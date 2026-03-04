Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului

Covasna Media, 4 martie 2026 13:50

Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum 30 minute
13:50
Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului Covasna Media
Amenzi de peste 240.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Covasna în primele două luni ale anului
13:40
Modificări legislative privind radierea și înmatricularea vehiculelor Covasna Media
Modificări legislative privind radierea și înmatricularea vehiculelor
Acum 2 ore
13:00
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Acum 6 ore
10:10
Zilele Filmului Spaniol la Sfântu Gheorghe, la Cinema Arta Covasna Media
Zilele Filmului Spaniol la Sfântu Gheorghe, la Cinema Arta
Acum 8 ore
07:00
Investiție de 410.000 de euro în Valea Mare: panouri fotovoltaice gratuite pentru 41 de gospodării Covasna Media
Investiție de 410.000 de euro în Valea Mare: panouri fotovoltaice gratuite pentru 41 de gospodării
07:00
Activități muzicale interactive pentru viitorii elevi ai clasei pregătitoare, la Liceul de Arte „Plugor Sándor” Covasna Media
Activități muzicale interactive pentru viitorii elevi ai clasei pregătitoare, la Liceul de Arte „Plugor Sándor”
06:40
Horoscop 4 martie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 4 martie 2026 (miercuri)
Ieri
13:00
Anunţ implementare proiect „Oportunități integrate pentru accesul tinerilor și grupurilor... Covasna Media
Anunţ implementare proiect „Oportunități integrate pentru accesul tinerilor și grupurilor...
12:40
ISU Covasna anunță amânarea exercițiului „Miercurea Sirenelor” Covasna Media
ISU Covasna anunță amânarea exercițiului „Miercurea Sirenelor”
11:30
Se schimbă din nou sensul pe strada Martinovics Ignác din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Se schimbă din nou sensul pe strada Martinovics Ignác din Sfântu Gheorghe
07:00
Covăsnean în Dubai: „Nu există haos sau panică” Covasna Media
Covăsnean în Dubai: „Nu există haos sau panică”
07:00
Primăria Sfântu Gheorghe vrea să interzică păcănelele în zonele de locuințe Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe vrea să interzică păcănelele în zonele de locuințe
06:50
Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical Covasna Media
Sondaj OCV: ce cred covăsnenii despre neplata primei zile de concediu medical
06:40
Horoscop 3 martie 2026 (marți): Lună plină Covasna Media
Horoscop 3 martie 2026 (marți): Lună plină
2 martie 2026
19:00
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ Covasna Media
Asociaţia AgroSIC creează o platformă online pentru vânzarea produselor agricole din judeţ
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi Covasna Media
Parcări eliberate cu forța în Sfântu Gheorghe. Mașinile abandonate pot ajunge la fier vechi
13:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:00
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025 Covasna Media
Patru premii, patru repere. Cine sunt oamenii care au primit distincțiile speciale la Superlativele CovasnaMedia 2025
07:00
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie Covasna Media
Prima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase din gospodăriile rurale, lansată în martie
06:50
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu) Covasna Media
Creștere cu 10% a impactului bolilor cronice; scade adresabilitatea la medic (studiu)
06:40
Horoscop 2 martie 2026 (luni) Covasna Media
Horoscop 2 martie 2026 (luni)
1 martie 2026
07:00
Sfântu Gheorghe: Programul „La drum cu lectura”, prelungit cu încă cinci ani Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Programul „La drum cu lectura”, prelungit cu încă cinci ani
06:40
Horoscop martie 2026 pentru fiecare zodie Covasna Media
Horoscop martie 2026 pentru fiecare zodie
28 februarie 2026
14:00
Sepsi OSK se impune categoric cu CSM Reşiţa Covasna Media
Sepsi OSK se impune categoric cu CSM Reşiţa
13:20
Ei sunt marii câștigători ai Superlativelor CovasnaMedia Covasna Media
Ei sunt marii câștigători ai Superlativelor CovasnaMedia
06:30
Horoscop 28 februarie-1 martie 2026 (previziuni pentru weekend) Covasna Media
Horoscop 28 februarie-1 martie 2026 (previziuni pentru weekend)
27 februarie 2026
13:10
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la finele lunii august Covasna Media
APIA: Rentierii agricoli pot solicita viza anuală până la finele lunii august
07:00
Astăzi aflăm cine sunt câștigătorii Superlativelor OCV 2025 Covasna Media
Astăzi aflăm cine sunt câștigătorii Superlativelor OCV 2025
07:00
Gala Superlativelor, un mărțișor și câteva motive să ieși din casă Covasna Media
Gala Superlativelor, un mărțișor și câteva motive să ieși din casă
07:00
Lecția inundațiilor din 2025: prefectul Ráduly István avertizează că doar o locuință din... Covasna Media
Lecția inundațiilor din 2025: prefectul Ráduly István avertizează că doar o locuință din...
