A fost emisă autorizația de consolidare a blocului care a explodat în Rahova, anul trecut
Buletin de București, 4 martie 2026 16:50
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de consolidare a blocului care a explodat, în cartierul Rahova, în anul 2025. Blocul se află pe strada Vicina. La blocul de pe strada Vicina a avut loc o explozie, pe 17 octombrie 2025, iar locatarii afectați stau cu chirie, de patru luni. Costurile sunt suportate de Primăria Capitalei.
Acum 5 minute
17:10
Două noi zboruri cu destinația București urmează să plece din Dubai în zilele de miercuri și joi (4 și 5martie). Conform anunțului făcută de către Ministerul Afacerilor Externe, ambele sunt operate de compania aeriană Fly Dubai. Cei care au bilete pentru aceste zboruri sunt rugați să țină cont de indicațiile operatorului și să verifice condițiile
Acum 30 minute
16:50
A fost emisă autorizația de consolidare a blocului care a explodat în Rahova, anul trecut
Primăria Sectorului 5 a emis autorizația de consolidare a blocului care a explodat, în cartierul Rahova, în anul 2025. Blocul se află pe strada Vicina. La blocul de pe strada Vicina a avut loc o explozie, pe 17 octombrie 2025, iar locatarii afectați stau cu chirie, de patru luni. Costurile sunt suportate de Primăria Capitalei. […] The post A fost emisă autorizația de consolidare a blocului care a explodat în Rahova, anul trecut appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
16:10
Podul peste A0 care leagă comuna Berceni de Capitală s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat. „Situația este deja periculoasă” # Buletin de București
Podul peste autostrada A0 care asigură legătura dintre comuna Berceni și Capitală prezintă mai multe probleme la nivelul rampelor de acces, la doi ani la deschiderea circulației. Acest pasaj a fost inaugurat pentru a fluidiza traficul, în contextul șantierului de la Lotul 1 Sud al Autostrăzii A0. Parapetele metalice montate pe rampele de pământ s-au
15:30
Magistrala 6 riscă să fie gata fără trenuri: Metrorex a amânat licitația pentru a doua jumătate a lui 2026 # Buletin de București
Magistrala 6 ar putea fi gata fără trenuri după ce Metrorex a anunțat că amână, din nou, licitația pentru achiziția ramelor metroului până la aeroportul Otopeni, pentru a doua jumătate a anului 2026, cu cel puțin doi ani mai târziu față de primul termen estimat, scrie Economedia.ro. Reprezentanții Metrorex menționează că documentația pentru „Pachetul 3.2.
Acum 4 ore
14:20
Legea referendumului din București a fost adoptată tacit de Senat. USR insistă să existe și o dezbatere # Buletin de București
Legea de implementarea a referendumului votat de bucureșteni, în data de 24 noiembrie 2024, a trecut tacit de Senat în data de 3 martie 2026. Este vorba legea care prevede modul în care sunt stabilite bugetele Primăriei Generale și al celor de sector. În cadrul referendumului realizat la propunerea fostului primar general, Nicușor Dan, locuitorii
13:40
Societatea de Transport București a anunțat că tramvaiele liniei 4 opresc în stația „Șoseaua Giurgiului" începând de astăzi, 4 martie. Pe 20 februarie, STB a anunțat că stația „Șoseaua Giurgiului" se suspendă temporar, până la finalizarea lucrărilor de la de la intersecția Străzii Anghel Alexandru cu Șoseaua Giurgiului. Linia 4 funcționează pe ruta Șura Mare
13:20
Podul care leagă comuna Berceni de Capitală, s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat: „Situația este deja periculoasă” # Buletin de București
Podul de pe DJ401, care traversează Autostrada A0 și asigură legătura dintre comuna Berceni și Capitală, prezintă mai multe probleme la nivelul rampelor de acces, la doi ani la inaugurare. Acest pasaj a fost inaugurat pentru a fluidiza traficul, în contextul șantierului de la Lotul 1 Sud al Autostrăzii A0. Parapetele metalice montate pe rampele […] The post Podul care leagă comuna Berceni de Capitală, s-a crăpat la doi ani de când a fost inaugurat: „Situația este deja periculoasă” appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
