Jucătoare de tenis amenințată cu moartea pe WhatsApp înainte de meci
G4Media, 4 martie 2026 15:20
Jucătoarea Lucrezia Stefanini a precizat că a primit amenințări cu moartea pe numărul personal de WhatsApp înainte de meciul pe care l-a disputat la Indian Wells 2026. Lucrezia Stefanini, amenințată cu moartea înainte de meciul de la Indian Wells 2026 Mărturisirea sportivei din Italia a venit la o zi după ce a piedut duelul din […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
15:40
PSD: ”Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare / Conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun” # G4Media
Social democrații l-au acuzat miercuri, 4 martie, pe premierul Ilie Bolojan că ar fi provocat un blocaj în Coaliție prin includerea în proiectul de buget mai multe prevederi care ar contraveni cererilor exprimate anterior de partidele care îi asigură sprijinul parlamentar. „Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:30
Valentin Jucan, propus Parlamentului de membrii CNA pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului # G4Media
Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis, miercuri, în unanimitate, să îl propună Parlamentului pentru funcţia de preşedinte al CNA pe Valentin-Alexandru Jucan, transmite Agerpres. „Întrunit în şedinţa de miercuri, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au decis, în unanimitate, să propună pentru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:20
15:20
Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită în Polonia / Se va întâlni cu preşedintele Karol Nawrocki şi premierul Donald Tusk # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua joi o vizită la Varşovia, la invitaţia omologului său polonez, Karol Nawrocki, transmite Agerpres. Cu prilejul vizitei, şeful statului român va mai avea întrevederi cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska. De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va participa […] © G4Media.ro.
15:20
Navă comercială britanică lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava # G4Media
Un cargou britanic a luat foc și a fost evacuat de urgență după ce a fost ținta unui atac în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai critice rute comerciale maritime din lume, transmite Sky News. Incidentul vine într-un moment de tensiuni maxime în regiune. Organizația UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a confirmat miercuri un incident […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:10
BBC: Partenerul unui deputat laburist arestat sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei / Trei bărbați arestați la Londra și Țara Galilor # G4Media
Unul dintre cei trei bărbați arestați sub suspiciunea de spionaj pentru China este partenerul unui deputat laburist, transmite BBC. Bărbații, în vârstă de 39, 43 și 68 de ani, au fost arestați la Londra și în Țara Galilor în cadrul unei anchete polițienești antiteroriste în temeiul Legii privind securitatea națională, a anunțat Poliția Metropolitană într-un […] © G4Media.ro.
15:10
Live Nation, gigantul din sectorul organizării de evenimente, abuzează de taxele asociate biletelor la concerte, acuză guvernul american / Împotriva grupului a fost deschis un proces la New York ce s-ar putea ridica la câteva sute de milioane de dolari # G4Media
Live Nation, un gigant din sectorul organizării de evenimente, îi facturează pe spectatorii de la concerte cu taxe nejustificat de mari din cauza poziţiei sale monopoliste, a acuzat marţi guvernul american în deschiderea unui proces la New York, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Reprezentantul Departamentului american al Justiţiei (DOJ) a afirmat că, […] © G4Media.ro.
15:00
Saint Laurent explorează senzualitatea și structura la Paris Fashion Week sub conducerea lui Anthony Vacarello # G4Media
Colecția Saint Laurent toamnă-iarnă 2026/2027, prezentată la Paris Fashion Week, confirmă direcția estetică consolidată de directorul creativ Anthony Vaccarello: o explorare a feminității puternice, construită prin contrastul dintre senzualitate și rigoare structurală. Show-ul propune o garderobă sofisticată, dominată de transparențe, croieli precise și accesorii statement, într-o paletă cromatică profundă ce gravitează în jurul tonurilor de […] © G4Media.ro.
14:50
Impactul închiderii Strâmtorii Ormuz: De ce este Asia „prizoniera” petrolului din Orientul Mijlociu # G4Media
Într-un peisaj geopolitic marcat de tensiuni, dependența Asiei de resursele energetice din Orientul Mijlociu a atins cote extrem de ridicate. Cu 60% din necesarul de țiței provenind din această zonă, orice blocaj în Strâmtoarea Ormuz ar putea declanșa o criză economică fără precedent în state precum Japonia, Coreea de Sud sau China, arată o analiză […] © G4Media.ro.
