaniei prezidențiale din Polonia, de […]
12:30
Tribunalul București a admis în principiu, miercuri, 4 martie, cererea depusă de Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare (ICA). Voiculescu, fondatorul grupului Intact, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, din care a executat aproape trei ani. Această decizie, de admitere în principiu, duce la rejudecarea întregului dosar. […]
12:20
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“ # Gândul
Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, Dumitru Dragomir, este un personaj autentic, cu multe povești de viață savuroase. Fost milițian înainte de 1989, investitor în fotbal după Revoluție, o scurtă perioadă chiar politician, se mândrește că a reușit să facă primul milion de dolari încă din epoca Ceaușescu. Însă, la Revoluție, a fost […]
12:20
Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional # Gândul
Au apărut primele imagini cu momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală. Fotbalistul a plecat de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore. Imagini din momentul în care Keita lovește o femeie pe trecerea de pietoni Accidentul rutier s-a […]
12:10
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România # Gândul
Meteorologii ANM au anunțat zile cu temperaturi ridicate, de 15-16 grade în România, până pe 8 martie, însă, după această data, mai precis, după 10 martie, temperaturile scad din nou. Tempearturile pe timpul nopții vor redeveni negative, în timp ce temperaturile diurne scad și ele treptat. Iată cum se prezintă vremea până pe 15 martie […]
12:10
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură # Gândul
Are 50 de partide jucate pentru echipa lui Gigi Becali, așa că știe ce înseamnă să faci parte din familia FCSB. Unul dintre cei mai iubiți mijlocași la începutul anilor 2000 este convins că latifundiarul din Pipera a dat lovitura și va avea rezultate, pe viitor, scrie PROSPORT. Gigi Becali a dat de înțeles că […]
Acum 4 ore
12:00
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa # Gândul
Un membru al Adunării Experților din Iran a declarat pentru televiziunea de stat că organismul este aproape de a lua o decizie privind numirea unui nou lider, relatează Sky News. Adunarea este formată din 88 de membri care ajută la alegerea persoanei care va prelua funcția după moartea ayatollahului Ali Khamenei, survenită sâmbătă într-un atac […]
12:00
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București # Gândul
Care este comuna din România unde un teren agricol se vinde doar cu doi lei metrul pătrat. O postare făcută în urmă cu două zile pe Storia poate atrage atenția curioșilor. O comună din România are la vânzare un teren agricol de 2.000 de metri pătrați, la un preț incredibil. Locația este la doar o […]
12:00
Primul război „cu ChatGPT la butoane”. Presa internațională sugerează că Trump apelează la inteligența artificială pentru a susține ofensiva militară # Gândul
Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a început după luni de tensiuni și amenințări reciproce. În acest context, presa internațională lansează o ipoteză care, până nu demult, părea desprinsă dintr-un scenariu de film. Pe 28 februarie, Statele Unite și Israel au lansat un atac comun asupra Iranului. Washingtonul a susținut că urmărește […]
11:50
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde” # Gândul
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a amenințat că orice nou lider suprem al Iranului va deveni imediat o țintă pentru Israel. Declarația vine în timp ce Iranul începe ceremoniile funerare pentru Ali Khamenei, ucis în atacuri israeliano-americane. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat miercuri că orice succesor al liderului suprem iranian Ali […]
11:50
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu # Gândul
Guvernul Republicii Moldova a decis miercuri să declare stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, relatează Mediafax. Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic Potrivit reprezentanților Guvernului de la Chișinău, este vorba de o măsură preventivă, luată pentru a proteja securitatea energetică a țării și pentru […]
11:30
Scoția a devenit prima parte a Regatului Unit care legalizează hidroliza, o alternativă ecologică la incinerare sau înmormântare, reflectând cererea tot mai mare pentru aranjamente funerare mai sustenabile. Scoția, prima țară care legalizează hidroliza Hirdoliza utilizează substanțe alcaline și apă pentru a descompune organismul în doar câteva ore și face parte din cererea pentru înmormântări […]
11:20
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă # Gândul
Directorul Transgaz, Ion Sterian, dă asigurari că România nu are probleme în acest moment cu aprovizionarea cu gaze naturale, în ciuda escaladării războiului din Orientul Mijlociu. Șeful Transgaz susține că consumul este acoperit din producția internă și din depozite, iar tranzitul gazelor spre Ucraina și Moldova continuă în ritm normal. România nu se confruntă cu […]