11:30
Sectorul 1 vrea să cumpere mai multe terenuri pentru proiectul „Promenada Verde”. Consiliul General trebuie să dea acordul # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 cere acordul Consiliului General al Municipiului București pentru a cumpăra mai multe terenuri și construcții de pe bulevardul Bucureștii Noi, în vederea continuării proiectului „Promenada Verde". Zona reamenajată urmează să includă o bază de agrement și noi spații verzi. Proiectul de hotărâre aflat pe masa Consiliului General pentru ședința din 6 martie
11:20
Aplicația CFR Călători, suspendată temporar pentru lucrări de mentenanță. Sunt vizați și călătorii din Gara de Nord # Buletin de București
Aplicația CFR Călători, pentru achiziționarea online a biletelor de tren, nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, pentru lucrări de mentenanță, potrivit unui comunicat al companiei. Măsura îi vizează inclusiv pe călătorii care pleacă sau sosesc în Gara de Nord, cel mai mare nod feroviar din România, tranzitată de un număr mare de
Acum 8 ore
10:10
29 de curse spre și dinspre Orientul Mijlociu, anulate miercuri, pe Aeroportul Otopeni. Este afectat și un zbor din Cipru # Buletin de București
Miercuri, 4 martie, au fost anulate 29 de curse spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Otopeni, pe fondul conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, conform Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Conform unui comunicat, este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări. A fost anulat inclusiv un zbor dinspre
Acum 12 ore
08:10
Sfârșitul „interimatelor definitive”. Concursuri „pe bune” pentru administrarea celor 250 de milioane de lei subvenție către teatrele bucureștene # Buletin de București
După mai bine de cinci ani de blocaj, în care directorii instituțiilor de cultură au fost numiți din pixul primarului, edilul Ciprian Ciucu promite concursuri „pe bune" pentru teatrele bucureștene. Recent, Primăria Capitalei a anunțat că se pregătește să organizeze concursuri pentru managementul a 15 instituții de cultură și a lansat, în dezbatere publică, regulamentul
06:50
(P)Raiffeisen Bank se alătură ca partener principal al microstagiunii BARBA 90 – un eveniment de referință pentru scena culturală bucureșteană # Buletin de București
În martie, Bucureștiul devine, timp de două săptămâni, un punct de întâlnire pentru artiști și iubitori de teatru din țară și din străinătate. Între 7 și 22 martie, Teatrul Grivița 53 găzduiește microstagiunea BARBA 90, un eveniment dedicat regizorului Eugenio Barba, una dintre cele mai influente personalități ale teatrului contemporan, care împlinește anul acesta 90
06:10
Cetățenii din Sectorul 4 trebuie să achite 20% din valoarea lucrărilor la Planșeul Unirii # Buletin de București
Un proiect de hotărâre prin care se cere Consiliului Local Sector 4 să aprobe cota de 20% pe care Primăria ar urma să o suporte din bugetul local pentru lucrările de la Planșeul Unirii a fost lansat în data de 2 martie 2026. Modificarea intervine în contextul OUG nr. 87/2025, act prin care Guvernul a
05:30
Cum scapi gratuit de deșeurile voluminoase în București, în funcție de sector # Buletin de București
În București, fiecare primărie are o procedură, de care locuitorii trebuie să țină cont, pentru a se descotorosii de deșeurile voluminoase, cum ar fi obiectele de mobilier vechi. Fie că este vorba de puncte de colectare a acestora, sau de programe prin care mobila este luată de operatorii de salubritate de la adresă, abandonarea deșeurilor
05:00
De sâmbătă, 07.03.2026, linia metropolitană 482 își schimbă operatorul de transport. Traseul va fi operat de societatea Ecotrans STCM SRL. Până la această dată, linia era operată de STB. Cartelele sunt vabile, in continuare, pe linia metropolitană 482 Toate modalitățile de plată folosite în prezent și toate titlurile de călătorie vor fi valabile în continuare. Masura este valabila, pentru