14:50
Verstappen și Hamilton nu vor prinde podiumul în Australia, spune analistul F1 Martin Brundle # G4Media
Mai sunt doar câteva zile până la primul Grand Prix din 2026 din Formula 1, iar analistul Martin Brundle este convins de faptul că Max Verstappen și Lewis Hamilton nu vor prinde o clasare pe podium în Australia. Ferrari, tun financiar în 2025, deși sezonul a fost unul dezastruos pentru Scuderie Fost pilot în Marele […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:40
Testul hemocult, cea mai simplă metodă de screening pentru cancerul colorectal. Dr. Cristina Niculescu: „Recomand acest test anual și colonoscopie după 45 de ani” # G4Media
Cancerul colorectal este unul dintre cele mai răspândite tipuri de cancere întâlnite la pacienţii din România, atât bărbaţi, cât şi femei, fiind principala cauză de deces în rândul neoplaziilor. Asemeni multor tipuri de cancere şi acesta este prevenibil prin intermediul unui stil de viaţă sănătos, dar şi prin apelarea la investigaţii medicale de rutină înainte […] © G4Media.ro.
14:30
BREAKING Iranul a lansat o rachetă spre spațiul aerian al Turciei, distrusă de sistemul antirachetă NATO # G4Media
Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mării Mediterane au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, în timp ce aceasta se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce trecuse prin Siria și Irak, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării, transmite Reuters. Incidentul marchează prima dată când Turcia, stat […] © G4Media.ro.
14:30
NYT: Agenții serviciilor secrete iraniene și-au manifestat disponibilitatea de a purta discuții cu CIA pentru a pune capăt războiului # G4Media
Agenții Ministerului Informațiilor din Iran și-au manifestat disponibilitatea față de Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) de a purta discuții pentru a pune capăt războiului, relatează, citând oficiali informați în legătură cu acest subiect, cotidianul The New York Times, citat de Times of Israel. Oferta a fost făcută prin intermediul agenției de spionaj […] © G4Media.ro.
14:20
Pedro Sánchez ripostează la amenințarea lui Trump de a întrerupe relațiile comerciale: Poziția Spaniei este „nu războiului” # G4Media
Premierul spaniol Pedro Sánchez a ripostat cu fermitate la amenințarea președintelui american Donald Trump de a întrerupe relațiile comerciale cu Spania, reiterându-și opoziția față de război și față de ceea ce el a numit „încălcarea dreptului internațional”, potrivit BBC. Într-un discurs televizat de 10 minute, Sánchez a reflectat asupra războaielor din Ucraina și Gaza, precum […] © G4Media.ro.
14:20
SURSE Coalția a decis ca proiectul de buget pe 2026 să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare/ Grindeanu a propus ca pachetul social să fie finanțat din banii destinați bugetului Capitalei # G4Media
Coalitia de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuțiilor tehnice, după ce va trece de sedinta de Guvern si de Consiliul Economic si Social, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. În cadrul consultărilor din Coaliție, prim-ministrul și ministrul Finanțelor au prezentat o serie […] © G4Media.ro.
14:10
Mii de anunțuri cu câini de vânzare, blocate pe OLX: nereguli la microcip și pedigree (FOTO) # G4Media
Animalele nu sunt obiecte și nu ar trebui văzute ca simple cadouri. Cu toate acestea, vânzarea lor pe internet a devenit o realitate tot mai prezentă. Protecția Animalelor Ilfov a luat atitudine și, împreună cu OLX România, a implementat măsuri clare pentru a proteja animalele și a încuraja adopția responsabilă. Anunțurile ilegale de câini, blocate pe OLX […] © G4Media.ro.
