Cristi Chivu a primit o declarație de dragoste în direct după Como – Inter 0-0: „Te iubesc!”
Fanatik, 4 martie 2026 01:00
Cristi Chivu a primit o declarație surprinzătoare de „dragoste” din partea unui fost mare fotbalsit după Como - Inter 0-0, în semifinalele Cupei Italiei. Antrenorul român a reacționat imediat.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
01:10
Cristi Chivu, taxat de Gazzetta dello Sport după rezultatul din Coppa Italia: „Joc gri, ca ceața de pe malul Lacului Como” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu nu a impresionat în prima manșă din Coppa Italia, contra echipei lui Cesc Fabregas. Ce a scris Gazzetta dello Sport după remiza de pe terenul lui Como
01:00
Cristi Chivu a primit o declarație de dragoste în direct după Como – Inter 0-0: „Te iubesc!” # Fanatik
Cristi Chivu a primit o declarație surprinzătoare de „dragoste” din partea unui fost mare fotbalsit după Como - Inter 0-0, în semifinalele Cupei Italiei. Antrenorul român a reacționat imediat.
Acum 2 ore
00:10
Constantin Budescu este cu gândul la o nouă provocare în SuperLiga: „De ce să nu revin la FCSB?”. Cu cine ține în play-off # Fanatik
Ajuns la 37 de ani, Constantin Budescu nu vrea să pună capăt carierei de fotbalist! Mijlocașul dorește să revină la o echipă „serioasă” și a dezvăluit cu cine ține în acest play-off
Acum 4 ore
23:40
Macalou a dinamitat meciul FCSB – U Cluj: „Ei cred că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off” # Fanatik
Macalou pune presiune pe FCSB înaintea ultimei etape din sezonul regulat. Ce a declarat, de fapt, vedeta lui U Cluj. „Mergem în play-off și jucăm pentru ambele trofee, Cupa și SuperLiga”.
23:20
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo # Fanatik
Pilotul de la Ferrari care a avut parte de o ceremonie grandioasă alături de partenera de viață. A fost surprins la volanul unui autoturism din 1957.
23:20
Pontul zilei de marți, 4 martie. Cotele pentru câștigarea titlului în SuperLiga. Cine e favorită în absența campioanei FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 4 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe una dintre cotele pentru câștigarea SuperLigii. Ce șanse au cele 6 echipe din play-off.
23:00
FCSB a făcut-o pe Rapid să joace meciurile din play-off pe Giulești! Anunțul lui Victor Angelescu # Fanatik
Rapid va disputa toate meciurile de pe teren propriu din play-off pe stadionul din Giulești. Victor Angelescu a anunțat că nici derby-ul cu Dinamo nu se va juca pe Arena Națională.
22:40
Vești proaste pentru rapidistul Kader Keita. Poliția l-a reținut pentru 24 de ore pe mijlocașul ivorian, care a provocat un grav accident rutier și care a fugit de la locul faptei
22:30
Dennis Man e în formă maximă înaintea barajului Turcia - România. După ce a dat gol cu Heracles, în Eredivisie, atacantul lui PSV a marcat și în Cupa Olandei, cu NEC Nijmegen
22:30
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 4 martie 2026, poate aduce un câștig de 615 de lei cu ajutorul a trei meciuri tari de fotbal din Premier League și Cupa Regelui.
22:10
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul după U Cluj – Hermannstadt 2-1: „Știm cine a fost la VAR! A fost ostil!” # Fanatik
Dorinel Munteanu a izbucnit după eliminarea lui Hermannstadt din Cupa României Betano și a acuzat arbitrajul, susținând că echipa sa a fost clar dezavantajată.
Acum 6 ore
21:50
Cu cine ar avea o relație Lamine Yamal, după despărțirea de Nicki Nicole. E o vedetă foarte cunoscută # Fanatik
Ea este tânăra care l-ar fi cucerit pe Lamine Yamal, după separarea de artista Nicki Nicole. Are 21 de ani și este o figură proeminentă pe social media.