06:50
Ce trebuie să știi despre finanțarea de 250.000 lei pentru IMM-uri Covasna Media
Ce trebuie să știi despre finanțarea de 250.000 lei pentru IMM-uri
06:40
Horoscop 27 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 27 februarie 2026 (vineri)
26 februarie 2026
18:40
Primăria Sfântu Gheorghe va construi un nou adăpost de noapte şi un centru de zi pentru... Covasna Media
Primăria Sfântu Gheorghe va construi un nou adăpost de noapte şi un centru de zi pentru...
18:30
Apicultorii autohtoni, afectaţi de importuri; preţul mierii nu mai acoperă costurile de... Covasna Media
Apicultorii autohtoni, afectaţi de importuri; preţul mierii nu mai acoperă costurile de...
18:10
Autorităţile din Sfântu Gheorghe înfiinţează o structură menită să eficientizeze absorbţia... Covasna Media
Autorităţile din Sfântu Gheorghe înfiinţează o structură menită să eficientizeze absorbţia...
17:20
Trei nominalizări UNITER pentru teatrele din Sfântu Gheorghe Covasna Media
Trei nominalizări UNITER pentru teatrele din Sfântu Gheorghe
14:10
Exercițiu de protecție civilă la Târgu Secuiesc: simularea unui atac aerian Covasna Media
Exercițiu de protecție civilă la Târgu Secuiesc: simularea unui atac aerian
07:00
Balul Portului Popular de la Brădet se lasă așteptat Covasna Media
Balul Portului Popular de la Brădet se lasă așteptat
07:00
34 de șoferi drogați și 104 băuți, prinși în trafic în județul Covasna în 2025 Covasna Media
34 de șoferi drogați și 104 băuți, prinși în trafic în județul Covasna în 2025
06:40
Horoscop 26 februarie 2026: Mercur retrograd Covasna Media
Horoscop 26 februarie 2026: Mercur retrograd
25 februarie 2026
18:50
Biblioteca Judeţeană din Sfântu Gheorghe şi-a înnoit fondul de carte cu sprijinul cititorilor Covasna Media
Biblioteca Judeţeană din Sfântu Gheorghe şi-a înnoit fondul de carte cu sprijinul cititorilor
18:20
Reabilitarea castelului din Olteni, finalizată în luna august; în incintă va fi amenajat un... Covasna Media
Reabilitarea castelului din Olteni, finalizată în luna august; în incintă va fi amenajat un...
15:10
Rata şomajului în judeţul Covasna la 31 ianuarie 2026 Covasna Media
Rata şomajului în judeţul Covasna la 31 ianuarie 2026
12:50
A plecat Jánosi József Covasna Media
A plecat Jánosi József
06:50
ANCOM: Portarea numărului nu anulează obligațiile contractuale Covasna Media
ANCOM: Portarea numărului nu anulează obligațiile contractuale
06:40
Horoscop 25 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 25 februarie 2026 (miercuri)
06:30
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... Covasna Media
Anunţ începere proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
06:30
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea... Covasna Media
Anunţ finalizare proiect „Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea...
24 februarie 2026
20:00
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an Covasna Media
Bărbat rănit de urs la Olteni; cinci intervenţii pentru alungarea urşilor în acest an
16:20
Avocatul Poporului oferă audiențe pe 2 martie, în Sfântu Gheorghe Covasna Media
Avocatul Poporului oferă audiențe pe 2 martie, în Sfântu Gheorghe
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.