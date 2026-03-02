BREAKING | Un zbor din Dubai ar putea pleca în această seară spre București

08:40

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a amendat joi cu câte 500 de lei fiecare membru al Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București care a absentat de la ședință. Instituția a anulat întâlnirea din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi figurau dosare de retrocedare cu sentințe definitive în instanță iar întârzierile în soluționarea acestora […]