Acum 24 ore
21:20
Sector 2 | Când vor fi realizate parcările de tip park&ride la Petricani și Colentina. Conceptul, propus prima dată în anul 2000 # Buletin de București
Un proiect care a apărut prima dată, ca idee, în anul 2000 nu este pus în practică nici până în prezent, deși a fost promis în mai multe campanii electorale. Parcarea de tip park&ride la Petricani a fost readusă în discuție în 2020 de fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, în campania electorală. Dar
19:50
Banerele publicitare montate ilegal pe stâlpii de iluminat public au fost îndepărtate de pe Calea Floreasca, în cadrul unei acțiuni desfășurate de Poliția Locală a Municipiului București împreună cu Compania Municipală Iluminat Public București. Operațiunea a avut loc în timpul nopții de luni spre marți, între orele 22:00 și 04:00. Echipele au îndepărtat primele 62
18:10
Telefonul Poliției Locale din Sectorul 1 nu funcționează, temporar, până vineri # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 anunță că, până vineri, 6 martie, la telefonul Poliției Locale pot apărea disfuncționalități. Autoritatea locală informează cetățenii că se fac lucrări de mentenanță, la centrală telefonică a instituției. În acest interval, pot apărea temporar sincope la numărul 021/9540. Poliția Locală Sector 1 are competențe în următoarele domenii: Program de funcționare: CITEȘTE ȘI: Programe de
18:00
Când are loc West Side Flower Fest 2026. Tema ediție este „Origini – Grădina Regiunilor și a Meșteșugarului” # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat când va avea loc ediția din 2026 a West Side Flower Fest, eveniment organizat în Parcul Drumul Taberei. Ediția a patra urmează să se desfășoare în perioada 5-7 iunie, iar tema va fi „Origini – Grădina Regiunilor și a Meșteșugarului". A patra a ediție West Side Flower Fest, în primul
Ieri
16:20
Programe de susținere de un milion de euro, pentru tinerii defavorizați din Sectorul 5 # Buletin de București
Tinerii defavorizați din Sectorul 5 vor beneficia de programe de ajutor. Prin proiectul „5 ARIPI", DGASPC Sector 5, pune bazele unui program de sprijin complet: de la locuință și mentorat, până la integrarea pe piața muncii. Proiectul beneficiază de o finanțare de un milion de euro, obținută prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. CITEȘTE
16:00
Protecția Animalelor CJ Ilfov a anunțat o campanie de sterilizări gratuite pentru câinii cu proprietar, în Măgurele. Sterilizarea este obligatorie pentru câinii de rasă comună, iar nerespectarea acestei legi se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Sterilizările se fac în Măgurele vineri, pe 6 martie 2026. Doritorii pot face programări la
14:50
Restricții de circulație pe DN1, în zona viitoarei stații de metrou Paris. CNAIR: Se trasează marcaje rutiere # Buletin de București
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că o serie de restricții de circulație urmează să fie impuse în noapte de marți spre miercuri pe DN1. Acestea vor afecta segmentul de drum din apropierea viitoarei stații de metrou Paris, de pe Magistrala M6. Restricții de trafic pe DN1 Conform informațiilor oferite CNAIR, traficul
11:30
DSU: „Miercurea Sirenelor” se amână. Exercițiul urma să aibă loc în București și în țară # Buletin de București
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează că exercițiul „Miercurea Sirenelor" se amână, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, se precizează într-un comunicat. „În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea
11:20
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează că exercițiul „Miercurea Sirenelor” se amână, în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, se precizează într-un comunicat. „În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, a fost decisă amânarea […] The post DSU: „Miercurea Sirenelor” se amână. Exercițiul urma să aibă loc miercuri appeared first on Buletin de București.
