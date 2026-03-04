Reclamele din timpul Super Bowl: spectacol, strategii și impact asupra consumatorilor
Rador, 4 martie 2026 15:20
Introducere Super Bowl nu este doar cel mai important eveniment sportiv anual din Statele Unite, ci și un fenomen cultural global în care reclamele ocupă un loc central. Pentru marketeri, acesta a devenit un moment de maximă expunere, în care pot adresa zeci de milioane de telespectatori simultan. Prețul unui spot de 30 de secunde […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 5 minute
15:40
Atenţia trebuie să fie pe cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA, nu pe criticile lui Donald Trump, a spus Keir Starmer # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că relaţia specială dintre Marea Britanie și SUA în Orientul Mijlociu este demonstrată de cooperarea militară dintre acestea în acțiune, nu de cele mai recente critici venite din partea lui Donald Trump. Întrebat de un parlamentar dacă evenimentele recente au consolidat sau au slăbit relațiile cu Statele Unite, […]
Acum 10 minute
15:30
Au început înscrierile pentru cea de-a treia ediție Bursele BookLand, cele mai mari burse din România: 35.000 de euro pentru 7 ani de studiu # Rador
Asociația BookLand lansează cea de-a treia ediție a programului Bursele BookLand, prin care elevii din mediul rural cu rezultate excepționale la învățătură pot primi sprijin financiar în valoare de 35.000 de euro fiecare, pentru a-și continua studiile la liceu și facultate. În condițiile în care doar 8 din 100 de elevi din mediul rural termină […]
Acum 30 minute
15:20
Introducere Super Bowl nu este doar cel mai important eveniment sportiv anual din Statele Unite, ci și un fenomen cultural global în care reclamele ocupă un loc central. Pentru marketeri, acesta a devenit un moment de maximă expunere, în care pot adresa zeci de milioane de telespectatori simultan. Prețul unui spot de 30 de secunde […]
15:10
QatarEnergy a declarat forță majoră cu privire la transporturile de gaze naturale lichefiate – GNL – a anunțat compania într-un comunicat publicat miercuri. Compania a anunțat pe 2 martie că oprește producția de GNL și produse asociate din cauza atacurilor împotriva instalațiilor din orașul industrial Ras Laffan. (REUTERS – 4 martie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (4 […]
Acum o oră
15:00
Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu Spania, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt relaţiilor comerciale cu Spania din cauza poziției guvernului acesteia cu privire la atacurile americane împotriva Iranului. „Tocmai am avut o convorbire cu premierul Sanchez pentru a-i transmite solidaritatea […]
15:00
Modelul de creștere economică al Europei se apropie de sfârșit, a declarat președintele Eurogrup # Rador
Modelul economic vechi de decenii al Europei, care s-a bazat în mare măsură pe o forță de muncă în expansiune, se apropie de sfârșit, a declarat miercuri președintele miniștrilor de finanțe din zona euro, subliniind necesitatea de a mobiliza economiile pentru a finanța investițiile și inovarea. Kyriakos Pierrakakis a declarat la o conferință organizată de […]
14:50
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri sunt programate din Dubai spre București # Rador
Ministerul Afacerilor Externe anunță că două zboruri operate de compania Fly Dubai sunt programate în această seară la ora 18:35 și la noapte, la ora 3:30, din Dubai spre București. Linia aeriană a transmis bilete reprogramate pasagerilor, care sunt rugaţi să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor, dar mai întâi să verifice condițiile de […]
14:50
O navă iraniană de luptă s-a scufundat în largul Sri Lankăi, după ce aparent a fost atacată. Marina şi aviaţia din Sri Lanka au reuşit să salveze mai mult de 30 de marinari iranieni de la bordul fregatei IRIS Dena, alţi peste 100 fiind daţi dispăruţi. Guvernul local nu a confirmat că a fost vorba […]
14:50
Conform celor mai recente rapoarte, aproximativ 200 de petroliere sunt blocate în Golf, iar traficul prin strâmtoarea Hormuz s-a oprit. Proprietarii navelor aşteaptă să vadă dacă acestea pot continua să navigheze în siguranţă printr-una dintre cele mai importante rute de tranzit a petrolului din lume. Aproximativ 60 de petroliere gigantice, reprezentând aproape 80% din flota […]
Acum 2 ore
14:40
Agenți iranieni de informaţii şi-au semnalat disponibilitatea de a discuta cu CIA, relatează NYT # Rador
Agenți din cadrul Ministerului iranian al Informațiilor au semnalat că sunt dispuşi să contacteze Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA pentru discuții privind încetarea războiului, a relatat miercuri „New York Times” – NYT – citând oficiali informați despre această chestiune. Oferta ar fi fost făcută prin intermediul unei agenții de spionaj a unei țări […]
14:30
