Barajul pentru CM 2026, în pericol Pot rata Mondialul din cauza războiului: selecționerul e blocat în EAU, jucătorii nu pot obține vize!
Golazo.ro, 4 martie 2026 18:20
Barajul intercontinental pentru calificarea la CM 2026 e în pericol din cauza războiului din Iran.
• • •
„Îl iubesc pe Putin” Peste 30 de legende ale fotbalului au șocat lumea: au acceptat invitații din Rusia în plin război. Cine sunt! # Golazo.ro
Francesco Totti e ultimul star care a fost în Rusia în ultimii patru ani, de când armata Kremlinului a invadat Ucraina, declanșând războiul
„Toate meciurile le vom juca acolo” Victor Angelescu a anunțat unde va disputa Rapid partidele din play-off: „A fost și dorința suporterilor” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat pe ce stadion va evolua echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) în play-off.
Bratu, oficial la Metaloglobus Antrenorul va avea o misiune dificilă la formația bucureșteană: „Să ne atingem obiectivul vital” # Golazo.ro
Florin Bratu a fost numit antrenorul celor de la Metaloglobus, echipa aflată pe ultimul loc în Liga 1.
Când revine Karamoko Zeljko Kopic a anunțat care este starea atacantului accidentat în meciul cu FC Argeș # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat când va putea reveni pe teren Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”.
„Suntem fermi” Mai multe meciuri din Liga Campionilor Asiei, amânate din cauza războiului: „Prioritatea rămâne siguranța părților implicate” # Golazo.ro
Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat că a fost nevoită să amâne mai multe meciuri până la o dată ulterioară, în urma atacului militar coordonat de SUA și Israel asupra Iranului.
Probleme la Suceava 24 de arbitri au refuzat să se mai prezinte la meciuri, din cauza conducerii AJF. Ce nereguli au semnalat # Golazo.ro
Asociația Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava a emis un comunicat în legătură cu protestul a 24 de arbitri care au refuzat să se mai prezinte la meciurile organizate de AJF Suceava.
Ștefănescu, dorit în România Echipa care și-a exprimat interesul pentru fostul jucător de la FCSB # Golazo.ro
Laszlo Dioszegi (54 de ani), finanțatorul echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că este interesat de situația lui Marius Ștefanescu (27 de ani), fostul jucător al celor de la FCSB.
Alarmă: rachetă spre Turcia! România joacă barajul CM la Istanbul. NATO a interceptat o rachetă balistică iraniană care avea ca țintă Turcia # Golazo.ro
Naționala are pe 26 martie semifinala barajului CM 2026, la Istanbul, împotriva Turciei. Guvernul turc a protestat astăzi, după ce NATO a neutralizat o rachetă iraniană care se îndrepta spre spațiul aerian turc
Gata, a fost înghițită gălușca? Digerată? FCSB în „B”. În al Superligii, se-nțelege. Șocul șocurilor, negândirea negândirilor, noaptea războinicilor luminii.
Mario Iorgulescu, rejudecat! Lovitură de teatru: ce a decis ÎCCJ în dosarul fiului lui Gino Iorgulescu # Golazo.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis trimiterea spre rejudecare a dosarului lui Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe.
FCSB azi, o rușine mai mare decât Steaua 2002? Steaua a ratat accesul în cupele europene în ultimul sezon plin înainte ca Becali să devină patron la FCSB # Golazo.ro
Dacă FCSB va rata un loc de Europa la finalul campionatului, atunci ar fi pentru prima dată când nu ar fi prezent la startul cupelor europene
Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre situațiile lui Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), fundași centrali de bază în angrenajul campioanei.
„Mintea se antrenează la fel ca mușchii” David Popovici atrage atenția asupra unei mari probleme din România. Capitolul la care suntem pe ultimul loc în Europa # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, se implică în campania lansată de Televiziunea Română pentru a atrage atenția asupra subfinanțării bibliotecilor din România.
„Au spus «Da» în 10 minute” Dani Coman, detalii despre cea mai neașteptată mutare din mercato: „Nu vreți să facem asta?” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a vorbit despre transferul lui Cătălin Căbuz (29 de ani).
„E cea mai în formă echipă” Bogdan Stelea laudă CFR Cluj, după cele 10 victorii consecutive + Ce spune despre play-off # Golazo.ro
Bogdan Stelea (58 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre ce se va întâmpla în play-off și a numit cea mai în formă echipă din Liga 1, în acest moment.