11:10
Călătorii au așteptat minute în șir un tramvai anulat. Nu a existat o informare că a început șantierul pentru schimbarea liniilor | Club Feroviar # Buletin de București
Deși luni au început lucrările pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pe două tronsoane, călătorii au așteptat minute în șir în stații, pentru că nu au fost informați corespunzător despre traseele anulate, scrie Club Feroviar. Vineri, 27 februarie, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că mai multe
11:00
Dispare dispensarul TBC din strada Salcâmilor. Ar putea fi comasat cu cel din Dudești al Spitalului de Pneumoftiziologie # Buletin de București
Dispensarul TBC din strada Salcâmilor, ce aparține de Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan", va fi comasat cu cel din Dudești, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General al Municipiului București. În urma reorganizării, va funcționa un singur Dispensar TBC pentru sectoarele 1, 2 și 3, cu sediul Calea Dudești nr. 104–124, prevede
09:50
28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate marți, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Marți, 3 martie, sunt 28 de zboruri anulate, spre și dinspre Orientul Mijlociu, în contextul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Dintre cele 28 de curse anulate, este vorba despre 15 decolări și 13 aterizări. Sunt vizate destinații precum Tel Aviv, Dubai și Amman. 28 de zboruri
09:20
Marți, 3 martie, sunt 28 de zboruri anulate, spre și dinspre Orientul Mijlociu, în contextul războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Dintre cele 28 de curse anulate, este vorba despre 15 decolări și 13 aterizări. Sunt vizate destinații precum Tel Aviv, Dubai și Amman. 28 de zboruri […] The post 28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
08:40
Primăria Generală nu răspunde solicitărilor de informații venite din partea jurnaliștilor. Cum explică Ciprian Ciucu # Buletin de București
Solicitările de informații ale jurnaliștilor către Primăria Capitalei din ultimele două luni au rămas până acum fără răspuns. În acest context, reporterii Buletin de București au cerut explicații de la primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, privind această situație. Edilul Capitalei a transmis că nu cunoaște detalii despre această problemă, însă a anunțat că va discuta cu
08:40
O explozie urmată de incendiu a avut loc la o locuință din Sectorul 6, pe strada Pietrele Doamnei, marți dimineața, în jurul orei 03:30. În urma evenimentului, o persoană și-a pierdut viața. „Incendiul s-a manifestat cu flacăra violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit.
07:10
VIDEO | Persoană căzută pe trecerea de pietoni, ignorată de zeci bucureșteni. Gestul care „a salvat umanitatea” la Piața Progresul # Buletin de București
Un incident care pune sub semnul întrebării spiritul civic al cetățenilor a avut loc în sectorul 4 al Capitalei. O persoană căzută pe trecerea de pietoni din zona pieței agroalimentare Progresul a fost ignorată de zeci de oameni aflați în stația de tramvai și pe trotuarele adiacente care au asistat la scenă fără să ofere
06:40
Primăria Generală nu răspunde solicitărilor de presă. Cum explică Ciprian Ciucu # Buletin de București
În ultima perioada, solicitările jurnaliștilor către Primăria Capitalei rămân fără răspuns. În acest context, reporterii Buletin de București au cerut explicații de la primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, privind această situație. Edilul Capitalei a transmis că nu cunoaște detalii despre această problemă, însă a anunțat că va discuta cu biroul de presă al administrației publice. Solicitările […] The post Primăria Generală nu răspunde solicitărilor de presă. Cum explică Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
05:50
La Opera Comică pentru Copii, în perioada 6-22 martie, are loc Festivalul Cărților Deschise. Copiii sunt invitați să citească
05:20
În perioada 6 – 8 martie 2026 bucurestenii pot vizita „Târgul de Sfinții Mucenici”. Evenimentul are loc în curtea Muzeului Naţional al Ţăranului Român, din Bucureşti, pe Str. Monetăriei, nr. 3. Intrarea este liberă. „Întâmpinăm sărbătoarea creştină a sfinţilor 40 de mucenici din Sevastia, cunoscută în popor şi ca Sâmbra Plugului, cu mucenici moldoveneşti preparați […] The post „Târgul de Sfinții Mucenici” revine la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
00:40
Sector 2 | Rareș Hopincă a promis în campania electorală 11 parcări supraetajate și 7.000 de noi locuri de parcare în doi ani. Cât a realizat? # Buletin de București
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a promis în campania electorală pentru alegerile locale din 2024 că va crea „minimum 7.000 de noi locuri de parcare rezidențială” în doar doi ani. De asemenea, edilul le promitea cetățenilor că va realiza 11 parcări supraetajate, între blocuri, ca soluție pentru a găsi spațiu suplimentar. „Ne aflăm în cartierul […] The post Sector 2 | Rareș Hopincă a promis în campania electorală 11 parcări supraetajate și 7.000 de noi locuri de parcare în doi ani. Cât a realizat? appeared first on Buletin de București.
2 martie 2026
20:40
Păcănelele ar putea fi interzise în Capitală. Un proiect de hotărâre pentru eliminarea lor, depus de USR București # Buletin de București
Un proiect de hotărâre ce propune ca sălilor pentru jocuri de noroc (păcănelele) din Capitală să fie interzise a fost depus luni, 2 martie, de către USR București. Acesta ar urma să fie supus votului în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din data de 6 martie. În cadrul unei conferințe de presă, USR […] The post Păcănelele ar putea fi interzise în Capitală. Un proiect de hotărâre pentru eliminarea lor, depus de USR București appeared first on Buletin de București.
