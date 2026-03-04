Protest al angajaților Complexului Energetic Oltenia
Cotidianul de Hunedoara, 4 martie 2026 14:20
Protest la Târgu Jiu: angajații Complexului Energetic Oltenia sunt nemulțumiți că aproape 1.500 de contracte pe perioadă determinată nu vor fi prelungite, cerând protecția locurilor de muncă și măsuri sociale. The post Protest al angajaților Complexului Energetic Oltenia appeared first on Cotidianul RO.
Anchetatorii au descoperit în fabrica ilegală de ţigarete sute de baxuri şi o cantitate de tutun de ordinul tonelor. The post Captură record: Fabrică clandestină de tutun la marginea Timișoarei appeared first on Cotidianul RO.
Germanii îi dau lui Kövesi un premiu pentru democrație. Procuroarea va dona banii Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
„În spiritul său, premiul în bani va fi donat Ucrainei, ca semn de solidaritate cu toți cei care apără astăzi valorile noastre europene în prima linie”, a declarat Kovesi. The post Germanii îi dau lui Kövesi un premiu pentru democrație. Procuroarea va dona banii Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
Mario Iorgulescu nu rămâne cu ultima pedeapsă de 8 ani, primită pe motiv ca s-au prescris faptele. The post Lovitură pentru Mario Iorgulescu. Judecata o ia de la capăt appeared first on Cotidianul RO.
Peste 60% din cumpărăturile din Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate: MyCLUB Auchan sărbătorește 5 ani și depășește 2 milioane de membri activi. The post MyCLUB Auchan sărbătorește 5 ani și depășește 2 milioane de membri activi appeared first on Cotidianul RO.
Doi dintre criminalii lui Mario Berinde au fost trimiși în judecată. Un al treilea complice, de 13 ani, a scăpat de închisoare și a fost trimis într-un centru special. The post Dosarul Mario Berinde. Doi tineri trimiși în judecată, al treilea scapă appeared first on Cotidianul RO.
Coaliția nu a ajuns la un acord pe bugetul pentru 2026. The post Ciucu vrea buget dublu pentru București. Ce zic liderii Coaliției SURSE appeared first on Cotidianul RO.
Recordul de 1.964 MW este o dovadă a miliardelor de euro investite în sectorul fotovoltaic, dar este și un avertisment. The post Record în fotovoltaic, dar care vine cu un mare avertisment appeared first on Cotidianul RO.
Autoritățile din Republica Moldova asigură că alimentarea cu energie electrică și produse petroleiere nu va fi întreruptă. The post Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
„Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat”, recomandă MAE. The post Primii români aduși acasă direct din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
Pictat cu o precizie aproape fotografică, decorul prezintă o imagine centrală a Muntelui Venus (miticul Venusberg din folclorul german). The post Decorul gigant semnat de Dalí ajunge sub ciocanul licitatorului appeared first on Cotidianul RO.
Minunea dărniciei din Emirate a ținut trei zile. Turiștii români, buni de plată în „raiul siguranței” # Cotidianul de Hunedoara
Dărnicia de care au dat dovadă autoritățile și hotelierii din Emiratele Arabe Unite față de turiști, inclusiv cei români, s-a terminat repede, dincolo de promovarea de multe ori bombastică a modului cum reacționat aceștia la consecințele războiului din Orientul mijlociu, în contrapondere cu reacția oficialilor români din acele țări. The post Minunea dărniciei din Emirate a ținut trei zile. Turiștii români, buni de plată în „raiul siguranței” appeared first on Cotidianul RO.
Legea referendumului din București a trecut tacit de Senat. Drulă acuză PSD și PNL că nu și-au dorit dezbateri # Cotidianul de Hunedoara
Decizia finală aparține Camerei Deputaților. The post Legea referendumului din București a trecut tacit de Senat. Drulă acuză PSD și PNL că nu și-au dorit dezbateri appeared first on Cotidianul RO.
Ungaria ne aduce cetățenii acasă. Români salvați cu zborul de repatriere maghiar # Cotidianul de Hunedoara
Ungaria a trimis un avion în Iordania pentru a salva 87 de persoane fugite din calea războiului. Printre cei repatriați se află și doi români care au trecut granița terestră din Israel. The post Ungaria ne aduce cetățenii acasă. Români salvați cu zborul de repatriere maghiar appeared first on Cotidianul RO.
Pentru a ști în cine să avem încredere și pentru ce, trebuie mai întâi să înțelegem cine proiectează clădirea astfel încât să fie sigură. The post Cine răspunde de siguranța casei tale în caz de cutremur? appeared first on Cotidianul RO.
„Îi spun domnului ministru că istoria nu va ține minte câte cereri de plată a trimis”, i-a transmis Ninel Peia lui Pîslaru. The post Ninel Peia, campion la depus moțiuni. „Tehnocratul lui Cioloș”, vizat appeared first on Cotidianul RO.
Tânărul de 23 de ani dispăruse vineri, după ce tatăl său l-a dus la aeroportul din Chicago pentru a se întoarce în Franţa. The post Baschetbalistul Elijah Hoard a fost găsit, după patru zile de căutări appeared first on Cotidianul RO.
Artiștii nu pleacă niciodată: Astăzi nu spun ”adio Jolt Kerestely”, ci „mulţumesc” # Cotidianul de Hunedoara
"Copacul", înterpretat de inegalabilul Aurelian Andreescu, se află şi acum, după aproape şase decenii, în top-ul celor mai frumoase şlagăre româneşti din toate timpurile. The post Artiștii nu pleacă niciodată: Astăzi nu spun ”adio Jolt Kerestely”, ci „mulţumesc” appeared first on Cotidianul RO.
CCR a amânat pentru 25 martie decizia privind plajele de la mare. Judecătorii verifică dacă primăriile pot primi gratuit 20% din nisip pentru zone publice. Președintele susține că plajele sunt doar ale statului și legea este greșită. The post Planul pentru plaje gratuite, blocat. CCR amână decizia appeared first on Cotidianul RO.
Eduard Koler: Accizele uriașe la carburanți împing economia spre un nou val de scumpiri # Cotidianul de Hunedoara
„Guvernul continuă să ignore realitatea din teren și să trateze această problemă cu o indiferență revoltătoare”. The post Eduard Koler: Accizele uriașe la carburanți împing economia spre un nou val de scumpiri appeared first on Cotidianul RO.
IRI Dena avea ca dotări, printre altele, lansatoare de rachete și torpile ușoare, sisteme antiaeriene și un helipad, plus radare moderne și sisteme de război electronic. The post Atac submarin lângă Sri Lanka: Peste 100 de persoane dispărute appeared first on Cotidianul RO.
Jucătoarele echipei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul # Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarele echipei naționale de fotbal feminin a Iranului au refuzat să comenteze războiul sau moartea liderului suprem Ali Khamenei. The post Jucătoarele echipei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul appeared first on Cotidianul RO.
Premierul spaniol, o nouă replică pentru Trump: Nu poți juca ruleta rusească # Cotidianul de Hunedoara
„Poziția guvernului spaniol poate fi rezumată în două cuvinte: «Nu războiului!»”, a spus premierul spaniol, care este în relații tensionate cu Trump. The post Premierul spaniol, o nouă replică pentru Trump: Nu poți juca ruleta rusească appeared first on Cotidianul RO.
ROBOR la 3 și 6 luni a crescut semnificativ, ajungând la 5,94% și 5,96%. Evoluția poate duce la rate mai mari pentru românii cu credite variabile în lei acordate înainte de 2019. The post Indicele ROBOR urcă puternic appeared first on Cotidianul RO.
Ruşii Daniil Medvedev şi Andrey Rublev au fost înlocuiţi pentru un mini-turneu de dublu mixt programat marţi seara, înainte de startul turneului californian. The post Aventurile lui Rublev și Medvedev. Din Dubai la Indian Wells appeared first on Cotidianul RO.
Scrisorile care au semănat moarte și au deranjat regimul Ceaușescu. Cazul Ursu, la 49 de ani de la marele cutremur – Andrei Ursu INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
„Securitatea îl luase pe tata la ochi pentru că a declarat că voia să continue lucrările chiar dacă le-ar fi plătit din propriul salariu”, mărturisește istoricul și cercetătorul Andrei Ursu, într-un interviu pentru Cotidianul la 49 de ani de la cutremurul din 1977. The post Scrisorile care au semănat moarte și au deranjat regimul Ceaușescu. Cazul Ursu, la 49 de ani de la marele cutremur – Andrei Ursu INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Israel Katz a anunțat că orice succesor al lui Khamenei va fi eliminat. Armata a primit ordin să acționeze prin Operațiunea „Răgetul Leului” contra regimului de la Teheran. Amenințarea vine după ce Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider, a fost numit oficial la conducerea Iranului. The post Israelul promite eliminarea oricărui succesor de la Teheran appeared first on Cotidianul RO.
