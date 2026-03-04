Barajul Turcia – România în pericol să nu se dispute?! NATO a doborât o rachetă iraniană la graniță
Fanatik, 4 martie 2026 15:20
NATO a doborât o rachetă iraniană ce se îndrepta spre Turcia! Este barajul României pentru CM 2026 în pericol? Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre acest incident.
Acum 5 minute
15:40
Bucureștiul devine capitala europeană a Go-ului. Totul despre cele două evenimente internaționale de referință organizate în România # Fanatik
Bucureștiul va fi gazdă pentru două competiții extrem de importante de Go. În capitala României vor fi prezenți cei mai importanți jucători ai acestui sport de strategie.
Acum 10 minute
15:30
Interes din Germania pentru jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB din vară: ”Suntem în discuții” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat că a pus ochii pe doi jucători din SuperLiga pe care vrea să-i aducă în vară la FCSB. Însă, unul dintre aceștia este în discuții pentru un transfer în Germania.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’” # Fanatik
Adrian Porumboiu, dezamăgit de ce s-a întâmplat la echipa din SuperLiga pe finalul sezonului regulat! Mesaj ferm pentru patron
14:50
Lovitură în instanță! Horațiu Potra, scos din regimul de maximă siguranță al Penitenciarului Rahova. Ce schimbă decizia judecătorilor # Fanatik
Horațiu Potra a obținut o mică victorie în instanță, legată de condițiile sale din arest! Ce a hotărât Judecătoria Sectorului 5 în ședința din 4 martie 2026
Acum 2 ore
14:40
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga # Fanatik
Supercomputerul a făcut toate calculele pentru echipele calificate în play-off. Cine este favorita la titlu în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:20
Zeljko Kopic anunță schimbări la Dinamo, după înfrângerea cu FC Argeș! Ultimele detalii despre Karamoko # Fanatik
Pentru Dinamo urmează partida cu Metalul Buzău din Cupa României Betano, iar Zeljko Kopic a vorbit despre importanța acestui duel. Ce le-a cerut jucătorilor săi.
14:00
Surpriză! Cei doi jucători din SuperLiga remarcați de Marius Șumudică: „Un matador! Cel mai mare câștig” # Fanatik
Marius Șumudică, încântat de doi jucători ai marii surprize din acest sezon de SuperLiga: „Cel mai mare câștig!”. Despre cine este vorba
14:00
Ei sunt șeicii din Golf! Secretele, banii și controversele din spatele numelor liderilor țărilor arabe. De ce nu se suportă cu Iranul # Fanatik
Cine sunt șeicii din Golf și care sunt țările arabe care nu se suportă cu Iranul? Cele mai puternice state din Orient, banii și controversele din spatele liderilor.
Acum 4 ore
13:40
Cristi Chivu, făcut praf în Italia pentru o declarație neinspirată: ”Repetă mereu același refren. Mentalitate voalată de victimă” # Fanatik
Declarația lui Cristi Chivu a făcut valuri în Italia. Un jurnalist a răbufnit și l-a atacat în termeni duri pe antrenorul român.
13:20
Cosmin Olăroiu, gest superb pentru elevii și profesorii români blocați în Dubai din cauza războiului: „Un om cu un suflet mare” # Fanatik
Cosmin Olăroiu a făcut un gest superb pentru elevii blocați în Dubai în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Fostul antrenor de la Steaua a sărit în ajutorul tinerilor.
13:10
Fostul star de la Barcelona, atac fără precedent la adresa lui Real Madrid: „VAR s-a inventat ca ei să nu mai fure” # Fanatik
Fostul star de la Barcelona a lansat un atac fără precedent la adresa Real Madrid. Jucătorul consideră că sistemul VAR s-a inventat pentru ca formația din capitala Spaniei să nu mai fure.
13:00
Piedone rămâne cu despăgubiri diminuate pentru condamnarea din dosarul Colectiv. Judecătorii au considerat „exagerate” sumele cerute # Fanatik
Curtea de Apel București a admis apelul DNA și a redus cuantumul despăgubirilor pe care Cristian Popescu Piedone urmează să le primească de la statul român în dosarul Colectiv
12:50
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dat ultimele detalii despre situațiile lui Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa, fundașii centrali de bază de la FCSB în trecutul apropiat
12:20
Veste teribilă pentru Radu Drăgușin! Ce se întâmplă în cazul în care Tottenham retrogradează din Premier League # Fanatik
Tottenham are un nou sezon dezastruos și se află în lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League. Ce îl așteaptă pe Radu Drăgușin dacă Spurs nu reușește salvarea.
