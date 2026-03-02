BREAKING | Un zbor din Dubai ar putea pleca în această seară spre București
Un zbor pe ruta Dubai – București este programat să plece spre România în această noapte. Este vorba despre zborul cu numărul FZ 1239, al companiei aeriene Fly Dubai, conform informațiilor oferite de Flightradar24. Zeci de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate în contextul războiului declanșat de Statele Unite ale Americii (SUA)
Acum 2 ore
18:00
Cetățenii din Sectorul 1 se pot înscrie online pentru parcările de reședință, funcția fiind disponibilă de luni, 2 martie, în aplicația parcari.primaria.sector1.ro. Funcția de înscriere devine activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință". Procesul se desfășoară digital și nu este nevoie de deplasare de ghișeu. Este un proces etapizat, iar fiecare solicitant primește
17:50
Control mai rapid pe Aeroportul Otopeni, pe fluxul de sosiri non-Schengen. CNAB: S-au deschis două noi ghișee # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a fost suplimentată capacitatea de procesare a pasagerilor la intrarea în țară, pentru sosirile non-Schengen, din cadrul Aeroportului „Henri Coandă". Există două noi ghișee pentru controlul documentelor. Astfel că, la acest moment, pe fluxul de sosiri din afara spațiului Schengen există un total de 7 ghișee ale
Acum 4 ore
16:50
Sector 3 | Se repară gropile de pe străzile secundare. Care sunt zonele unde traficul va fi afectat # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a anunțat că au început lucrările pentru a repara gropile pe străzile secundare din aria administrată. A fost transmisă și lista zonelor unde traficul va fi afectat în zilele de luni și marți, pentru a permite intervențiile muncitorilor. Se repară gropile de pe străzile secundare din Sectorul 3 Sezonul rece a adus,
16:20
Primul tren electric Alstom Coradia atribuit unui operator privat va circula și pe ruta București – Brașov – Cluj-Napoca # Buletin de București
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunțat recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători pentru o ramă electrică ce va circula inclusiv pe ruta București – Brașov și București – Brașov – Cluj-Napoca. Este vorba despre rama electrică interregională RE-IR de tip Coradia Stream – TS14. Recepția a avut loc luni, 2 martie, la
Acum 6 ore
15:00
Miercuri sună alarmele în București și Ilfov. Între ce ore are loc exercițiul # Buletin de București
În data de 4 martie va avea loc exercițiul „Miercurea Alarmelor" care are scopul de a verifica funcționarea sistemului de alarmare publică. În acest context, ISU informează locuitorii din București și din Ilfov să nu intre în panică, fiind vorba doar de un antrenament, nu de o situație de urgență reală. Exercițiul are loc în
13:40
Un centru de învățare în aer liber ar putea fi amenajat în Sectorul 6. Proiectul așteaptă votul în Consiliul General # Buletin de București
Un centru de învățare în aer liber ar putea fi realizat în Capitală, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București. Proiectul de hotărâre vizează transmiterea în administrarea Sectorului 6 a unui teren aflat pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 11, în vederea construirii centrului de învățare. Terenul este identificat
13:20
Se montează „conductele de preaplin” la planșeul Unirii. Cât de aproape sunt țevile de vestigiile descoperite # Buletin de București
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis care este stadiul lucrărilor ce au loc în centrul orașului, la planșeul Unirii. Edilul a informat că în această perioadă sunt montate conductele de preaplin, țevi ce au rolul de a preveni inundațiile. Din imaginile postate pe rețelele sociale, pare că aceste conducte vor fi amplasate în zona
13:10
Primaria Sectorului 6 pune în „stand-by” programările pentru oficierea căsătoriilor # Buletin de București
Primaria Sectorului 6 pune în „stand-by" programările pentru oficierea căsătoriilor, potrivit unui comunicat de presă. Măsura vizează doar înscrierile pentru a doua jumătate a anului, realizate pe platforma online a Direcției Locale de Evidență a Persoanelor din sector. Programările la sediu nu vor suferi schimbări. „Programările online pentru oficierea căsătoriilor în a doua parte a
Acum 12 ore
10:20
Societatea de Transport București a anunțat că autobuzele liniei 116 vor întoarce la terminalul C.F.R. Progresul", explicând și de ce a fost dispusă această modificare de traseu. Modificare de traseu pentru autobuzele liniei 116 Potrivit comunicatului emis de STB SA, măsura a fost luată din cauza stării necorespunzătoare a carosabilului din zona Gării Progresului. Astfel,
09:30
FOTOGALERIE | Sărbătoare în comunitatea iraniană de la București. Disidenții regimului de la Teheran au cântat și au dansat în Parcul Herăstrău # Buletin de București