Preşedintele rus, Vladimir Putin, participă miercuri la reuniunea Colegiului Ministerului rus de Interne. În discursul său, Putin a cerut să se depună eforturi pentru refacerea şi modernizarea economiei Rusiei. Putin a cerut depunerea unor eforturi pentru refacerea economiei, dar, totodată, fără a crea bariere în calea unor întreprinderi, a mediului de afaceri care respectă legea./vdraguta/ctuluc […]
14:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 4 martie 1933, la Washington D.C., zeci de mii de americani au privit cu sufletul la gură ceremonia de inaugurare a celui de-al 32-lea președinte al Statelor Unite: Franklin Delano Roosevelt (FDR). Țara se afla într-o criză profundă :Marea Depresiune care făcea ravagii, milioane de oameni erau șomeri, iar sistemul […]
14:00
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Pare o bibliotecară blândă, dar are o voință de fier ascunsă sub manșetele gri.” New York Times, 1933 Introducere Într-o perioadă în care politica americană era dominată aproape exclusiv de bărbați, numele Frances Perkins a devenit sinonim cu curajul și viziunea socială. Născută în 1880, Perkins a fost prima femeie numită într-o […]
Acum 4 ore
12:50
Spania spune nu războiului, potrivit unei declarații a Guvernului de la Madrid în privința conflictului în desfășurare din Orientul Mijlociu. Premierul Pedro Sánchez amintește că Statele Unite au atras Spania în războiul din Irak, care a declașat cel mai mare val de nesiguranță din Europa după căderea Zidului Berlinului. „Nu vom fi complici la ceva […]
12:40
Romfilatelia și Poșta Română ne aduc alături lumea minunată a florilor într-o emisiune filatelică ce urmează să fie introdusă în circulație joi, 5 martie a.c. sub denumirea Iriși, compusă din 4 timbre (cu valorile nominale de 5,50 lei, 6,50 lei, 9 lei și 16 lei) și 2 plicuri „prima zi”, în formate miniaturale. Florile de […]
Acum 6 ore
11:30
Stai sigur pe net: Theodora Sorici, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: „Siguranța pe internet” # Rador
Tinerii caută soluții pentru fi în siguranță în mediul online, pentru a naviga fără probleme pe internet. Theodora Sorici, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, premiată la o competiție internațională de dezbateri, a vorbit, în cadrul campaniei Radio România „Stai Sigur pe net”, despre experiența sa în ceea […]
11:30
Singurul român premiat cu Medalia de aur a Concursului Internațional „Ceaikovski”, violoncelistul Andrei Ioniță revine la Sala Radio # Rador
Miercuri, 11 martie 2026 (de la 19.00), aveți ocazia de a-l aplauda la Sala Radio, alături de Orchestra de Cameră Radio, pe violoncelistul Andrei Ioniță – singurul artist român distins (în 2015) cu Medalia de aur a Concursului Internațional „Ceaikovski” de la Moscova. Evenimentul se va derula sub bagheta dirijorului ceh Jiří Rožeň. Caracterizat de […]
11:00
Forțele de Apărare ale Israelului a început „lovituri pe scară largă vizând ținte ale regimului terorist iranian din Teheran”, a transmis armata israeliană miercuri dimineață. Potrivit IDF, acesta este al zecelea val de atacuri de la izbucnirea noului conflict, sâmbătă. Miercuri, armata a spus că loviturile nocturne au vizat ceea ce a descris drept centre […]
10:20
Un cutremur puternic a lovit Catania în această dimineață, la ora locală 7:05. Evenimentul seismic a fost resimțit în toată provincia Catania și de-a lungul poalelor Etnei, ajungând până în provinciile Siracuza și Messina. Până în prezent nu au fost raportate pagube la infrastructură sau persoane, însă autoritățile locale au închis școlile ca măsură de […]
Acum 8 ore
08:10
Noul ministru al educaţiei, Mihai Dimian, a depus ieri jurământul de învestitură, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni în prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan şi a premierului Ilie Bolojan. Rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al […]
08:10
Péter Szijjártó a purtat o convorbire telefonică cu omologii săi din Emirate și Iordania despre repatrierea cetăţenilor ungari # Rador
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a purtat o convorbire telefonică, marţi seara, cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite şi Iordania despre situaţia din Orientul Mijlociu și repatrierea cetăţenilor ungari blocați în regiune. După convorbirea avută cu omologul său emirat, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, şeful diplomaţiei ungare a declarat că situația din Orientul […]
08:10
Friedrich Merz: Persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran # Rador
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că, după întâlnirea de aseară de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, persistă numeroase incertitudini privind evoluțiile de după războiul din Iran. Într-un interviu acordat postului ZDF, liderul creștin democrat a declarat că în discuțiile cu președintele american a fost abordată și întrebarea pe ce bază a […]
08:10
Armata SUA a distrus 17 nave iraniene în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, care implică zeci de mii de militari americani, a declarat marți într-un videoclip comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu. „În termeni simpli, ne concentrăm pe a doborî toate lucrurile care pot trage în noi”, a spus amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 Lucrări în comisiile permanente: ora 9:30 – Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), etj. 4, sala 4044 * ora 10:00 – Lucrări în plen Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de […]
08:00
Bursele din întreaga lume, inclusiv cea de la Bucureşti, au înregistrat pierderi semnificative marţi # Rador
Bursele din întreaga lume, inclusiv cea de la Bucureşti, au înregistrat pierderi semnificative ieri. De asemenea, preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică. Preţul barilului de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, a ajuns ieri la 82 de dolari, în timp ce cel al gazelor aproape […]
08:00
Renumitul compozitor Zsolt Kerestely a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti. De-a lungul carierei sale a semnat peste 700 de piese, multe dintre ele devenind repre ale muzicii româneşti. Printre melodiile celebre ale compozitorului se numără „Copacul”, interpretată de Aurelian […]
07:50
Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare # Rador
Forma finală a proiectului de buget ar urma să fie aprobată în şedinţa coaliţiei de guvernare programată la ora 9:00. Este a doua întâlnire din această săptămână în care liderii PSD, PNL, USR şi UDMR încearcă să stabilească structura bugetului şi priorităţile de finanţare. Ministrul Alexandru Nazare spunea recent că bugetul pe 2026 va fi […]
Acum 24 ore
00:10
După cum era de așteptat, atacul lansat de Statele Unite și de Israel asupra Iranului continuă să ocupe prima pagină a ziarelor străine, cu atât mai mult cu cât rezultatul se arată greu de prevăzut. “Iranul își întețește riposta armată, iar Statele Unite semnalează că luptele vor dura multă vreme”, titrează cotidianul american The New […]
3 martie 2026
22:30
PSD cere partidelor din coaliție să nu blocheze adoptarea legii bugetului și transmite că cei care refuză să includă sau să reducă alocarea pentru măsurile de solidaritate propuse de social-democrați riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil. Reprezentanții PNL transmit că bugetul de stat pe acest an trebuie să aibă patru coordonate clare: […]
22:30
Prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei pe litru în România, dacă barilul de petrol va depăși 120 de dolari și dacă va mai crește în continuare tariful la tona de motorină, susține ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a explicat că totul depinde de durata conflictului americano-iranian, după ce ieri afirmase că nu există […]
22:30
45 de fântâni publice din 14 localități din județul Botoșani au fost declarate improprii consumului uman # Rador
45 de fântâni publice din 14 localități din județul Botoșani au fost declarate improprii consumului uman, transmite corespondenta RRA Gina Poenaru. Specialiști de la Direcția de Sănătate Publică au monitorizat anul trecut 46 de fântâni, iar singura care a îndeplinit toate criteriile de potabilitate este cea din curtea Mănăstirii Vorona. În rest, au fost găsite […]
21:10
Jurnalista Maria Țoghină, de la Radio România, realizatoarea emisiunii „Serviciul de noapte”, a fost premiată în această seară în cadrul Galei CONAF 2026 – „Women in Economy”, care recompensează excelența în antreprenoriatul feminin. Distincția reprezintă un gest de recunoaștere a activității sale profesionale și a contribuției valoroase aduse mediului economic, prin abordarea unor teme de […]
19:50
Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică. Preţul barilului de ţiţei a ajuns la 87 de dolari, în timp ce cel al gazelor a crescut de asemenea începând de vineri. Există îngrijorări că preţul barilului de ţiţei ar putea să ajungă la 100 de dolari, iar […]
19:30
Președintele Donald Trump a declarat marți că armata americană a avut succes împotriva multor sisteme de apărare iraniene, spunând că „aproape totul a fost distrus”. El a făcut aceste comentarii în Biroul Oval înainte de o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz./opopescu/cpodea REUTERS – 3 martie
19:30
În ultimele câteva minute, preşedintele Trump a spus că Iranul nu mai are marină, aviaţie şi apărare antiaeriană pentru că toate acestea au fost distruse de SUA şi Israel. El le-a spus jurnaliştilor de la Casa Albă că a crezut că Iranul va ataca primul şi că ar fi putut forţa Israelul să declanşeze atacurile […]
19:20
România a fost invitată la discuțiile cu Franța privind descurajarea nucleară, a declarat ministrul român de externe # Rador
România a fost invitată, alături de alte țări europene, la discuțiile cu Franța privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară, a declarat marți ministrul român de externe, Oana Toiu, dar, deoarece proiectul se află în stadii incipiente, o decizie va fi luată de către cel mai înalt consiliu de securitate al țării. Președintele francez Emmanuel Macron […]
19:10
