Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD”
Cotidianul de Hunedoara, 4 martie 2026 10:20
Radu Miruță a negat informațiile. The post Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
10:40
Fotbalistul s-a dus la antrenament după accident și a trecut sub tăcere nenorocirea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. The post Fotbalist de la Rapid, reținut de poliție appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Rata șomajului în România a scăzut la 6,0% în ianuarie 2026, potrivit INS, însă șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat, depășind 28% în ultimul trimestru din 2025. The post Rata șomajului în România a scăzut în ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Această unitate va asigura necesarul de medicamente critice pentru spitalele din România, reducând dependența de importuri și riscul de sincope The post Începe proiectul producțieI de medicamente critice la Iași appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:20
Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD” # Cotidianul de Hunedoara
Radu Miruță a negat informațiile. The post Radu Miruță, de la USR, acuzat ca a fost membru PSD. Ministrul se apără: „Am mers la mare cu PSD” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Ștefan Popescu, despre umbrela nucleară franceză: România a ratat momentul, adoptă postura struțului, iar declarațiile ministrului Miruță sunt suprarealiste. La noi decidenții politici se califică la locul de muncă – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Analistul de politică externă Ștefan Popescu a declarat, în interviul pentru Cotidianul, că România a ratat o șansă unică de a se poziționa alături de marile puteri europene pe tema umbrelei nucleare, de teama nejustificată de a nu-i supăra pe americani. Ștefan Popescu spune că Polonia, care e chiar mai apropiată de SUA, a sesizat momentul, a spus „da” umbrelei nucleare franceze și s-a poziționat ca lider pe Flancul Estic. Analistul critică declarațiile ministrului Apărării, afirmații despre care spune că arată o Românie lipsită de strategie și viziune. The post Ștefan Popescu, despre umbrela nucleară franceză: România a ratat momentul, adoptă postura struțului, iar declarațiile ministrului Miruță sunt suprarealiste. La noi decidenții politici se califică la locul de muncă – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
10:10
SURSE Buget. Bolojan alocă cu 4 miliarde mai mult pentru magistrați. SRI și SIE primesc în plus. Pahonțu, pe minus # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intra în posesia schiței de buget pe 2026. The post SURSE Buget. Bolojan alocă cu 4 miliarde mai mult pentru magistrați. SRI și SIE primesc în plus. Pahonțu, pe minus appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:00
SRI cheltuie 20 de milioane de euro ca să-și renoveze hotelurile din dotare # Cotidianul de Hunedoara
Conform Libertatea, doar pentru renovări ale hotelului Neptun din Mamaia, SRI va cheltui șapte milioane de euro, bani din PNRR. The post SRI cheltuie 20 de milioane de euro ca să-și renoveze hotelurile din dotare appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Zi decisivă la ICCJ: Mario Iorgulescu află sentința finală în dosarul accidentului # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de astăzi a Înaltei Curți va stabili dacă pedeapsa rămâne definitiv la 8 ani sau dacă instanța supremă admite solicitările procurorilor și modifică sentința. The post Zi decisivă la ICCJ: Mario Iorgulescu află sentința finală în dosarul accidentului appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Benzina a sărit de 8 lei la pompă. Prima creștere a prețului carburanților # Cotidianul de Hunedoara
Conform peco-online.ro, în dimineața zilei de miercuri, prețurile la benzină variază între 7,96 și 8,22 în București. The post Benzina a sărit de 8 lei la pompă. Prima creștere a prețului carburanților appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Schismă între Călin Georgescu și Marian Vanghelie: Nu conduc niciun partid politic # Cotidianul de Hunedoara
„Responsabilitatea mea rămâne, înainte de orice, față de români. PARTIDUL MEU ESTE POPORUL ROMÂN”, a transmis Călin Georgescu. The post Schismă între Călin Georgescu și Marian Vanghelie: Nu conduc niciun partid politic appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:50
Țoiu: România e invitată la discuțiile despre umbrela nucleară propusă de Macron # Cotidianul de Hunedoara
„Întrucât preşedintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi lăsa răspunsul în sarcina acestuia”, a declarat Țoiu. The post Țoiu: România e invitată la discuțiile despre umbrela nucleară propusă de Macron appeared first on Cotidianul RO.
08:40
„Grea, dar necesară” Secundul lui Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor și polițiștilor # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Tanczos Barna a spus că echipele operative trebuie exceptate de la această creștere a vârstei de pensionare. Totuși, acesta a explicat faptul că munca de birou din MAI și MApN nu diferă în general față de munca altor funcționari. The post „Grea, dar necesară” Secundul lui Bolojan, despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor și polițiștilor appeared first on Cotidianul RO.