Comunitatea iraniană din București a ieșit duminică în Parcul Herăstrău. Într-o acțiune izolată în nordul Capitalei, documentată de fotoreporterii Inquam Photos, participanții au afișat exclusiv steagul pre-islamic al Iranului și mesaje cu trimitere directă la politica americană. Evenimentul de duminică a reunit membri ai diasporei iraniene în Parcul Herăstrău într-o acțiune de protest față de
09:00
35 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate luni, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Luni, 2 martie, 35 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate, pe Aeroportul „Henri Coandă", din cauza războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, a transmis Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Mai exact, sunt anulate 17 zboruri de decolare și 18 de aterizare, potrivit unui comunicat. 35 de zboruri anulate pe
08:30
„Mărțișorul Pandele” de 26.000 de euro. Primăria Voluntari plătește de cinci ori prețul pieței pe plicuri, printr-un contract acordat în 20 de minute unei firme de amenajări interioare # Buletin de București
Tradiția mărțișorului din bani publici a continuat, și anul acesta, la Voluntari. La începutul lunii februarie, Direcția de Educație și Cultură din orașul condus de Florentin Pandele a cumpărat 10.000 de mărțișoare, prin achiziție directă. În total, în ultimii trei ani administrația locală a cheltuit o sumă totală de aproximativ 26.000 de euro, pentru cadouri
Ieri
18:40
REPORTAJ | Sold-out de Mărțișor la Trenul Zăpezii în ultimul weekend „de iarnă”. De ce am abandonat mașina pe ruta București-Valea Prahovei # Buletin de București
Mii de bucureșteni abandonează mașinile personale pentru a evita cozile kilometrice de pe Drumul Național 1. Alternativa feroviară spre Valea Prahovei se transformă însă rapid într-un test de anduranță. Ultimul weekend de februarie s-a îmbinat cu prima zi de primăvară, iar soarele și zăpada, prezentă în strat consistent la cota 1400, a atras un exod
16:40
Proiect | Exproprieri de 15 milioane de euro, pentru lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu # Buletin de București
Primăria Municipiului București ar urma să exproprieze mai multe terenuri, cu o suprafață totală de circa 36.000 de metri pătrați, pentru lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu. Valoarea despăgubirilor se ridică la aproximativ 76 milioane de lei, echivalentul a 15 milioane de euro, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa consilierilor generali. 85 de terenuri expropriate
10:40
Prima ramă electrică PESA livrată în România a fost recepționată și urmează să fie predată către un operator, scrie Club Feroviar. Garnitura face parte din cele 62 de trenuri electrice achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care vor circula inclusiv de la București. ARF a anunţat sâmbătă, 27 februarie, că a finalizat recepția preliminară
09:20
34 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu, anulate duminică, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
34 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate duminică, 1 martie, pe Aeroportul Otopeni, din cauza războiului declanșat de Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului, anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB). Sunt vizate cinci destinații, după cum urmează: Reprezentanţii CNAB adaugă că traficul aerian pe aeroporturile din Capitală se desfășoară
07:10
Certificatul fiscal este obligatoriu, din 27 februarie și pentru cei care cumpără un teren sau o mașină. Certificatul atestă că nu există datorii la bugetul local și este necesar pentru toate tranzacțiile imobiliare sau ale mijloacelor de transport. Documentul este necesar atât la vânzarea cât și la cumpărarea bunurilor mobile și imobile. Până pe 27
07:00
Noapte de dosare penale în București: Șoferi cu alcoolemie de 0.80, opriți de Brigada Rutieră # Buletin de București
Noapte de dosare penale în București. Șapte dosare și 14 permise reținute, după ce polițiștii Brigăzii Rutiere au efectuat controale în noaptea de 28 februarie spre 1 martie. Agenții au aplicat 57 de sancțiuni contravenționale în valoare de 41.105 lei pentru abateri care includ conducerea sub influența alcoolului și utilizarea unor vehicule cu deficiențe tehnice,
06:50
Lucrări de mentenanță la aplicația e-Tarifare. Comunicațile de date vor fi întrerupte, temporar # Buletin de București
Aplicația e-Tarifare va fi intreruptă, luni, 02.03.2026, în intervalul orar estimat 00:00–02:00. Potrivit CNAIR, vor fi executate lucrări de mentenanță. Aplicația e-Tarifare este utilizată de CNAIR în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei. Întreruperea comunicațiilor de date în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei pot afecta fluența traficului, mai precizează reprezentanții instituției.