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ministrul de externe al Omanului, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Busaidi, s-au pronunțat în favoarea unei încetări rapide a tuturor acțiunilor militare în jurul Iranului, subliniind disponibilitatea celor două țări de a căuta soluții pașnice, se anunţă după încheierea convorbirii telefonice dintre șefii diplomaţiilor celor două state. „Miniștrii […]
18:20
„Stai sigur pe net” – Confesiunea unui adolescent de 14 ani despre TikTok, provocări virale și presiunea de a deveni „vizibil” # Rador
„Pe net stau cam patru ore pe zi.” Așa începe povestea lui Andrei, un adolescent de 14 ani care a acceptat să vorbească, la Radio Reșița, despre viața lui online. Interviul face parte din campania națională „Stai sigur pe net”, inițiată de Radio România, un demers care nu arată cu degetul spre tehnologie, ci încearcă […]
17:30
Cancelarul german, Friedrich Merz, se întâlneşte astăzi, la Washington, cu preşedintele Donald Trump. Merz este primul lider străin primit la Casa Albă după atacurile americano-israeliene lansate asupra Iranului în urmă cu patru zile şi este de aşteptat ca escaladarea conflictului în Orientul Mijlociu să domine agenda convorbirilor, care se anunţă destul de tensionate. Cu detalii, […]
17:20
Adolescenții au analizat pericolele expunerii pe rețelele sociale și dependența digitală, oferind mărturii despre cazuri de cyberbullying semnalate în cercurile lor de prieteni. Campania națională Radio România „Stai sigur pe net”, dedicată siguranței copiilor și adolescenților în spațiul virtual, a ajuns la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Demersul jurnalistic lansat de Radio România […]
17:00
Campania „Stai sigur pe net!”- Specialist IT: părinții decid între siguranța copiilor și dependența de jocurile online și site-urile de socializare # Rador
Specialiștii IT atenționează părinții că sunt prima verigă într-o serie de factori care pot determina viitorul comportament al copilului și adolescentului, în funcție de exemplul văzut în familie și educația primită în primii ani de viață. În era tehnologiilor, cei mai atrași de mediul online sunt, în primul rând, cei din tânăra generație pentru că […]
17:00
La microfon, Angelica Dan
16:50
O expoziţie de soluţii pentru energia regenerabilă se desfăşoară zilele acestea în Bucureşti, la Romexpo. La eveniment sunt peste 250 de companii din peste 20 de ţări, dar şi câteva sute de primari şi administratori publici interesaţi de proiecte în domenii precum gestionarea deşeurilor şi a apei uzate, iluminatul inteligent sau amenajări urbane verzi. Prezentă […]
16:30
Compania nucleară rusă Rosatom a oprit operațiunile de la centrala nucleară Bushehr din Iran # Rador
Corporația nucleară de stat rusă Rosatom a oprit operațiunile la centrala nucleară din orașul iranian Bushehr, a declarat marți directorul acesteia, citat de agenția de presă Interfax. Potrivit Interfax, Alexei Lihacev a declarat că la centrala Bushehr sunt peste 600 de angajaţi și că aceștia părăsesc țara. Alţi aproape100 de angajați ai centralei au fost […]
16:10
Noul ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, i-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan # Rador
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg, i-a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Apoi, ambasadorul, alături de soţia sa şi oficiali ai misiunii diplomatice americane la Bucureşti, a avut o discuţie cu preşedintele – ne-a transmis reporterul RRA […]
16:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat rapid # Rador
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă că bugetul de stat pe acest an trebuie adoptat rapid, în condiţiile în care contextul internaţional este unul complicat, cu presiuni economice şi cu incertitudini venite de pe pieţele externe. El a adăugat că, din punctul de vedere al PNL, acest buget trebuie să aibă patru coordonate clare: investiţii în […]
15:50
Președintele Donald Trump a anunţat marți că autorităţile de la Teheran doresc să discute, dar este prea târziu, deoarece Statele Unite continuă operațiunea militară împotriva Iranului. „Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și conducerea au dispărut. Vor să vorbească. Am spus ‘Prea târziu!'”, a scris dl Trump într-o postare pe Truth Social, comentând un articol […]
Ieri
15:40
„Adevărata putere a presei nu este de a crea evenimente, ci de a le da sens.” Henri Luce, fondator revista Time Introducere La începutul secolului XX, presa americană era dominată de ziare greoaie, pline de texte dense, titluri dramatice și articole lungi dedicate unei elite cititoare. În acest context, apariția revistei Time, în martie 1923, […]
15:20
Introducere Într-o eră în care majoritatea recordurilor păreau deja cucerite, Steve Fossett a reușit să readucă spiritul de aventură în atenția lumii. Antreprenor, aviator și explorator american, el a devenit exemplu pentru determinarea umană de a depăși limitele tehnice și fizice. Traseul său prin lume fie că a fost pe mare, în balon sau în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.