Vrei să faci o economie la un plin de combustibil? Iată lista benzinăriilor și preturile benzinei din București. The post Unde găsești cea mai ieftină benzină în București appeared first on Cotidianul RO.
Eventualul boicot al Iranului în ceea ce privește participarea la Cupa Mondială îl lasă indiferent pe președintele american Donald Trump. The post Trump, despre participarea Iranului la Cupa Mondială: „Nu-mi pasă deloc” appeared first on Cotidianul RO.
„Am fost trimisă la cratiță de un coleg”. Georgeta, „Barbie” șoferița de TIR – Pisy Truck INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cu ocazia Lunii Femeilor, Cotidianul lansează campania „Pe aceeași treaptă”, o campanie de conștientizare cu privire la egalitatea de gen. De 15 ani, „Pisy Truck” demonstrează că feminitatea și puterea merg mână în mână pe șosele, în ciuda piedicilor și a comentariilor sexiste. The post „Am fost trimisă la cratiță de un coleg”. Georgeta, „Barbie” șoferița de TIR – Pisy Truck INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Reforma David în Educație. Peste 350 de profesori au demisionat în patru luni # Cotidianul de Hunedoara
„În perioada septembrie- decembrie 2025 au demisionat din învăţământul preuniversitar un număr de 367 de cadre didactice, din care, 114 cadre didactice titulare şi debutante”, a transmis MEC. The post Reforma David în Educație. Peste 350 de profesori au demisionat în patru luni appeared first on Cotidianul RO.
CNAS ar putea fi obligată să plătească mai repede rambursările pentru concediile medicale # Cotidianul de Hunedoara
Proiect legislativ: CNAS ar putea fi obligată să ramburseze în 90 de zile concediile medicale plătite de angajatori, cu penalități pentru întârzieri. The post CNAS ar putea fi obligată să plătească mai repede rambursările pentru concediile medicale appeared first on Cotidianul RO.
”Doare extrem de rar, în stadii avansate, iar în stadii medii poate să se simtă ca o jenă pe care de cele mai multe ori pacientele nu prea o bagă în seamă” The post Durerea de sâni: Cauze hormonale, nu canceroase appeared first on Cotidianul RO.
Generația „Fast-Food”. Milioane de copii, în pericol de obezitate până în 2040 # Cotidianul de Hunedoara
Raportul World Obesity Federation avertizează că 227 de milioane de tineri vor fi obezi până în 2040. Experții cer taxe pe zahăr și interzicerea reclamelor la junk food pentru a opri bolile cronice. Situația este critică în SUA, China și Marea Britanie, unde cazurile ating niveluri record. The post Generația „Fast-Food”. Milioane de copii, în pericol de obezitate până în 2040 appeared first on Cotidianul RO.
Mijlocașul celor de la Rapid, Kader Keita este acuzat că a lovit o femeie pe trecerea de pietoni și a fugit de la locul faptei. The post Rapidistul Kader Keita, reținut pentru 24 de ore appeared first on Cotidianul RO.
Record negativ pe piața imobiliară din România. E cel mai crunt an din 2018 până în prezent! The post Primele semne de criză imobiliară apar precum ghioceii appeared first on Cotidianul RO.
Ofițerii SIE ar putea fi organe speciale de anchetă pentru colegi. Lege propusă chiar de șeful Comisiei SIE din Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Proiectul va fi votat luni în Senat, care este cameră decizională. The post Ofițerii SIE ar putea fi organe speciale de anchetă pentru colegi. Lege propusă chiar de șeful Comisiei SIE din Parlament appeared first on Cotidianul RO.
Fără aceste trei documente nicio bancă din România nu stă de vorbă cu tine! The post 3 documente necesare ca să iei un credit de nevoi personale în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Fotbalistul s-a dus la antrenament după accident și a trecut sub tăcere nenorocirea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. The post Fotbalist de la Rapid, reținut de poliție appeared first on Cotidianul RO.