18:50
Un zbor pe ruta Dubai – București este programat să plece spre România în această noapte. Este vorba despre zborul cu numărul FZ 1239, al companiei aeriene Fly Dubai, conform informațiilor oferite de Flightradar24. Zeci de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate în contextul războiului declanșat de Statele Unite ale Americii (SUA) […] The post BREAKING | Un zbor din Dubai ar putea pleca în această seară spre București appeared first on Buletin de București.
18:00
Cetățenii din Sectorul 1 se pot înscrie online pentru parcările de reședință, funcția fiind disponibilă de luni, 2 martie, în aplicația parcari.primaria.sector1.ro. Funcția de înscriere devină activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”. Procesul se desfășoară digital și nu este nevoie de deplasare de ghișeu. Este un proces etapizat, iar fiecare solicitant primește […] The post Sector 1 | Înscrierile pentru parcările de reședință se pot face și online appeared first on Buletin de București.
17:50
Control mai rapid pe Aeroportul Otopeni, pe fluxul de sosiri non-Schengen. CNAB: S-au deschis două noi ghișee # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a fost suplimentată capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară, pentru sosirile non-Schengen, din cadrul Aeroportului „Henri Coandă”. Există două noi ghișee pentru controlul documentelor. Astfel că, la acest moment, pe fluxul de sosiri din afara spațiului Schengen există un total de 7 ghișee ale […] The post Control mai rapid pe Aeroportul Otopeni, pe fluxul de sosiri non-Schengen. CNAB: S-au deschis două noi ghișee appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Sector 3 | Se repară gropile de pe străzile secundare. Care sunt zonele unde traficul va fi afectat # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a anunțat că au început lucrările pentru a repara gropile pe străzile secundare din aria administrată. A fost transmisă și lista zonelor unde traficul va fi afectat în zilele de luni și marți, pentru a permite intervențiile muncitorilor. Se repară gropile de pe străzile secundare din Sectorul 3 Sezonul rece a adus, […] The post Sector 3 | Se repară gropile de pe străzile secundare. Care sunt zonele unde traficul va fi afectat appeared first on Buletin de București.
16:20
Primul tren electric Alstom Coradia atribuit unui operator privat va circula și pe ruta București – Brașov – Cluj-Napoca # Buletin de București
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători pentru o ramă electrică ce va circula inclusiv pe ruta București – Brașov și București – Brașov – Cluj-Napoca. Este vorba despre rama electrică interregională RE-IR de tip Coradia Stream – TS14. Recepția a avut loc luni, 2 martie, la […] The post Primul tren electric Alstom Coradia atribuit unui operator privat va circula și pe ruta București – Brașov – Cluj-Napoca appeared first on Buletin de București.
15:00
Miercuri sună alarmele în București și Ilfov. Între ce ore are loc exercițiul # Buletin de București
În data de 4 martie va avea loc exercițiul „Miercurea Alarmelor” care are scopul de a verifica funcționarea sistemului de alarmare publică. În acest context, ISU informează locuitorii din București și din Ilfov să nu intre în panică, fiind vorba doar de un antrenament, nu de o situație de urgență reală. Exercițiul are loc în […] The post Miercuri sună alarmele în București și Ilfov. Între ce ore are loc exercițiul appeared first on Buletin de București.
13:40
Un centru de învățare în aer liber ar putea fi amenajat în Sectorul 6. Proiectul așteaptă votul în Consiliul General # Buletin de București
Un centru de învățare în aer liber ar putea fi realizat în Capitală, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București. Proiectul de hotărâre vizează transmiterea în administrarea Sectorului 6 a unui teren aflat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11, în vederea construirii centrului de învățare. Terenul este identificat […] The post Un centru de învățare în aer liber ar putea fi amenajat în Sectorul 6. Proiectul așteaptă votul în Consiliul General appeared first on Buletin de București.