14:00
Moscova, acuzată că ascunde costul real al războiului cu Ucraina / Deficitul bugetar ar fi cu 30 de miliarde de dolari peste cifra oficială, potrivit Serviciul Federal de Informaţii al Germaniei # G4Media
Serviciul Federal de Informaţii al Germaniei (BND) a acuzat miercuri Moscova că ascunde costul real al războiului din Ucraina, spunând că în 2025 deficitul bugetar al Rusiei a fost cu 2.360 miliarde de ruble (30,45 miliarde de dolari) mai mare decât cifra oficială, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-o postare pe LinkedIn, […] © G4Media.ro.
14:00
Cum a explorat Jonathan Anderson noua identitate Dior la Paris Fashion Week colecția Toamnnă-Iarnă 2026-2027 # G4Media
Colecția Christian Dior Toamnă-Iarnă 2026-2027, prezentată în cadrul Paris Fashion Week, propune o direcție stilistică care îmbină codurile clasice ale casei cu elemente din garderoba contemporană. Prezentarea se concentrează pe echilibrul dintre croitoria riguroasă, asociată tradițional cu identitatea Dior, și o abordare mai relaxată a siluetelor, care reflectă schimbările din moda actuală și din modul […] © G4Media.ro.
13:50
În timp ce femeile iraniene își smulg hijaburile în stradă, sfidând un regim care le-a subjugat și brutalizat timp de decenii, o mare parte a comentatorilor progresisti occidentali sunt absenți. Unde este sprijinul pentru sfidarea lor glorioasă? Caruselurile de pe Instagram, declarațiile de „solidaritate” ale foștilor actori din Harry Potter și ale influencerilor care strâmbă […] © G4Media.ro.
13:50
Cotidianul american The New York Times a publicat o analiză în care, folosind numeroase surse – din care majoritatea au vorbit sub protecția anonimatului – reconstituie modul în care, în ultimele săptămâni și luni, administrația Trump a trecut de la negocierile cu Iranul asupra dosarului nuclear la un război în toată regula. „Decizia președintelui Trump […] © G4Media.ro.
13:50
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente, structură creată după desființarea fostei URSS # G4Media
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI), se arată într-un comunicat al Parlamentului de la Chișinău, potrivit Mediafax. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI. „Denunțarea acestor Acorduri […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:40
Statele Unite rămân fără muniție în războiul împotriva Iranului / Trump convoacă de urgență companiile producătoare de armament (Wall Street Journal) # G4Media
Casa Albă intră în panică, pentru că stocurile de armament se reduc urgent, iar înlocuirea muniției se face greu. Trump convoacă cele mai mari companii producătoare de armament vineri, ca să le someze să mărească producția. Administrația Trump convoacă cele mai importante companii de apărare din SUA pentru a reface stocurile de armament care se […] © G4Media.ro.
13:30
Italia ar putea reporni termocentralele pe cărbune dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează # G4Media
Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat miercuri că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune dacă conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Într-un interviu televizat, Gilberto Pichetto Fratin a spus că Italia are „termocentrale pe cărbune pe care […] © G4Media.ro.
13:30
Trei senatori AUR au cerut decontarea cheltuielilor din bani publici pentru participarea la evenimentul din SUA care reunește partide de extremă dreapta din Europa și pro-ruși / Devizul estimat la 45 de mii de lei, respins de conducerea Senatului # G4Media
Trei senatori AUR care participă în perioada 4 – 6 martie la evenimentul organizat în Statele Unite intitulat ”Alianța Națiunilor Suverane” (Alliance of Sovereign Nations) au cerut decontarea din bani publici a cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, dar solicitarea a fost respinsă în Biroul Parmanent al Senatului. Evenimentul, la care figurează ca invitat și […] © G4Media.ro.
13:30
Un avion de vânătoare israelian F-35 ar fi doborât un avion de luptă iranian Yak-130 deasupra Teheranului, potrivit armatei israeliene # G4Media
Armata israeliană a anunţat miercuri într-un comunicat doborârea unui avion de vânătoare iranian YAK-130 (de concepţie rusească) deasupra Teheranului, fără a oferi însă vreo dovadă vizuală, informează agenţia de presă EFE, citată de Agerpres. „Este pentru prima oară când un avion de vânătoare F-35 ‘Adir’ (de a cincea generaţie) doboară un avion de luptă cu […] © G4Media.ro.
13:30
Drone navale ucrainene au atacat nava Arctic Metagas în largul coastelor Maltei, anunță Rusia # G4Media
Nava rusească Arctic Metagaz a fost atacată în apropierea apelor teritoriale ale Maltei, a declarat Ministerul Transporturilor din Rusia, citat de BBC. „Pe 3 martie, a fost lansat un atac asupra petrolierului rus Arctic Metagaz, în imediata apropiere a apelor teritoriale ale statului membru al UE, Malta. Petrolierul transporta marfă, declarată în conformitate cu toate […] © G4Media.ro.
13:00
Băiatul de 15 ani, trimis în judecată pentru omor calificat în cazul uciderii lui Mario, adolescentul din Cenei / Suspectul de 13 ani nu răspunde penal # G4Media
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au finalizat ancheta în cazul crimei de la Cenei. Băiatul de 15 ani a fost trimis în judecată pentru omor calificat. Cel de 13 ani, implicat și el în crimă, nu răspunde penal, transmite MEDIAFAX. Pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde, un băiat de 15 ani din Cenei, […] © G4Media.ro.
13:00
Preţul unui litru de motorină a trecut de doi euro în Germania din cauza războiului din Iran / Ultima dată când prețul a trecut de 2 euro a fost în septembrie 2022 # G4Media
Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil clubul german (ADAC), transmite Agerpres, care citează DPA. ADAC a informat că preţul mediu al unui litru de motorină la nivel naţional a ajuns miercuri dimineaţa la ora locală 7:15 (06:15 GMT) […] © G4Media.ro.
13:00
Antrenorul Cosmin Olăroiu le va asigura cazarea și masa celor 10 elevi și 4 profesori din Suceava, blocați în prezent în Dubai, până când aceștia vor putea reveni în România # G4Media
Inspectoratul Școlar Județean Suceava anunță că antrenorul Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine grupul de 10 elevi și 4 profesori de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, aflați în prezent în Dubai, asigurându-le cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în România. „Sunt momente în care distanța și contextul global […] © G4Media.ro.
12:40
A murit Annabel Schofield, model și actriță celebră pentru rolul Laurel Ellis din serialul Dallas / A decedat la vârsta de 62 de ani din cauza complicațiilor provocate de cancer # G4Media
Annabel Schofield, model și actriță galeză care a devenit o icoană a modei londoneze în anii 1980 și era cunoscută publicului larg pentru rolul Laurei Ellis din celebrul serial de televiziune Dallas, a murit la Los Angeles din cauza complicațiilor cancerului, la vârsta de 62 de ani, anunță La Repubblica. Decesul ei, survenit pe 28 […] © G4Media.ro.
12:40
Unul dintre cele mai mari site-uri de descărcări ilegale în limba franceză, „distrus” de un hacker, nemulțumit de introducerea unui abonament lunar de aproape 15 euro # G4Media
Serverele YggTorrent, unul dintre cele mai mari site-uri de descărcări ilegale în limba franceză, au fost „golite” şi apoi „distruse”, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, de către un hacker, în semn de protest faţă de o funcţie cu plată, introdusă recent, pe care a descris-o drept o extorcare, transmite agenția de știri AFP, […] © G4Media.ro.
12:20
Declaraţie a Parlamentelor de la Bucureşti, Chişinău şi Kiev: solicită eliminarea rapidă a obstacolelor artificiale care blochează procesul de aderare la UE # G4Media
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a semnat, alături de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, şi de omologii săi din Republica Moldova şi Ucraina, o declaraţie comună, la împlinirea a patru ani de la invazia militară la scară largă a Federaţiei Ruse în ţara vecină, declanşată la 24 februarie 2022, informează Senatul potrivit Agerpres. Conform sursei citate, […] © G4Media.ro.
12:20
Cazurile de abuz din adăposturile de câini din România, aduse în atenția parlamentarilor: Unii dintre ei nici nu au putut să se uite la imagini (VIDEO) # G4Media
Imaginile cu câini abuzați în adăpostul Vetmedan din Suraia au fost prezentate recent în Parlament. Unele cadre erau atât de dure încât unii parlamentari nici nu au putut să le privească. Cazurile prezentate nu sunt izolate. Abuzurile din adăposturi, gestionate de hingheri privați în mai multe județe precum Vaslui, Prahova, Giurgiu și Vrancea, pun în evidență probleme structurale: control […] © G4Media.ro.