Rata șomajului în România a scăzut la 6,0% în ianuarie 2026, potrivit INS, însă șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat, depășind 28% în ultimul trimestru din 2025. The post Rata șomajului în România a scăzut în ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Această unitate va asigura necesarul de medicamente critice pentru spitalele din România, reducând dependența de importuri și riscul de sincope The post Începe proiectul producțieI de medicamente critice la Iași appeared first on Cotidianul RO.
Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD” # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță a negat informațiile. The post Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD” appeared first on Cotidianul RO.
Ștefan Popescu, despre umbrela nucleară franceză: România a ratat momentul, adoptă postura struțului, iar declarațiile ministrului Miruță sunt suprarealiste. La noi decidenții politici se califică la locul de muncă – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a declarat, în interviul pentru Cotidianul, că România a ratat o șansă unică de a se poziționa alături de marile puteri europene pe tema umbrelei nucleare, de teama nejustificată de a nu-i supăra pe americani. Ștefan Popescu spune că Polonia, care e chiar mai apropiată de SUA, a sesizat momentul, a spus „da” umbrelei nucleare franceze și s-a poziționat ca lider pe Flancul Estic. Analistul critică declarațiile ministrului Apărării, afirmații despre care spune că arată o Românie lipsită de strategie și viziune. The post Ștefan Popescu, despre umbrela nucleară franceză: România a ratat momentul, adoptă postura struțului, iar declarațiile ministrului Miruță sunt suprarealiste. La noi decidenții politici se califică la locul de muncă – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
SURSE Buget. Bolojan alocă cu 4 miliarde mai mult pentru magistrați. SRI și SIE primesc în plus. Pahonțu, pe minus # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intra în posesia schiței de buget pe 2026. The post SURSE Buget. Bolojan alocă cu 4 miliarde mai mult pentru magistrați. SRI și SIE primesc în plus. Pahonțu, pe minus appeared first on Cotidianul RO.
SRI cheltuie 20 de milioane de euro ca să-și renoveze hotelurile din dotare # Cotidianul de Hunedoara
Conform Libertatea, doar pentru renovări ale hotelului Neptun din Mamaia, SRI va cheltui șapte milioane de euro, bani din PNRR. The post SRI cheltuie 20 de milioane de euro ca să-și renoveze hotelurile din dotare appeared first on Cotidianul RO.
Zi decisivă la ICCJ: Mario Iorgulescu află sentința finală în dosarul accidentului # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de astăzi a Înaltei Curți va stabili dacă pedeapsa rămâne definitiv la 8 ani sau dacă instanța supremă admite solicitările procurorilor și modifică sentința. The post Zi decisivă la ICCJ: Mario Iorgulescu află sentința finală în dosarul accidentului appeared first on Cotidianul RO.
Benzina a sărit de 8 lei la pompă. Prima creștere a prețului carburanților # Cotidianul de Hunedoara
Conform peco-online.ro, în dimineața zilei de miercuri, prețurile la benzină variază între 7,96 și 8,22 în București. The post Benzina a sărit de 8 lei la pompă. Prima creștere a prețului carburanților appeared first on Cotidianul RO.
Schismă între Călin Georgescu și Marian Vanghelie: Nu conduc niciun partid politic # Cotidianul de Hunedoara
„Responsabilitatea mea rămâne, înainte de orice, față de români. PARTIDUL MEU ESTE POPORUL ROMÂN”, a transmis Călin Georgescu. The post Schismă între Călin Georgescu și Marian Vanghelie: Nu conduc niciun partid politic appeared first on Cotidianul RO.
Țoiu: România e invitată la discuțiile despre umbrela nucleară propusă de Macron # Cotidianul de Hunedoara
„Întrucât preşedintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi lăsa răspunsul în sarcina acestuia”, a declarat Țoiu. The post Țoiu: România e invitată la discuțiile despre umbrela nucleară propusă de Macron appeared first on Cotidianul RO.
„Grea, dar necesară” Secundul lui Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor și polițiștilor # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Tanczos Barna a spus că echipele operative trebuie exceptate de la această creștere a vârstei de pensionare. Totuși, acesta a explicat faptul că munca de birou din MAI și MApN nu diferă în general față de munca altor funcționari. The post „Grea, dar necesară” Secundul lui Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor și polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