08:20
„Presupun că cel mai rău scenariu ar fi să facem asta și apoi să vină cineva la conducere care este la fel de rău ca persoana anterioară, nu?”, a spus Trump marți despre viitoarea conducere a Iranului. The post Un nou ayatollah ar fi fost ales. Cine e succesorul lui Ali Khamenei appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Ce luni era „minciună sfruntată”, marți a devenit plauzibil. Ministrul Energiei nu știe la cât va ajunge combustibilul # Cotidianul de Hunedoara
„Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc”, a explicat Bogdan Ivan la Digi24. The post Ce luni era „minciună sfruntată”, marți a devenit plauzibil. Ministrul Energiei nu știe la cât va ajunge combustibilul appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Băsescu, despre umbrela nucleară propusă de Macron: Vrea să decupleze securitatea UE de la Trump # Cotidianul de Hunedoara
„Decizia este dificilă mai ales că trebuie să avem în vedere că nici Trump nu va fi veșnic”, a spus Băsescu la B1 TV. The post Băsescu, despre umbrela nucleară propusă de Macron: Vrea să decupleze securitatea UE de la Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților se reunesc miercuri, de la ora 09:00, la Palatul Victoria. Bugetul mult așteptat riscă să provoace cel mai amplu scandal din Coaliție de la înființarea sa, în iunie 2025. The post Coaliția i-ar putea targe preșul de sub picioare lui Bolojan SURSE appeared first on Cotidianul RO.
05:50
SURSE USR s-a reformat până a dat de PSD: mandate pe viață și liber la angajări pe bani publici # Cotidianul de Hunedoara
USR și-a schimbat statutul la Congresul de la Sibiu. The post SURSE USR s-a reformat până a dat de PSD: mandate pe viață și liber la angajări pe bani publici appeared first on Cotidianul RO.
05:50
EXCLUSIV Dezmăț pe bani publici. Chef de jumătate de milion de euro pentru primari. Fără cazare # Cotidianul de Hunedoara
În data de 8-11 februarie, primarii de comună din țară au venit la București să discute cu premierul Ilie Bolojan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, mult disputata reformă a administrației locale. La acel moment, reforma se afla în lucru la Guvern. The post EXCLUSIV Dezmăț pe bani publici. Chef de jumătate de milion de euro pentru primari. Fără cazare appeared first on Cotidianul RO.
05:50
INTERVIU/ PRO și CONTRA vacanțelor în Dubai pentru elevi. Gabriel Diaconu: “Cred că unii oameni s-au imbecilizat doctrinar” # Cotidianul de Hunedoara
În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor cu rachete care au afectat inclusiv zona turistică din Dubai, mai mulți copii români rămași blocați acolo au devenit subiectul unei ample dezbateri în spațiul public. Discuția s-a extins rapid către responsabilitatea instituțiilor, reacțiile jurnaliștilor și tonul comentariilor din media. The post INTERVIU/ PRO și CONTRA vacanțelor în Dubai pentru elevi. Gabriel Diaconu: “Cred că unii oameni s-au imbecilizat doctrinar” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:40
Oana Țoiu, despre umbrela nucleară a Franței: România a fost invitată la această discuție # Cotidianul de Hunedoara
Aflată la Varșovia, Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, a explicat faptul că România a fost invitată la discuția referitoare la umbrela nucleară a Franței. The post Oana Țoiu, despre umbrela nucleară a Franței: România a fost invitată la această discuție appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Sediul Consulatului SUA din Dubai ar fi fost lovit de o dronă iraniană, potrivit CNN. The post Consulatul SUA din Dubai, lovit de o dronă iraniană appeared first on Cotidianul RO.
