Ponturi pariuri XBets.ro  miercuri, 04.03.2026 – Premier League și Cupa României în prim-plan

13:10

Filipe Luis (40 de ani), fostul star al celor de la Atletico Madrid, a fost demis de conducerea clubului brazilian Flamengo la câteva ore după ce echipa sa a învins-o cu 8-0 pe Madureira. Fostul fundaș a câștigat mai multe trofee importante alături de echipa braziliană, de la preluarea postului în septembrie 2024.