06:10
Vreme deosebit de caldă pentru început de martie, în Capitală. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi crescute, de până la 15 grade. Luni, 2 martie, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de
05:40
Ateliere de primăvară, recitaluri și spectacole de teatru de 8 Martie, în instituțiile din subordinea PMB # Buletin de București
Duminică viitoare marcăm 8 Martie, iar Ziua Femeii va fi sărbătorită, în Capitală, cu ateliere de primăvară, recitaluiri și spectacole de teatru. Pe 8 Martie, au loc evenimente culturale în instituțiile subordonate PMB. Luni, 02.03.2026 Marți, 03.03.2026 Miercuri, 04.03.2026 CITEȘTE ȘI: „Fără artificii și petarde în București". Proiectul ajunge pe masa consilierilor generali, săptămâna viitoare
04:50
Linia 5 se deschide luna aceasta. Totuși, PMB nu știe când mai exact. Motivul întârzierilor: copertinele lipsă la stații # Buletin de București
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a anunțat că linia 5 se deschide din martie. Totuși, primarul general nu a oferit o dată clară, menționând doar că este vorba despre „o săptămână, două". Edilul a explicat însă care este motivul pentru care deschiderea a fost amânată de cel puțin patru ori, în condițiile în care
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
„Fără artificii și petarde în București”. Proiectul ajunge pe masa consilierilor generali, săptămâna viitoare # Buletin de București
Proiectul „Fără artificii și petarde în București" va fi supus la votul consilierilor generali în ședința de joi, 5 martie. Documentul prevede ca materialele pirotehnice să fie interzise în Capitală, pe tot parcursul anului, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private. Este propusă o singură excepție. Inițiativa are drept scop protejarea animalelor de
12:10
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi, în perioada 3-6 martie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 1 Apa rece se întrerupe și în Sectorul 2 Lucrări de modernizare și în Sectorul 3 CITEȘTE ȘI: Toate cursele spre Israel, anulate până pe 3
12:00
Consiliul General ar putea fi dizolvat dacă nu se întrunește pe 6 martie. Ciucu despre PSD, AUR și PUSL: „Nu-mi oferă ei această posibilitate” # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București ar putea fi dizolvat dacă pe 6 martie sau 10 martie, când au loc următoarele două ședințe, nu se întrunește cvorumul. Codul Administrativ prevede că „în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive", atunci Consiliul
11:30
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București și Ilfov, în perioada 2-8 martie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 02.03.2026
11:10
Mai multe zboruri spre Orientul Mijlociu ar putea fi afectate. Un avion care zbura spre Abu Dhabi s-a întors pe Otopeni # Buletin de București
Mai multe zboruri spre Orientul Mijlociu ar putea fi afectate. Un avion al companiei Animawings către Abu Dhabi s-a întors pe Aeroportul din Otopeni, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Națională Aeroporturi București (CNAB). „Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, este de așteptat ca toate zborurile București – Tel Aviv să fie afectate. Deocamdată
07:50
Primarul din Bragadiru, fost dezvoltator imobiliar, anunță un „puci” politic alături de președintele CJ Ilfov # Buletin de București
Gabriel Lupulescu, primarul orașului Bragadiru, a publicat o fotografie în care stă la aceeași masă cu Hubert Thuma, liderul Consiliului Județean Ilfov, condamnat pentru
05:30
Societatea de Transport București a scos pe traseu un nou tramvai modernizat V3A, din lotul alocat depoului Militari. Tramvaiele din acest lot sunt introduse special pe linia 25, înlocuind vechile Tatra și Bucur, scrie Mobilitate.eu. Este al șaptelea tramvai din această serie alocat liniei 25 și, totodată, al doilea modernizat anul acesta. Încă un vagon […] The post Un nou tramvai modernizat va circula pe linia 25 appeared first on Buletin de București.
