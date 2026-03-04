Tavex: India modifică regulile de evaluare a aurului

18:40

Compania românească de dezvoltare software We As Web, cu una dintre cele mai rapide creşteri din România în zona de software enterprise şi transformare digitală, a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro, marcând o creştere accelerată de peste 6 ori faţă de 2022 şi EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro