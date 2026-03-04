Atenție, turiști: Asigurarea nu acoperă războiul!

16:00

Dan Voiculescu a obținut rejudecarea dosarului ICA, profitând de o decizie semnată de Lia Savonea. Deși a executat deja trei ani de închisoare, procesul său va fi reluat de la zero pe 30 aprilie. Totul a pornit de la acuzația că judecătoarea care l-a condamnat ar fi comis un abuz în serviciu prescris.