12:00
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor # Fanatik
Ce trebuie să știi dacă pleci cu mașina în Grecia: restricții dure pentru mașinile electrice sau pe GPL. Specialiștii trag un semnal de alarmă
11:50
„Câștigă titlul detașat, la 10 puncte!”. Dragomir știe podiumul și cu cine va juca FCSB barajul de Europa. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir, fostul președinte de la LPF, a dezvăluit pe cine vede campioană la finalul actualului sezon din SuperLiga și are o predicție sumbră pentru cei de la Dinamo
Acum 6 ore
11:40
Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A fost delegat „centralul” criticat de Sorin Cârțu # Fanatik
CCA a decis cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. „Centralul” a fost criticat dur de Sorin Cârțu în trecut.
11:20
Cutremurător! Au apărut imaginile cu accidentul provocat de Kader Keita în București. Femeia a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni. Video # Fanatik
Au apărut primele imagini de la accidentul pe care l-a produs Kader Keita. În ce context a dat fotbalistul de la Rapid cu mașina peste o femeie în vârstă de 68 de ani.
11:10
Universitatea Craiova – CFR Cluj, live video în sferturile Cupei României Betano. Cu cine va juca în semifinale echipa învingătoare # Fanatik
Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș al sferturilor din Cupa României Betano. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci, de la scor, la marcatori, la declarații înainte și după fluierul final.
11:00
Mesajul lui Marius Șumudică în ziua în care a împlinit 55 de ani: ”E locul unde m-am simțit cel mai bine”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a împlinit vârsta de 55 de ani și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK. Ce mesaj a avut tehnicianul și ce își dorește la ceas aniversar.
11:00
Franța a anunțat că își mărește arsenalul nuclear: cum este văzut discursul lui Emmanuel Macron. De ce România nu este „în prima linie” de discuții # Fanatik
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că Franța își va mări arsenalul nuclear. Cum este interpretat acest discurs și de ce România nu a fost printre țările pomenite de liderul francez
10:50
Donald Trump a vorbit despre participarea Iranului de la Cupa Mondială din 2026. Care a fost reacția FIFA după conflictul din Orientul Mijlociu. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:40
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!” # Fanatik
Un patron din SuperLiga, aflat în anturajul lui Ilie Bolojan, plătește salarii de 11.000 de euro, deși echipa se află în play-out. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
10:20
Sorin Cârțu a găsit noua adversară la titlu a Universității Craiova: „Noi i-am băgat în joc”. Ce spune de sfertul cu CFR Cluj # Fanatik
Universitatea Craiova are încă o rivală la titlu, pe lângă Rapid și Dinamo! Analiza făcută de Sorin Cârțu în direct
09:50
După scandalul Lidl, Armata lovește și pe litoral: proiecte turistice de zeci de milioane de euro blocate de radarele NATO # Fanatik
Războiul din Ucraina a dat peste cap planurile dezvoltatorilor imobiliari de la malul mării. Mai multe proiecte au avut de suferit din cauza radarelor militare amplasate pe litoral
Acum 8 ore
09:40
„M-a costat 400.000 de euro și n-a jucat nimic”. Patronul FCSB a anunțat cine pleacă, dar și cine este jucătorul căruia-i prelungește contractul. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit jucătorul care l-a dezamăgit în acest sezon, asta după ce a insistat pentru aducerea sa și a costat aproximativ jumătate de milion de euro pe FCSB.
09:20
Un nou cuplu fericit în handbalul românesc! Cele două sportive nu își mai ascund relația: „Te iubesc foarte mult, viața mea!” # Fanatik
Poveste de dragoste în handbalul românesc: două jucătoare din Liga Florilor și-au făcut publică relația. „Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine”.
09:20
Inter Milano a făcut doar 0-0 în deplasarea de la Como, din semifinalele Cupei Italiei. Echipa românului a înregistrat o contraperformanță unică în acest sezon
09:10
Adrian Porumboiu, ironii maxime pentru Becali după ratarea play-off-ului: „Știți cum e vorba aia. Fără să se supere Gigi” # Fanatik
Adrian Porumboiu, fără milă pentru Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul din SuperLiga: „Fără să se supere, își merită soarta”
08:50
Bogdan Andone, antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după ce a dus-o pe FC Argeș în play-off. Cum arată echipa ideală # Fanatik
Bogdan Andone a realizat o performanță extraordinară reușind să o ducă pe FC Argeș în play-off. El a fost ales antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga după victoria cu Dinamo.
08:30
David Popovici promovează o campanie de importanță maximă. România e pe ultimul loc la acest capitol # Fanatik
David Popovici a luat inițiativa când a auzit că țara noastră este pe ultima poziție la un aspect major. Ce a dezvăluit sportivul în discursul său emoționant.
08:30
Simona Halep, declarație neașteptată după ce a renunțat la tenis. Ce se întâmplă în viața fostei tenismene # Fanatik
Simona Halep, mesaj ieșit din comun, la un an de când a decis să iasă din circuitul competițional. Celebra sportivă a oferit un amănunt important despre sine.