Condiția pusă de Ionuț Chirilă Antrenorul a anunțat când ar putea să preia CS Dinamo: „Aici s-a pus problema” # Golazo.ro
Ionuț Chirilă (60 de ani) a anunțat că ar putea să o preia pe CS Dinamo abia din vară, cu o singură condiție. Detalii, mai jos.
Olăroiu sare în ajutorul românilor Gestul făcut de antrenor pentru elevii și profesorii blocați în Dubai, din cauza războiului cu Iran: „O lecție de omenie” # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, s-a oferit să sprijine financiar grupul de elevi și profesori care au rămas blocați la Dubai, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.
Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu # Golazo.ro
Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, pe fondul războiului contra alianței SUA-Israel. Ce națională ar fi prima varantă de înlocuire, dacă Iran se retrage. Ce speră Cosmin Olăroiu și Emiratele
Două sentimente se ciocnesc în mine când am în fața ochilor jucătoarele iraniene de fotbal tăcând intens în timp ce imnul țării lor curge din difuzoare.
Ponturi pariuri XBets.ro miercuri, 04.03.2026 – Premier League și Cupa României în prim-plan # Golazo.ro
Miercuri, 04.03.2026, este o altă zi în care fotbalul de calitate ne încântă. Astăzi se joacă meciuri din sferturile de finală ale Cupei României, din etapa 29 din Premier League și Coppa Italia.
Denis Alibec, OUT! Cât va lipsi atacantul de la Farul după accidentarea din meciul cu CFR Cluj » Probleme mari pentru Mircea Lucescu # Golazo.ro
Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, va fi indisponibil între două și patru săptămâni, după accidentarea suferită în meciul cu CFR Cluj (1-2).
„Un jucător de mare viitor” Interes mare pentru fotbalistul dorit de FCSB: „Suntem în discuții cu o echipă din Germania” # Golazo.ro
Mario Tudose (21 de ani), fundașul celor de la FC Argeș, este dorit de o echipă din Germania.
„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026 # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a oferit o reacție vehementă cu privire la posibila retragere a Iranului de la Campionatul Mondial din această vară.
Avem momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita + GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă. Sunt multe accidente aici” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a obținut imaginile accidentului provocat de mijlocașul Rapidului, Kader Keita (25 de ani).
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a numit cea mai în formă echipă din Liga 1.
Ce i se întâmplă lui Drăgușin Clauza de retrogradare inclusă în contractele jucătorilor lui Tottenham # Golazo.ro
Radu Drăgușin riscă să cadă din Premier League cu Tottenham. Jucătorii au o clauză specială în contract pentru acest scenariu întunecat
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei # Golazo.ro
Antoine Griezmann (34 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a ironizat-o pe FC Barcelona, după meciul din semifinalele Cupei Spaniei, 3-0 în favoarea formației catalane.
Dezastru pentru Liverpool Record negativ după înfrângerea cu Wolves. Se întâmplă pentru prima dată în istoria Premier League # Golazo.ro
WOLVES - LIVERPOOL 2-1. Campioana Angliei a stabilit un record negativ, după ce a pierdut pe terenul ultimei clasate din Premier League.
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off” # Golazo.ro
Issouf Macalou (27 de ani), atacantul lui U Cluj, a „înțepat-o” pe FCSB, înaintea duelului direct din ultima etapă a sezonului regulat.
A primit interzis! West Ham, mesaj clar pentru „bestia” Adama Traore: „I-am spus să stea departe. Trebuie să înțeleagă” # Golazo.ro
Nuno Espirito Santo (52 de ani), antrenorul lui West Ham, i-a interzis lui Adama Traore (30 de ani) să mai ridice greutăți.
Florentin Petre, audiat „Secundul” lui Dinamo, chemat la Comisia de Disciplină după ce a înjurat Steaua și Rapid: „Au avut perfectă dreptate” # Golazo.ro
Florentin Petre (50 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru gesturile sale de la finalul meciului cu Unirea Slobozia (1-0).
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului # Golazo.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de marți, atunci când a lovit o femeie cu mașina.
„Nu a fost un meci de calibrul nostru” Cristi Chivu, dezamăgit de remiza cu Como din Cupa Italiei: „Nu a fost frumos de privit” # Golazo.ro
COMO - INTER 0-0. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a analizat prestația echipei sale din prima manșă a semifinalelor din Cupa Italiei.