05:00
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 1 a anunțat că va muta câteva servicii la noul sediu situat pe Strada Mureș începând de luni, 2 martie 2026. Servicii din cadrul DGASPC Sector 1, mutate în noul sediu Potrivit anunțului postat de reprezentanții DGASPC Sector 1, următoarele servicii se vor desfășura la […] The post DGASPC Sector 1 mută câteva servicii la noul sediu din strada Mureș, de luni appeared first on Buletin de București.
03:10
Energy Fest se întoarce în Capitală la începutul lunii martie, potrivit unui anunț al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Festivalul dedicat energiei electrice, aflat la a patra ediție, va avea loc în perioada 6-7 martie în campusul de pe Splaiul Independenței. „De la instalații pentru producerea de energie electrică, surse de energie […] The post Energy Fest se întoarce în Capitală la începutul lunii martie appeared first on Buletin de București.
02:40
EXCLUSIV | Vestigiile de la Unirii dispar sub noul planșeu, dar ajung pe ecrane: panouri digitale și „marcarea în paviment” propuse în loc de „muzeu viu” # Buletin de București
Bucureștenii ar putea vedea descoperirile arheologice din Piața Unirii prin intermediul unor panouri digitale cu touch-screen, a transmis Ministerul Culturii la solicitarea Buletin de București. În urma săpăturilor pentru planșeu, au fost descoperite relicvele mai multor locuințe, vechi de cel puțin 100 de ani. Acestea vor fi însă astupate și nu vor fi expuse publicului […] The post EXCLUSIV | Vestigiile de la Unirii dispar sub noul planșeu, dar ajung pe ecrane: panouri digitale și „marcarea în paviment” propuse în loc de „muzeu viu” appeared first on Buletin de București.
27 februarie 2026
19:30
Primăria Sectorului 6 a anunțat că se reia amenajarea malului sudic al Lacului Morii, după ce a obținut acordul din partea Administrației Naționale Apele Române, după mai bine de un an de discuții administrative. Lucrările vor începe în această primăvară, în funcție de condițiile meteorologice, iar de acestea se va ocupa Administrația Domeniului Public și […] The post Sector 6 | Se reia amenajarea malului sudic al Lacului Morii appeared first on Buletin de București.
19:20
Târg caritabil și adopții de pisici la Miau Cafe, în acest weekend. Cafeneaua se va închide în martie # Buletin de București
În acest weekend, la Miau Cafe are loc un târg caritabil și un eveniment de adopții de pisici, în contextul în care cafeneaua este în plin proces de evacuare. Reprezentanții localului au solicitat ajutor pentru relocarea animalelor, la începutul acestui an, după ce proprietarul locației a oprit apa. Cafeneaua se află pe strada Între Gârle […] The post Târg caritabil și adopții de pisici la Miau Cafe, în acest weekend. Cafeneaua se va închide în martie appeared first on Buletin de București.
17:00
Primarul Rareș Hopincă a transmis o serie de clarificări în ceea ce privește înființarea „Companiei Sectorului 2”, o societate comercială a Primăriei care să se ocupe de „lucrările de infrastructură”. Edilul declară că nu este vorba despre o modalitate prin care să fenteze reforma sau de o structură paralelă. „Oradea, Cluj, Timișoara, sectoarele Bucureștiului au […] The post Hopincă: Compania Sectorului 2 este o soluție, nu o structură paralelă appeared first on Buletin de București.