21:50
De ce a plecat Kader Keita de la locul accidentului. Victor Angelescu a rupt tăcerea : „Se întorcea de la rugăciune. E la poliție” # Fanatik
Victor Angelescu face lumină în cazul Kader Keita. Care a fost motivul pentru care fotbalistul ivorian a ales să plece de la locul accidentului, după ce a lovit un pieton
21:20
Dezvăluiri explozive din trecutul lui Radu Miruţă. Ministrul USR a semnat două adeziuni de înscriere în PSD # Fanatik
Documente publicate de Gândul arată că ministrul USR Radu Miruţă a semnat două adeziuni de primire în PSD, în ciuda dezmințirilor ferme venite din partea actualului său partid.
21:10
Efectul Emil Gânj: revoltă în Mureș. Amenințările polițiștilor după ce nu și-au primit toate drepturile salariale pentru căutările-maraton: „N-ar fi de mirare să avem o serie de refuzuri” # Fanatik
Haos la IPJ Mureș după căutările lui Emil Gânj, finalizate fără rezultate. Polițiștii trec la amenințări, plângându-se că nu le-au fost plătite orele suplimentare
21:10
Rapid, reacție de ultimă oră după ce Kader Keita a lovit grav o femeie cu mașina și a plecat de la locul accidentului # Fanatik
Prima reacție din partea clubului Rapid după accidentul produs de mijlocașul Kader Keita. O femeie de 68 de ani a ajuns la terapie intensivă. Fotbalistul a plecat de la locul faptei!
20:50
Ce a făcut Kader Keita la doar câteva ore după ce a produs un accident grav și a fugit de la fața locului. Foto # Fanatik
Kader Keita a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la terapie intensivă. Ce a făcut mijlocașul Rapidului după ce a fugit de la locul faptei
20:50
Ce pedeapsă riscă Keita de la Rapid după ce a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! # Fanatik
Kader Keita riscă ani grei de închisoare după ce a lovit o femeie cu mașina, după care a fugit de la locul accidentului. Ce spune legea în această situație
20:20
Veștile proaste se țin lanț de FCSB. După ce a „retrogradat” în play-out, campioana României s-ar putea lovi de o nouă problemă. U Cluj îi pregătește o surpriză de proporții
20:10
A venit răzbunarea pentru Ana Maria Bărbosu! Ce premiu a câștigat gimnasta la o lună după ce i-a fost luată medalia olimpică # Fanatik
După dezamăgirea trăită de faptul că a rămas fără medalia de la Jocurile Olimpice de la Paris, Ana Maria Bărbosu a primit o veste excelentă. Ce premiu a luat gimnasta.
20:10
Fotbalistul Rapidului a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului! Victima e la terapie intensivă # Fanatik
Kader Keita (25 de ani), mijlocaș la Rapid București, poate avea mari probleme cu legea. Ivorianul a fost implicat într-un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la ATI
20:10
Mitică Dragomir are propria explicație pentru dezastrul din Dubai: „I-a speriat puțin ca să scadă imobiliarele”. Câți bani pierdea dacă nu-l „dribla” pe Nețoiu. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit efectele negative ale izbucnirii războiului asupra pieţei imobiliare din Dubai. De ce nu a mai investit în imobiliare în acest emirat şi cum a reuşit să evite o pierdere financiară uriaşă.
Acum 8 ore
19:50
Fanatik Rapid, miercuri, 4 martie, ora 10:30. Robert Niță, ediție de colecție cu Mircea Geoană # Fanatik
Emisiunea ”FANATIK Rapid” se reia începând de miercuri, 4 martie, ora 10:30. Robert Niță îl va avea ca invitat pe politicianul Mircea Geoană, un binecunoscut susținător al formației ”alb-vișinii”.
19:40
Cristiano Ronaldo, decizie curajoasă după ce Iranul a atacat cu drone orașul în care locuiește! # Fanatik
Cristiano Ronaldo a luat prima decizie după ce Riyadh-ul a fost atacat de Iran cu drone! Ce a făcut imediat starul lui Al-Nassr. Noi informații furnizate de presa internațională.
19:30
Cupa Spaniei, live blog retur semifinale. Reușește Barcelona „remontada” cu Atletico Madrid? # Fanatik
Cupa Spaniei a ajuns la faza semifinalelor, iar toate informațiile despre duelurile din retur le găsiți aici. Cine se va califica în marea finală dintre Atletico Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao sau Real Sociedad.
19:20
De ce Luna Plină din 3 martie e denumită ”sângerie”. De unde e vizibilă eclipsa spectaculoasă de la începutul primăverii # Fanatik
Luna Plină de la începutul primăverii se transformă într-un spectacol roșu aprins. Descoperă misterul „Lunii Sângerii” și află de unde poți vedea eclipsa totală.
19:10
De cine se teme Filipe Coelho înainte de U Craiova – CFR Cluj, din Cupa României Betano: „Marcheză constant!”. Oltenii au probleme de lot. Video # Fanatik
Filipe Coelho a prefațat meciul cu CFR Cluj din sferturile de finală ale Cupei României Betano. Antrenorul Universității Craiova a luat frica ardelenilor, mai ales că are probleme de lot
19:00
Semifinale Cupa Italiei: Como – Inter, Live Video. Cristi Chivu vrea să facă eventul în primul său sezon pe banca echipei din Milano # Fanatik
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, joacă în deplasare cu Como în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei. Toate detaliile despre partida. Unde se vede la TV
18:50
Amiralul din umbră al lui Donald Trump. Cine este omul care a pregătit războiul cu Iranul și a declanșat „Furia Epică” # Fanatik
Cine este amiralul care a orchestrat cea mai mare mobilizare armată americană din ultimii 20 de ani. Coordonatorul atacurilor împotriva Iranului a fost numit în funcție abia în urmă cu șapte luni.
18:50
Ce spun cercetătorii despre informațiile false despre vaping. Specialiștii au semnat o scrisoare deschisă # Fanatik
Experții în vaping semnalizează noțiunile false care se vehiculează acum în spațiul online. Atenționarea pe care doresc să o aducă la lumină aceștia.
18:30
Show total la gala lui Cătălin Moroșanu! Cum arată turneul K-1 World Max și cine va lupta cu fostul campion Glory # Fanatik
Va fi show total pe 3 aprilie la gala lui Cătălin Moroșanu de la București! Știm cum arată turneul K-1 World Max și care va fi românul care va lupta cu fostul campion Glory
18:20
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Cu cine joacă Liverpool, Chelsea, Arsenal, City, United și Tottenham # Fanatik
Etapa 29 din Premier League promite spectacol total ca întotdeauna! Toate meciurile sunt în exclusivitate pe Voyo în România, așa cum s-a obișnuit deja toată lumea
18:20
Hezbollah, aliatul neputincios al Iranului. De ce miliția libaneză a avut nevoie de două zile să atace Israelul # Fanatik
Hezbollah, miliția șiită din Liban, a intervenit în conflictul din Orientul Mijlociu la aproape 48 de ore după declanșarea atacului Isralului și SUA asupra Iranului.
18:10
Detalii de ultimă oră despre situația din Golf: „Este singurul aeroport de unde se zboară. Toată lumea vine să plece din Arabia Saudită”. Exclusiv # Fanatik
Informații de maxim interes despre războiul din Orient! Ce se întâmplă în Arabia Saudită după ce capitala Riyadh a fost atacată
Acum 12 ore
17:50
Adio Mondial! Vedeta lui Real Madrid și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi cel puțin 7 luni # Fanatik
Veste teribilă pentru Real Madrid! Vedeta „los blancos” a primit un verdict dezastruos: și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi pentru tot restul sezonului. Ce urmează pentru „galactici”
17:30
Donald Trump, noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate. Ce are pe gât și cât de gravă ar fi problema. „Crizele îl pot deregla puțin” # Fanatik
Președintele american Donald Trump a provocat noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate, la ultima apariție publică. Ce spun medicii și cât de gravă ar fi situația
17:30
Andrei Borza a semnat un nou contract! Rapid a oferit anunțul oficial vizavi de fundașul lateral. Pe FANATIK aflați toate detaliile despre noua înțelegere.
17:20
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față # Fanatik
Cum se înțeleg, Anamaria Prodan și Dan Alexa, la aproape 7 ani de la disputa care i-a avut protagoniști. Vedeta a spus adevărul despre legătura dintre ei.
17:10
Lovitură în SuperLiga! Primul transfer anunțat după UTA – FCSB este un dublu campion în Suedia # Fanatik
A fost deja rezolvat primul transfer de după meciul UTA Arad - FCSB 2-4! Cine este fotbalistul cu un CV solid care vine să se lupte pentru câștigarea play-out-ului în SuperLiga
16:40
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant” # Fanatik
Gică Mihali a dat verdictul despre acuzațiile de blat de la Dinamo - FC Argeș 0-1: „Chiar dacă ai o ură față de FCSB, nu se poate”
16:30
Au câștigat în instanță dreptul de a folosi sigla și palmaresul istoric! Decizia este definitivă # Fanatik
Veste importantă pentru o echipă din România! Clubul a câștigat în instanța dreptul de a folosit sigla și palmaresul istoric. Decizia oferită de instanță este definitivă.
16:20
Șansă uriașă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită. Antrenorul a făcut calculele: „Până la 50%!”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a vorbit despre șansele pe care le are la evitarea retrogradării în Saudi Pro League. Ce calcule a făcut antrenorul pentru meciurile rămase de disputat ale Al-Okhdood.
16:00
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce a hotărât Peluza Nord înaintea derby-ului cu CFR Cluj din Cupa României Betano. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a primit o veste importantă înainte de derby-ul cu CFR Cluj din Cupa României Betano. La ce decizie au ajuns suporterii din Peluza Nord.
15:50
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei # Fanatik
Andreea Anița, tânăra care de 15 ani se luptă cu cancerul, s-a stins din viață după ce o bacterie intraspitalicească i-a afectat plămânii, fix când avea o șansă la vindecare
15:40
Ilie Stan, detalii de ultimă oră din Oman despre războiul cu Iran: „Au tras cu rachete și aici. Poți să ieși pe stradă și să ți se întâmple ceva”. Exclusiv # Fanatik
Ilie Stan a ajuns recent în Oman, iar la scurt timp această țară a ajuns în vizorul Iranului în contextul războiului declanșat de americani și israelieni în regiune! Ce spune antrenorul român despre această situație
15:30
Cine era Maria Cristina, tânăra de 18 ani decedată în urma accidentului din Ploiești. Cum s-a produs coliziunea violentă # Fanatik
Un nume, o vârstă și o tragedie care a lăsat multe întrebări fără răspuns. În spatele accidentului în care și-a pierdut viața tânăra de 18 ani se ascunde o poveste care abia începe să iasă la iveală.
15:20
Adrian Porumboiu s-a dezlănțuit în direct la adresa șefilor CCA: „Când am văzut, am crezut că e Al! Multe campioane, multe retrogradate au fost stabilite de arbitri” # Fanatik
Fotbalul românesc „fierbe” din nou din cauza arbitrajului. Adrian Porumboiu a dat de pământ în direct cu șefii CCA și „cavalerii fluierului”. Ce acuze le-a adus fostul mare arbitru FIFA.
15:10
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a intervenit în forță la „Profețiile lui Mitică”. Latifundiarul din Pipera a intrat într-un dialog spumos cu „Oracolul de la Bălcești”. Ce sfat i-a dat Dumitru Dragomir patronului FCSB
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.