08:10
Scenariul de groază pe care Erdogan încearcă să-l evite de ani de zile. Cele patru provocări care ameninţă Turcia, dacă Iranul se prăbuşeşte # Fanatik
Escaladarea conflictului dintre Washington, Tel Aviv și Teheran pune Ankara în fața a patru riscuri majore, de la un nou val de refugiați și insecuritate la granițe, până la șocuri energetice.
Acum 12 ore
07:40
Modificare de ultimă oră în SuperLiga. Ce se întâmplă pe toate stadioanele începând cu primele jocuri din play-off și play-out # Fanatik
O nouă regulă se implementează în Superliga României! Schimbare importantă înainte de meciurile din play-off și play-out. Toate detaliile despre sistemul pregătit de Ligă
07:20
SUA – Iran, meciul mileniului! Cum poate arbitra România cea mai încinsă partidă din fotbalul mondial # Fanatik
Deși participarea Iranului la CM de la vară nu mai este garantată 100%, există o probabilitate mare care perșii să se confrunte chiar cu SUA la turneul din iunie-iulie
07:10
Au ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii pe ultima sută de metri: ”Au trecut pe lângă noi ca rachetele americane pe lângă navele iraniene” # Fanatik
Sezonul regulat se apropie de final, iar echipele care vor juca în play-off au fost stabilite. Cum a reacționat patronul unei formații care a ratat Top 6.
05:50
Detectivi cu diplomă întârziată. ASF plătește cursuri de „detectivi crypto” în 2026 pentru fraudele de acum cinci ani # Fanatik
Deficitul bugetar trimite instituțiile statului pe piața criptomonedelor. ASF, instituția care a ratat marile falimente din industria asigurărilor, abia acum își trimite oamenii la cursuri
Acum 24 ore
01:10
Cristi Chivu, taxat de Gazzetta dello Sport după rezultatul din Coppa Italia: „Joc gri, ca ceața de pe malul Lacului Como” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu nu a impresionat în prima manșă din Coppa Italia, contra echipei lui Cesc Fabregas. Ce a scris Gazzetta dello Sport după remiza de pe terenul lui Como
01:00
Cristi Chivu a primit o declarație de dragoste în direct după Como – Inter 0-0: „Te iubesc!” # Fanatik
Cristi Chivu a primit o declarație surprinzătoare de „dragoste” din partea unui fost mare fotbalsit după Como - Inter 0-0, în semifinalele Cupei Italiei. Antrenorul român a reacționat imediat.
00:10
Constantin Budescu este cu gândul la o nouă provocare în SuperLiga: „De ce să nu revin la FCSB?”. Cu cine ține în play-off # Fanatik
Ajuns la 37 de ani, Constantin Budescu nu vrea să pună capăt carierei de fotbalist! Mijlocașul dorește să revină la o echipă „serioasă” și a dezvăluit cu cine ține în acest play-off
3 martie 2026
23:40
Macalou a dinamitat meciul FCSB – U Cluj: „Ei cred că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off” # Fanatik
Macalou pune presiune pe FCSB înaintea ultimei etape din sezonul regulat. Ce a declarat, de fapt, vedeta lui U Cluj. „Mergem în play-off și jucăm pentru ambele trofee, Cupa și SuperLiga”.
23:20
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo # Fanatik
Pilotul de la Ferrari care a avut parte de o ceremonie grandioasă alături de partenera de viață. A fost surprins la volanul unui autoturism din 1957.
23:20
Pontul zilei de marți, 4 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită în absența campioanei FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 4 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse au cele 6 echipe din play-off.
23:00
FCSB a făcut-o pe Rapid să joace meciurile din play-off pe Giulești! Anunțul lui Victor Angelescu # Fanatik
Rapid va disputa toate meciurile de pe teren propriu din play-off pe stadionul din Giulești. Victor Angelescu a anunțat că nici derby-ul cu Dinamo nu se va juca pe Arena Națională.
22:40
Vești proaste pentru rapidistul Kader Keita. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore pe mijlocașul ivorian, care a provocat un grav accident rutier și care a fugit de la locul faptei
22:30
Dennis Man e în formă maximă înaintea barajului Turcia - România. După ce a dat gol cu Heracles, în Eredivisie, atacantul lui PSV a marcat și în Cupa Olandei, cu NEC Nijmegen
22:30
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 4 martie 2026, poate aduce un câștig de 615 de lei cu ajutorul a trei meciuri tari de fotbal din Premier League și Cupa Regelui.
22:10
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul după U Cluj – Hermannstadt 2-1: „Știm cine a fost la VAR! A fost ostil!” # Fanatik
Dorinel Munteanu a izbucnit după eliminarea lui Hermannstadt din Cupa României Betano și a acuzat arbitrajul, susținând că echipa sa a fost clar dezavantajată.