12:10
Furtuna perfectă pentru creșterea costului vieții în Italia: Război, inflație, rate și prețuri crescute / Coșul de cumpărături a crescut cu 2,2% într-o singură lună / ”Criza din Orientul Mijlociu va avea probabil un impact major” # G4Media
Inflația a crescut deja la 1,6 % în februarie, în Italia. Cu toate acestea, având în vedere creșterea costurilor legate de prețurile mai mari ale energiei, transportului și materiilor prime, situația s-ar putea agrava în lunile următoare, anunță La Repubblica într-o analiză economică ce cuprinde inclusiv ultimele evenimente politice. Combustibil. Creșterea bruscă a prețurilor la […] © G4Media.ro.
12:10
Uniunea Europeană se declară pregătită să-şi apere interesele, după ce Donald Trump a ameninţat că va rupe relaţiile comerciale dintre Statele Unite şi Spania # G4Media
Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari […] © G4Media.ro.
12:10
BREAKING O navă iraniană a fost atacată de un submarin în largul Sri Lanka, 100 de persoane dispărute # G4Media
Cel puțin 101 persoane sunt dispărute și 78 rănite după ce un submarin a atacat o navă iraniană în largul Sri Lankăi, au declarat surse din cadrul marinei și apărării pentru agenția de știri Reuters, citată de Times of Israel. Marina din Sri Lanka a răspuns mai devreme la un apel de ajutor din partea […] © G4Media.ro.
12:00
Guvernul de la Chișinău a declarat stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova, pentru 60 de zile # G4Media
Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform […] © G4Media.ro.
11:50
O rachetă balistică iraniană a lovit baza americană Al-Udeid, cea mai mare din Orientul Mijlociu, potrivit Ministerului Apărării din Qatar # G4Media
O rachetă balistică trasă din Iran a lovit baza Al-Udeid din Qatar, cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Apărării al Qatarului, potrivit agenției de știri dpa, citate de Agerpres. Ministerul a indicat, într-un comunicat emis marţi, că au fost trase două rachete balistice dinspre Iran. ‘Sistemele de apărare aeriană au […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:40
Studiu privind obezitatea la copiii din România / 27,5% dintre copiii de 7 ani suferă de obezitate / La cei de 8 ani, procentul urcă la 32% # G4Media
Institutul național de Sănătate Publică (INSP) a dat publicității miercuri, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Obezității, cele mai recente date privind supraponderabilitatea la copiii din România, anunță Mediafax. Ziua Mondială de Luptă Împotriva Obezității este o inițiativă a Federației Mondiale a Obezității, lansată în anul 2015, și este marcată în 4 martie. Tema ediției […] © G4Media.ro.
11:40
Forțele de opoziție, conduse de kurzi, planifică o operațiune terestră împotriva Iranului „în zilele următoare” (surse) # G4Media
O operațiune terestră împotriva Iranului, condusă de forțele iraniene-kurde, este în curs de pregătire, cu sprijinul SUA și al Israelului, potrivit unor surse familiarizate cu planul, potrivit Sky News. Forțele de opoziție se pregătesc pentru operațiune „în zilele următoare”, a declarat pentru CNN un înalt oficial iranian-kurd. Postul de televiziune a mai relatat că CIA […] © G4Media.ro.
11:20
BREAKING Tribunalul București a admis în principiu cererea lui Dan Voiculescu de rejudecare a dosarului ICA, în care fusese condamnat la 8 ani de închisoare, din care a executat aproape 4 # G4Media
Un complet al Tribunalului București a admis în principiu, miercuri, cererea de rejudecare a dosarului privind privatizarea Institutului de Cercetări Alimentare, în care Dan Voiculescu, fondatorul grupului de presă Intact, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, din care a executat efectiv aproape patru ani. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
11:10
Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației # G4Media
Ali Khamenei era ”de un miliard de ori mai feminist și moral decât Satana ăla de „Preafericit Părinte Daniel” este o declarație cu care Oana Lasconi a scandalizat opinia publică din România. După afirmația inițială, publicată luni, autointitulata “activistă bolșevică” a făcut zeci de postări în care și-a susținut afirmațiile inițiale cu ajutorul mai multor știri false, […] © G4Media.ro.