22:30
România condamnă atacurile Teheranului. Oficial al Iranului, convocat de MAE # Cotidianul de Hunedoara
România a lansat un „protest ferm” față de atacurile militare ale regimului de la Teheran. The post România condamnă atacurile Teheranului. Oficial al Iranului, convocat de MAE appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Ministrul de Externe Oana Țoiu: Solicităm un armistițiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru televiziunea poloneză faptul că diplomația europeană trebuie să facă demersuri pentru un „armistițiu temporar” în Orientul Mijlociu. The post Ministrul de Externe Oana Țoiu: Solicităm un armistițiu temporar pentru evacuarea civililor din Orientul Mijlociu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:00
Spania a decis să opună solicitării SUA de a utiliza bazele sale pentru atacuri asupra Iranului. The post Trump întrerupe relațiile comerciale ale SUA cu Spania appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Președintele Emmanuel Macron, despre războiul din Orientul Mijlociu: Republica Islamică e responsabilă # Cotidianul de Hunedoara
Într-un discurs public adresat națiunii, Emmanuel Macron a vorbit despre războiul din Iran și consecințele sale. The post Președintele Emmanuel Macron, despre războiul din Orientul Mijlociu: Republica Islamică e responsabilă appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Mai multe familii din Sibiu cer în instanță închiderea singurului centru de dresaj canin al MAI din cauza zgomotului. Oamenii reclamă lătratul din timpul nopții. The post Lătră câinii în tribunal. Animalele de elită ale MAI, chemate în instanță appeared first on Cotidianul RO.
20:10
În toate bazele militare din România nivelul de alertă este ridicat la „BRAVO”. The post Nivel de alertă „BRAVO” în bazele militare. Ce spune ministrul Apărării appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Manuscrisele lui George Enescu, ținute afară în containere. Control solicitat de Ministerul Culturii # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Culturii a solicitat efectuarea unui control la Muzeul Național „George Enescu” pentru a se verifica modul în care au fost păstrate manuscrisele compozitorului. The post Manuscrisele lui George Enescu, ținute afară în containere. Control solicitat de Ministerul Culturii appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Este viabilă umbrela nucleară a Franței, cu incertitudinea alegerilor prezidențiale din 2027? Sau oferta lui Macron vrea să oprească reculul evident al Franței în conducerea NATO The post Oferta nucleară cu două fețe a Franței appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Motorină „gratis” prin metoda skimming. Bulgari, prinși la furat în benzinăriile din România # Cotidianul de Hunedoara
Doi bulgari au fost reținuți după ce au montat aparate de clonat carduri în benzinării din Ploiești. Aceștia furau datele altor firme pentru a alimenta gratuit camioanele unei companii de transport. Prejudiciul este de 30.000 de lei, iar suspecții au fost prinși în flagrant. The post Motorină „gratis” prin metoda skimming. Bulgari, prinși la furat în benzinăriile din România appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Pariu în industria națională de apărare. Investiții de 200% în tehnologie „Made in Romania” pentru drone și muniție tactică # Cotidianul de Hunedoara
Industria românească de apărare nu e, în fapt, o industrie, ci un mozaic de inițiative fragmentate, adesea concurente între ele, rar aliniate strategic. Companiile de stat și cele private operează în logici diferite, uneori chiar paralele, fără o viziune comună care să le lege într-un ecosistem coerent. The post Pariu în industria națională de apărare. Investiții de 200% în tehnologie „Made in Romania” pentru drone și muniție tactică appeared first on Cotidianul RO.
18:40
În premieră, la standul României este prezentă Via Transilvanica – „Drumul care uneşte”. Proiectul este promovat la ITB Berlin ca exemplu de turism activ şi sustenabil. The post România promovată turistic la Berlin de „ambasadorul“ Charlie Ottley appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Grupul Renault va anunța spre sfârșitul săptămânii noi informații despre unul din cele două noi modele pe care le lansează anul acesta. The post Dacia, anunțul momentului referitor la cel mai nou model al mărcii appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Coleg „vândut” pentru a scăpa firma. Trei muncitori din Argeș, judecați pentru că au mințit # Cotidianul de Hunedoara