11:20
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară # Gândul
Horia Brenciu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a luat decizia de a se întoarce în țară pentru a onora evenimentele la care a fost invitat, în ciuda situației în care se află din cauza războiului în care a fost prins. Artistul a transmis că familia […]
11:10
Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord # Gândul
Cele mai recente cercetări bazate pe studii pe modele animale au arătat că medicamentele GLP-1. Un studiu a descoperit că medicamentele pentru slăbit ar putea să ajute persoanele care au trecut printr-un atac de cord să evite complicațiile potențiale fatale ulterioare, relatează The Guardian. Medicamente precum Ozempic și Wegovy reduc riscul de afectare a țesuturilor […]
11:10
„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“ # Gândul
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez s-a adresat națiunii, miercuri dimineața, la o zi după ce omologul său american, Donald Trump, a amenințat că va „întrerupe comerțul cu Spania” din cauza poziției sale față de Iran. Pedro Sánchez și-a menținut poziția clară împotriva războiului lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Potrivit oficialului, poziția Spaniei este aceeași ca […]
11:00
Ion Cristoiu: Dubla poziție a lui Nicușor Dan față de noul ambasador american – una spune în română, alta în engleză # Gândul
Reputatul jurnalist Ion Cristoiu remarcă în ultima „pastilă” un aspect extrem de interesant: dubla poziție a președintelui Nicușor Dan față de noul ambasador american. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. Una spune în română, alta în engleză, observă acesta. În curs de actualizare
11:00
Aryna Sabalenka se mărită. Sportiva a fost cerută în căsătorie de iubitul milionar: ”Tu şi eu pentru totdeauna” # Gândul
Aryna Sabalenka, lidera din tenisul de câmp feminin, a fost cerută în căsătorie de Jorgos Frangoulis. Sportiva din Belarus a postat pe pagina sa de Instagram un filmuleț cu momentul în care a fost cerută de soție. Aryna Sabalenka se căsătorește cu Jorgos Frangoulis Jorgos Frangoulis, iubitul Arynei, a cerut-o pe aceasta în căsătorie, iar […]
10:40
Românii care „uită” să declare acest lucru riscă o amendă de până la 10.000 de lei. Prevederea este în vigoare de la 1 martie # Gândul
Noul set de reguli fiscale a intrat în vigoare de la 1 martie 2026. Potrivit CANCAN.RO, România bifează o etapă importantă în procesul de digitalizare și monitorizare a sistemului fiscal. Obiectivul acestui pachet de măsuri îl reprezintă creșterea transparenței financiare și reducerea evaziunii fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală aplică, deja, controale la mai multe […]
10:40
Ștefan Popescu intervine în controversa umbrelei nucleare franceze și-l atacă pe Radu Miruță: ”Nu înțelege nimic” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ștefan Popescu a intervenit în controversa umbrelei nucleare franceze, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că România evaluează propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la sistemul de descurajare nucleară exstinsă. După părerea analistului, faptul că președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că […]
10:30
Decizia lui Macron trimite nave de război franceze pentru a proteja bazele britanice din Cipru, „o umilință” pentru Starmer # Gândul
Decizia președintelui Emmanuel Macron de a trimite nave de război franceze pentru a apăra bazele britanice din Cipru a stârnit critici dure în presa britanică la vârful administrației de la Londra. Jurnaliștii britanici susțin că premierul Keir Starmer a fost pus într-o situație foarte stânjenitoare, chiar „umilitoare” de liderul de la Paris în privința capacității […]
10:30
Un pensionar primește 40 de amenzi de parcare zilnic. Plătește amenzile pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat niciodată # Gândul
Un pensionar din Frața în vârstă de 75 de ani primește între 25 și 40 de amenzi pe zi, asta după ce hackerii i-au furat identitatea și au înmatriculat pe numele său aproximativ 3.000 de mașini. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 180.000 de euro. Cazul incredibil al pensionarului din Étainhus, Normandia, a ieșit […]
10:20
(P) Culoarea ca semnătură personală: descoperă Sikkens și Dulux, brandurile care transformă locuința într-un spațiu statement # Gândul
Există locuințe care arată bine și locuințe care spun o poveste. Diferența dintre ele nu stă doar în mobilier sau în obiectele decorative atent alese, ci în acel element care îmbracă totul și creează coerență: culoarea. Nuanța pe care o alegi pentru pereți devine o declarație subtilă despre cine ești, despre ritmul tău, despre felul […]