16:30
Un nou tren electric Alstom a fost introdus în circulație pe ruta București Nord – Arad și retur, prin Craiova și Timișoara, de astăzi # Buletin de București
CFR Călători a introdus în circulație de astăzi, 27 februarie 2026, un nou tren electric Alstom RE Coradia Stream, material rulant preluat de la Autoritatea Română pentru Reformă Feroviară. Noua ramă circulă pe ruta București Nors – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur, asigurând formarea a două trenuri InterRegio, potrivit comunicatului CFR Călători, […] The post Un nou tren electric Alstom a fost introdus în circulație pe ruta București Nord – Arad și retur, prin Craiova și Timișoara, de astăzi appeared first on Buletin de București.
16:00
Patinoarul Berceni Arena a anunțat programul de agrement pentru weekendul 27 februarie – 1 martie 2026. Se vor organiza sesiuni de patinaj vineri, sâmbătă și duminică. Începând cu luna ianuarie, persoanele care doresc să patineze la Berceni Arena pot face rezervări online, pe site-ul oficial. Măsura are ca scop reducerea cozilor și a timpilor de […] The post Program de agrement la Patinoarul Berceni Arena, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
15:50
TPBI: Mai multe linii vor fi reorganizate de luni, pentru lucrări la infrastructura de tramvai # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că mai multe linii de tramvai și de autobuz vor fi organizate de luni, 2 martie, potrivit unui comunicat. Măsura a fost dispusă ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor de pe Calea Șerban Vodă, Strada […] The post TPBI: Mai multe linii vor fi reorganizate de luni, pentru lucrări la infrastructura de tramvai appeared first on Buletin de București.
15:40
Meciul Dinamo București – FC Argeș Pitești ar putea devia patru linii STB duminică seară # Buletin de București
Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară, pe 1 martie, potrivit unui comunicat al Asociației de de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în contextul desfășurării meciului de fotbal Dinamo București – FC Argeș Pitești. Sunt vizate liniile 86, 90, 104 și 143, dar vor fi deviate numai dacă situația […] The post Meciul Dinamo București – FC Argeș Pitești ar putea devia patru linii STB duminică seară appeared first on Buletin de București.
15:10
Până când se pot înregistra mașinile electrice și hibrid pentru a beneficia de parcare gratuită pe locurile PMB # Buletin de București
Bucureștenii care dețin mașini hibrid sau complet electrice trebuie să le reînregistreze pentru a beneficia în continuare de parcare gratuită pe locurile administrate de Primăria Capitalei (PMB), cele albastre. Compania Municipală Parking îi anunță pe șoferi că termenul limită este 28 februarie. Cei care nu înregistrează mașinile pierd gratuitatea Având în vedere Hotărârile Consiliului General […] The post Până când se pot înregistra mașinile electrice și hibrid pentru a beneficia de parcare gratuită pe locurile PMB appeared first on Buletin de București.
14:20
Un parc fotovoltaic va fi construit pe aeroportul Otopeni, cu fonduri europene # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat lansarea licitației pentru proiectarea și execuția unui parc fotovoltaic ce va fi construit în proximitatea Pistei nr. 2 de pe aeroportul Otopeni, dar și pentru racordarea acestuia la uzina electrică a aeroportului. Proiectul are ca obiectiv acoperirea a cel puțin 70% din consumul anual propriu din surse regenerabile, […] The post Un parc fotovoltaic va fi construit pe aeroportul Otopeni, cu fonduri europene appeared first on Buletin de București.
12:50
Surpare de șosea din cauza lucrărilor pentru Magistrala 6, în zona Fântâna Miorița | Club Feroviar # Buletin de București
O surpare de șosea a apărut în zona Fântâna Miorița din cauza lucrărilor ce sunt efectuate pentru Magistrala 6 de metrou, cea care va face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, anunță Club Feroviar. Din cauza acesteia, traficul din nordul orașului a fost afectat. În prezent se fac verificări pentru a se stabili […] The post Surpare de șosea din cauza lucrărilor pentru Magistrala 6, în zona Fântâna Miorița | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:10
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a anunțat că următorul târg de adopții va fi organizat în cadrul evenimentului PetExpo. Cei care doresc să adopte un animăluț sunt așteptați în zilele de14 și 15 martie, sâmbătă și duminică, la ROMEXPO. Pentru a lua parte la târg, doritorii trebuie să plătească bilet. Nou târg de […] The post ASPA | Următorul târg de adopții are loc în cadrul evenimentului PetExpo appeared first on Buletin de București.