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar # Golazo.ro
Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al-Gharafa, descrie viața în Qatar după atacurile cu rachete și starea de alertă.
Keita, reținut 24 de ore! Comunicatul Poliției: victima a fost găsită întinsă pe carosabil! Jucătorul Rapidului a fugit înainte să ajungă ambulanța! # Golazo.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost reținut 24 de ore de Poliție, după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului.
Probleme înainte de barajul cu Turcia FOTO: Alex Chipciu a ieșit accidentat în partida cu Hermannstadt din Cupă » Ce soluții are Lucescu # Golazo.ro
U Cluj - Hermannstadt 2-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) s-a accidentat în partida de pe Cluj Arena, ceea ce ar putea însemna o pierdere importantă înaintea barajului naționalei.
Dennis Man, de neoprit FOTO: Atacantul român a marcat din nou pentru PSV. Patru goluri în ultimele 5 apariții! # Golazo.ro
NEC Nijmegen - PSV. Dennis Man (27 de ani) a fost autorul unui nou gol pentru formația din Eindhoven.
„De ce să nu revin la FCSB?” VIDEO. Ce urmează pentru Budescu după 4 luni pe bară: „Vreau să joc de plăcere” # Golazo.ro
Constantin Budescu (37 de ani) a vorbit despre situația de la FCSB și a comentat și plecarea prietenului Denis Alibec (35 de ani) la Farul.
„S-a panicat și a plecat” Victor Angelescu, detalii despre accidentul rutier în care a fost implicat Keita: „Am trimis avocații. Nu era băut, asta știm sigur” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Kader Keita (25 de ani), implicat într-un accident rutier.
Nu mai vine Chirilă! Un fost angajat al lui Becali, antrenor la CS Dinamo: „Acesta este obiectivul” # Golazo.ro
Boris Keca este noul antrenor al echipei CS Dinamo, după plecarea lui Florin Bratu la Metaloglobus, deși Ionuț Chirila părea favorit să preia conducerea roș-albilor.
Reacție oficială în cazul Keita Comunicatul Rapidului, după ce jucătorul a lovit cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului # Golazo.ro
Rapid București a venit cu o primă reacție oficială după ce jucătorul echipei, Kader Keita (25 de ani), a fost implicat într-un accident grav de circulație.
„Cocaina provoacă multe daune” Jucătorul cu peste 34 de selecții la naționala Olandei a vorbit despre problemele cu drogurile: „Am rănit mulți oameni” # Golazo.ro
Daryl Janmaat (36 de ani), fostul jucător al lui Newcastle, a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat din cauza consumului de droguri.
Fotbalist cu meciuri în Liga 1, cercetat pentru pariuri FRF a anunțat repunerea pe rol a dosarului. Reacția jucătorului: „Sunt lucruri pe care nici eu nu le înțeleg” # Golazo.ro
Un fundaș de 24 de ani, legitimat la Viitorul Dăești (Liga 3), cu 11 meciuri în primul eșalon, trecut și pe la loturile naționale de juniori, este cercetat de FRF într-un dosar legat de pariuri.
Noi tensiuni la Jocurile Paralimpice Ucraina a primit o nouă interdicție: „Nu, nu, nu, implică politica!” # Golazo.ro
Sportivii ucraineni nu vor putea purta echipamentul pe care l-au ales pentru ceremonia Jocurilor Olimpice de Iarnă, în urma unei decizii a Comitetului Paralimpic Internațional.
Vedeta Rapidului a lovit o femeie cu mașina Victima a ajuns la terapie intensivă! Toate detaliile de la accident # Golazo.ro
Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost implicat dimineață într-un accident rutier în București.
Rodrygo s-a rupt! Accidentare gravă suferită de starul lui Real Madrid » Lovitură grea și pentru naționala Braziliei. Cât va lipsi # Golazo.ro
Accidentare gravă suferită de Rodrygo Goes, atacant de bandă al echipei Real Madrid. Starul brazilian nu va mai juca în acest sezon și va rata și Cupa Mondială din această vară.
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva româncă a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi # Golazo.ro
Ana Maria Bărbosu (19 de ani) a fost desemnată gimnasta anului 2025 de către European Gymnastics, în urma unui vot al publicului.
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa # Golazo.ro
FCSB va lipsi în premieră din play-off, însă are în continuare șanse de a evolua în cupele europene în sezonul 2026-2027.