11:10
Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din Republica Moldova / Măsură în oglindă după ce Chișinăul a interzis importul cărnii de pasăre – Ziarul de Gardă # G4Media
Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină, transmite Ziarul de Gardă, citat de […] © G4Media.ro.
11:00
Nemulțumiți de deciziile Guvernului, studenții cer o întâlnire cu noul ministru al Educației # G4Media
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut miercuri, printr-o adresă, o întâlnire cu noul ministru, pentru a discuta despre principalele probleme din învățământul superior, transmite MEDIAFAX. Studenții vor să discute cu ministrul Educației despre finanțarea învățământului superior, fondul de burse și protecție socială, facilitățile pentru studenți la transportul feroviar și local și […] © G4Media.ro.
11:00
Statele Unite ordonă personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi să părăsească Pakistanul „din motive de securitate” # G4Media
Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să ‘părăsească Pakistanul din motive de securitate’, transmite agenția de știri AFP. ‘Departamentul de Stat a ordonat angajaţilor neesenţiali ai guvernului american şi membrilor lor de familie de la consulatele americane din Lahore şi […] © G4Media.ro.
11:00
Publicație de opoziție de la Budapesta: Tineri transportați de la Târgu Mureș la Szolnok pentru a face campanie pentru FIDESZ / Peste o duzină de tineri din Transilvania bat la uși, colectează date și organizează Marșul Păcii pentru 15 martie # G4Media
Tinerii transilvăneni bat la uși pentru FIDESZ, construiesc bază de date, merg din stradă în stradă, ajutând campania FIDESZ, la Szolnok, scrie portalul ungar Telex, preluând un articol din ziarul Transtelex, cu sediul la Cluj-Napoca. Potrivit portalului, treisprezece tineri din Târgu Mureş și Satu Mare au fost aduși la reședința județului Jász-Nagykun-Szolnok, în oraşul Szolnok, […] © G4Media.ro.
10:50
Adunarea Experţilor din Iran dezbate alegerea noului lider suprem al ţării, care este posibil să fie ales săptămâna viitoare, după ce Ali Khamenei a fost asasinat într-un atac israeliano-american sâmbătă, a declarat agenţiei Fars un înalt funcţionar la curent cu situaţia, transmite miercuri agenția de știri EFE. Potrivit acestei surse neidentificate, citată de Fars, sesiunea […] © G4Media.ro.
10:50
Poliția italiană a prins o bandă de români specializată în spargerea magazinelor de ochelari / Autoritățile au recuperat de la ultimul jaf 600 de perechi, în valoare de 150 de mii de euro # G4Media
Poliția italiană a arestat la Padova o bandă de români specializată în spargeri la magazine de optică, anunță presa italiană. Patru cetățeni români au fost arestați după un ultim jaf, petrecut zilele trecute, bunurile furate fiind recuperate și restituite. ”Celula criminală transnațională”, cum e denumită gruparea de români de presa italiană era specializată în spargeri […] © G4Media.ro.
10:40
Sondaj Harvard: Capitalism sau socialism? Case proprietate privată sau de stat? Magazine alimentare de stat sau private? # G4Media
Există o veche zicală conform căreia un conservator e un liberal care a fost tâlhărit. Să fie oare și unii socialiști doar niște capitaliști care nu realizează încă ce sunt? Nu, nu e un articol despre portofoliul de investiții al lui Bernie Sanders. Nu e o poveste deprimantă despre ipocrizie, ci, din contră, una îmbucurătoare […] © G4Media.ro.
10:40
Gazele continuă să se scumpească în Europa pentru a treia zi consecutiv / Transportatorii nu sunt convinşi de planul american ce vizează protejarea transporturilor maritime în Strâmtoarea Ormuz # G4Media
Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijociu se extinde, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite agenția de știri Bloomberg, […] © G4Media.ro.