Trei angajați din Argeș sunt judecați pentru mărturie mincinoasă după ce au negat că un bărbat mort într-o explozie le era coleg. Firma funcționa ilegal și ignorase ordinele de închidere. Administratorii sunt acuzați de ucidere din culpă, iar bunurile lor au fost puse sub sechestru. The post Coleg „vândut” pentru a scăpa firma. Trei muncitori din Argeș, judecați pentru că au mințit appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Un elev de 14 ani a murit, după ce i s-a făcut rău la ora de sport. The post Anchetă după ce un elev de 14 ani a murit la ora de sport appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Este viabilă umbrela nucleară a Franței, cu incertitudinea alegerilor prezidențiale din 2027? Sau oferta lui Macron vrea să oprească reculul evident al Franței în conducerea NATO The post Oferta nucleară a cu două fețe a Franței appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat creșterea numărului de focoase nucleare și a vorbit despre extinderea rolului Franței în securitatea europeană. „Partenerii noştri sunt pregătiţi", a spus Emmanuel Macron. The post România ia în calcul să intre sub umbrela nucleară a lui Macron SURSE appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Peste 3.000 de români cer repatrierea din Israel, iar 16.000 sunt monitorizați de MAE. Purtătorul de cuvânt Andrei Țărnea a explicat că zborurile prin Egipt au fost plătite de pasageri prin agenții de turism. The post Acasă, dar cu banii dați. MAE răspunde criticilor appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Vestea bună pentru Vest este că organizațiile care contestă supremația SUA sunt scindate. Vestea proastă este că asta face Rusia și mai periculoasă The post Falimentul multipolarității în varianta Rusia-China appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Vanghelie și-a făcut partid și l-a pus pe Călin Georgescu lider spiritual: Simion e trădător! # Cotidianul de Hunedoara
Marian Vanghelie a înființat Partidul România Românilor și vrea să îl facă pe Călin Georgescu președinte. Despre George Simion are o părere foarte proastă, îl acuză că nu e suveranist autentic. The post Vanghelie și-a făcut partid și l-a pus pe Călin Georgescu lider spiritual: Simion e trădător! appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Femeile și politica mare. Cifrele pe funcții-cheie, dincolo de vorbe frumoase, arată ipocrizia ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Doar trei femei în Guvern, niciuna la cârma unui mare partid și putere mai degrabă simbolică în Parlament. Acesta e rezumatul prezenței doamnelor în politica mare. The post Femeile și politica mare. Cifrele pe funcții-cheie, dincolo de vorbe frumoase, arată ipocrizia ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Veste bună pentru șoferi. Hârtia care ne mânca timpul a dispărut oficial de la dosar # Cotidianul de Hunedoara
Poliția nu mai cere cazierul judiciar pentru obținerea permisului de conducere. Verificarea se face acum pe loc, la ghișeu, cu acordul solicitantului. The post Veste bună pentru șoferi. Hârtia care ne mânca timpul a dispărut oficial de la dosar appeared first on Cotidianul RO.
17:00
În 2025, Ana Maria Bărbosu (19 ani) a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig, iar în prezent este studentă la Stanford University. The post Succes răsunător: Ana Bărbosu, desemnată cea mai bună gimnastă din Europa appeared first on Cotidianul RO.
16:50
„Există un mecanism prin care suntem în legătură cu armatorii, sindicatele și agențiile care angajează personal navigant”, a explicat purtătorul de cuvânt MAE. The post Marinari români, blocați în Strâmtoarea Ormuz. „Au rămas în derivă” appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Deși săptămâna aceasta ar trebui să avem proiectul final de buget, între partidele aflate la guvernare sunt neînțelegeri. PSD amenință că nu votează bugetul dacă nu sunt acceptate toate măsurile de solidaritate. The post Ministrul de Finanțe, discuții cu președintele, despre buget SURSE appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Trump a acuzat în mai multe rânduri Iranul că își reconstruiește programul nuclear distrus anul trecut de Israel, avertizând totodată că nu va permite Teheranului să dețină arme atomice. The post Iranul cere dialog, Trump spune că e ”prea târziu” appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cum scapi de instanță în disputa cu firmele de asigurări și pensii private. Ce face ASF pentru românii care au acțiuni uitate # Cotidianul de Hunedoara
Interviu cu omul doi din ASF, prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu The post Cum scapi de instanță în disputa cu firmele de asigurări și pensii private. Ce face ASF pentru românii care au acțiuni uitate appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Cei 28 de elevi blocaţi în Dubai din cauza conflictului militar din regiune, care a determinat închiderea spaţiului aerian pentru zborurile comerciale, se aflau în Emiratele Arabe Unite într-o călătorie privată. The post Decizie ISJ Vrancea: Școală online pentru copiii din Dubai appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Coincidență sau nu, principalele figuri ale puterii din România au legături cu domeniul matematicii. Acum, cu noua propunere pentru Educație, pare că acest „clan al matematicienilor” de la putere se va mări. The post „Clanul matematicienilor” care conduce România se tot mărește appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Sporuri planfonate în sistemul medical. Ce le spune angajaților ministrul Rogobete VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Sănătății a decis să plafoneze o serie de sporuri salariale acordate în Sănătate. The post Sporuri planfonate în sistemul medical. Ce le spune angajaților ministrul Rogobete VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.