10:10
Război în Orientul Mijlociu. Statele arabe din Golf, atacate de Iran, se află în prima linie a unui conflict pe care au încercat să-l evite. Care este pragul critic? # Gândul
Statele arabe din Golf se află în prima linie a unui război pe care au încercat să-l evite, se arată într-o analiză publicată de Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS). În primele două zile ale conflictului, Iranul și-a concentrat atacurile cu rachete/drone și asupra statelor arabe vecine din Golf, nu numai asupra Israelului. Deși inițial […]
10:10
Cum au făcut bani grei pariorii anonimi chiar înainte de atacul asupra Iranului. Suspiciuni legate de scurgeri de informații privilegiate # Gândul
Cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacul asupra Iranului, pe platforma de pariuri Polymarket zeci de conturi anonime au pariat sume consistente pe un atac iminent, iar după confirmarea operațiunii au încasat câștiguri uriașe. Suspiciuni cu privire la scurgerile de informații Datele analizate de The New York Times arată […]
Acum 6 ore
10:00
Indian Wells 2026: Programul complet și unde se vede la TV în România. Meciuri tari pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse # Gândul
Turneul de la Indian Wells revine în perioada 4–15 martie 2026, cu meciuri în probele de simplu și dublu, masculin și feminin, disputate în complexul Indian Wells Tennis Garden. Competiția va putea fi urmărită și în România, atât la TV, cât și online. Unde se vede turneul în România Pentru publicul din țară, meciurile de […]
10:00
Orașul spaniol considerat „noua Barcelona”. E mai ieftin și are temperaturi de 20 de grade în luna martie # Gândul
Cei care caută o escapadă însorită și ieftină primăvara își îndreaptă atenția către destinații precum Barcelona, însă dacă vor să evite aglomerația turistică, acest oraș alternativ este la fel de frumos și tot aproape de plaje. Spania este destinația ideală pentru primăvară. Este cald și însorit, iar ceea ce este minunat este că sunt foarte […]
09:50
Averea uriașă lăsată de Ali Khamenei. Imperiul secret al ayatollahului de 200.000.000.000 $ care se întinde din Venezuela până în Spania # Gândul
După moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, ies la iveală detalii despre o avere estimată la circa 200 miliarde de dolari. Fostul ayatollah avea investiții impresionante atât în Europa, cât și conturi generoase în țări autocrate precum Venezuela. Moartea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, deschide un nou capitol de incertitudine politică la Teheran, […]
09:50
Accident în lanț pe DN 3, la ieșirea din Constanța. 14 mașini au fost implicate, două persoane, rănite # Gândul
Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanț care a avut loc miercuri, 4 martie, pe DN 3, între Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” informează că mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului. Tamponări și […]
09:50
Reforma administrației centrale și locale vizează tăierea a 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare. Ordonanța guvernamentală vizează instituțiile birocratice: ministere, primării și prefecturi, iar Avocatul Poporului urmează să sesizeze Curtea Constituţională despre acest aspect. Documentul este analizat de Avocatul Poporului, spun cei de la G4Media, iar acesta cuprinde şi o […]
09:40
Prima scumpire a carburanților după escaladarea conflictului din Iran. Benzina trece de 8 lei/l în toate stațiile OMV Petrom # Gândul
Piața carburanților din România înregistrează prima majorare consistentă de preț de la declanșarea conflictului din Iran. OMV Petrom a crescut tarifele cu 15 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, iar benzina standard a depășit pragul de 8 lei/l în toate stațiile operate de companie, relatează Profit.ro. Scumpiri peste nivelul obișnuit al […]
09:30
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucatoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram # Gândul
Alte două jucătoare și-au asumat public relația. Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, a sărbătorit un an de relație cu portarul maghiar Kinga Janurik și a imortalizat momentul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Cele două sportive vor fi, din sezonul viitor, adversare în Liga Florilor. Alte două sportive și-au asumat relația La un […]
09:30
Care este salariul unui șofer de autobuz în Spania, în martie 2026, comparativ cu al unui șofer STB # Gândul
Salariul unui șofer de autobuz în Spania poate varia în funcțue de ora din zi și de tura acestuia. Pentru companiile publice este reglementat prin contract colectiv de muncă. Transportul public este un serviciu esențial în Spania. Mulți oameni călătoresc zilnic pentru serviciu, fie pe distanțe lungi, fie în interiorul orașului. Acest număr este crescut […]