13:20
Se montează „conductele de preaplin” la planșeul Unirii. Cât de aproape sunt țevile de vestigiile descoperite # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis care este stadiul lucrărilor ce au loc în centrul orașului, la planșeul Unirii. Edilul a informat că în această perioadă sunt montate conductele de preaplin, țevi ce au rolul de a preveni inundațiile. Din imaginile postate pe rețelele sociale, pare că aceste conducte vor fi amplasate în zona […] The post Se montează „conductele de preaplin” la planșeul Unirii. Cât de aproape sunt țevile de vestigiile descoperite appeared first on Buletin de București.
13:10
Primaria Sectorului 6 pune în „stand-by” programările pentru oficierea căsătoriilor # Buletin de București
Primaria Sectorului 6 pune în „stand-by” programările pentru oficierea căsătoriilor, potrivit unui comunicat de presă. Măsura vizează doar înscrierile pentru a doua jumătate a anului, realizate pe platforma online a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor din sector. Programările la sediu nu vor suferi schimbări. „Programările online pentru oficierea căsătoriilor în a doua parte a […] The post Primaria Sectorului 6 pune în „stand-by” programările pentru oficierea căsătoriilor appeared first on Buletin de București.
10:20
Societatea de Transport București a anunțat că autobuzele liniei 116 vor întoarce la terminalul C.F.R. Progresul”, explicând și de ce a fost dispusă această modificare de traseu. Modificare de traseu pentru autobuzele liniei 116 Potrivit comunicatului emis de STB SA, măsura a fost luată din cauza stării necorespunzătoare a carosabilului din zona Gării Progresului. Astfel, […] The post Autobuzele liniei 116 întorc la terminalul „C.F.R. Progresul” appeared first on Buletin de București.
09:30
FOTOGALERIE | Sărbătoare în comunitatea iraniană de la București. Disidenții regimului de la Teheran au cântat și au dansat în Parcul Herăstrău # Buletin de București
Comunitatea iraniană din București a ieșit duminică în Parcul Herăstrău. Într-o acțiune izolată în nordul Capitalei, documentată de fotoreporterii Inquam Photos, participanții au afișat exclusiv steagul pre-islamic al Iranului și mesaje cu trimitere directă la politica americană. Evenimentul de duminică a reunit membri ai diasporei iraniene în Parcul Herăstrău într-o acțiune de protest față de […] The post FOTOGALERIE | Sărbătoare în comunitatea iraniană de la București. Disidenții regimului de la Teheran au cântat și au dansat în Parcul Herăstrău appeared first on Buletin de București.
09:00
35 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate luni, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Luni, 2 martie, 35 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate, pe Aeroportul „Henri Coandă”, din cauza războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Mai exact, sunt anulate 17 zboruri de decolare și 18 de aterizare, potrivit unui comunicat. 35 de zboruri anulate pe […] The post 35 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate luni, pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
08:30
„Mărțișorul Pandele” de 26.000 de euro. Primăria Voluntari plătește de cinci ori prețul pieței pe plicuri, printr-un contract acordat în 20 de minute unei firme de amenajări interioare # Buletin de București
Tradiția mărțișorului din bani publici a continuat, și anul acesta, la Voluntari. La începutul lunii februarie, Direcția de Educație și Cultură din orașul condus de Florentin Pandele a cumpărat 10.000 de mărțișoare, prin achiziție directă. În total, în ultimii trei ani administrația locală a cheltuit o sumă totală de aproximativ 26.000 de euro, pentru cadouri […] The post „Mărțișorul Pandele” de 26.000 de euro. Primăria Voluntari plătește de cinci ori prețul pieței pe plicuri, printr-un contract acordat în 20 de minute unei firme de amenajări interioare appeared first on Buletin de București.
1 martie 2026
18:40
REPORTAJ | Sold-out de Mărțișor la Trenul Zăpezii în ultimul weekend „de iarnă”. De ce am abandonat mașina pe ruta București-Valea Prahovei # Buletin de București
Mii de bucureșteni abandonează mașinile personale pentru a evita cozile kilometrice de pe Drumul Național 1. Alternativa feroviară spre Valea Prahovei se transformă însă rapid într-un test de anduranță. Ultimul weekend de februarie s-a îmbinat cu prima zi de primăvară, iar soarele și zăpada, prezentă în strat consistent la cota 1400, a atras un exod […] The post REPORTAJ | Sold-out de Mărțișor la Trenul Zăpezii în ultimul weekend „de iarnă”. De ce am abandonat mașina pe ruta București-Valea Prahovei appeared first on Buletin de București.