11:40
Mega-bordelul din București: 11 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt sub control judiciar # Buletin de București
În urma perchezițiilor efectuate joi, 26 februarie, în dosarul ce privește exploatarea unor tinere în mega-bordelul din București, DIICOT anunță că 11 inculpați au fost reținuți, iar alți 4 au fost puși sub control judiciar. Oamenii legii au găsit și confiscat sume de bani, bijuterii, mașini și droguri de mare risc. Un total 24 de […] The post Mega-bordelul din București: 11 persoane au fost reținute, iar alte 4 sunt sub control judiciar appeared first on Buletin de București.
11:40
Partidul REPER reclamă un „abuz de drept” în blocarea investirii unui consilier general. Prefect: „Blocajele nu sunt conforme cu conduita unui ales local” # Buletin de București
Partidul REPER a sesizat Instituția Prefectului și a reclamat blocarea deliberată a investirii Georgianei Diță în funcția de consilier general al Capitalei. Consilierii PSD, AUR și PUSL refuză să participe la ședințele Consiliului General și împiedică astfel formarea cvorumului necesar atât pentru depunerea jurământului consilierei REPER, cât și pentru adoptarea unor proiecte aflate pe ordinea […] The post Partidul REPER reclamă un „abuz de drept” în blocarea investirii unui consilier general. Prefect: „Blocajele nu sunt conforme cu conduita unui ales local” appeared first on Buletin de București.
10:00
VIDEO | „Lecție” de educației civică în tramvaiul 32: „E vorba de civilizație, acasă poți să faci ce vrei” # Buletin de București
Oameni gălăgioși, care o ocupă mai multe locuri sau care fac mizerie în STB, sunt doar câteva dintre tipurile de călători ce pot fi întâlnite în București. O cursă cu tramvaiul 32 s-a transformat rapid într-o adevărată lecție de educație civică pe care un bătrân a ținu-o unei tinere. Acesta îi reproșează fetei că sta […] The post VIDEO | „Lecție” de educației civică în tramvaiul 32: „E vorba de civilizație, acasă poți să faci ce vrei” appeared first on Buletin de București.
08:40
Amenzi de 500 de lei pentru membrii Comisiei de Fond Funciar a Capitalei care „au chiulit”. Prefect: „Plătim penalități. Problema a fost că nu au anunțat că lipsesc” # Buletin de București
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a amendat joi cu câte 500 de lei fiecare membru al Comisiei de Fond Funciar a Municipiului București care a absentat de la ședință. Instituția a anulat întâlnirea din cauza lipsei de cvorum. Pe ordinea de zi figurau dosare de retrocedare cu sentințe definitive în instanță iar întârzierile în soluționarea acestora […] The post Amenzi de 500 de lei pentru membrii Comisiei de Fond Funciar a Capitalei care „au chiulit”. Prefect: „Plătim penalități. Problema a fost că nu au anunțat că lipsesc” appeared first on Buletin de București.
06:40
Când ar putea începe lucrările la Pasajul Basarab, care nu a fost recepționat de 15 ani # Buletin de București
Pasajul Basarab ar putea intra în reparații în această vară, după aproape 15 ani în care nu a fost recepționat oficial, a anunțat Primăria Capitalei joi. Administrația locală a precizat că intervențiile sunt în fază de pregătire, iar lucrările propriu-zise ar putea începe în luna iunie și să fie finalizate până în decembrie 2026. În […] The post Când ar putea începe lucrările la Pasajul Basarab, care nu a fost recepționat de 15 ani appeared first on Buletin de București.
06:20
Apartamentele noi aflate în Sectoarele 1 și 2 din București se vând cu cele mai mari prețuri din România, în prezent, potrivit unei analize Imobiliare.ro, deși cea mai scumpă piață imobiliară este considerată a fi, de peste un deceniu, cea din Cluj-Napoca. Analiza arată că apartamentele noi din Capitală sunt scoase la vânzare, în medie, […] The post Sectoarele 1 și 2 au cele mai scumpe apartamente noi de vânzare din țară appeared first on Buletin de București.
